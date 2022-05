Una selezione di frasi per festa della mamma tratte dalla letteratura italiana e non, da utilizzare per creare un biglietto con cui accompagnare un piccolo dono (un libro, magari) o un mazzo di fiori, o semplicemente da dedicare alle proprie madri per un augurio speciale

In occasione della festa della mamma molti hanno l’abitudine di portare alle proprie madri un piccolo dono, magari abbinato a un biglietto che con delle frasi a tema esprima l’affetto che si prova per loro. Per questa celebrazione abbiamo quindi raccolto alcune frasi per la festa della mamma, tratte dalla letteratura italiana e non, così che i lettori possano trovare uno spunto per arricchire i propri biglietti, o semplicemente un’idea originale per fare degli auguri speciali.

Si tratta in particolare di pensieri, citazioni e aforismi che diversi scrittori hanno voluto dedicare alle proprie madri, o che hanno composto riflettendo sul tema della maternità. Tra queste frasi i figli e le figlie di lettrici potrebbero trovare una citazione dell’autore preferito della propria madre, o più semplicemente le parole giuste per esprimere il sentimento che provano per lei.

Scrittori e scrittrici infatti all’interno delle loro poesie, dei testi in prosa, o semplicemente attraverso i loro aforismi, sanno creare frasi dolci e armoniose, oppure secche e pungenti, capaci di comunicare all’istante messaggi che altri farebbero fatica a trasmettere. Ecco quindi che chi è alla ricerca della giusta frase per la festa della mamma, e si trova però bloccato una volta presa in mano la penna, potrebbe trovare le frasi giuste proprio nei libri.

Veniamo quindi alle frasi per la festa della mamma; questi per esempio sono dei versi di Pier Paolo Pasolini contenuti nella poesia Supplica a mia madre, parte della raccolta Poesia in forma di Rosa (Garzanti). Si tratta di parole molto dolci, che raccontano la capacità di alcune madri di conoscere i figli meglio di chiunque altro, perfette da condividere per esprimere la propria gratitudine:

“Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.”

Quello qui di seguito invece è un pensiero tratto dalla poesia Consolazione di Gabriele d’Annunzio, che racconta di un ritorno metaforico di un figlio verso la sua figura materna; potrebbe essere adatto a chi, oltre a fare gli auguri alla propria madre, vorrebbe porgerle anche delle scuse:

“Non pianger più. Torna il diletto figlio

a la tua casa. È stanco di mentire.

Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire.”

Ecco invece una citazione di Umberto Saba tratta dalla poesia Preghiera alla madre, parte della raccolta Cuor morituro (Einaudi). Qui Saba descrive quel sentimento che pervade i figli adulti al loro ritorno nella casa materna, un luogo che ricorda quella serenità tipica delle conversazioni tra le madri e i loro bambini:

“Pacificata in me ripeti antichi

moniti vani. E il tuo soggiorno un verde

giardino io penso, ove con te riprendere

può a conversare l’anima fanciulla,

inebbriarsi del tuo mesto viso,

sì che l’ali vi perda come al lume

una farfalla.”

Ne L’arte di amare (Mondadori), Erich Fromm con questo aforisma descrive quel tipo di amore materno che non serve scopi o fini, e che nella sua purezza non ha bisogno di essere vinto o guadagnato:

“L’amore materno è incondizionato. Tutto ciò che devo fare, è essere – essere il suo bambino. L’amore materno è beatitudine, pace, non ha bisogno di essere conquistato né di essere meritato.”

Nel suo capolavoro Cuore (Garzanti), Edmondo de Amicis lascia a uno dei suoi personaggi queste parole, che raccontano come il potere benefico dell’amore materno si manifesti nell’arco dell’intera vita dei figli, e che sono adatte a essere dedicate anche a chi in questa festa della mamma potrebbe star soffrendo per la sua perdita:

“Quaggiù nulla si sostituisce a una buona madre. Nei dolori, nelle consolazioni che la vita può darti ancora, tu non la dimenticherai mai più.”

In questo pensiero che Salvatore Quasimodo esprime in Lettera alla madre (Poesie scelte, Guanda), risuona invece l’importanza degli insegnamenti materni affinché i figli sviluppino la capacità di affrontare le difficoltà della vita:

“Ma ora ti ringrazio,

questo voglio, dell’ironia che hai messo

sul mio labbro, mite come la tua.

Quel sorriso m’ha salvato da pianti e da dolori.”

Ma di frasi dedicate alle madri è colma anche la letteratura straniera. Ecco per esempio un aforisma di William Thackeray, tratto dal suo celebre Fiera delle vanità (Garzanti, traduzione di R. Mainardi):

“Madre è il nome di Dio nelle labbra e nel cuore dei bambini.”

Nel romanzo Casa Howard (Garzanti, traduzione di G. Lonza) di E. M Forster, troviamo invece questo pensiero, che ricorda come nessuna madre vorrebbe mai che i propri figli si trovassero a dover affrontare le tragedie della guerra:

“Sono sicuro che se le madri delle varie nazioni potessero incontrarsi, non ci sarebbero più guerre.”

Dolce e delicata è invece questa descrizione della propria madre composta da Maya Angelou, e racchiusa nella sua autobiografia Io so perché canta l’uccello in gabbia (BEAT, traduzione di Maria Luisa Cantarelli):

“Descrivere mia madre sarebbe scrivere di un uragano nella sua potenza perfetta. O dei colori che si arrampicano e cadono di un arcobaleno.”

Concludiamo infine con una citazione di James Joyce tratta dal suo Ritratto dell’artista da giovane (Newton Compton, traduzione di Marina Emo Capodilista). Le sue parole (che per questa volta vi lasciamo apprezzare nella loro versione originale), raccontano quel senso di certezza e ancoraggio che l’amore di una madre può dare anche nella peggiore delle situazioni:

“Whatever else is unsure in this stinking dunghill of a world a mother’s love is not.”

