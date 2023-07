Book sleeve, ecco le custodie per i nostri libri

Le book sleeve sono accessori letterari utili per lettrici e lettori: custodie per portare sempre con sé i propri libri, al mare e in montagna, proteggendoli da strappi e macchie. Ecco alcune proposte ispirate a classici e bestseller come “Peter Pan”, “Il Signore degli Anelli”, “Alice nel paese delle meraviglie”, “Harry Potter”, “Orgoglio e pregiudizio” e molti altri capolavori della letteratura

Tra lettrici e lettori ormai le book sleeve prendono sempre più piede. Ma di che cosa parliamo esattamente? Di custodie in tessuto, pratiche e comode, per portare i libri ovunque: in valigia, nello zaino, dentro la borsa, proteggendoli ed evitando che si rovinino. Dalle calde e soleggiate estati al mare ai freddi inverni in montagna, queste cover possono contenere (e custodire al riparo da strappi e macchie sempre dietro l’angolo) volumi di diversa misura, ma anche lettori ebook, agende…

Di seguito proponiamo una selezione di custodie a tema letterario, per tutti i gusti e tutte le età, che spaziano tra i grandi capolavori della letteratura.

Per i fan delle avventure fantastiche di Lewis Carrol, questa custodia per libri dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie potrebbe essere una buona compagna di viaggio.

Peter Pan

La custodia per libri di Peter Pan è un ottimo modo per non dimenticarsi mai di usare la propria fantasia per rimanere sempre un po’ bambini, quando serve. Armatevi di book sleeve e mettetevi subito in viaggio verso l’isola che non c’è!

Per tutti gli appassionati del maghetto creato da J.K. Rowling, ecco una custodia ispirata a Harry Potter da regalare o regalarsi. Una book sleeve capace di difendere i vostri libri da ogni male, anche da colui che non si può nominare…

Questa custodia letteraria ispirata a Jane Austen potrebbe piacere a chi ha letto i suoi capolavori: Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e sentimento, Persuasione…

Lo Hobbit, Il Silmarillion, Il cacciatore di draghi… Qualunque sia il vostro romanzo preferito di J.R.R. Tolkien, questa custodia ispirata a Il Signore degli Anelli può rendere omaggio ai personaggi della Terra di Mezzo.

Libri, libri, libri…

Se invece vi piace circondarvi sempre di libri, questa custodia potrebbe sicuramente fare al caso vostro…

Book nerd

Per tutti quei lettori che delle volte preferiscono le pagine alla socializzazione, questa book sleeve (per nerd) potrebbe essere il nuovo accessorio letterario da donarsi.

Alle custodie piace cambiare?

La scelta diventa difficile tra tutte queste cover? Allora perché non far cambiare il tema di questa custodia per libri a tinta unita grazie a delle spille a tema?

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.