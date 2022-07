I libri thriller del 2022 da leggere assolutamente sono davvero tanti: per orientarsi in una scelta così ampia e vasta, abbiamo raccolto in questa selezione (che non ha la pretesa di essere esaustiva e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza) alcune storie mozzafiato e ricche di suspense uscite nel corso dell’anno

Naturalmente, quella che troverete di seguito, non vuole essere una lista esaustiva, bensì uno strumento per aiutarvi a scegliere le vostre prossime letture. All’interno troverete thriller italiani e internazionali, thriller storici, thriller psicologici, thriller d’azione, ma anche qualche libro noir e qualche giallo dalle tinte particolarmente oscure. Il genere thriller infatti presenta diversi sottogeneri, ognuno con delle caratteristiche peculiari che, puntando su ingredienti come l’adrenalina e il terrore, riescono a mantenere sempre alta l’attenzione dei lettori e delle lettrici.

Sappiamo che i titoli qui raccolti sono molti, ma in fondo la qualità principale dei libri thriller più belli è proprio la loro estrema scorrevolezza e il loro ritmo incalzante: insomma, una volta iniziato un buon thriller, è davvero difficile non arrivare alla fine.

Per questo iniziamo a elencare subito alcuni libri thriller del 2022, fermo restando che anche il 2021 è stato un anno particolarmente florido per questo genere, come avevamo raccontato approfonditamente in questo articolo. E come dimostra anche una delle ultime uscite dello scorso anno: La casa senza ricordi di Donato Carrisi, maestro del thriller italiano, famoso per bestseller come Il suggeritore, La casa della voci, La ragazza nella nebbia e L’uomo del labirinto (da cui sono stati tratti due film di cui l’autore è anche regista).

Un ottimo preludio che, per così dire, ha inaugurato una nuova annata piena di misteri e trame affascinanti. Ecco quindi di seguito i nostri libri thriller da leggere nel 2022.

Libri thriller mozzafiato

Il caso Alaska Sanders di Joël Dicker

Iniziamo questa nostra selezione dei migliori thriller del 2022 con un libro imperdibile. Dopo il successo de La verità sul caso Harry Quebert (da cui è stata tratta anche un’omonima serie tv), è arrivato l’attesissimo seguito firmato da Joël Dicker. Una donna uccisa e ritrovata in riva a un lago, un’indagine che sembrava chiusa, uno scrittore di successo che custodisce un segreto, un mistero nel mistero da scoprire. I fantasmi tornano sempre dal passato, e non danno mai pace.

(La nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra)

La condanna dei viventi di Marco De Franchi

Valentina Medici, il più giovane commissario del Servizio Centrale Operativo, è alla sua prima, vera indagine. Accanto a lei, Fabio Costa, un poliziotto reietto e dal passato oscuro, spedito al confino in un piccolo commissariato di provincia. Solo lui può aiutarla a risolvere un caso oscuro e inquietante, in cui le vittime si susseguono e in cui gli enigmi si fanno sempre più indecifrabili.

(Longanesi)

Proseguiamo la nostra selezione dei libri thriller 2022 da leggere assolutamente con una storia ricca di colpi di scena, ambientata in uno dei paesi più amati dagli occidentali negli ultimi anni. Un romanzo che mostra le contraddizioni del Giappone contemporaneo e di Tokyo, città in cui tradizione e avanguardia si incontrano.

(Ponte alle Grazie)

Le due morti del signor Mihara di Tommaso Scotti

Restiamo in Giappone con un altro romanzo da aggiungere all’elenco dei nostri libri thriller da leggere. Vi presentiamo ora Le due morti del signor Mihara, dove ritroviamo il personaggio già incontrato nel primo libro di Tommaso Scotti: l’ispettore nippoamericano Nishida, che anche questa volta si troverà ad affrontare un caso apparentemente impossibile da risolvere. In uno scenario sconosciuto e oscuro, corroso da antichissime e spietate tradizioni.

(Longanesi)

Mai fidarsi delle apparenze di Liane Moriarty

Una famiglia apparentemente perfetta è costretta a riesaminare la propria storia sotto una luce del tutto nuova. Per i Delaney riaprire vecchie ferite significa scoprire ombre inquietanti. Il loro padre è davvero l’uomo che hanno sempre creduto che fosse? E qual è la parte giusta da cui stare?

(Mondadori, traduzione di Enrica Budetta)

Un thriller italiano che ha tutti gli ingredienti dei migliori romanzi di genere scandinavi. Ambientato nelle Isole Lofoten, in Norvegia, nel 1995. Al centro della trama una serie di omicidi compiuti non da un semplice assassino seriale, bensì da un autentico enigma vivente. Un latore di morte che sembra emanazione della natura selvaggia. E che giustizia chi la ferisce.

(Longanesi)

La ragazza di neve di Javier Castillo

Continuiamo il nostro percorso tra i libri thriller del 2022 con un caso editoriale che viene direttamente della Spagna: stiamo parlando de La ragazza di neve di Javier Castillo, un thriller innovativo e sorprendente che ribalta le regole del genere.

(Salani, traduzione di Camilla Falsetti)

Zucchero amaro di Daniel Kraus

Il racconto agghiacciante di una notte di Halloween in cui dolcetto-scherzetto diventa vivi-o-muori. Raccontato da voci indimenticabili, il romanzo di Daniel Kraus è al tempo stesso feroce ed emozionante, fa riflettere e fa ridere senza ritegno. Dopo averlo letto non potrete più scartare una caramella con noncurante leggerezza.

(Bompiani, traduzione di Maurizio Bartocci)

Vittime innocenti di Angela Marsons

“Angela Marsons è paragonabile al campione americano del thriller James Patterson”, scrive il Corriere della Sera. Per questo non poteva mancare in questa lista di libri thriller da leggere nel 2022 un libro di un’autrice che viene considerata una vera e propria maestra del genere.

(Newton Compton, traduzione di Erica Farsetti)

Il cercatore di tenebre di Femi Kayode

Tra i libri thriller da leggere c’è anche un racconto ispirato a un episodio realmente accaduto, Il cercatore di tenebre di Femi Kayode: un romanzo che scava alle radici più profonde del male e spalanca le porte alla magia del­l’Africa, raccontando i contrasti col mondo occidentale e la ricchezza di una cultura piena di luci e di tenebre.

(Longanesi)

Libri thriller del 2022 dai risvolti gialli e noir

Le ossa parlano di Antonio Manzini

Libri thriller da leggere con risvolti gialli e noir ne abbiamo? Certo che sì. Iniziamo questa nuova sezione con uno dei titoli più venduti del 2022: Le ossa parlano di Antonio Manzini, autore molto amato, che propone un nuovo capitolo dedicato al celebre personaggio di Rocco Schiavone (protagonista anche della serie tv di Rai2). Un romanzo unico composto da più gialli intricati che esplorano le complessità della natura umana.

Le notti senza sonno di Gian Andrea Cerone

Con Le notti senza sonno Gian Andrea Cerone dà avvio alla serie, subito protagonista in classifica, che vede in azione la squadra investigativa dell’Unità di Analisi del Crimine Violento di Milano. Una trama ricca di intrecci e colpi di scena che terranno i lettori con il fiato sospeso fino alla fine.

(Guanda)

Rancore di Gianrico Carofiglio

Come è morto, davvero, Vittorio Leonardi? Perché Penelope Spada ha dovuto lasciare la magistratura? Un’investigazione su un delitto e nei meandri della coscienza. Un romanzo sulla colpa e sulla redenzione. Nelle pieghe di una narrazione tesa fino all’ultima pagina, Gianrico Carofiglio ci consegna un’avventura umana che oltre gli stilemi del genere.

(Einaudi Stile Libero)

Un volo per Sara di Maurizio De Giovanni

Andiamo avanti con un altro nome noto agli amanti del genere: stiamo parlando di Maurizio De Giovanni, autore della famosa serie dei Bastardi di Pizzofalcone. Quest’anno l’abbiamo ritrovato in libreria con un nuovo capitolo dedicato a un’altra delle sue protagoniste: l’intraprendente Sara Morozzi, già al centro dei romanzi Sara al tramonto, Le parole di Sara e Una lettera per Sara.

(Rizzoli)

Il castello di Barbablù di Javier Cercas

Violenza, vigliaccheria, abusi di potere: in questo thriller Javier Cercas racconta i tratti oscuri di un nemico dall’apparenza irreprensibile, e di un padre che, per amore di sua figlia, non arretra di fronte alla paura.

(Guanda, traduzione di Bruno Arpaia)

Quel che la marea nasconde di María Oruña

Con questo libro a metà tra il thriller e il giallo, María Oruña rende esplicitamente omaggio ai classici della “camera chiusa” in un romanzo moderno e originale. Con maestria, costruisce personaggi credibili e capaci di evolversi − fra cui spiccano le due figure della protagonista e della vittima, diversissime ma entrambe forti, indipendenti, ossessionate dal controllo − e un intreccio appassionante che, senza lasciare un attimo di tregua, pone sfide continue alle capacità deduttive del lettore.

