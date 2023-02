1000 e più libri da leggere consigliati per ogni lettore

Un articolo speciale, in costante aggiornamento, in cui trovare consigli sui libri da leggere di ogni genere e tipo: dai 100 libri da leggere assolutamente nella vita, passando per romanzi di ogni genere, saggi sui grandi temi di ieri e di oggi, libri per ragazzi, fumetti, graphic novel e molto altro ancora. In totale, ben oltre 1000 opere consigliate, per tutti i gusti e le età

Per gli amanti delle liste di libri da leggere, questo è il posto giusto: in questo articolo-raccoglitore, infatti, sono raccolti i percorsi di lettura curati dalla redazione de ilLibraio.it in questi anni riguardanti i libri legati a un particolare genere letterario, quelli di una particolare epoca storica o di un determinato filone da riscoprire.

Dalla narrativa declinata in tutti i suoi generi (dall’horror al fantasy, dai gialli ai libri per ragazzi), passando per i saggi dedicati ai grandi temi di ieri e di oggi, fino ai fumetti e ai graphic novel, qui lettori e lettrici di ogni età e gusti letterari possono trovare più di qualche spunto per le proprie liste.

Ecco quindi tantissimi libri da leggere, suddivisi in percorsi di lettura che raccolgono centinaia di libri consigliati. Percorsi sicuramente approfonditi, ma che non hanno la pretesa di essere esaustivi, in cui trovare grandi classici, ma anche testi che hanno segnato i tempi moderni e contemporanei, per avere sempre qualcosa di nuovo da leggere.

Indice

Libri da leggere: grandi classici

In questa lista sono raccolte alcune opere imprescindibili della letteratura a partire dai suoi albori, divise per epoche storiche. Un percorso di lettura perfetto per chi desidera una panoramica dei libri più celebri pubblicati in diversi momenti della storia dell’essere umano.

Ma poiché il secolo breve da solo gode di una letteratura sconfinata, questa lista è stata divisa in due parti, di cui una dedicata solamente ai libri che hanno segnato la seconda parte del ‘900:

Cosa sono i romanzi di formazione, e qual è la loro storia? Questo articolo da una parte vuole rispondere alle principali curiosità sul genere, dall’altra presenta alcuni dei più importanti romanzi di formazione della storia della letteratura, dal ‘700 ai giorni nostri:

Nel proprio percorso ogni lettore e lettrice incontra, più o meno direttamente, la letteratura russa, che anche grazie all’inventiva di romanzieri come Dostoevskij, Gogol’ e Tolstoj – solo per citarne alcuni – ha inevitabilmente segnato il corso della letteratura mondiale. In questo approfondimento ecco i libri di questo filone letterario che gli appassionati non possono perdere:

Veniamo invece a un percorso di lettura di un genere che ha avuto il suo periodo d’oro nel 1800, ma che non smette mai di appassionare lettrici e lettori: il romanzo gotico. Ecco le sue caratteristiche e alcuni libri imprescindibili per chi vuole approfondirlo:

Un genere che forse non ha mai avuto così tanti appassionati come al giorno d’oggi è il genere horror. Ecco un percorso sulla nascita e lo sviluppo di questo filone e sui classici horror da appuntare nella propria lista di letture da brivido:

Per i lettori e le lettrici a cui piace affrontare i drammi della psiche umana, così come le sue fragilità, le sue incertezze, ma anche i suoi lampi di genialità, ecco un approfondimento sul romanzo psicologico, la sua nascita e il suo sviluppo in cui non manca una panoramica di alcuni dei libri da leggere più rappresentativi del genere:

I libri fantasy da generazioni incantano piccoli e grandi lettori e lettrici, che si perdono nelle atmosfere magiche popolate da elfi, nani, draghi e altre creature fantastiche. In questo percorso di lettura abbiamo esplorato alcune delle saghe fantasy che hanno definito l’immaginario di questo genere molto amato:

Per le lettrici e i lettori amanti della storia, che mentre si appassionano alle vite dei personaggi amano anche riscoprire epoche del passato, usi e costumi di altri tempi, e i dettagli dei grandi eventi epocali, ecco alcuni romanzi storici da leggere assolutamente:

Sebbene il lavoro delle traduttrici e dei traduttori ci permetta di godere della bellezza letteraria di opere provenienti da ogni dove, ci sono dei lettori che conoscendo altre lingue, o volendo impararle, si dilettano anche nelle letture in versione originale. Ecco una selezione di alcuni libri da leggere in inglese, magari nella versione tradotta con testo originale a fronte:

Parlando di letteratura inglese non si può non citare William Shakespeare, considerato il padre del canone occidentale, oltre che drammaturgo prolifico dal quale la narrativa delle epoche successive non ha mai smesso di trarre ispirazione. Ecco una panoramica dei suoi drammi più iconici:

Astronavi, alieni, teletrasporto, cyborg, robot, astronauti, catastrofi naturali: questi sono soltanto alcuni degli elementi che delineano il canone della fantascienza, in cui si mescolano natura e artificio, presente e futuro, speranza e disillusione; un canone entro il quale si sono delineate alcune delle più grandi epopee di fantasia mai immaginate. Ecco un approfondimento sui libri di fantascienza da leggere:

Le distopie sono un filone letterario particolare, che da un lato partendo da una critica sociale permettono di riflettere sulle storture del presente, dall’altro si compongono di avventure avvincenti, che tengono il lettore con il fiato sospeso. Ecco i grandi classici di questo genere, tornato in auge in questi anni anche grazie alla narrativa per ragazzi e ai romanzi young adult:

I romanzi epistolari permettono di vivere una storia tramite le conversazioni dei personaggi, in una forma che concede al lettore di scoprirla attraverso più punti di vista, nella loro dimensione personale e confidenziale. Difficile rintracciare gli albori di questo genere eterno, che non smette mai di affascinare: ecco un approfondimento dedicato alla sua storia e ad alcuni dei suoi romanzi più iconici: