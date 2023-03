Festa del papà: oltre 30 libri da leggere a tema paternità

La festa del papà (19 marzo) rappresenta un’occasione speciale per festeggiare le figure paterne della propria vita, ma anche per riflettere sul senso della paternità. Ecco quindi più di 30 libri che affrontano con forme, temi e stili diversi tra loro il tema della paternità, tra classici della narrativa, saggi, letture per i più piccoli e molto altro ancora…

La festa del papà in Italia ricorre il 19 marzo di ogni anno, e rappresenta un’occasione speciale per festeggiare le figure paterne del presente e del passato della propria famiglia, ma anche per riflettere sul senso della paternità nella vita individuale e all’interno della società.

Ma perché la festa del papà si festeggia il 19 marzo? In altre aree del mondo infatti si scelgono date diverse: in Italia, come in altri paesi in cui è più sentita la tradizione cattolica, la festa del papà coincide con il giorno dedicato a San Giuseppe.

Ci sono molti modi per celebrare la festa del papà (che per alcuni, in realtà, è il babbo): per esempio passando del tempo con loro, facendogli un regalo o dedicandogli un pensiero; per i più piccoli un’idea potrebbe essere quella di condividere con i papà una lettura a tema.

In questa lista (che non ha la pretesa di essere esaustiva, e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza), abbiamo raccolto alcuni libri di ieri e di oggi che affrontano con forme, temi e stili diversi tra di loro il tema della paternità.

Troviamo per esempio classici della narrativa da cui sono emersi celebri personaggi paterni, saggi che si interrogano sul cambiamento della figura nel padre nel tempo e con il mutare della società, libri che raccontano le emozioni del diventare papà e del crescere insieme, scritti dedicati da figlie e figli alla memoria dei propri padri, letture per i più piccoli e molto altro ancora.

Non mancano infine gli spunti per chi per volesse cogliere quest’occasione per regalare un libro al proprio padre – in chiave affettuosa, riflessiva o persino ironica – così come idee per libri da leggere insieme, o da consigliarsi a vicenda.

Libri da leggere per la festa del papà

Ecco un breve approfondimento su alcuni dei libri sopra citati:

Libri per la festa del papà: un approfondimento

Figure paterne nei classici

Nei classici della narrativa forse non c’è figura paterna conosciuta al mondo tanto quanto quella di mastro Geppetto, che ne Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi decide di prendersi cura del burattino come se fosse suo figlio, sacrificando i pochissimi soldi che ha per garantirgli un’istruzione, e scegliendo di non abbandonarlo mai nonostante le sue continue sbandate dalla strada maestra. In questo senso il personaggio di Geppetto rappresenta un vero e proprio elogio a tutte le figure paterne, che indipendentemente dai legami biologici, decidono di farsi carico con amore e tenacia della crescita di un’altra vita.

Altro esempio letterario di figura paterna adottiva, ma non per questo meno devota, è quella di Jean Valjean, tra i protagonisti de I Miserabili (Garzanti, traduzione di Liù Saraz) di Victor Hugo. Valjean numerose volte si sacrifica per il bene altrui: per sfamare i suoi nipoti, per dare un lavoro dignitoso ai suoi dipendenti, per sostenere i cittadini più deboli del paese di cui diventa sindaco, per aiutare la povera Fantine. Valjean poi diventa un padre a tutti gli effetti quando salva Cosette dalla condizione di miseria in cui è costretta, permettendole di condurre una vita modesta e di conoscere per la prima volta l’affetto incondizionato di un genitore.

Un’ode all’amore filiale sincero è invece quella che emerge da Re Lear (Garzanti, traduzione di Agostino Lobardo), tra i più celebri drammi di William Shakespeare. Al contrario di ciò che accade a Pinocchio, che da Mastro Geppetto riesce a trarre la forza di volontà per diventare un bravo bambino, in questo dramma è proprio la figura paterna principale, l’orgoglioso Re Lear, a essere trasformato dall’amore sincero e incondizionato di una delle sue figlie. Ma la complessità dei rapporti tra padri e figli emerge anche dalle sottotrame che rendono l’intreccio ancora più avvincente.

Figure paterne nella narrativa contemporanea

Anche in un mondo distrutto, in cui la sopravvivenza diventa il primo e unico obiettivo di ogni gesto intrapreso, un padre riesce comunque a raccogliere le forze per salvaguardare la vita del proprio figlio: è quello che fa il protagonista senza nome di La strada (Einaudi, traduzione di Martina Testa) di Cormac McCarthy, in cui si solidifica il rapporto tra un padre e un figlio che si ritrovano soli ad affrontare un mondo ostile, che prende la forma di una terra inabitabile e dei pochi sopravvissuti che farebbero di tutto pur di continuare a essere tali.

In modi complessi e tortuosi si manifesta la complessità dei ruoli paterni anche in Molto forte, Incredibilmente vicino (Guanda, traduzione di Massimo Bocchiola), il secondo romanzo di Jonathan Safran Foer. Qui Oskar, il protagonista, è un bambino che ha perso il padre che amava molto durante l’attentato alle Torri Gemelle. Oskar però riesce a elaborare il lutto del padre riuscendo nell’impresa quasi impossibile di risolvere un mistero nella vasta cittadina di New York. Quest’avventura inoltre lo porterà a fare luce sul rapporto travagliato tra suo padre e suo nonno.

Torniamo di nuovo a un futuro distopico con La terra dei figli (Coconino Press), graphic novel del fumettista italiano Gipi. Tra i sopravvissuti di un tragico evento apocalittico che ha cambiato per sempre il corso della storia troviamo un padre e i suoi due figli adolescenti. Ma in un mondo in cui sopravvivere è la priorità non c’è tempo per imparare a leggere e scrivere, e così quando i due si interrogano sul contenuto degli appunti del padre, saranno costretti a intraprendere un viaggio alla ricerca di qualcuno che possa leggere le sue parole.

Dialoghi tra padri e figli

Con Lettera al padre (Garzanti, traduzione di Claudio Groff) ci allontaniamo dalle atmosfere stranianti della narrativa kafkiana: l’autore infatti non è il Kafka scrittore ma il Kafka figlio, che si rivolge al padre con estrema sincerità per fare chiarezza sul loro rapporto travagliato (di cui troviamo inevitabilmente degli strascichi anche nelle sue opere più importanti). In questa lettera si possono ritrovare le radici del conflitto tra padri e figli che si ripropongono a ogni generazione: modi incompatibili di vedere la vita, che separano i due in mondi paralleli padri e figli, destinandoli a un’eterna incomprensione e al dolore per un legame che non si riesce mai a solidificare.

I pensieri che troviamo in Tra me e il mondo (Codice Edizioni) si muovono nella direzione opposta: Ta-Nehisi Coates infatti in questo libro si rivolge al proprio figlio in occasione del giorno del suo quindicesimo compleanno, per raccontargli delle difficoltà di essere nato e cresciuto in un ambiente in cui è normale avere paura a causa del colore della propria pelle, una paura che si amplifica ora che anche suo figlio si affaccia all’età adulta. La storia travagliata di Coates si intreccia con gli angoli più bui della storia degli Stati Uniti, narrata però da un punto di vista spesso dimenticato.

La ricerca delle proprie origini familiari è un passo che accumuna chi vuole approfondire la propria identità: anche Barack Obama affronta questo percorso ne I sogni di mio padre (Garzanti, traduzione di Cristina Cavalli e Gianni Nicola). L’ex presidente degli Stati Uniti in questo libro rivela la storia della sua infanzia e quella della sua famiglia, che si divide tra le radici statunitensi e quelle keniote. La notizia della morte del padre spinge Obama a intraprendere un viaggio, che lo porta in un altro continente, dove scoprirà nuovi sentimenti di fratellanza, ma anche indietro nel tempo nei ricordi familiari.