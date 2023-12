Non importa che si stia cercando un regalo in vista del Natale, di un compleanno, o di un’altra occasione importante: è probabile che da qualche parte esista un libro adatto alla persona a cui si pensa e al momento che sta vivendo. Ecco quindi un percorso ricco di spunti di lettura (tra cui molti classici di ieri e di oggi) adatti a grandi e piccoli, che prendono in considerazione un ampio spettro di predilezioni in tema di libri e letteratura, da cui lasciarsi affascinare anche nel caso in cui con un regalo si voglia sorprendere sé stessi

Sono moltissime le persone che quando si trovano a scegliere cosa regalare (a un amico o un’amica, a un familiare, a un legame affettivo, ma anche a conoscenze più o meno strette) scelgono di regalare un libro.

Non importa che il regalo lo si cerchi in vista del Natale, di un compleanno, o di un’altra occasione importante: è probabile che da qualche parte esista un libro adatto alla persona a cui si pensa e al momento che sta vivendo.

Un libro regalato infatti può assumere molti significati: il titolo o il contenuto possono prendere la forma di un messaggio per il destinatario, la scelta accurata del tema e della tipologia può rappresentare un simbolo della conoscenza reciproca, e scelte meno impegnate o con un piglio umoristico possono adattarsi anche alle relazioni ancora da approfondire.

Ma come scegliere un libro da regalare? Non sempre le grandi generalizzazioni possono venire in aiuto: non basta il tipo di relazione che ci lega al destinatario a individuare il giusto titolo, che è preferibile si adatti al carattere e alle preferenze di chi lo riceverà.

Infatti si sa che esistono anche padri appassionati di intricate saghe familiari, madri che non riescono a mettere giù i libri thriller, amiche sempre aggiornate sui saggi del momento e amici dediti alla riscoperta della narrativa per ragazzi.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che esiste anche un’altra classe di libri da regalare: quelli che si regala a se stessi, per imparare qualcosa di nuovo, per avere un po’ di compagnia, per superare un momento difficile, e anche senza una ragione specifica, magari solo perché ci si sente ispirati dalla copertina.

Per tutte queste combinazioni di occasioni, persone e preferenze personali abbiamo sviluppato un percorso di lettura adatto a grandi e piccoli, che prendono in considerazione un ampio spettro di predilezioni in tema di libri e letteratura.

Tra questi spunti potrebbero nascondersi i regali giusti per il prossimo Natale, ma anche per i compleanni e tutte quelle occasioni più o meno importanti che segnano un rapporto d’affetto o d’amicizia.

40 libri da regalare

Ormai un classicissimo sia della letteratura fantasy sia della letteratura per ragazzi, che segue le avventure di un piccolo mago e dei suoi amici dentro e fuori le mura di Hogwarts. (Salani, illustrazione di Levi Pinfold)

→ da regalare a chi, quando legge, vuole sognare

L’alchimista, Paulo Coelho

Santiago, pastore andaluso, parte per un viaggio fisico e spirituale. Un romanzo dalla prosa poetica, colmo di spunti di riflessione. (La nave di Teseo, traduzione di Rita Desti)

→ da regalare a chi, nel misticismo, è capace individuare le risposte di cui va in cerca

Il taccuino che Marco Aurelio usava come diario personale e strumento di costante miglioramento di se stesso e che oggi è considerato un’influente opera filosofica. (Garzanti, traduzione di Enrico V. Maltese)

→ da regalare a chi, nel cercare la propria strada, si affida ai consigli dei saggi

Quando, in risposta a una profezia, Terzani decide di proseguire il suo lavoro di giornalista e scrittore spostandosi solo via terra, non immagina che da questa decisione scaturiranno viaggi inaspettati e grandi scoperte. (TEA)

→ da regalare a chi viaggia sempre, sia con la mente sia con il corpo

In un mondo distopico, in cui il corpo e la vita delle donne sono controllati dal totalitarismo, la prospettiva di una donna che ha perso tutto e vuole ritrovare la sua libertà può rappresentare l’innesco per una ribellione. (Ponte alle Grazie, traduzione di Camillo Pennati)

→ per le ragazze e le donne sempre pronte a lottare per ottenere quello che gli spetta

In questo reportage narrativo, tra i primi esempi di non-fiction, Truman Capote narra con maestria la storia del brutale delitto realmente avvenuto il 15 novembre del 1959 a Holcomb, Texas. (Garzanti, traduzione di Alberto Rollo)

