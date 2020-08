Segnalibri ispirati ai libri: tante idee regalo

Esistono segnalibri per tutti i gusti; ne abbiamo selezionati alcuni che si ispirano alle grandi storie della letteratura: da “Harry Potter” ad “Alice nel paese delle meraviglie”, passando per “Dracula” e “Il piccolo principe”, per arrivare a segnalibri che ricordano grandi poeti, saghe fantasy come “Il signore degli anelli” e “The Witcher”, fino a celebrazione pere di Lovecraft, Jane Austen, Virginia Woolf e…

Quando gli occhi si fanno stanchi, o quando per qualche ragione la lettura va interrotta, i segnalibri diventano i migliori amici di (quasi) ogni lettrice e lettore. C’è chi ama creare segnalibri fai da te e c’è chi ama regalare segnalibri personalizzati. Utili e molto apprezzati da tutti coloro che si perdono tra le pagine di un buon libro, i segnalibri sono spesso anche protagonisti di alcuni dei momenti più memorabili della vita, diventando bomboniere da regalare in occasioni come matrimoni, lauree e battesimi.

Esistono segnalibri per tutti i gusti; ne abbiamo segnalati alcuni che si ispirano alle grandi storie della letteratura: da Harry Potter a Alice nel paese delle meraviglie, da Dracula a Il piccolo principe, passando per segnalibri che ricordano grandi poeti, saghe fantasy come Il signore degli anelli e The Witcher, fino a celebrazione delle opere di Lovecraft, Jane Austen e Virginia Woolf.

Segnalibri ispirati a Harry Potter

La saga fantasy di Harry Potter nata dalla fantasia di J.K.Rowling ha incantato grandi e piccini. Le storie di maghi, incantesimi e avventure hanno ispirato infiniti accessori per lettori, dai taccuini su cui annotare le proprie frasi preferite fino alle custodie per non rovinare le copertine dei libri. Ecco alcuni segnalibri ispirati ai maghi che hanno conquistato i cuori di più generazioni di lettori.

Per chi ama viaggiare con la fantasia, un segnalibro che è anche un biglietto per il Nottetempo (in inglese Knight Bus):

Per chi sogna di approdare alla scuola di Hogwarts, dei segnalibri ispirati alle quattro case di appartenenza dei maghi:

Un segnalibro ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie

Ispirato al capolavoro di Lewis Carrol, da alcuni apprezzato per le sue atmosfere sognanti, da altri per i numerosi piani di lettura che alludono ad alcune interessanti questioni logiche, linguistiche e matematiche, un segnalibro con scritto “Bevimi”, che ricorda l’etichetta dell’ampolla che ha trasformato la curiosa Alice:

Un segnalibro ispirato a Dracula

Ecco un segnalibro che fa sì che il vampiro più celebre della letteratura, frutto dell’immaginazione di Bram Stroker, vegli su ogni parola delle vostre future letture…

Segnalibri per amanti della poesia

Questi segnalibri riportano citazioni di alcuni grandi autori della poesia inglese come William Wordsworth, Percy Bysshe Shelley, William Blake, John Keats e Lord Byron. A completarne l’atmosfera romantica, le decorazioni di immagini floreali vintage:

Questo segnalibro invece omaggia il grande poeta italiano Dante Alighieri, l’autore de La divina commedia:

Un segnalibro ispirato alla saga The Witcher

The Witcher è il nome della saga fantasy, creata dalla penna di Andrzej Sapkowski, che ha ispirato l’omonima serie tv entrata nel catalogo di Netflix. Ecco un segnalibro per tutti gli appassionati delle avventure dello strigo Geralt di Rivia:

Un segnalibro ispirato a Il piccolo principe

La storia dell’aviatore che, costretto a un atterraggio di emergenza, conosce il piccolo principe, ha fatto innamorare molti lettori grazie alle parole dolci e all’atmosfera rincuorante. Per chi durante la lettura vorrebbe tenere con sé la semplicità sempre profonda delle parole di Antoine de Saint-Exupéry, ecco un segnalibro decorato con un piccolo origami e con la citazione “l’essenziale è invisibile agli occhi”:

Segnalibri ispirati all’immaginario di Lovecraft

Per tutti gli appassionati di fantascienza, creature orrorifiche e mostri alieni, ecco alcuni segnalibri ispirati alle atmosfere dei miti di Cthulhu, frutto dell’immaginazione dello scrittore di Providence H.P. Lovecraft:

Un segnalibro ispirato a Il signore degli anelli

La saga capolavoro di J. R. R. Tolkien, che ha cambiato la storia della letteratura fantasy, è omaggiata da questo segnalibro in legno, decorato con un’illustrazione che ricorda le sagome dei personaggi principali della storia e il loro viaggio all’insegna della lotta contro il male. Un segnalibro perfetto per ogni aspirante avventuriero della compagnia dell’anello:

Segnalibri ispirati alle opere di Jane Austen

Mansfield Park, Orgoglio e pregiudizio, Persuasione, L’abbazia di Northanger, Ragione e sentimento: una citazione su sfondo floreale per ognuna di queste grandi opere di Jane Austen, la grande romanziera che è stata capace di mostrare le ipocrisie della società inglese a cavallo tra settecento e ottocento. Ecco i segnalibri che ne ricordano le qualità letterarie:

Un segnalibro ispirato a La signora Dalloway

Un segnalibro che, con la prima e l’ultima frase de La signora Dalloway, celebra il talento di Virginia Woolf, una delle voci più importanti della letteratura novecentesca:

Un segnalibro per chi abbina la lettura con il té

Infine un segnalibro magnetico con una simpatica illustrazione di una tazza di té, bevanda che tante lettrici e lettori amano accompagnare alla lettura, soprattutto nei mesi più freddi…

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.