I libri di Freida McFadden e il mondo inquieto dei suoi thriller psicologici

Thriller psicologici, segreti inquietanti e colpi di scena che tengono con il fiato sospeso: Freida McFadden è diventata una delle autrici più amate del genere. In questo articolo scopriamo chi si nasconde davvero dietro lo pseudonimo – la neurologa Sara Cohen – e ripercorriamo tutti i suoi libri più famosi, dalla serie di “Una di famiglia” fino ai titoli più recenti come “L’inquilina”. Un viaggio tra misteri domestici, identità nascoste e verità disturbanti, perfetto per chi ama i gialli e i thriller carichi di tensione…

Per gli appassionati di gialli e thriller al cardiopalma, il nome di Freida McFadden è ormai una presenza familiare.

Tra le regine del thriller psicologico contemporaneo, capace di scalare le classifiche internazionali con romanzi come Una di famiglia, McFadden costruisce storie in cui la tensione si intreccia a dinamiche domestiche disturbanti e ambigue.

Ma dietro questo successo globale si nasconde – o meglio, si nascondeva – un’identità avvolta nel mistero: per anni, infatti, la scrittrice ha mantenuto un profilo volutamente enigmatico, alimentando curiosità, teorie e speculazioni.

Un elemento che ha contribuito non poco al fascino del suo fenomeno editoriale, oggi più che mai al centro dell’attenzione.

Lo svelamento dell’identità: chi è davvero Freida McFadden

Nell’aprile 2026 è arrivata però una svolta destinata a cambiare la percezione pubblica dell’autrice: Freida McFadden rivela finalmente la sua vera identità. Dietro lo pseudonimo si cela infatti Sara Cohen, neurologa statunitense specializzata in disturbi cerebrali, che per anni ha portato avanti una doppia vita tra medicina e scrittura.

La scelta dell’anonimato non è casuale: Cohen ha deciso di utilizzare uno pseudonimo per separare la carriera medica da quella letteraria, evitando che i suoi thriller – spesso oscuri e disturbanti – potessero influire sulla sua credibilità professionale. Nel tempo, però, il mistero attorno alla sua figura è cresciuto a tal punto da generare teorie bizzarre: c’è chi ipotizzava che dietro il nome si nascondesse un gruppo di autori, chi addirittura un’intelligenza artificiale.

Proprio queste speculazioni hanno spinto l’autrice a uscire allo scoperto: “Sono una persona reale, ho un’identità reale e non ho nulla da nascondere”, ha dichiarato in esclusiva a USA Today, sottolineando anche come il segreto abbia finito per limitare il rapporto diretto con lettrici e lettori.

Rispetto a pochi mesi prima, quando veniva ancora descritta come una “dottoressa misteriosa” capace di scrivere bestseller tra un turno e l’altro (qui un approfondimento “pre-svelamento” de La Repubblica), la rivelazione ha segnato un punto di svolta decisivo: non solo mette fine a un enigma mediatico durato anni, ma ridefinisce anche il modo in cui il pubblico guarda all’opera della scrittrice.

E mentre il nome reale emerge, una cosa resta invariata: Freida McFadden continua a esistere – e a scrivere – come uno dei fenomeni editoriali più potenti del thriller contemporaneo.

Vediamo ora quali sono i suoi libri più letti e apprezzati, tra successi editoriali e storie capaci di tenere i lettori con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Tutti i libri di Freida McFadden

Il percorso tra i libri di Freida McFadden non può che iniziare dalla serie che l’ha resa un fenomeno globale: quella dedicata a Millie Calloway. Tra atmosfere domestiche solo in apparenza rassicuranti e segreti sempre più inquietanti, questa saga ha ridefinito il thriller psicologico contemporaneo, trasformando la vita quotidiana in un terreno pieno di tensione e ambiguità.

Una di famiglia

Atmosfere inquietanti e segreti pronti a emergere trasformano Una di famiglia (edito da Newton Compton, con la traduzione di Eleonora Motta, 2022) in un thriller domestico teso e avvolgente (a gennaio 2026 trasposto in un film di successo). Nel primo romanzo della celebre serie di Millie Calloway, la protagonista è alla ricerca disperata di un nuovo inizio e accetta un impiego come governante presso la ricca famiglia Winchester, nonostante le stranezze che circondano la casa e i suoi abitanti.

Tra stanze sporche, comportamenti imprevedibili e una padrona di casa tanto affascinante quanto disturbante, la giovane cerca di adattarsi, convinta di aver trovato un rifugio sicuro. Ma dietro le porte chiuse della villa si nasconde qualcosa di profondamente sbagliato: dettagli inquietanti, avvertimenti criptici e un senso costante di minaccia rendono ogni giorno più opprimente. E mentre Millie prova a lasciarsi alle spalle il proprio passato, si accorge troppo tardi che i segreti della famiglia per cui lavora potrebbero essere ancora più pericolosi…

Nella casa dei segreti

Tra silenzi inquietanti e verità nascoste, Nella casa dei segreti (edito da Newton Compton, con la traduzione di Eleonora Motta, 2023) conferma il talento di Freida McFadden nel costruire thriller domestici carichi di tensione. Millie è pronta a rimettersi in gioco quando trova lavoro presso Douglas Garrick, un uomo ricco e apparentemente impeccabile, che le affida la gestione del suo lussuoso attico. L’unica regola è semplice quanto sospetta: non deve avere alcun contatto con la moglie Wendy, confinata in una stanza e dichiarata malata.