→ da regalare a chi non riesce più a fare a meno del true crime

It, Stephen King

Una creatura terrificante dalle sembianze di clown si aggira nella cittadina di Derry: a sfidare il crudele assassino un gruppo di ragazzini che rischieranno la vita per vivere in un mondo senza mostri. (Sperling & Kupfer, traduzione di Tullio Dobner)

→ da regalare agli amanti delle emozioni forti

Un romanzo autobiografico sulle difficoltà di guardare in faccia il dolore e le verità che esso nasconde; un percorso amaro che, però, si rivela necessario per ritrovare la forza di affrontare la vita. (TEA)

→ da regalare a chi, nel presente, si sforza di fare i conti con il proprio passato

L’arte della guerra, Sun Tzu

Un antico trattato sulla logica e l’organizzazione delle operazioni militari le cui teorie sono state declinate in ogni aspetto della vita contemporanea. (Newton Compton, traduzione di Riccardo Fracasso)

→ da regalare a coloro a cui piace affrontare le difficoltà con strategia

Il ladro di merendine, Andrea Camilleri

Un classico delle indagini di Montalbano, in cui, oltre a seguire le indagini su due omicidi apparentemente collegati, scopriamo tra le parole di Camilleri uno sfaccettato spaccato della Sicilia. (Sellerio)

→ da regalare a chi nei libri gialli cerca investigatori di carattere

Gli enigmi del Suggeritore, Donato Carrisi

Per gli amanti del thriller, per la prima volta Il suggeritore, L’ipotesi del male e Il gioco del suggeritore del maestro italiano del genere, Donato Carrisi (ora in libreria con L’educazione delle farfalle), vengono raccolti in un unico volume. (TEA)

→ da regalare a chi ama le trame ricche di colpi di scena e i libri in cui il ritmo non cala mai



Una delle più celebri raccolte poetiche, risultato dell’instancabile lavoro dell’autore, capace di includere in sé la natura e l’umano, il vivente e l’inanimato, la vita e la morte. (Garzanti, a cura di Roberto Mussapi)

→ da regalare a chi cerca una poesia da accompagnare a ogni grande e piccolo tema della vita e dell’esistenza

Ogni maledetto lunedì su due, Zerocalcare

La prima raccolta di storie del blog del fumettista Zerocalcare, in cui prendono vita le caratteristiche che hanno reso celebre lo scrittore: la sua distintiva vena comica e la sua capacità di mescolarla con profonde riflessioni esistenziali. (BAO Publishing)

→ da regalare a chi ama affrontare le difficoltà della vita con (auto)ironia

Il primo libro della saga familiare con protagonista la famiglia Florio che ha appassionato lettori e lettrici (e che è diventato una serie tv in onda su Disney+), in cui l’ambizione dei Florio nella Palermo del primo 1800 si mescola ai profondi mutamenti attraversati dal paese in quegli stessi anni. (Nord)

→ da regalare a chi ama lasciarsi travolgere dalle grandi saghe

Favole al telefono, Gianni Rodari

Le sorprendenti favole di Rodari, sempre attuali, apprezzate dai bambini e amatissime da chi, anche adulto, le legge ai più piccoli o a sé stesso. (Einaudi, illustrazioni di Bruno Munari)

→ da regalare ai piccoli e ai grandi che amano il momento delle letture della buonanotte

Questo testo, ormai considerato un classico, tratto da conferenze tenute da Virginia Woolf negli anni ’20, riflette sulla condizione delle donne in ambito letterario e, inevitabilmente, anche del posto a loro concesso nella società. (Garzanti, traduzione di Alessio Forgione)

→ da regalare a quelle donne che da sempre lottano per ritagliarsi il proprio spazio nel mondo

Questo racconto per bambine e bambini, finemente illustrato, narra con tenerezza della conoscenza e dell’amicizia tra quattro esseri viventi apparentemente molto diversi tra loro. (Salani, traduzione di Giuseppe Iacobaci)

→ da regalare a lettrici e lettori in erba

Pensieri lenti e veloci, Daniel Kahneman

Questo saggio del premio Nobel per l’economia Daniel Kahneman ha cambiato il modo in cui ci relazioniamo al nostro stesso flusso di pensieri, permettendoci di comprenderne meccanismi, pregi e difetti. (Mondadori, traduzione di Laura Serra)

→ da regalare a chi affronta la vita con ponderata razionalità (o a chi vorrebbe iniziare a farlo)

Una delle tragedie di William Shakespeare più conosciute e rivisitate nella cultura popolare, la cui rilettura però rivela sempre nuovi spunti e sorprese. (Garzanti, traduzione di Silvano Sabbadini)

→ da regalare agli innamorati dell’amore

Un intenso romanzo degli inizi del ‘900, considerato ancora oggi una grande fonte di ispirazione sulle sfide dell’esistenza e sulle strade che conducono alla spiritualità. (Adelphi, traduzione di Massimo Mila)

→ da regalare a chi va alla ricerca di saggezza ed equilibrio

In un momento di profonde difficoltà storiche e familiari quattro sorelle diventano donne, confrontandosi con le loro differenze e con le difficoltà della vita. (Salani, traduzione di Clara Rubens, Dida Paggi, Elda Levi)

→ da regalare alla sorella più amata (di famiglia o di elezione)

Il nome della rosa, Umberto Eco

Un grande romanzo difficile da incasellare: un’ambientazione storica, un’atmosfera tesa, tragici delitti e misteri che potrebbero essere risolti grazie a una biblioteca di difficile accesso, il tutto raccontato dalla penna di Umberto Eco. (La nave di Teseo)

→ da regalare a chi in un libro cerca trama e letteratura, intrighi e riflessioni, storia e misteri

Barrette di cioccolato, un biglietto d’oro, e la visita a una delle più strambe fabbriche mai immaginate sono gli ingredienti di uno dei più celebri libri per ragazze e ragazzi. (Salani, traduzione di Riccardo Duranti e illustrazioni di Quentin Blake)

→ da regalare ai piccoli e grandi amanti della dolcezza e dell’avventura

L’arte di correre, Haruki Murakami

Concentrarsi e scrivere, correre e mettersi alla prova, vivere: questo scritto di Murakami più che una riflessione sull’attività fisica è un atto di introspezione verso se stesso e verso la natura umana. (Einaudi, traduzione di Antonietta Pastore)

→ da regalare a chi ama sfidare se stesso, nella lettura e nello sport

L’emergenza climatica, oltre alla responsabilità verso l’ambiente, la comunità e il futuro, mette di fronte a una responsabilità ancora più difficile da affrontare, e cioè quella verso se stessi. A cosa sarebbe giusto rinunciare? E, di contro, a cosa siamo disposti a rinunciare? (Guanda, traduzione di Irene Abigail Piccinini)

→ da regalare a chi non si esime dal fare la sua parte per rendere il mondo un posto migliore

La scomparsa di Majorana, Leonardo Sciascia

Un romanzo che parte dalla ricostruzione storica di uno dei grandi misteri irrisolti dell’ambiente scientifico del secolo scorso, per poi trasformare questi eventi in uno dei romanzi più affascinanti del ‘900 italiano. (Adelphi)

→ da regalare a chi ama la letteratura ma anche la scienza, e si meraviglia sempre della bellezza del loro incontro

Una grande avventura ricca di divertimento e di immaginazione con protagonista una bambina senza regole e senza paura. (Salani, traduzione di Annuska Palme Larussa Sanavio e Donatella Ziliotto)

→ da regalare alle bambine ribelli del passato, del presente e del futuro

Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams

Un fantasy dalla vena comica, un’epica avventura nei meandri dello spazio e del tempo, con qualche piccola incursione in riflessioni filosofiche, mai prese troppo sul serio. (Mondadori, traduzione di Laura Serra)

→ da regalare ad amici e amiche che fanno di assurdità e paradossi la base del proprio umorismo

Un testo iconico, tra i più diffusi e tradotti in tutto il mondo, grazie ai dialoghi e le riflessioni colme di dolcezza che vedono tra i protagonisti un bambino, una volpe e una rosa. (Nord-Sud, traduzione di Massimo Birattari)

→ da regalare a chi è sempre capace di trovare la felicità nelle piccole cose

Il barone rampante, Italo Calvino

In questo classico per piccoli e grandi, un barone dodicenne sale su un albero, per poi decidere di non scendere più, così da vivere la vita all’insegna della libertà e dell’avventura. (Mondadori)

→ da regalare agli eterni ribelli, sempre fedeli alla loro personale idea di mondo

Questo romanzo ipnotizzante, ambientato nella Parigi del ‘700, segue la frenesia del protagonista, un uomo senza odore, ma con un olfatto incredibilmente sensibile, le cui azioni sono mosse dal desiderio di creare un profumo a cui sia impossibile resistere. (TEA, traduzione di Giovanna Agabio)

→ da regalare a coloro per cui l’arte è sinonimo di perturbante

Dieci piccoli indiani, Agatha Christie

Uno dei capolavori della penna di Agatha Christie, colmo di suspense e di mistero, ci porta su un’isola in cui si ritrovano 10 sconosciuti, che apparentemente non hanno nulla in comune. I delitti che non tarderanno ad avvenire però porteranno alla luce i segreti nascosti nel passato dei protagonisti. (Mondadori, traduzione di Lorenzo Flabbi)

