Libri: “The Campus Series” di Elle Kennedy conquista TikTok. Tra le autrici più amate si confermano Felicia Kingsley e Hazel Riley

Dal caso editoriale del momento, The Campus Series di Elle Kennedy (di cui abbiamo parlato in questo articolo) ad autrici amatissime come Felicia Kingsley ed Hazel Riley: nella #BookTok Bestseller List di maggio, ancora una volta sono protagonisti romance, saghe e intrecci fra narrativa, cinema e serie tv.

In questa speciale classifica, che in Italia ha debuttato a marzo, The Campus Series è presente con ben 3 titoli in top 20, anche grazie alla spinta della serie tv che ne è stata tratta, Off-Campus.

Già protagonista ad aprile, e stabile in seconda posizione, Kingsley con Non è un paese per single (edito sempre da Newton Compton), il cui adattamento è anch’esso da poco disponibile in streaming. La scrittrice emiliana continua a essere una delle voci con la presenza più assidua. A maggio, assieme a Hazel Riley (con la sua saga Game of Gods, Sperling & Kupfer), consacra il successo delle autrici italiane: entrambe sono presenti con ben cinque titoli a testa.

La Bestseller List di maggio accoglie poi altre novità, come il thriller L’inquilina di Freida McFadden (Newton Compton), che debutta in sesta posizione, e il capitolo finale della saga Culpables, È colpa vostra (Salani) di Mercedes Ron, al ventesimo posto.

Come fanno notare da TikTok Italia, non è la prima volta che la community di #BookTok “influenza ciò che si vedrà al cinema o sulle piattaforme di streaming”, come dimostrano i recenti successi di Maxton Hall e Cime Tempestose. I dati confermano questa stretta relazione. Da una recente ricerca GlobalWebIndex, emerge infatti che quasi 2 utenti di TikTok su 3 in Italia (65%) sono interessati ai film. L’interesse è ancora più marcato tra i lettori e le lettrici della piattaforma: per ben 4 su 5 (78%), film e cinema sono in cima alla lista delle passioni.

Il successo di The Campus Series, si legge ancora, mostra proprio questo cambio di passo: i fandom su TikTok “non solo scoprono e celebrano le storie che diventano film o serie, ma anticipano la conversazione su ciò che verrà. Leggendo in anticipo i capitoli successivi di una saga, come dimostra la classifica di maggio, di fatto lanciano un chiaro segnale: la storia deve continuare”.

E sempre a proposito di libri più amati su TikTok, non perdete il nostro speciale, con decine di consigli di lettura, in cui non mancano diversi classici.

Ricordiamo infine che questa “lista” che evidenzia ogni mese i titoli di maggior successo all’interno della community #BookTok in Italia “si basa sugli insight della piattaforma e sui dati di vendita di NielsenIQ BookData”.

Fotografia header: I primi tre numeri di "The campus series"