Frasi d’amore letterarie per le vostre dediche di San Valentino

Una selezione di dieci frasi d’amore per i vostri biglietti (perfette, ad esempio, per San Valentino), citazioni per gli amori romantici, passionali e anche per quelli traditi e non corrisposti…

Scrivere dei propri sentimenti non è mai semplice. Per questo è bene avere un repertorio di frasi d’amore a cui attingere per riuscire a esprimere ciò che si prova. Prendere in prestito qualche parola a scrittori e scrittrici è sempre un’ottima soluzione per farsi ispirare e arrivare dritti al cuore di chi si ama.

In vista di San Valentino, ne abbiamo selezionate 10 per voi: sono frasi d’amore romantiche e tenere, passionali e sincere; alcune potrebbero essere perfette per chi vive una relazione dolce e coinvolgente, altre invece si addicono a chi desidera fare il primo passo, dichiararsi, oppure tentare un riavvicinamento a seguito di una separazione.

Insomma, si sa, le situazioni sentimentali sono tutte diverse: ecco quindi di seguito le nostre citazioni d’amore da sfruttare per i vostri biglietti, i vostri messaggi notturni o le vostre romantiche mail.

Iniziamo con una delle frasi d’amore che più ci appassiona. Tratta da una poesia di Edoardo Sanguineti, è stata inserita in questa selezione per chi vuole scrivere un biglietto davvero romantico e toccante. Una dichiarazione intima e sentita che esprime quanto l’amore sia attaccamento all’altro, ma anche riscoperta di sé.

“Se mi stacco da te, mi strappo tutto: ma il mio meglio (o il mio peggio) ti rimane attaccato, appiccicoso, come un miele, una colla, un olio denso: ritorno in me, quando ritorno in te”.

Un grande classico della letteratura di tutti i tempi: stiamo parlando del sonetto 18 di Shakespeare, una lirica estremamente delicata che riesce a incantare lettori e lettrici da secoli. La riportiamo qui nella sua versione originale perché tra le frasi d’amore in inglese questa è senz’altro una delle più suggestive, unica per la sua grazia e musicalità. Parla dell’amore paragonandolo a un’estate eterna, una poesia infinita che si gonfia di vita e che non può esaurirsi nel corso della vita.

“So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee”.

Ma come ben sapete l’amore non è soltanto dolcezza e tenerezza, anzi. A volte sa essere spietato, crudele e doloroso. Per questo in una lista di frasi d’amore non poteva mancare uno spunto per chi vive un amore non corrisposto, o per chi ha chiuso una relazione ma continua, ostinatamente, a pensarci. Le parole di Michele Mari, tratte dalla raccolta Cento poesie d’amore a Ladyhawke, sanno esprimere a pieno la sensazione di tormento di chi non riesce a liberarsi da un pensiero fisso.

“Fedeli al duro accordo non ci cerchiamo più. Così i bambini giocano a non ridere per primi guardandosi negli occhi e alcuni sono così bravi che diventano tristi per la vita intera.”

Spostiamoci ora su un versante decisamente più caldo. Ecco una citazione impetuosa e travolgente tratta da Prima che tu dica pronto, una delle raccolte di Italo Calvino che, insieme a Gli amori difficili, racchiude diverse frasi d’amore bellissime.

“Ora ci rincorriamo, giochiamo a denti stretti. L’amore, ecco l’amore uno dell’altra, una voglia di graffi e morsi l’uno dell’altra, pugni anche, sulle spalle, poi un bacio stanchissimo: l’amore”.

Restando sempre in tema di passione, abbracci e baci, se siete in cerca di frasi d’amore brevi e d’effetto, vi proponiamo una delle poesie più coinvolgenti di Alda Merini.

“Ieri sera era amore, io e te nella vita fuggitivi e fuggiaschi con un bacio e una bocca come in un quadro astratto: io e te innamorati stupendamente accanto”.

Ma la ricerca non può esaurirsi tra libri, antologie e versi. Tante canzoni vantano frasi d’amore che sanno emozionare e commuovere. Ne abbiamo scelta una tratta da un brano interpretato da Mina e Giorgio Gaber, tra i cantautori più originali del panorama musicale italiano.

“Dopo la prima sera, non ti avrei lasciata più. I nostri occhi l’avevano capito e si davano già del tu”.

Per chi adora le dichiarazioni plateali e il melodramma, per chi pensa che il romanticismo non sia mai abbastanza, una citazione d’amore tratta da una meravigliosa poesia di Emily Dickinson.

“Se fossi certa che, finita questa vita, io e te vivremo ancora – come una buccia la butterei lontano – e accetterei l’eternità all’istante”.

Non possiamo poi non citare un grande classico. Se siete tra i pochi fortunati che non hanno ancora usato questa frase d’amore per le dediche più accorate, ebbene, è arrivato il momento di recuperare. Ecco la citazione di Nazim Hikmet capace di conquistare chiunque.

“I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto”.

Siete invece all’inizio di una conoscenza o agli albori di una relazione? Subito per voi una frase per folgorare, direttamente da La voce a te dovuta di Pedro Solinas:

“Non ho bisogno di tempo per sapere come sei: conoscersi è luce improvvisa”.

Quest’ultima citazione è per gli innamorati invisibili, silenziosi, che aspettano il momento giusto per palesarsi e dichiarare il proprio interesse. Meglio andarci piano, evitare parole troppo impegnative, ma colpire dritto al cuore. Come? Abbiamo noi la frase d’amore perfetta. È tratta da Amore a prima vista di Wisława Szymborska, una poesia sugli incontri che accadono ma nessuno se ne accorge, sulla predestinazione delle anime e sul destino che si diverte a giocare prima di farci incontrare la nostra metà.

“Non conoscendosi prima, credono che non sia mai successo nulla fra loro. Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi dove da tempo potevano incrociarsi?”.

