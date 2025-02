Ecco le calze letterarie: sui collant le citazioni dai grandi classici

Si può amare un libro così tanto da volerne portare le citazioni sul proprio corpo? Certo che si può, come dimostrano il successo dei tatuaggi definitivi e di quelli temporanei ispirati al mondo dei libri. Esiste però una terza via che non passa dall’inchiostro, cioè quella che si può creare personalizzando il proprio aspetto tramite vestiario e accessori che permettono di far emergere al meglio la propria passione per le storie di carta.

Tra i capi da indossare molto suggestive sono le calze letterarie, cioè i collant che arricchiti con citazioni dei grandi classici – e non solo – permettono di vestirsi con le parole dei propri autori preferiti, dando al proprio aspetto un’aria romantica o briosa. Ecco quindi un viaggio tra calze, calzini e collant letterari che, con fare poetico o simpatico, possono arricchire il guardaroba degli appassionati di libri.

Queste calze con una lunga citazione di Orgoglio e pregiudizio saranno apprezzate da tutti gli amanti del romanzo di Jane Austen che con il suo spirito arguto ha saputo dare una nuova linfa alle storie d’amore.

Questo paio di calze che riportano la celebre poesia di Edgar Allan Poe, conosciuto sia per le sue tematiche lugubri che per l’eleganza della sua poesia, possono dare un tocco di raffinatezza a i look d’ispirazione dark.

Ecco delle calze che con citazioni e illustrazioni fanno viaggiare nell’immaginario de Il piccolo principe, la storia scaturita dalla penna di Antoine de Saint-Exupéry che con la sua dolcezza e profondità ha saputo farsi amare da grandi e piccoli.

Queste calze celebrano il talento letterario di Emily Dickinson, poeta che con le sue liriche ha saputo celebrare sia i piccoli e i grandi aspetti meravigliosi della vita quotidiana. Sulla trama dei collant troviamo infatti stampate le parole della poesia A bird came down the Walk.

Ecco un paio di calze letterarie ispirate alle vicende delle quattro sorelle più celebri della letteratura, Meg, Jo Beth e Amy, le eroine inventate da Louisa May Alcott che grazie alle loro sfaccettature a quasi due secoli di distanza sanno ancora rappresentare sogni, aspirazioni e determinatezze di lettrici e lettori di oggi.

Queste calze ispirate con stampe del capolavoro di Lewis Carrol sono l’indumento da indossare per avventurarsi con la fantasia in avvincenti ricerche del bianconiglio, o di altri (più o meno) simpatici compagni letterari.

Per i più romantici, le calze letterarie che con le citazioni di William Shakespeare fanno indossare un poetico brano di Romeo e Giulietta, la capostipite di tutte le storie d’amore.

Ecco dei calzini dedicati ad alcuni degli scrittori più celebri della storia della letteratura: un regalo per lettrici e lettori appassionati, o per coloro a cui non dispiace far trasparire dalla caviglia un’illustrazione dedicata a William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Lev Tolstoj o Fedor Dostoevskij.

Ecco dei giocosi calzini letterari ispirati al mondo magico di Harry Potter, e in particolare al personaggio di Dobby, l’elfo domestico che ama indossare calze di ogni genere. Il regalo perfetto per piccoli e grandi aspiranti maghi di Hoghwarts.

Questi simpatici calzini la cui stampa recita “Vai a leggere qualche libro” sono perfetti per quel lettore accanito che ha sul suo comodino una altissima pila di libri da leggere, che continua a crescere.

