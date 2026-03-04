Dal romance al film: l’8 maggio su Prime Video “Non è un paese per single” (dal bestseller di Felicia Kingsley)

Mentre è in uscita nelle librerie il suo nuovo romanzo, Mezzanotte a Parigi (dal 10 marzo, come sempre per Newton Compton), Felicia Kingsley, tra i grandi nomi del romance in Italia, dall’8 maggio sarà protagonista anche nel mondo del cinema: su Amazon Prime Video è infatti in arrivo il film tratto da uno dei suoi bestseller pià amati, Non è un paese per single, uscito per Newton Compton nel 2022.

Le cose da sapere sul film tratto da Non è un paese per single

Prime Video ha appena annunciato il poster della commedia romantica, con la presenza di Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Accanto a loro, un cast che include anche Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani (oltre a Marco Cocci e Bebo Storti).

Il film, diretto da Laura Chiossone, è co-prodotto da Amazon MGM Studios e Italian International Film – Lucisano Media Group, prodotto da Fulvio, Federica e Paola Lucisano.

La trama del libro Non è un paese per single

Ricordiamo che il romanzo dell’autrice più letta in Italia nel 2025 porta nel piccolo paese di Belvedere in Chianti. Sulle colline toscane c’è grande fermento: sì perché dall’Inghilterra sta arrivando Charles Bingley, nipote del conte Ricasoli, per riscuotere la sua eredità, la tenuta Le Giuggiole.

Come in un moderno Orgoglio e pregiudizio, le ragazze single del borgo vogliono accasarsi con il conte, oppure con l’altrettanto intrigante e ricco Micheal D’Arcy, amico di Bingley. Elisa conosce entrambi i ragazzi, perché passava con loro le estati nella tenuta, che ora lei cura con passione. A Elisa non interessa accasarsi: vuole solo sapere quali sono le intenzioni di Charles e Micheal sul destino della tenuta,m a deve fare i conti con i sentimenti che la legano al suo vecchio amico Micheal…