Idee regalo per chi ama i libri: spunti per Natale (e il resto dell’anno)

Cosa regalare a un lettore o una lettrice? Il miglior regalo chiaramente non può che essere un libro (anzi, meglio più di uno!): ma per chi cercasse degli altri pensieri da abbinare al titolo scelto, o delle alternative nel caso la wishlist dell’amico o parente sia già stata esaudita, abbiamo raccolto alcune idee regalo per lettori e lettrici.

Negli ultimi anni infatti abbiamo selezionato alcuni gadget di ispirazione letteraria, e in occasione dell’avvicinarsi del Natale abbiamo deciso di raccoglierli in questo articolo, così che possano darvi qualche spunto per sorprendere i lettori e le lettrici a cui volete bene, oppure, perché no, affinché possiate concedere a voi stessi qualche regalo sotto l’albero che rispecchi i vostri interessi. Inoltre non si tratta di regali a tema Natale: potreste sfruttare questi spunti anche per compleanni, lauree, anniversari e altre occasioni speciali durante il resto dell’anno.

Tra idee regalo ispirate a Harry Potter, Alice nel paese delle meraviglie, Il piccolo principe, Il signore degli anelli e tanti altri titoli ancora, e spunti in fatto di abbigliamento, gioielli, oggetti per la casa e molto altro sempre a tema letterario, in questo elenco potreste trovare proprio il regalo per lettori che state cercando.

Per chi invece cercasse qualche idea in fatto di libri da regalare, vi invitiamo dare un’occhiata all’ultimo numero del Libraio (link all’ultimo pdf, dipende dalla data di uscita).

Idee regalo per lettori: abbigliamento e accessori

Borse letterarie

Come fare a essere sicuri di avere sempre spazio per un libro da portare con sé? Un’opzione è quella di avere una borsa dedicata proprio a questo scopo. Ecco alcune idee di borse a tema letterario (tra shopper, borsette da sera e tracolle), da quelle perfette per i tascabili a quelle che non sarebbero messe alla prova nemmeno da Alla ricerca del tempo perduto:

Felpe letterarie

Per amici e parenti freddolosi che in inverno amano leggere abbracciati dal comfort dei vestiti caldi, un regalo adatto potrebbe essere una felpa letteraria. Eccone diverse, da quelle che alludono in modo ironico o sognante al mondo della lettura, a quelle che si ispirano ad alcune delle opere più amate da lettrici e lettori:

Sciarpe e foulard letterari

Le lettrici e i lettori più accaniti non rinunciano a leggere all’aperto nemmeno quando fa freddo, magari approfittando delle panchine del parco per prendere qualche raggio di sole invernale. Ecco perché potrebbero apprezzare queste sciarpe e foulard letterari con citazioni e stampe di libri che hanno avuto grande successo:

Guanti d’ispirazione letteraria

Ma si sa che quando si legge all’aperto (e a volte anche al chiuso…) a raffreddarsi per prime sono quasi sempre le mani, intente a tenere aperto il libro e a girare le pagine. La soluzione? I guanti ovviamente; qui ne abbiamo selezionate alcune paia ricoperte dalle citazioni o con i ricami ispirati ai simboli di alcuni titoli molto conosciuti:

Calze letterarie

Per gli appassionati di citazioni letterarie, che sarebbero felici di mostrarle persino sulla propria pelle, ecco calze, collant e calzini colorati e stampati, che permetteranno di “indossare” le parole dei propri autori preferiti:

Gioielli letterari

A chi al comfort di felpe e sciarpe preferisce l’eleganza dei gioielli, potrebbero piacere queste idee regalo nelle quali il mondo della lettura viene incastonato su diversi tipi di monili, come collane, anelli, orecchini, bracciali e persino gemelli:

Spille letterarie

Se il lettore o la lettrice che volete sorprendere ricopre zaini, shopper, astucci, maglioni e t-shirt con spille che rappresentano le proprie passioni, allora potrebbe trovare tra queste una spilla ispirata al proprio libro preferito, da aggiungere subito alla propria collezione:

Portachiavi letterari

Per lettrici e lettori un po’ sbadati, che si dimenticano spesso gli oggetti, o che non ricordano mai dove hanno messo telefono, chiavi e portafogli, un’idea regalo simpatica potrebbe essere un portachiavi letterario, da attaccare a chiavi e altri piccoli oggetti per renderli più facilmente individuabili quando li si cerca. Eccone alcuni ispirati ad autori e titoli celebri:

T – shirt letterarie

Tra i vostri amici e parenti potrebbe esserci un’altra categoria di lettori, e cioè quelli che amano far conoscere il proprio carattere e i propri interessi tramite le stampe delle t-shirt che indossano. Eccone alcune dedicate ad alcuni libri cult, e altre perfette per i lettori più ironici:

Idee regalo per lettori: accessori per la casa e la cucina

Articoli di cucina ispirati ai libri

Se la persona a cui volete fare un regalo è appassionata di libri ma anche di cucina, la soluzione potrebbe trovarsi in questi accessori, con i quali incuriosire entrambi i suoi interessi. In fondo chi non si sentirebbe un po’ stregone con in mano un mestolo ispirato a Il Signore degli Anelli?