→ da regalare a chi, leggendo i gialli, si scervella nella ricerca del colpevole

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è la più celebre delle favole che fanno parte di questa raccolta e che sono dedicate a temi universali, come l’amicizia, la libertà e il rispetto. (Guanda, traduzione di Ilde Carmignani e illustrazioni di Simona Mulazzani)

→ da regalare a chi interpreta gli eventi come le trame di una favola ricolma di umanità

L’arte di amare, Erich Fromm

Un trattato sull’amore non inteso come infatuazione, ma come sentimento che richiede rispetto e responsabilità, e che necessita di una profonda conoscenza di se stessi per avvicinarsi all’altro. (Mondadori, traduzione di Marilena Damiani)

→ da regalare al proprio partner, o a colui o colei che si spera lo possa diventare

Questa raccolta di poesie bestseller racconta difficoltà tipiche della vita femminile in cui è facile riconoscersi. Le parole fanno da eco ai dolori, creando al contempo spazi di comprensione e di guarigione. (Tre60, traduzione di Alessandro Storti)

→ da regalare alle donne a cui piace avere sempre un libro sul comodino che le faccia sentire comprese

Un racconto memorabile (e al contempo epico e introspettivo) di una delle imprese più difficili affrontate da Messner, e cioè quella sul Nanga Parbat, uno degli 8000 più impervi, durante la quale l’alpinista perse suo fratello. (Corbaccio, traduzione di Sergio Giulio Vicini)

→ da regalare a chi vede nell’esplorazione dello sconosciuto molto di più che uno sport

Eleanor è una donna molto sola, che nella solitudine è riuscita a trovare il suo equilibrio. Ma quando per la prima volta le viene mostrato uno spiraglio di gentilezza, Eleanor troverà un nuovo modo di approcciarsi agli altri. (Garzanti, traduzione di Stefano Beretta)

→ da regalare a chi è alla ricerca di un nuovo punto di vista con cui affrontare il mondo

Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, Yuval Noah Harari

Un racconto analitico e chiarificatore della storia dell’homo sapiens e della civiltà, che permette di capire chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. (Bompiani, traduzione di Giuseppe Bernardi)

→ da regalare a chi vive il mondo con curiosità

Questa raccolta di racconti come un’esposizione di opere d’arte dipinge situazioni e persone molto diverse tra di loro, con lo sguardo di chi ha saputo includere un ampio spettro di esperienze nella propria vita. (Bollati Boringhieri, a cura di Stephen Emerson, traduzione di Federica Aceto)

→ da regalare a chi piace avere sul comodino un libro da gustarsi poco alla volta

Il narratore di imprese Jon Krakauer in questo libro racconta quella di Chris McCandless, poi trasposta nella celebre pellicola Into the Wild: l’avventura di un giovane uomo che ha voluto seguire i suoi ideali nella natura più incontaminata e selvaggia. (Corbaccio, traduzione di Laura Ferrari e Sabrina Zung)

→ da regalare a chi vive di piccole e grandi avventure

Sullo sfondo di un’estate di vent’anni fa, prende vita il travolgente innamoramento tra Elio, colto diciassettenne, e l’americano Oliver, arrivato in Italia per lavorare con il padre di Elio alla sua tesi di post-dottorato.

→ da regalare a chi piace lasciarsi coinvolgere dalle storie d’amore travagliate

In questo romanzo, ormai un classico contemporaneo, prendono vita le storie di due famiglie segnate in modi opposti dal terrorismo basco, raccontate dalle matriarche Bittori e Miren, prima unite e poi separate dagli eventi tragici che tracciano tra di loro (e nel paesino in cui vivono) una linea invisibile e al contempo insuperabile. (Guanda, traduzione di Bruno Arpaia)

→ da regalare a chi sa che la storia non è fatta di eventi, ma di persone che la vivono

Rob, dopo la fine di una relazione, si trova ad affrontare in pieno i cambiamenti portati dal superamento della soglia dei trent’anni, un peculiare passaggio della vita in questo caso descritto dallo stile pungente di Nick Hornby. (Guanda, traduzione di Laura Noulian)

→ da regalare a chi non vuole superare la sindrome di Peter Pan

E se tra questi spunti non dovesse esserci il libro da regalare più adatto, l’idea giusta potrebbe nascondersi nel percorso dei 1000 e più libri da leggere, in cui sono raccolti tutti i percorsi di lettura tematici de ilLibraio.it: