Quali sono i film del 2026 tratti da libri che ci attendono al cinema? In questa panoramica in aggiornamento, ecco un’anticipazione – mese per mese – degli adattamenti che ci accompagneranno durante l’anno. Tra thriller e storie d’amore, commedie, fantasy e fantascienza, horror e drammi, senza dimenticare i film di animazione, si prospetta un 2026 ricco di uscite (Da “Narnia” a “The hunger games”, da “Odissea” a “Canto di Natale”, passando per “Cime tempestose” e “Ragione e sentimento”, per arrivare a “Il diavolo veste Prada 2” e molti altri…)

L’anno nuovo è alle porte, e gli appassionati di cinema e letteratura si preparano ai film del 2026 tratti da libri di cui iniziano a essere diffuse le prime informazioni: titoli, trame, attrici e attori, registe e registi e così via.

Gli anni successivi al 2020, a causa prima della pandemia e successivamente degli scioperi, hanno visto il settore cinematografico affrontare diverse difficoltà, ma secondo alcuni esperti il 2026 preannuncia il miglior box-office di questi ultimi anni post-pandemia, anche grazie a diverse uscite importanti, alcune delle quali tratte proprio da libri.

In questo articolo (in aggiornamento nel corso dell’anno), abbiamo quindi raccolto le principali uscite cinematografiche del 2026 che hanno tratto ispirazione da romanzi, libri per bambini e opere letterarie di non-fiction, così che, chi ne ha voglia, può già iniziare a segnarsi le date di uscita sul proprio calendario personale degli eventi culturali dell’anno a venire.

Chi vuole arrivare preparato avrà così tutto il tempo di recuperare la lettura mancata (o di rileggerla) prima dell’uscita del film, di fare un rewatch di adattamenti passati, o semplicemente di soddisfare la propria curiosità enciclopedica in quanto amante di entrambe queste forme d’arte.

Ecco quindi informazioni, anticipazioni, trailer e date di uscita (laddove disponibili) dei principali film tratti da libri in uscita nel 2026, tra i quali non manca una grande diversità di generi e atmosfere: storie d’amore e biografie, thriller, horror e mondi fantasy, ma anche fantascienza e film d’animazione dedicati soprattutto (ma non solo) ai più giovani.

Una di famiglia

L’anno cinematografico si apre con delle note thriller. Dall’8 gennaio 2026 verrà proiettato nei cinema il film tratto dal libro Una di famiglia (Newton Compton, traduzione di Eleonora Motta) di Freida McFadden, girato da Paul Feig. Millie va alla ricerca di una nuova vita: trova la sua possibilità quando viene assunta come governante nella lussuosa villa dei Winchester. Qui, però, il comportamento di Nina, la padrona di casa, e strani accadimenti fanno sì che Millie debba decidere se affrontare il suo passato o se addentrarsi nei segreti celati da questa famiglia… A interpretare le protagoniste troveremo Sydney Sweeney (Euphoria) e Amanda Seyfried (Mean Girls, Mamma mia!).

People we meet on vacation

Poppy (Emily Bader) e Alex (Tom Blyth) sono una coppia di amici molto diversi tra loro che, pur vivendo lontani, si impegnano a fare una vacanza insieme tutti gli anni. Riescono a mantenere questo impegno per dieci anni, finché, durante l’ultima, qualcosa va storto. Poppy decide quindi di porre rimedio, prendendo coraggio e invitando Alex a riprendere questa tradizione. People we meet on vacation, film girato da Brett Haley e tratto dal libro di Emily Henry (HarperCollins Italia, traduzione di Valentina Zaffagnini), sarà disponibile su Netflix dal 6 gennaio 2026.

La scomparsa di Josef Mengele

Il 29 gennaio vedrà l’uscita al cinema del film La scomparsa di Josef Mengele (BEAT, traduzione di Margherita Botto), tratto dall’omonimo libro con cui il giornalista e scrittore Olivier Guez vinse l’edizione 2017 del Premio Renaudot. Il libro, così come il film, si concentra su una delle figure che più rappresentano le crudeltà perpetrate nei campi di sterminio nazisti, e in particolare sulla vita in clandestinità che seguì alla sua fuga in Argentina. Il film, per la regia di Kirill Serebrennikov, ha come protagonista l’attore August Diehl nei panni di Josef Mengele.