(Ponte alle Grazie, traduzione di Ersilia Serri, Tiziana Maoch, Elisa Leandri, Monica Magnin)

Non tutto è perduto. Un’avventura del commissario Bordelli di Marco Vichi

Tra i thriller del 2022 da leggere assolutamente, non poteva certo mancare la serie di Marco Vichi. Nel suo nuovo romanzo ritroviamo il commissario Bordelli, ormai andato in pensione, ma che non può non pensare all’unico caso della sua carriera rimasto insoluto: un ragazzo, figlio di un industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse coltellate. Era la sua prima indagine, e all’epoca non era riuscito a venirne a capo. Ma adesso, dopo ventitré anni, può provare a risolverlo, anche se non ufficialmente.

(Guanda)

In questo articolo non poteva mancare un titolo dedicato a una delle serie più amate dai lettori e dalle lettrici di libri thriller: stiamo parlando dell’ultima indagine del commissario Melis che, in questo libro di Hans Tuzzi, per la prima volta si muove senza l’autorità di un ruolo ufficiale, conscio, al contrario, che in caso di necessità, nessuno gli porterebbe aiuto.

(Bollati Boringhieri)

Nel nero degli abissi di Fancois Morlupi

E si va avanti con questa raccolta di libri thriller da leggere nel 2022. Dopo Come delfini tra pescecani, François Morlupi torna con un nuova indagine ad alto tasso di ironia e tensione: Nel nero degli abissi.

(Salani)

Ryan Gattis scrive un racconto a più voci, a metà fra thriller mozzafiato e romanzo di denuncia sociale, una storia di violenza tra bande ma anche il ritratto di una comunità svantaggiata, quella ispanica, che fatica a sfuggire al controllo della malavita e a trovare la propria strada nella legalità.

(Guanda, traduzione di Katia Bagnoli)

Il serpente maiuscolo di Pierre Lemaitre

Uno dei libri thriller da leggere quest’anno è Il serpente maiuscolo di Pierre Lemaitre, un gustoso e cattivo gioco al massacro in puro stile Tarantino. Scritto nel 1985 e inedito, è il primo noir dell’autore francese e, nelle sue intenzioni, l’ultimo che pubblicherà e con il quale desidera dare l’addio al genere.

(Mondadori, traduzione di Elena Cappellini)

Questioni di sangue di Anna Vera Viva

“Una scrittura dolce e coinvolta”, ha detto Maurizio De Giovanni di questo romanzo noir, che per la sua bellezza abbiamo voluto segnalare all’interno di questa lista dei libri thriller 2022 da leggere. In Questioni di sangue, Anna Vera Viva ci porta nel cuore segreto di Napoli, facendoci conoscere l’animo umano e le sue contraddizioni.

(Garzanti)

Assassinio al British Museum di John Rowland

Inseriamo in questa nostra selezione di libri thriller da leggere nel 2022 anche un giallo che lascerà i lettori davvero con il fiato sospeso. Nella sala di lettura del British Museum il professor Julius Arnell esala l’ultimo respiro. Sembrerebbe la classica morte per cause naturali. Ma quando dei confetti avvelenati vengono ritrovati nelle sue tasche, è chiaro che ci si trova di fronte a un mistero più grande. Un mistero che porterà alla morte anche altri studiosi di teatro elisabettiano. Che cosa mai unirà questi delitti premeditati: una questione di soldi o una tacita rivalità accademica?

(Vallardi)

Il dubbio del killer di John Banville

Non poteva non comparire in questa selezione di thriller da leggere un romanzo del grande John Banville, autore irlandese che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio alla carriera Raymond Chandler – Noir in festival nel 2020. Il dubbio del killer è un noir elegante, classico e assolutamente coinvolgente, che cattura il lettore pagina dopo pagina fino al drammatico finale.

(Guanda)

Promemoria per il diavolo di Paolo Regina

Un noir appassionante che è anche un lungo e tortuoso viaggio nella mente di un serial killer e nei segreti di una città di provincia apparentemente placida e innocua, che darà al lettore l’occasione per scoprire che, a volte, ciò che sembra follia è solo la somma di infinite ingiustizie.

(SEM)

Sfida a Berté di Emilio Martini

Per chi ama i misteri e la tensione dei thriller, ma vuole restare più sulle tonalità del giallo, suggeriamo anche questo romanzo dove si susseguono delitti e incomprensioni. Dietro il nome Emilio Martini si celano due sorelle scrittrici, Elena e Michela Martignoni, creatrici di un personaggio memorabile come il commissario Berté.

