50 frasi sui libri, scelte tra le più celebri e le più poetiche

La passione per i libri la abbiamo in comune con gli autori e le autrici che popolano le nostre librerie. Non a caso, proprio loro ci hanno regalato citazioni e aforismi profondi e romantici sull’amore per i libri. Ne abbiamo selezionate 50 tra le più celebri, e chissà che tra queste non ci sia quella perfetta da portare sempre con voi su un taccuino, o da dedicare a chi condivide con voi la passione per la lettura…