Bestseller: Felicia Kingsley l’autrice più letta in Italia nel 2025

Anche nel 2025 Felicia Kingsley si conferma regina del romance e autrice più letta in Italia. Con 880mila copie vendute (tra edizione cartacea e ebook) complessivamente nel corso di quest’anno, la scrittrice conferma il primato degli anni scorsi, grazie a storie capaci di emozionare, intrattenere e far sognare, raggiungendo lettrici e lettori di ogni età.

Autrice di 13 opere pubblicate da Newton Compton (l’ultima, Scandalo a Hollywood, è uscita il 26 agosto scorso), nei suoi romanzi romantici punta su protagoniste forti e irresistibile umorismo.

“Felicia Kingsley è un fenomeno editoriale che continua a sorprendere per costanza, creatività e capacità di conquistare un pubblico sempre più vasto. Il suo successo conferma la forza della narrativa popolare di qualità e l’importanza delle voci femminili nel panorama letterario italiano. Siamo orgogliosi di accompagnarla in questo straordinario percorso”, ha dichiarato l’editore Raffaello Avanzini.

E Felicia Kingsley (i cui romanzi sono pubblicati in venti Paesi) ha aggiunto: “Sono profondamente grata ai miei lettori e lettrici: ogni storia che scrivo nasce con il desiderio di emozionare, divertire e far sognare. Sapere di essere stata, ancora una volta, la più letta in Italia è un onore e uno stimolo a dare sempre il meglio”.

In arrivo il film ispirato da Non è un paese per single

Prossimamente, tra l’altro, uscirà anche il primo film tratto da un suo romanzo: Non è un paese per single, prodotto da Italian International Film- Gruppo Lucisano per Prime Video.

Vincitrice del Premio Hemingway Lignano per il futuro 2025, Felicia Kingsley ha esordito nel 2017 con Matrimonio di convenienza (prima autopubblicato, e poi proposto da Newton Compton) e da allora ha pubblicato numerosi titoli di successo, tra cui Stronze si nasce, Una Cenerentola a Manhattan, Due cuori in affitto, La verità è che non ti odio abbastanza, Prima regola non innamorarsi, Bugiarde si diventa, Non è un paese per single, Ti aspetto a Central Park, Una ragazza d’altri tempi, Una conquista fuori menù e L’amante perduta di Shakespeare. Oltre ai romanzi, ha scritto novelle, ideato il diario di lettura Booklover, il journal sulle disavventure amorose Ex Files e curato edizioni speciali di classici, per ultimo I Capolavori di Jane Austen.

Fotografia header: Felicia Kingsley nella foto di Yuma Martellanz