Tè ispirati alla letteratura

Per chi sia a casa che al bar ama godersi la lettura di un libro mentre sorseggia una tazza di tè fumante esistono i tè letterari, ovvero infusi la cui composizione è ispirata ad alcuni classici della letteratura:

Tazze letterarie

E se persino il tè si ispira ai libri, le tazze e le tazzine in cui servirlo non possono essere da meno: ecco alcune tazze letterarie, perfette come idee regalo, che durante la colazione e all’ora del tè ricorderanno a chi le usa di ritagliarsi un momento per leggere qualche pagina di un buon libro.

Poster

I poster sono un elemento di arredo sempre più amato, che permette di caratterizzare la propria casa scegliendo delle stampe di design ispirate alle proprie passioni e ai propri gusti. In questo articolo abbiamo raccolto alcuni poster che interpretano con una certa vena artistica alcuni classici della letteratura:

Mappe letterarie

Rimanendo in tema di stampe da appendere, ecco una selezione di mappe letterarie, contenenti i luoghi, le terre, i sentieri e i percorsi affrontati da alcuni dei personaggi preferiti di lettori e lettrici, da appendere in casa per tenere sempre a mente come la lettura possa regalare avventure emozionanti:

Coperte e lenzuola di ispirazione letteraria

E veniamo anche all’arredamento di una delle stanze maggiormente dedicate al relax; con queste lenzuola e coperte d’ispirazione letteraria i vostri personaggi preferiti vi faranno compagnia anche durante le sessioni di lettura serali e notturne:

Cuscini letterari

Se siete lettori da divano più che da letto, allora forse apprezzerete di più i cuscini letterari (o li apprezzeranno i destinatari del vostro regalo). Ecco una selezione di cuscini perfetti per arredare, o per poggiare schiena, testa e collo e sostenere il peso anche dei libri più “importanti”:

Idee regalo per lettori: cancelleria e accessori di lettura

Book Sleeve

Le book sleeve (il nome inglese che indica questo accessorio) sono un regalo perfetto per quei lettori che amano leggere soprattutto libri di carta, che però finiscono sempre col rovinare, portandoseli ovunque per sfruttare ogni momento di pausa e andare avanti di qualche pagina. Le book sleeve infatti fungono da protezione, soprattutto dagli sfregamenti e dall’umidità:

Diari di lettura

Se alla persona a cui volete fare un regalo non solo piace leggere, ma anche appuntarsi le riflessioni sui libri letti, rimanere sempre al passo con le nuove uscite editoriali, oltre che partecipare a festival e altri incontri letterari, molto probabilmente apprezzerà ricevere in regalo un diario di lettura, in cui tenere traccia di ogni dettaglio della sua passione.

Segnalibri

Veniamo allo strumento immancabile nel cassetto di ogni lettore: i segnalibri. Ecco alcuni segnalibri originali da regale ai lettori più compulsivi, che hanno sempre tanti libri iniziati sul comodino e che hanno bisogno di ricordare per ognuno il punto dal quale riprendere il filo:

Matite, quaderni e taccuini d’ispirazione letteraria

Come dimostra anche il trend di TikTok che mostra i libri letti ricolmi di post-it, agli appassionati di lettura piace spesso dotarsi di adeguata cancelleria. Matite, quaderni, taccuini; ecco una selezione di oggetti da ufficio ispirati a classici antichi e moderni:

Sempre a proposito di taccuini e quaderni, nelle librerie Feltrinelli sono in arrivo in esclusiva quelli firmati dall’artista e tautuatore Otto D’Ambra, in cui realtà e immaginazione si fondono e generano composizioni surrealiste, mondi paralleli in cui zebre dispiegano ali da farfalla e velieri si librano leggeri nel firmamento…

Adesivi letterari

La moda di riempire laptop, borracce, agende, quaderni, e molto altro di adesivi ispirati alle proprie passioni (o con stampate ironiche battute sui propri interessi) non tramonta mai. Accanto a quelli con i propri cantanti preferiti, non possono mancare quindi anche quelli ispirati al mondo della lettura:

Idee regalo originali: spunti per lettori e lettrici che “hanno già tutto”

Subscription box letterarie

Se la persona a cui volere fare un dono è una a cui piace essere sorpresa, le subscription box letterarie potrebbero essere il regalo perfetto. Potreste infatti regalare qualche mese di abbonamento, e far ricevere libri, ma anche riviste letterarie, accessori a tema, approfondimenti, illustrazioni e molto altro, il tutto legato al variegato universo letterario:

Giochi da tavolo letterari

Veniamo a un punto di incontro tra due passioni molto diffuse: i giochi da tavolo e la letteratura. A coloro che non perdono occasione per destreggiarsi in party games, giochi di strategia, quiz, e campagne d’esplorazione, potrebbe piacere ricevere uno di questi giochi da tavolo d’ispirazione letteraria:

Tatuaggi (temporanei) ispirati ai libri

Alla persona a cui vorreste fare un regalo piacciono i tatuaggi, ma non apprezza le decisioni definitive? In tal caso potreste conquistarla con questi tatuaggi temporanei, che permettono di indossare i simboli di alcune celebri storie della letteratura, con la possibilità di cancellarli o cambiarli ogni volta che si vuole:

Cover del telefono ispirate ai libri

Se quello che cercate invece è un piccolo pensiero per persone cha amano cambiare spesso look, la soluzione giusta potrebbe essere una (o più) cover per il telefono, da abbinare alle proprie letture preferite:

Custodie per il passaporto ispirate ai libri

Ecco infine un’idea regalo difficile da indovinare, perfetta per lettori e lettrici che sono anche viaggiatori: custodie per il passaporto, ottime per non rovinarlo, ispirate ad alcuni classici (e non) della letteratura:

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.