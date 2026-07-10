Dal romance alla serie tv: su Prime Video in arrivo “Due cuori in affitto”, dal bestseller Felicia Kingsley

Dopo il successo del film tratto da “Non è un paese per single”, “Due cuori in affitto” della regina del romance Felicia Kingsley diventerà una serie tv targata Prime video. A interpretare Blake Avery sarà Giacomo Gianniotti – I particolari

Dopo il successo del film tratto da Non è un paese per single, un altro bestseller della regina del romance Felicia Kingsley diventerà presto una serie. Parliamo di Due cuori in affitto (sempre edito da Newton Compton, nel 2019) che andrà in onda anche in questo caso su Prime Video.

La trama di Due cuori in affitto

Al centro della trama, Blake Avery e Summer. A causa di un equivoco, i due personaggi sono costretti a condividere la stessa casa vacanze. Non potrebbero essere più diversi: Summer è una ragazza precisa, ordinata e mattiniera, fidanzata con un uomo più grande; Blake è un uomo caotico e disimpegnato, che passa da una conquista all’altra. Lei aspira a diventare sceneggiatrice, lui è uno scrittore di fama mondiale…

I due provano a improvvisare una convivenza, che con il passare dei giorni si rivela insolitamente piacevole…

Da questo libro, va ricordato, sono nati un prequel e un sequel: Lo spezzacuori e Innamorati pazzi (sempre proposti da Newton Compton).

Nel cast Giacomo Gianniotti

La regista della serie tratta da Due cuori in affitto sarà Laura Chiossone, mentre il protagonista maschile sarà interpretato da Giacomo Gianniotti (già in Grey’s Anatomy, oltre che nella trilogia di Diabolik targata Manetti Bros).

In attesa di nuovi aggiornamenti (a partire dalla data di uscita), non resta che immergersi nei numerosi romance della prolifica autrice emiliana sotto pseudonimo, che su Instagram ha pubblicato un video per annunciare il nuovo progetto televisivo.

Fotografia header: Felicia Kingsley, Due cuori in affitto, GettyEditorial 10-07-26