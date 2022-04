Disegni, colori, riassunti, schemi e post-it tra le pagine: esistono tanti modi per riuscire a ricordare quello che si legge. Ecco una lista di consigli utili per la memoria

A tutti è capitato di dover tenere a mente qualcosa: a scuola o all’università, durante un incontro di lavoro, leggendo un romanzo o semplicemente per un’occasione informale in cui non volevamo che qualche dettaglio ci sfuggisse. Spesso, leggendo un libro o un testo di qualsiasi genere, memorizzare ciò che si legge non è così scontato.

In soccorso di chi è in cerca di consigli per migliorare la memoria ci sono svariati trucchi che si rivelano degli strumenti incredibilmente utili, aiutandoci a non dimenticare quello che leggiamo.

Secondo una ricerca riportata da Bookriot, l’annotazione, che sia scritta, disegnata o evidenziata, aiuta con la memoria e con la comprensione generale di quanto letto. Il concetto alla base di questa conclusione è che annotare richiede uno sforzo che costringe all’interazione fisica: in pratica, invece di limitarci a prendere le informazioni, creiamo nuovi percorsi nel cervello codificando il testo.

Spesso nelle annotazioni vengono espresse riflessioni, o anche appuntante domande, o rimandi ad altri titoli letti. Ecco che così il libro diventa uno strumento ancora più prezioso perché si fa luogo di incontro tra chi legge e chi scrive.

Per questo proponiamo qui di seguito una lista di consigli e trucchi per ricordare quello che si legge. Si possono alternare, utilizzarne uno o tutti insieme, non esiste un modo sbagliato di farlo.

Disegni e simboli

Appunti, parole, annotazioni accanto al testo, ma non solo. Scarabocchi, cuori, emoji, strane e apparentemente insensate forme geometriche: anche i disegni e i simboli (a volte decifrabili solo da noi stessi) sono ottimi strumenti per non dimenticare ciò che si legge, perché attivano la memoria visiva. Il termine per questa tecnica è Sketchnoting.

Colori

Ci sono lettori che storcono il naso all’idea di usare evidenziatori e colori sulle pagine del proprio volume. Per altri invece, soprattutto in ambito accademico, l’utilizzo dei colori è una tecnica che aiuta molto a memorizzare quanto letto. L’importante è non esagerare: evidenziare un’intera pagina è meno utile che evidenziare una frase.

Riassunti

Tra le tecniche infallibili per ricordare ciò che si legge, spesso presente nelle liste di consigli per migliorare la memoria, non mancano certo i riassunti. Parole chiave, ma anche sintesi più o meno lunghe che possano aiutarci a fermare i concetti più rilevanti: l’utilizzo del riassunto è una delle soluzioni più utilizzate, soprattutto dagli studenti in procinto di preparare un esame.

Riflessioni

Molto utile può essere anche annotare alcune considerazioni ed esprimere in forma di scrittura le nostre riflessioni. Questo perché rielaborare il testo attraverso impressioni personali può aiutare a farlo proprio e ricordarlo al meglio.

Schemi

Sicuramente schematizzare è molto efficace quando si ha a che a fare con testi universitari o materiale di studio. Ma non solo: anche quando stiamo leggendo un romanzo possiamo divertirci a sintetizzarlo attraverso dei pratici schemi. Specialmente quando ci troviamo di fronte a storie e trame molto intricate, per esempio quelle delle saghe famigliari o dei cosiddetti “libri impossibili“.

Domande

Perché questo concetto è importante? E come si collega a quest’altro? I passaggi più difficili e ardui da comprendere non devono scoraggiare ma diventare ulteriore spunto di riflessione: porsi e annotarsi domande su quanto si sta leggendo è come parlare al testo stesso. Questo perché rileggere le proprie opinioni e i propri dubbi può essere stimolante per sollevare questioni e riuscire a risolverle in un secondo momento.

Post-it e segnapagina

Vi rifiutate di scrivere o scarabocchiare sui vostri preziosi libri? O semplicemente avete bisogno di più spazio per le vostre annotazioni? I post-it fanno al vostro caso. Vanno anche molto di moda, specialmente tra i lettori e le lettrici più giovani che su TikTok, il social dove spopolano challenge e balletti, riempiono i propri volumi preferiti di segnapagina multicolore.