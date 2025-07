“Scandalo a Hollywood”: Felicia Kingsley sta per tornare

Felicia Kingsley, autrice romance amatissima, sta per tornare: il 26 agosto esce infatti, come sempre per Newton Compton, il suo nuovo libro, Scandalo a Hollywood (è attivo il preorder).

Il nuovo romanzo della scrittrice (che usa uno pseudonimo) vede protagonista Sofia Cortez, che sogna da sempre di lavorare come giornalista d’inchiesta nella redazione di un grande quotidiano. La dura realtà, però, la costringe alla scrivania di Hollywood e dintorni, una testata sull’orlo del fallimento che, per non perdere gli sponsor, le chiede di occuparsi di ciò che lei più detesta: il gossip.

Hayden West, meglio noto come Wild Wild West, invece, del gossip è il re: tutte le celebrità lo temono, non c’è segreto che gli si possa nascondere, sa sempre tutto prima di tutti e UnHolywood, il suo libro scandalistico, è in testa alle classifiche. Rivali storici dai tempi dell’università, Hayden e Sofia conducono vite opposte e parallele che, però, s’incrociano di nuovo quando si ritrovano a inseguire la stessa notizia: la competizione spietata si riaccende al primo sguardo, scatenando una sfida all’ultimo scoop…

Sotto i riflettori di Hollywood, tra un party esclusivo e un’indagine al limite della legalità, Hayden e Sofia potrebbero rendersi conto che allearsi è più utile che combattersi… e che “le scintille tra loro rischiano di diventare un incendio”…

Da New York a Londra, dalla Scozia alle colline toscane, i libri di Felicia Kingsley (qui il nostro speciale) sono sempre diversi per ambientazioni, trame e personaggi ma, al tempo stesso, sono accomunati da storie divertenti e in cui certo non manca la passione. Di romance in romance, l’ascesa dell’architetta modenese classe 1987 (partita nel 2016 con Matrimonio di convenienza, puntando sul self-publishing) è stata costante. Ora l’attesa, a fine agosto, per Scandalo a Hollywood…

I PARTICOLARI SUL TOUR DELL’AUTRICE:

Fotografia header: Felicia Kingsley nella foto di Yuma Martellanz