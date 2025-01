Alcune proposte di accessori per la scrivania (come matite, quaderni, penne e taccuini), pensate come idee regalo per chi ama i libri di ieri e di oggi

Siete alla ricerca di un regalo per chi ama leggere? Con i prodotti di cancelleria non si può sbagliare: è difficile trovare lettrici e lettori che non apprezzino essere circondati da matite, quaderni, penne e taccuini con cui annotarsi le frasi interessanti o le scoperte fatte durante la lettura.

Abbiamo quindi raccolto qui alcune proposte di accessori per la scrivania ispirati al mondo letterario, pensate come idee regalo per gli appassionati di libri, ma, perché no, anche per se stessi.

Di seguito ecco quindi una selezione di oggetti per prendere nota che potrebbero far intuire agli altri la vostra passione per i libri solo guardando la vostra scrivania (o il vostro set di di cancelleria sempre pronto nella borsa o nello zaino…).

Chi invece fosse alla ricerca di una varietà di spunti più ampia, può trovarla nella nostra lista di consigli di regali per lettrici e lettori:

Partiamo con questo set di 5 matite, ciascuna con una citazione dal capolavoro di Lewis Carrol, conservate in una scatola decorata proprio a tema Alice nel paese delle meraviglie.

Cancelleria a tema Harry Potter

Per gli appassionati del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling, non mancano le possibilità di trovare l’accessorio da portare con sé nella borsa o nello zaino. Per esempio, questo taccuino con lo stemma della casa Grifondoro…

Oppure questi quaderni per annotare le citazioni preferite del romanzo che state leggendo…

O ancora, queste matite con gli incantesimi della saga per affrontare le sfide quotidiane con l’aiuto del maghetto.

Matite ispirate a William Shakespeare

Per chi ama i versi del bardo potrebbe essere un regalo giusto queste matite con citazioni dal Macbeth…

Un’altra possibilità, quelle con la citazione più famosa dall’Amleto.

Quaderni con gli stemmi de Il trono di spade

Dai libri di George R.R. Martin è stata tratta la famosa serie tv Il trono di spade. Ecco i quaderni con gli stemmi delle famiglie protagoniste della saga, un accessorio perfetto per un fan.

Idee regalo a tema “book nerd”

E chiudiamo questa rassegna di possibilità con questo set di matite decorate, con frasi ironiche sui lettori, come “così tanti libri, così poco tempo”, “solo un altro capitolo”, “i libri sono il mio luogo felice”, “preferirei star leggendo”, “professione topo di biblioteca”…

Simili anche le frasi ironiche incise su queste penne a tema lettura: “Energia da protagonista”, “il libro era meglio”, “colpo di scena!”, “vado a comprare libri che non leggerò mai”…