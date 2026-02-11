Copertina di Mezzanotte a Parigi di Felicia Kingsley

“Mezzanotte a Parigi”: dal 10 marzo il nuovo libro di Felicia Kinglsey

di Redazione Il Libraio 11.02.2026

Il 10 marzo è in uscita il nuovo libro di Felicia Kingsley, “Mezzanotte a Parigi”. E con la regina italiana del romance torna anche Nick Montecristo, il ladro galantuomo. Sulla sua strada vecchie leggende, qualche enigma e una ballerina che sembra immune al suo fascino… – I particolari

Felicia Kingsley, grande protagonista del romance italiano, torna in libreria e lo fa con una nuova avventura, tra arte, misteri e passione…

L’autrice emiliana, celebre per i bestseller Due cuori in affitto, Ti aspetto a Central Park e il recente Scandalo a Hollywood (solo alcuni dei suoi titoli pubblicati, tutti da Newton Compton), ha annunciato sui propri social e su quelli della casa editrice l’arrivo di un nuovo romanzo: Mezzanotte a Parigi, previsto per il 10 marzo.

Mezzanotte a Parigi è il prequel di Prima regola: non innamorarsi e riporta in scena Nick Montecristo. La storia si colloca dopo L’amante perduta di Shakespeare e offre a lettrici e lettori l’occasione di ritrovare uno dei personaggi più amati dell’universo narrativo di Felicia Kingsley.

Mezzanotte a Parigi di Felicia Kingsley

Dopo un anno dal debutto come ladro di opere d’arte, Nick è ormai celebre e apprezzato nel mondo dei più importanti collezionisti d’arte. Spesso in viaggio tra Montecarlo e le grandi capitali europee, Montecristo deve mettere in pausa le sue vacanze perché due clienti richiedono le sue capacità… L’obiettivo è trovare una preziosa parure di gioielli che le due famiglie si contendono da secoli.

La prima tappa è Parigi, base per le ricerche e le indagini: il ladro galantuomo pensa sia un lavoro facile ma la realtà è ben diversa. A collaborare con lui c’è la nipote, ben poco collaborativa, della sua cliente. La ragazza pensa solo al suo provino per entrare nel corpo di ballo dell’Opéra Garnier e sembra immune al fascino di Nick. Ma il destino, come spesso accade, ha altri piani. Un leggendario enigma li attende e solo imparando a lavorare insieme potranno arrivare alla verità sul prezioso e antico tesoro.

Annuncio Felicia Kingsley

Negli anni la scrittrice (sotto pseudonimo) e architetta ha abituato lettrici e lettori a nuove avventure in splendide ambientazioni, da New York alle colline toscane, con personaggi divertenti e appassionanti. Di romance in romance Felicia Kingsley si è affermata come una delle voci più importanti del panorama italiano, tanto da essere l’autrice più letta in Italia nel 2025.