Ma tra pianti soffocati, macchie misteriose e un’atmosfera sempre più opprimente, il dubbio si insinua rapidamente. Quando Millie decide di violare il divieto e aprire la porta proibita, si trova davanti a una verità sconvolgente che cambierà ogni cosa, trascinandola ancora una volta in un gioco pericoloso fatto di inganni e segreti.

Finché morte non ci separi

Un matrimonio da sogno può trasformarsi nell’incubo peggiore in Finché morte non ci separi (edito da Newton Compton, con la traduzione di Giulio Lupieri, 2025), uno dei migliori thriller di Freida McFadden. Millie è pronta a lasciarsi alle spalle il passato e a iniziare una nuova vita accanto all’uomo che ama, nel giorno che dovrebbe essere il più felice di tutti. Ma mentre i preparativi scorrono e la promessa di un futuro perfetto sembra a portata di mano, un’ombra minacciosa si insinua tra gli invitati e i momenti di festa.

Qualcuno, là fuori, è determinato a impedirle di arrivare all’altare: tra tensione crescente, sospetti e pericoli sempre più concreti, Millie dovrà affrontare ancora una volta i fantasmi che la inseguono, in una corsa contro il tempo dove l’amore e la sopravvivenza si intrecciano in modo letale.

La donna della porta accanto

Tra gli ultimi libri di Freida McFadden troviamo La donna della porta accanto (edito da Newton Compton, con la traduzione di Giulio Lupieri, 2025), dove dietro l’apparente tranquillità di un quartiere perfetto si nasconde un pericolo sottile e inquietante. La protagonista è convinta di aver finalmente conquistato la vita che desiderava: una casa accogliente, una famiglia felice e un futuro sereno costruito con sacrificio. Ma l’equilibrio si incrina quando entra in contatto con i nuovi vicini, in particolare con l’enigmatica signora Lowell, che sembra nascondere più di quanto mostri.

Tra sguardi gelidi, presenze sospette e un’atmosfera sempre più carica di tensione, il dubbio si insinua lentamente: mentre anche il comportamento del marito diventa inspiegabile, la certezza di essere al sicuro svanisce. Perché, in quel luogo che dovrebbe rappresentare un nuovo inizio, i segreti non sono affatto scomparsi… e potrebbero essere più vicini di quanto sembri.

Non mentire

Oscuro, claustrofobico e carico di tensione psicologica: Non mentire (Newton Compton, traduzione di Eleonora Motta, 2025) trascina lettrici e lettori in un thriller dove ogni verità sembra nascondere un inganno. Tricia ed Ethan, alla ricerca della casa perfetta, restano bloccati in un remoto maniero durante una violenta tempesta invernale. Quella che doveva essere una semplice visita si trasforma presto in un incubo, quando Tricia scopre una stanza segreta contenente le registrazioni delle sedute di una psichiatra misteriosamente scomparsa anni prima.

Ascoltando una dopo l’altra quelle voci, emergono segreti inquietanti e una rete di bugie sempre più fitta, che la spingono a scavare oltre ogni limite: ma più si avvicina alla verità, più il pericolo diventa reale. Con un ritmo serrato e un’atmosfera opprimente, Freida McFadden costruisce una storia fatta di suspense, rivelazioni sconvolgenti e colpi di scena, dove la domanda non è solo cosa sia successo, ma se sia davvero il caso di scoprirlo.

L’insegnante

L’insegnante (Newton Compton, traduzione di Carla De Caro, 2025) è un thriller psicologico che scava nelle zone d’ombra della verità e della percezione. Eve conduce una vita all’apparenza perfetta, divisa tra il marito Nate e il suo lavoro di insegnante di matematica: dietro la routine quotidiana si nasconde però un’inquietudine crescente, legata a uno scandalo che ha sconvolto la scuola l’anno precedente.

Al centro di tutto c’è Addie, una studentessa su cui circolano voci inquietanti: manipolatrice, bugiarda, pericolosa. O almeno, è così che la descrivono. Eve, però, è convinta che la realtà sia molto più complessa e che dietro quella facciata si nascondano verità ancora più oscure. Attraverso un gioco sottile di prospettive e menzogne, in questo libro Freida McFadden costruisce una storia carica di tensione, dove ogni personaggio sembra avere qualcosa da nascondere.

L’inquilina

Tra paranoia domestica e tensione crescente, L’inquilina (Newton Compton, traduzione di Carla De Caro, 2026) è l’ultimo libro dell’autrice bestseller Freida McFadden.

Blake Porter sembra avere tutto sotto controllo: carriera in ascesa, una nuova casa e un futuro con la fidanzata Krista. Ma un’accusa improvvisa e ingiusta lo fa precipitare nel baratro, lasciandolo senza lavoro e con una reputazione distrutta. Con il mutuo da pagare e nessuna via d’uscita, accettare Whitney come inquilina appare la soluzione ideale. Affascinante, gentile, perfetta… forse fin troppo.

Ben presto, però, l’atmosfera cambia. I vicini si comportano in modo inquietante, strani rumori disturbano le notti e un odore inspiegabile sembra impregnare ogni stanza. Mentre la tensione cresce, Blake inizia a sospettare che qualcuno stia giocando con lui e che i suoi segreti più oscuri siano in pericolo. Con il suo stile serrato e ricco di colpi di scena, McFadden costruisce un incubo domestico dove nulla è come sembra e da cui potrebbe essere impossibile fuggire.