Hamnet

Il 5 febbraio 2026 si attende nei cinema l’arrivo della trasposizione cinematografica di Hamnet –Nel nome del figlio (Guanda, traduzione di Stefania di Franco), romanzo di ambientazione storica scritto da Maggie O’Farrell che rilegge, nel grande dramma vissuto dalla famiglia di Shakespeare durante l’epidemia di peste bubbonica, l’origine di alcune delle pagine più incisive scritte dal celebre drammaturgo. La regia è affidata a Chloé Zhao (già regista premio Oscar con Nomadland), e a interpretare i protagonisti troveremo Jessie Buckley e Paul Mescal.

Cime tempestose

Per chi si stia chiedendo quando uscirà il film del 2026 Cime tempestose, già uno dei più chiacchierati del 2026, la risposta è il 12 febbraio, giusto in tempo per San Valentino. Il celebre romanzo ottocentesco scritto da Emily Brontë (Garzanti, traduzione di Rosina Binetti) era già stato soggetto in passato a diversi adattamenti, cinematografici e non. A cimentarsi nell’impresa questa volta è Emerald Fennel, attrice e regista che ha già dimostrato uno sguardo originale nelle sue precedenti opere dietro la cinepresa: Una donna promettente e Saltburn. Nei panni di Catherine e Heathcliff, giovani e poi adulti segnati da impedimenti e sofferenze che alimentano un atteggiamento verso la vita e le relazioni passionale e distruttivo, troveremo invece Margot Robbie e Jacob Elordi. Un film destinato a far discutere…

Cold storage (Sotto zero)

Dal 18 febbraio 2026 troveremo al cinema anche Cold Storage, tratto dal romanzo Sotto zero (HarperCollins, traduzione di Anna Ricci) di David Koepp, che oltre a curare la sceneggiatura di questo adattamento è stato anche sceneggiatore, tra gli altri, di Jurassic Park e Mission: Impossible. Il film per la regia di Jonny Campbell avrà tra gli attori protagonisti Joe Keery (Stranger Things), Liam Neeson (Schindler’s List, I miserabili, Love Actually, solo per citarne alcuni) e Georgina Campbell (Barbarian). Il film, che si districa tra la commedia e l’horror, vede due giovani impiegati di un magazzino costruito su una vecchia base militare assistere al diffondersi di un fungo parassita altamente contagioso.

The dog stars

A marzo del 2026 si attende il nuovo film di Ridley Scott (regista, tra gli altri, di Blade Runner, Thelma & Louise, Il gladiatore), intitolato The dog stars e tratto dal romanzo post-apocalittico Le stelle del cane (Rizzoli, traduzione di F. Graziosi) di Peter Heller. La civiltà è stata distrutta da un virus: Hig è tra i pochi sopravvissuti, ma convive con il dramma di aver perso sua moglie. Un giorno, però, una trasmissione radio incrociata per caso è capace di instillare in lui un nuovo senso di speranza. Hig è interpretato da Jacob Elordi, e del cast fanno parte anche Josh Brolin, Margaret Qualley e Guy Pearce.

The bride!

Il 2025 è stato un anno importante per Frankenstein di Mary Shelley, tornato al cinema in una versione firmata da Guillermo del Toro e in libreria tramite nuove edizioni. A prendere spunto da alcuni elementi di Frankenstein, ma inserendo diversi elementi di originalità, è il film The Bride, atteso per il 5 marzo 2026, per la regia di Maggie Gyllenhaal. In questo caso l’ambientazione si sposta dal diciottesimo secolo raccontato da Shelley alla Chicago degli anni ’30; tra i protagonisti, Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal, Christian Bale e Penélope Cruz.

Reminders of him

Continua il fenomeno Colleen Hoover, l’autrice bestseller che si era già fatta conoscere in ambito cinematografico con la trasposizione dei suoi romanzi It ends with us e Regretting you. Sono ben due i film attesi nel 2026 tratti da romanzi di Hoover: Reminders of him sarà il primo, nelle sale dal 13 marzo del 2026, per la regia di Vanessa Caswill. Il film, tratto dall’omonimo romanzo (edito in Italia da Sperling&Kupfer con il sottotitolo La parte migliore di te e la traduzione di Roberta Zuppet) narra la storia di Kenna, che dopo essere stata in carcere, torna a casa con la speranza di poter conoscere sua figlia Diem, cresciuta senza di lei. Quando riacquistare la fiducia di coloro che ama sembra impossibile, Kenna riceverà aiuto da una fonte inaspettata…

L’ultima missione (Project Hail Mary)

Probabilmente una delle principali uscite cinematografiche del 2026 a tema fantascienza sarà L’ultima missione, in lingua originale Project Hail Mary, tratto dall’omonimo libro di Andy Weir (edito da Mondadori con la traduzione di Vanessa Valentinuzzi), lo stesso scrittore che, tra gli altri, ha dato vita al romanzo da cui ha preso ispirazione il film The Martian. Phil Lord e Christopher Miller dirigeranno la storia incentrata su Ryland, un astronauta che si risveglia solo e senza memoria su una stazione spaziale. Quando i ricordi inizieranno a tornare, Ryland si renderà conto di essere il nucleo di una missione fondamentale per salvare la Terra. Il film, la cui uscita è prevista il 20 marzo, avrà come protagonista Ryan Gosling.

Il diavolo veste Prada 2

Uno degli adattamenti cinematografici più iconici degli anni 2000 torna ad aprile del 2026 con un sequel, attesissimo, a sua volta riadattato dal libro di Lauren Weisberger, in cui è narrato il proseguimento delle vicende di Andrea Sachs e Miranda Priestly: La vendetta veste Prada – Il ritorno del diavolo (Pickwick, traduzione di V. Daniele). A interpretare le protagoniste ritroviamo Meryl Streep e Anne Hathaway, ma torneranno nei loro ruoli anche Stanley Tucci, Emily Blunt e Tracie Thoms (anche alla regia sarà di nuovo affidata a David Frankel). A far rincontrare Miranda e Andrea, ora socia di una rivista fondata insieme all’ex rivale Emily, sono le difficoltà a cui è soggetta la carta stampata. Ne nascerà un’inevitabile rivalità per le entrate pubblicitarie…

Odissea

Tra i film più attesi del 2026 c’è anche Odissea (The Odyssey), l’ultima fatica del regista Christopher Nolan (reduce dal successo di Oppenheimer), il cui arrivo nelle sale è stato preannunciato per il 7 luglio del 2026. Come suggerisce il titolo, si tratta della sua reinterpretazione del mito omerico dell’Odissea (Garzanti, traduzione di Giuseppe Tonna). A interpretare Ulisse troviamo Matt Damon, ma il cast è ricco di nomi noti, come Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o e molti altri ancora. La storia dell’Odissea, cioè del lungo e avventuroso ritorno di Ulisse a Itaca dopo la fine della guerra di Troia, è già più che celebre. Rimane invece da capire quanto il film si proponga di aderire alla narrazione originale, e quanto invece questa sarà reinterpretata in una nuova epica cinematografica…

Ragione e sentimento

Dopo un anno che, grazie a un importante anniversario, ha ricordato il ruolo letterario che l’opera di Jane Austen ha ricoperto e che ancora ricopre, a settembre del 2026 vedremo tornare sul grande schermo una delle sue storie più amate. Si tratta di Ragione e sentimento (Newton Compton, traduzione di Petro Meneghelli), il romanzo che mette a confronto l’atteggiamento delle sorelle Elinor e Marianne nei confronti degli affari di cuore. A interpretare Elinor troveremo Daisy Edgar-Jones (Normal People), Esmé Creed-Miles sarà invece nei panni di Marianne. L’adattamento di questo romanzo, per la regia di Georgia Oakley, non è il primo ad essere stato proiettato sul grande e il piccolo schermo. Celebre è in particolare quella curata dalla regia di Ang Lee con protagonisti Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman e Hugh Grant.

Amori e incantesimi 2 (Practical Magic 2)

Tra i sequel previsti per il 2026 troviamo anche quello di Amori e incantesimi, film del 1998 tratto dal libro di Alice Hoffman Il giardino delle magie (Sperling & Kupfer, traduzione di Maria Olivia Crosio). Il nuovo film per la regia di Susanne Bier, tratto dal romanzo The book of magic della stessa Hoffman, rivedrà come protagoniste Nicole Kidman e Sandra Bullock nei panni delle sorelle Sally e Gillian, segnate dalla maledizione di famiglia che prevede la morte di tutti gli uomini di cui le appartenenti alla loro dinastia si innamorano. Nel film per la regia di Susanne Bier saranno presenti anche Stockard Channing e Dianne Wiest, nei panni delle zie Franny e Jet. L’uscita è prevista nelle sale nel settembre del 2026.

Verity

A ottobre del 2026 si prospetta l’arrivo del secondo film del 2026 tratto da un libro di Colleen Hoover. È il turno di Verity (Sperling & Kupfer), in cui i toni, rispetto agli altri romanzi dell’autrice, si fanno più cupi e ricchi di suspense. Protagonista è Lowen Ashleigh, una scrittrice in difficoltà che viene assunta come ghostwriter per terminare la serie crime di successo di Verity, scrittrice entrata in coma in seguito a un tragico incidente. Ad assumere Lowen è il marito di Verity, che la invita a trasferirsi nella loro casa per dare un senso agli appunti lasciati dalla moglie. Lì Lowen però troverà un manoscritto segreto che sembra raccontare una verità diversa sul passato di quella stessa famiglia. Nel film di Michel Showalter, Verity sarà interpretata da Anne Hathaway, mentre Lowen e suo marito saranno interpretati rispettivamente da Dakota Johnson e Josh Hartnett.

Other mommy (L’altra mamma)

Tra i film che si prospettano nelle sale a ottobre del 2026 c’è anche Other mommy, un horror tratto dal libro L’altra mamma di Josh Malerman (Giunti, traduzione di Chiara Beltrami). Diretto da Rob Savage, questo film vedrà tra gli attori protagonisti Jessica Chastain, Karen Allen, Dichen Lachman. La giovane attrice Arabella Olivia Clark sarà nei panni di Bela, una bambina di otto anni che ogni sera, prima di addormentarsi, subisce le visite de “l’altra mamma”, la cui presenza, nella sua famiglia e nella sua casa, si fa sempre più insistente.

Remain

Sempre a ottobre del 2026 è prevista l’uscita di un adattamento nato da una collaborazione difficile da prevedere: quella tra lo scrittore e autori di romanzi d’amore di grande successo Nicholas Sparks (le cui storie sono state spesso adattate per il cinema, come successo per esempio con Le pagine della nostra vita) e il regista M. Night Shyamalan, celebre per i suoi film dalle atmosfere inquietanti, o dai risvolti soprannaturali (come per esempio il celebre Il sensto senso). I due hanno collaborato sia per la scrittura del libro (per ora edito in lingua originale per Random House) sia per la sceneggiatura del film che ne verrà tratto, girato dallo stesso Shyamalan e con Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor come attori protagonisti. La storia narra di un architetto che si trasferisce in un bed & breakfast in seguito al ricovero in un reparto di psichiatria. Lì incontrerà una donna che gli farà mettere in dubbio le sue convinzioni.

Il gatto col cappello

Veniamo all’animazione con l’adattamento del libro per l’infanzia Il gatto col cappello (Giunti Editore, traduzione di Anna Sarfatti) scritto negli anni ’50 da Dr. Seuss. Il film, girato da Alessandro Carloni e Erica Rivinoja, vedrà il celebre gatto dalle sembianze antropomorfe e dal cappello inconfondibile portare scompiglio nella casa di due bambini. L’arrivo nelle sale è previsto il 6 novembre del 2026.

Ebenezer – A Christmas Carol

Canto di Natale (Garzanti, traduzione di Sergio Ferrero) di Charles Dickens è un grande classico, non solo del Natale ma della narrativa in generale. Anche per questa ragione non sono mancati nel tempo numerosi adattamenti cinematografici. Una nuova versione è attesa il 13 novembre del 2026, con un tempismo in grado di anticipare il diffondersi dell’atmosfera natalizia. Il film, per la regia di Ti West, si intitolerà Ebenezer – A Christmas Carol e avrà come protagonista Johnny Depp nei panni del crudele Scrooge. Nel cast troveremo anche Rupert Grint e

Ian McKellen.

Narnia

Il 2025 ha segnato il 75esimo anno dalla pubblicazione del primo volume della saga fantasy de Le cronache di Narnia. Il leone, la strega e l’armadio (Mondadori, traduzione di Fedora Dei), ideata dallo scrittore C. S. Lewis. Il 26 novembre 2026 si attende un nuovo adattamento ispirato al mondo di Narnia, che era già stato ricreato in film per la TV e nella più celebre saga cinematografica in tre capitoli iniziata nel 2005. Il nuovo film, intitolato semplicemente Narnia, si ispira però al volume Il nipote del mago (Mondadori, traduzione di Chiara Belliti), pubblicato come sesto libro ma in realtà primo nella cronologia degli avvenimenti narrati. Alla regia troveremo Greta Gerwig (Lady Bird, Piccole donne, Barbie), mentre Daniel Craig, Emma Mackey, Meryl Streep e Carey Mulligan saranno gli attori protagonisti.

The hunger games – L’alba sulla mietitura

L’ultimo volume della serie Hunger Games, L’alba sulla mietitura (Mondadori, traduzione di Simona Brogli), prenderà vita sul grande schermo a novembre del 2026. La storia, benché sia l’ultima arrivata in libreria, è ambientata diversi anni prima degli eventi centrali della serie. Il film è diretto da Francis Lawrence, alla sua quinta direzione di un film del mondo Hunger Games, e si concentrerà sugli eventi successivi a La ballata dell’usignolo e del serpente, e in particolare sulla cinquantesima edizione dei giochi, in cui partecipa Haymitch Abernathy, che poi diventerà mentore di Katniss e Peeta. Haymitch sarà interpretato da Joseph Zada, ma nel cast trovano posto anche Jesse Plemons, Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close e Ralph Fiennes.

Dune: parte terza

Dopo i primi due film, tratti entrambi da Dune, il primo volume del ciclo ideato da Frank Herbert, il 18 dicembre del 2026 si attende il terzo film dell’adattamento per la regia di Denis Villeneuve, questa volta tratto da Messia di Dune, il secondo volume (entrambi sono editi da Fanucci e tradotti da Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli). Torna a farne parte un cast ricco di nomi celebri: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson e Anya Taylor-Joy. Per la chiusura della trilogia si aggiungerà al cast anche il nome di Robert Pattinson.

La variante di Lüneburg

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita, nel 2026 è previsto l’arrivo nei cinema del film tratto dal romanzo La variante di Lüneburg (Adelphi) di Paolo Maurensig, che si è prestato anche allo sviluppo della sceneggiatura. Gabriele Salvatores dirigerà il dramma dalle note thriller dedicato al mondo degli scacchi, che si intreccia con alcune delle pagine più tragiche della storia europea. Tra i protagonisti troviamo Toni Servillo, Sebastian Koch e Andrea Avagliano.

The Pout-Pout Fish (Pesce pescione)

Torniamo all’animazione con il film The Pout-Pout Fish, che si ispira al protagonista del libro Pesce pescione (il Castoro, traduzione di Loredana Baldinucci), scritto da Deborah Diesen e illustrato da Dan Hanna, il primo di una serie di libri per bambini e già trasposto in un musical nel 2019. Il film vede Pesce pescione e un simpatico drago marino avventurarsi alla ricerca del mitico Shimmer, che si dice essere capace di esaudire i desideri…il film, curato dalla regia di Ricard Cussó e Rio Harrington, è atteso nelle sale d’oltreoceano già a gennaio del 2026, mentre la data di uscita italiana non è ancora stata annunciata.

Fotografia header: GettyImages 11-11-2025