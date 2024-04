50 frasi sui libri, scelte tra le più celebri e le più poetiche

mondiale del libro, scrittura, ioscrittore, io scrittore SOMMARIO: La passione per i libri la abbiamo in comune con gli autori e le autrici che popolano le nostre librerie. Non a caso, proprio loro ci hanno regalato citazioni e aforismi profondi e romantici sull’amore per i libri: ne abbiamo selezionate 50 tra le più celebri pronunciate da Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Cicerone, Cesare Pavese, Jane Austen e molti altri…

Le frasi sui libri sono amate da molte lettrici e lettori, perché fanno ricordare quanto sia condiviso il piacere che questa attività prevalentemente solitaria sa dare (specie se sono state pronunciate dagli autori e dalle autrici che hanno fatto la storia della letteratura).

E non è tutto, perché le citazioni sui libri non solo sono capaci di far sentire gli appassionati meno soli, ma sanno anche contribuire anche all’atmosfera romantica, magica, che circonda il mondo della lettura – il quale peraltro viene celebrato ogni anno durante la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che cade il 23 il aprile.

Oltre a essere piacevoli da leggere, le frasi sui libri trovano anche diverse forme di utilità: si possono per esempio dedicare agli amici lettori, magari su un bigliettino che accompagna un libro regalato o prestato. Così come si possono raccogliere le proprie preferite nel quaderno in cui alcuni lettori sono soliti conservare le citazioni che più li colpiscono.

Le frasi sui libri, sulla lettura e sul piacere di leggere hanno d’altronde infiniti modi per essere portate sempre con sé: stampate su un bel segnalibro, serigrafate su una tazza, stampate sulle calze o ancora, per i più coraggiosi, tatuate sulla pelle. Il limite è solo la fantasia.

Tra Virginia Woolf ed Ernest Hemingway, Cicerone e Sant’Agostino, Cesare Pavese, Jane Austen e molti altri, ecco quindi una selezione di 50 frasi sui libri e citazioni d’autore, che sanno comunicare la vastità dei sentimenti che la lettura è in grado di suscitare:

50 frasi sui libri