Tatuaggi (temporanei) per amanti dei libri

L’estate è il momento perfetto per mostrare i propri tatuaggi: per chi vuole fare sfoggio sulla pelle della propria passione letteraria, ma vuole evitare le decisioni definitive, ecco dove trovare tatuaggi temporanei ispirati a classici della letteratura e a romanzi molto amati da lettrici e lettori (da “Harry Potter” ad ad “Alice nel paese delle meraviglie”, passando per “Moby Dick” e “Il trono di spade”…)

Le stagioni più calde sono quelle in cui si mostrano più spesso, per voglia o per caldo, lembi di pelle che nel resto dell’anno si tengono nascosti. Ognuno vive questo sfoggio con estetiche ben precise: indumenti che li enfatizzino, abbronzature studiate e creme piene di glitter sono alcune delle tecniche decorative a disposizione. Un’altra, ben più impegnativa, è quella dei tatuaggi, che nei periodi caldi sostituiscono le stampe dei tessuti che normalmente ci coprono.

C’è chi i tatuaggi li mostra con imbarazzo e chi con orgoglio: per chi è insicuro di quello che sarebbe il proprio approccio a un disegno inciso nella pelle esistono i tatuaggi temporanei, pensati per durare giusto qualche bagno al mare. E per chi vorrebbe sfoggiare la propria cultura letteraria anche sulla pelle, i tatuaggi temporanei d’ispirazione letteraria sono il modo giusto per mostrare la propria passione quel tanto che basta, magari nell’attesa di decidere quale citazione tatuarsi per davvero.

Ecco una selezione, che non pretende di essere esaustiva, di tatuaggi temporanei che possano rendere giustizia alle letture preferite di ogni lettrice e lettore.

Tatuaggi ispirati a Harry Potter

Ecco un set di tatuaggi ispirati ai simboli più emblematici della saga di Harry Potter, serie fantasy per ragazzi amata molto anche dagli adulti, frutto della fantasia della scrittrice J.K.Rowling:

Tatuaggi ispirati a Orgoglio e pregiudizio

In questo set di tatuaggi ispirati a Orgoglio e pregiudizio ci sono sei citazioni del capolavoro ottocentesco di Jane Austen, tra le quali troviamo una che piacerà a ogni lettore “Affermo che, dopo tutto, non c’è divertimento eguagliabile alla lettura”:

Tatuaggi ispirati ad Alice nel paese delle meraviglie:

Una bambina curiosa che osserva due boccette e un coniglio ben vestito: ecco due tatuaggi che ricordano due protagonisti di Alice nel paese delle meraviglie, classico della letteratura della penna di Lewis Carroll.

Tatuaggi ispirati ad Amleto

Un set di tatuaggi con citazioni di Amleto, una delle tragedie più struggenti del poeta e drammaturgo elisabettiano William Shakespeare. Non manca un tatuaggio della frase più conosciuta: “Essere o non essere”.

Un tatuaggio ispirato a Moby Dick

Un tatuaggio che mostra la risalita di una balena ricorda Moby Dick, il grande cetaceo concepito dalla mente di Herman Melville:

Un tatuaggio ispirato a Frankenstein

Un tatuaggio che rappresenta la classica iconografia del mostro di Viktor Frankenstein, il simbolo di ogni emarginazione immerso in un ambiente gotico e fantascientifico dalla sua vera creatrice, la scrittrice Mary Shelley:

Tatuaggio ispirato a Il trono di spade

Ecco un set di tatuaggi che rappresentano le casate più conosciute della saga di George R.R. Martin, magari da dividere con gli amici appassionati che da tempo parteggiano per l’ottenimento del trono da parte degli Stark, dei Lannister, dei Targaryen o dei Baratheon:

Tatuaggio ispirato alla saga di Chtulu

Uno dei moltissimi mostri ideati da H. P. Lovecraft nel ciclo di Cthulhu è immortalato in questo tatuaggio temporaneo per amanti della letteratura horror:

Tatuaggi ispirati a Il signore degli anelli

Un set di tatuaggi con i simboli più iconici della saga fantasy di J.R.R. Tolkien che ha appassionato generazioni di lettori e ha rivoluzionato la storia di questo genere letterario:

Il tatuaggio di un libro

Infine un tatuaggio temporaneo molto semplice ma perfetto per ogni amante della lettura: un libro aperto, a rappresentare tutte le storie già lette e tutte quelle che aspettano ancora sugli scaffali di qualche libreria!

