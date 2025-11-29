Nata il 16 dicembre 1775, 250 anni fa, la voce di Jane Austen risuona ancora oggi grazie a opere divenute classiche, film ispirati alle sue storie e romanzi che richiamano la sua figura. Come dire che, se gli abiti in stile regency raccontano un tempo ormai passato, i libri di Jane Austen, però, continuano a parlare a lettori e lettrici, epoca dopo epoca.

E quest’anno, proprio in virtù dell’importante anniversario, diverse case editrici hanno deciso di rendere omaggio alla scrittrice dell’Hampshire con nuove edizioni dalla copertina luccicante e moderna: vesti grafiche che strizzano l’occhio alle generazioni più giovani e alla condivisione via social (dove per altro Jane Austen è già più che affermata).

Una scelta in scia di quanto già avvenuto in Inghilterra, dove Penguin UK ha consegnato al pubblico i classici di Jane Austen con un’estetica “rivolta direttamente al pubblico di BookTok” (come ha raccontato il Guardian).

Le nuove edizioni dei libri di Jane Austen

Qualche tempo fa raccontavamo la nuova collana “chic” dedicata ai classici di Newton Compton; ora la casa editrice romana celebra Jane Austen con un cofanetto curato dall’autrice bestseller Felicia Kingsley: all’interno i suoi Capolavori, Ragione e sentimento (traduzione di Piero Meneghelli), Orgoglio e pregiudizio (traduzione di Riccardo Reim), L’abbazia di Northanger (traduzione di Elena Grillo), Mansfield Park (traduzione di Maria Felicita Melchiorri), Emma (traduzione di Piero Meneghelli) e Persuasione (traduzione di Fiorenzo Fantaccini).

Ma non solo. A Modena, presso il Victoria Cinema, domenica 30 novembre, si terrà una giornata speciale in onore di Jane Austen. Il programma? Una proiezione mattutina di Orgoglio e pregiudizio (2005) e un incontro con Felicia Kingsley e Chiara Cavini Benedetti, pronte a commentare la pellicola e i romanzi della scrittrice britannica.

Anche in casa Giunti si celebra la romanziera inglese. Due delle sue opere più lette e studiate, Orgoglio e pregiudizio e Ragione e sentimento, sono in libreria in edizione deluxe: una speciale box contenente penna, quaderno e timbro a tema.

Nuove edizioni pronte per attrarre nuovo pubblico e rinnovare la passione di chi ha già potuto apprezzare la scrittura e i temi di Jane Austen, dunque.

Proseguiamo poi con l’edizione Rizzoli: la creator e scrittrice Fiore Manni (ospite anche della seconda edizione di Books Friends Forever – la due giorni organizzata dal nostro sito in occasione di Bookcity – per parlare proprio di Jane Austen) ha curato la pubblicazione di tre volumi (per il momento) presentati nella collana Narrativa Ragazzi. Si tratta di Ragione e sentimento (traduzione di Beatrice Masini), Emma (traduzione di Bruno Maffi) e Orgoglio e pregiudizio (traduzione di Claudia Manzolelli). Le illustrazioni sono state realizzate da Samira La Torre.

E parlando proprio delle copertine, Fiore Manni, durante l’incontro a BFF ospitato da Base Milano, ha sottolineato la cura per i dettagli presenti affermando che “un buon libro deve essere anche un bel libro”.

Tra le altre nuove edizioni segnaliamo l’uscita di Persuasione per Frassinelli (traduzione di Fulvia Quercia), Orgoglio e pregiudizio per Marsilio (a cura di Elisa Bizzotto e con un testo di Letizia Pezzali), così come la casa editrice Elliot ,che pubblicherà a fine novembre (a cura di Giuseppe Ierolli) la raccolta di scritti epistolari Lady Susan e le altre e Catharine.

Per chi vuole invece avvicinarsi a Jane Austen attraverso la lingua inglese, Vallardi propone due racconti scritti in età giovanile, Love and Friendship e The Watsons. Il volume, dal titolo Short Stories, contiene anche la versione audio completa.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Libri ispirati a Jane Austen

Nel corso dell’anno non sono mancate le opere ispirate alla figura di Jane Austen, o ai suoi romanzi. Tra queste ricordiamo Nel giardino di Jane Austen – Tour botanico dei suoi grandi classici (Aboca edizioni, traduzione di Miriam Falconetti): il volume, scritto da Molly Williams e illustrato da Jessica Roux, è un viaggio tra i paesaggi e gli elementi naturali che hanno ispirato la scrittrice inglese, ed è arricchito con una serie di attività fai-da-te provenienti direttamente dall’epoca regency.

Concentrandoci sulla narrativa, A cena con Jane Austen, recente romanzo di Madeline Bell (tre60, traduzione di Claudine Turla), racconta la storia di due attori, Tess Bright e Hugh Balfour, che dal set di L’abbazia di Northanger si ritrovano nell’Inghilterra di inizio ‘800…

Nella ricorrenza dei 250 anni dalla nascita di Jane Austen, anche Giovanna Zucca, conoscitrice dell’opera della scrittrice inglese, ha scritto una storia in stile “austeniano”. Immedesimandosi in un mondo fatto di intrighi e pettegolezzi, balli, villeggiature e matrimoni combinati, ha dando vita a un intreccio appassionante pieno di intricate situazioni sentimentali e personaggi sfaccettati e complessi: Il segreto di Miss Austen, uscito nelle scorse settimane per Fazi.

Per gli amanti dei gialli, invece, prosegue la serie di Jessica Bull con Jane Austen protagonista di indagini e misteri. Dopo Orgoglio, delitti e pregiudizio e Ragione, omicidi e sentimento è ora in uscita Natale con Jane Austen (Piemme, traduzione di Daniela Di Falco)

Da non perdere, inoltre, Un anno con Jane Austen (Neri Pozza), in cui Liliana Rampello, critica letteraria, docente e saggista, consegna a chi legge 365 citazioni, 365 scene tratte da quei romanzi oggi classici e che, invece, per l’epoca in cui vennero scritti furono un gesto dirompente.