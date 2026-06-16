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Libri: “The Campus Series” di Elle Kennedy conquista TikTok. Tra le autrici più amate si confermano Felicia Kingsley e Hazel Riley

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di Redazione Il Libraio 16.06.2026

“The Campus Series” di Elle Kennedy conquista non solo le classifiche di vendita, ma anche l’ultima #BookTok Bestseller List. Tra le autrici più amate in Italia su TikTok, si confermano Felicia Kingsley ed Hazel Riley. Tra le new entry in top 20, Freida McFadden e Mercedes Ron – I particolari

Dal caso editoriale del momento, The Campus Series di Elle Kennedy (di cui abbiamo parlato in questo articolo) ad autrici amatissime come Felicia Kingsley ed Hazel Riley: nella #BookTok Bestseller List di maggio, ancora una volta sono protagonisti romance, saghe e intrecci fra narrativa, cinema e serie tv.

In questa speciale classifica, che in Italia ha debuttato a marzo, The Campus Series è presente con ben 3 titoli in top 20, anche grazie alla spinta della serie tv che ne è stata tratta, Off-Campus.

Già protagonista ad aprile, e stabile in seconda posizione, Kingsley con Non è un paese per single (edito sempre da Newton Compton), il cui adattamento è anch’esso da poco disponibile in streaming. La scrittrice emiliana continua a essere una delle voci con la presenza più assidua. A maggio, assieme a Hazel Riley (con la sua saga Game of Gods, Sperling & Kupfer), consacra il successo delle autrici italiane: entrambe sono presenti con ben cinque titoli a testa.

booktok bestseller list maggio 2026

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La Bestseller List di maggio accoglie poi altre novità, come il thriller L’inquilina di Freida McFadden (Newton Compton), che debutta in sesta posizione, e il capitolo finale della saga Culpables, È colpa vostra (Salani) di Mercedes Ron, al ventesimo posto.

Come fanno notare da TikTok Italia, non è la prima volta che la community di #BookTok “influenza ciò che si vedrà al cinema o sulle piattaforme di streaming”, come dimostrano i recenti successi di Maxton Hall e Cime Tempestose. I dati confermano questa stretta relazione. Da una recente ricerca GlobalWebIndex, emerge infatti che quasi 2 utenti di TikTok su 3 in Italia (65%) sono interessati ai film. L’interesse è ancora più marcato tra i lettori e le lettrici della piattaforma: per ben 4 su 5 (78%), film e cinema sono in cima alla lista delle passioni.

Il successo di The Campus Series, si legge ancora, mostra proprio questo cambio di passo: i fandom su TikTok “non solo scoprono e celebrano le storie che diventano film o serie, ma anticipano la conversazione su ciò che verrà. Leggendo in anticipo i capitoli successivi di una saga, come dimostra la classifica di maggio, di fatto lanciano un chiaro segnale: la storia deve continuare”.

E sempre a proposito di libri più amati su TikTok, non perdete il nostro speciale, con decine di consigli di lettura, in cui non mancano diversi classici.

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Ricordiamo infine che questa “lista” che evidenzia ogni mese i titoli di maggior successo all’interno della community #BookTok in Italia “si basa sugli insight della piattaforma e sui dati di vendita di NielsenIQ BookData”.

Fotografia header: I primi tre numeri di "The campus series"

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