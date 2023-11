Il Natale, un po’ come l’estate, è uno dei momenti più attesi da lettrici e lettori, che con un po’ più di tempo a disposizione possono ritagliarsi qualche momento in più per dedicarsi ai libri.

Inoltre in un periodo come quello del Natale, che l’attitudine personale può portare a vivere con sentimenti festosi, speranzosi o nostalgici, può far piacere avere sul comodino una lettura a tema.

In fondo dedicarsi al clima natalizio tramite i libri può essere piacevole sia per chi attende il Natale tutto l’anno, sia per chi durante i giorni più impegnativi non vede l’ora di ritagliarsi un momento tutto per sé, in cui trovare la propria declinazione dello spirito natalizio.

Per chi invece durante le feste cerca la compagnia, i libri di Natale possono rappresentare una lettura da condividere sia con i piccoli che con i grandi durante i momenti di ritrovo familiare, oppure possono diventare centrali nella creazione di momenti che coinvolgono comunità più ampie (come i club del libro a tema, le letture natalizie per bambini, gli scambi di libri tra amici, eccetera). Chissà che proprio davanti a un libro nascano nuove tradizioni natalizie.

I libri classici di Natale, infine, possono anche rappresentare un’idea regalo per gli amanti della lettura e delle feste invernali. In questa categoria infatti non troviamo solo racconti e romanzi incentrati su uno spirito natalizio colmo di gentilezza e altruismo, ma anche gialli e misteri, drammi familiari, poesie e racconti colmi di ambigue creature magiche, capaci di adattarsi alle preferenze molti lettori e lettrici.

In questo percorso di lettura abbiamo voluto raccogliere racconti e romanzi dedicati proprio al Natale, nel tema, nello spirito o nell’ambientazione. Oltre a racconti gioiosi in cui trionfa la dolcezza dei sentimenti, imprescindibile nelle narrazioni di questa festa, troviamo anche scritti più riflessivi, storie di folklore, romanzi gialli e opere teatrali.

Prepariamo quindi coperte, maglioni rossi, candele alla cannella e cioccolate calde e dedichiamoci a questi classici natalizi da leggere sotto l’albero:

Libri classici di Natale

Questo romanzo, scritto dalla stessa penna che ha dato vita al Mago di Oz, racconta la storia del protagonista del Natale. Che lo si voglia chiamare Babbo Natale o Santa Klaus, questa figura con la sua benevolenza incanta da lungo tempo la notte tra il 24 e il 25 di dicembre. Di solito Babbo Natale prende il posto di un personaggio secondario, ma in questo caso leggendo delle sue avventure in prima persona possiamo finalmente guardare il Natale con i suoi occhi. (Garzanti, traduzione di Giuseppe Maugeri)

Canto di Natale è forse il classico per eccellenza del Natale: rivisitato in mille modi tra romanzi, film, serie tv, l’espediente dei fantasmi del passato, presente e futuro che portano il protagonista a una crescita personale è ormai diventato un topos narrativo. La voce di Dickens, con il suo giudizio tagliente sui lati più egoistici della società e con il suo sguardo diretto sempre verso al suo spaccato più fragile, si fa cantrice del Natale, sia in questo che nei suoi immortali romanzi. (Garzanti, traduzione di Sergio Ferrero)

Conosciuta anche grazie al celebre balletto classico che ne è stato tratto, Lo schiaccianoci è una fiaba che conduce il lettore nel pieno della magia del Natale. Lo schiaccianoci è infatti il regalo che riceve per questa ricorrenza la piccola Marie; ma poiché si tratta di molto più che un giocattolo, il suo prendere vita permetterà a Marie di vivere una grande avventura. (Garzanti, traduzione di Giulia Frare)

Questa raccolta di cinque racconti di Washington Irving permette di immergersi appieno nello spirito del Natale vittoriano e di scoprire che molte tradizioni non sono state dimenticate con il passare del tempo, ma anzi hanno contribuito a creare l’idea contemporanea di questa festa. Ed è così che la legna che brucia nel camino, gli addobbi in giro per casa e le tavolate ricolme di cibo contribuiscono a un’atmosfera colma di risate e buon umore. (Garzanti, traduzione di Simona Garavelli)

Lettere da Babbo Natale, John R. R. Tolkien

Tolkien, tra i più apprezzati narratori del fantastico, amava scrivere delle lettere ai propri figli come fossero provenienti dal Polo Nord. Le lettere sono raccolte in questo volume che si trasforma in una collezione di simpatici aneddoti e avventure provenienti da quel fantomatico mondo ricolmo di neve, elfi e giocattoli di legno tanto amato dai bambini. (Bompiani, a cura di Baillie Tolkien e Marco Respinti)

Il Natale sta arrivando! Una storia al giorno con Peter Coniglio, Beatrix Potter

Questo libro per i più piccoli come un calendario dell’avvento narrativo accompagna al Natale con una storia al giorno. Protagonista è Peter Coniglio, personaggio ideato dalla celebre illustratrice e scrittrice per l’infanzia Beatrix Potter. (Mondadori, traduzione di Chiara Carminati e Augusto Macchetto)

Il Natale di Poirot, Agatha Christie

Non per tutti il Natale è sinonimo di storie ispirate dalla dolcezza, ma magari non per questo ci si vuole esimere da una lettura a tema. E allora perché non dedicarsi a un giallo di una delle più celebri maestre del genere, Agatha Christie, che con i suoi intrighi ha saputo dare nuova vita anche all’atmosfera del Natale. L’investigatore belga Hercule Poirot è infatti giunto per le vacanze invernali nella magione di un anziano signore inglese. Dopo una cena burrascosa insieme ai parenti del proprietario, a Poirot toccherà dedicarsi alla risoluzione di un oscuro delitto. (Mondadori, traduzione di Oriella Bobba)

Racconti di Natale, Charles Dickens

L’atmosfera natalizia pervade molti scritti di Charles Dickens: questa edizione raccoglie altri racconti che insieme al più celebre Canto di Natale hanno aiutato a definire l’immaginario collettivo delle festività invernali. Questi cinque quadretti natalizi, scritti da Dickens a cavallo tra gli anni ‘40 e ‘50 dell’Ottocento, dipingono delle storie in cui nonostante le mille difficoltà i protagonisti riescono a trovare un dolce sollievo proprio grazie al Natale. (Newton Compton Editori, traduzione di Emanuele Grazzi)

In questi due racconti di spunto autobiografico Truman Capote rimette in scena due ricordi pieni di gioia relativi al Natale, vissuti con la leggerezza e l’intensità tipiche del periodo dell’infanzia. Ed è così che in un passato non così lontano ci si immerge in momenti quotidiani che in questo periodo dell’anno assumono tutta un’altra forma, come la preparazione di cibi tipici e lo scambio di piccoli doni. (Garzanti, traduzione di Ettore Capriolo e Bruno Tasso)

Ci allontaniamo invece dalla verosimiglianza e dai piccoli momenti della quotidianità con questo racconto di Nikolaj Gogol’, in cui prende vita tra il serio e il faceto la sfida del fabbro Vakula contro il diavolo, che serba piani di vendetta e per questo ostacola l’amore tra il fabbro e la sua amata Oksana, la ragazza più bella del suo villaggio. (Garzanti, a cura di Paolo Nori)

Un Natale di Maigret e altri racconti, Georges Simenon

Per gli amanti di Maigret tutti i momenti dell’anno sono ottimi per dedicarsi alla lettura dei casi narrati da Georges Simenon, Natale compreso. Nel racconto che dà il titolo a questa raccolta scopriamo a cosa di dedica il commissario Maigret a Natale: chiaramente investiga su un omicidio, compito che gli riesce perfettamente anche rimanendo comodamente seduto sulla poltrona di casa propria. (Adelphi, a cura di E. Marchi, G. Pirotti)

In questa raccolta sono contenuti i racconti che Louisa May Alcott ha dedicato al periodo natalizio, già centrale e commovente nel suo romanzo Piccole Donne. Non manca infatti in questo volume anche un estratto a tema natalizio dal suo più celebre romanzo; negli altri racconti qui riuniti però lettori e lettrici troveranno nuove protagonisti femminili, molto diverse tra di loro, con gli occhi delle quali poter vivere diverse e profonde sfumature del Natale. (Garzanti, traduzione di Milena Finazzi)

Torniamo a un Natale dalle tinte gialle con questo romanzo della serie di M. C Beaton dedicata ad Agatha Raisin, una donna che rifugiatasi in campagna alla ricerca di tranquillità si ritrova suo malgrado a risolvere misteri e delitti. In questo volume Agatha porta avanti la gestione dell’agenzia investigativa tra noiose richieste, sperando di riuscire a organizzare per la prima volta un Natale con i fiocchi. I suoi piani vengono però stravolti da un nuovo omicidio che richiamerà la sua attenzione. (Astoria, traduzione Marina Morpurgo)

Il libro di Natale, Selma Lagerlöf

Leggende magiche, atmosfere calde e la fredda natura del Natale scandinavo si mescolano in queste storie di Selma Lagerlöf, scrittrice svedese insignita del premio Nobel per la letteratura nel 1909. Nei racconti qui raccolti si percepisce il folklore tipico delle fiabe popolari del Nord, in cui si mescolano misteri e credenze popolari, e in cui alla dolcezza si aggiunge sempre una punta amara che fa da morale e ammonimento. (Iperborea, traduzione di Maria Cristina Lombardi)

In questa raccolta troviamo diverse novelle che Pirandello ha dedicato al Natale, senza allontanarsi da quello stile che lo rende uno scrittore molto apprezzato ancora oggi. A dare il nome a questo volume il racconto Sogno di Natale, in cui nel pieno delle feste appare Gesù, alla ricerca tra i più umili di un’anima nella quale poter rivivere. (Garzanti)

In questo volume si trovano ben trentatré scritti dedicati da Dino Buzzati al tema del Natale lungo la sua carriera letteraria. Tra articoli di giornale, fiabe, poesie, riflessioni e racconti, quest’antologia permette di approfondire a trecentosessanta gradi la scrittura unica di Buzzati, e al contempo di immergersi nell’atmosfera delle feste. (Mondadori, a cura di Lorenzo Viganò)

Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura del 1926, con le novelle qui raccolte conduce in una Sardegna tinta di bianco e in cui serpeggia il profumo dei dolci al miele che cuociono nel forno. È proprio l’unicità di questa terra e dei suoi isolani a fare da fil rouge di queste storie natalizie che ci conducono nella Sardegna del primo ‘900. (Garzanti)

Da quello della campagna sarda passiamo al Natale che imbianca i viali di Parigi grazie alla penna di Irène Némirovsky. Tra l’abbondanza delle vetrine e la gioia dei bambini, nell’intimità delle famiglie non smettono di accadere quelle piccole rotture che rendono questo momento dell’anno al contempo teso e atteso da chi nei ricongiungimenti familiari non riesce a trovare la gioia desiderata. (Garzanti, traduzione di Alessandro Mola)

Natale in casa Cupiello, Eduardo De Filippo

Di tutto altro genere è quest’opera teatrale scritta da Eduardo de Filippo negli anni ‘30 del Novecento, in cui la tensione del ritrovo familiare a Natale fa emergere in chiave sia tragica che comica tutte le divergenze di una famiglia in cui forse manca un po’ di comprensione ma in cui di certo non manca l’affetto reciproco. (Einaudi)