(Corbaccio)

È colpa mia di Domenico Wanderlingh

Una donna accusata di aver seviziato e ucciso i responsabili della morte del marito e del figlio. Un assassino inafferrabile. Un segreto nascosto da anni. In È colpa mia di Domenico Wanderlingh ritroviamo l’ispettore Anita Landi alle prese con un nuovo, inquietante caso.

(astoria)

Libri thriller psicologici

Il Duca di Matteo Melchiorre

I libri thriller da leggere hanno la capacità di immergerci in atmosfere inquietanti e ambigue, quasi al confine con il soprannaturale. Ecco perché non potevano mancare in questa selezione di thriller del 2022 anche tutti quei romanzi più oscuri e introspettivi. Come quello di Matteo Melchiorre che con Il duca ha costruito una storia tesa ed epica sulla furia del potere, le leggi della natura e la libertà individuale.

(Einaudi)

Punto di fuga di Elizabeth Brundage

Julian e Rye si sono conosciuti da studenti, durante l’esclusivo Brodsky Workshop di fotografia, entrambi innamorati di Magda, loro compagna di corso, talentuosa fotografa. Ora, a vent’anni di distanza, la morte di Rye getta Julian nel mondo che pensava di essersi lasciato per sempre alle spalle… Un romanzo evocativo, coinvolgente e ben congegnato sul doppio e sulla rivalità da una delle migliori autrici contemporanee di suspense letteraria.

(Bollati Boringhieri)

Una cosa da nascondere di Elizabeth George

E veniamo ora al nuovo romanzo di Elizabeth George, autrice sempre in vetta alle classifiche del New York Times, e firma di ventuno thriller psicologici. Una cosa da nascondere è un percorso a ostacoli tra omissioni, pressioni indebite e falsi indizi, le menzogne e i segreti di una comunità solo in apparenza unita e solidale, che nasconde sotto la superficie terribili verità e consuetudini crudeli.

(Longanesi)

Condannata di Elisabeth Norebäck

Era l’adorabile figlia della cantante più famosa di Svezia, oggi, invece, è una spietata assassina. Non ricorda nulla di quella notte, in cui fu ritrovata accanto al cadavere del marito, con le mani sporche di sangue. Ma di una cosa è certa: mai e poi mai avrebbe fatto del male all’uomo che amava. Ora, grazie all’aiuto di una compagna di cella, potrebbe dimostrare a tutti la sua innocenza.

(Nord, traduzione di Alessandro Storti)

La ragazza dei sogni di Laura Lippman

E come potevamo non includere tra i thriller psicologici questo page-turner che scandaglia temi attuali come il potere, l’appropriazione e l’influenza che più o meno consapevolmente esercitiamo sugli altri? La ragazza dei sogni è una potente miscela di suspense psicologica, terrore e ironia, che si insinua anche nei meccanismi della scrittura. Un metaromanzo capace di avvincere il lettore.

(Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo)

La lezione di Marco Franzoso

Dall’autore de Il bambino indaco, da cui è stato tratto il film Hungry Hearts con Alba Rohrwacher e diretto da Saverio Costanzo, un thriller sul costo delle piccole e continue sopraffazioni che subiamo giorno dopo giorno. Perché spesso dietro l’apparenza di una vita normale si nasconde una rabbia incontenibile.

(Mondadori)

La psicologa di B. A. Paris

Una comunità esclusiva ed elusiva. Una morte del passato. Una donna determinata a conoscere la verità. Qualcosa di oscuro è nascosto nel quartiere dove si è appena trasferita Alice, la protagonista di questo thriller del 2022 da non perdere. Scopre che la proprietaria della nuova casa in cui è andata ad abitare è morta in circostanze sospette. E ora, più va avanti per capire cosa le sia successo, più sente che il legame tra lei e la donna è più stretto che mai.

(Nord, traduzione di Maria Olivia Crosio)

Gli avversari di John Grisham

Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo dalla fine e due fratelli rivali eredi di un famoso studio legale sono i protagonisti di tre storie tra le migliori che John Grisham abbia mai raccontato, riunite in questa che è la sua prima raccolta di novelle in cui si alternano con efficacia suspense, emozione e divertimento.

(Mondadori, traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe)

Tra le nostre parole di Katie Kitamura

Con echi di Un cuore così bianco di Javier Marías, Tra le nostre parole affronta la ricerca del segreto nascosto dentro ogni essere umano. Impossibile non inserirlo in questa selezione perché proprio come in un thriller, una forte suspense caratterizza una vicenda dove le motivazioni personali spesso si scontrano contro una realtà molto diversa da come era stata immaginata, e Katie Kitamura è bravissima nello scandagliare i sentimenti e il disorientamento dei suoi protagonisti.

(Bollati Boringhieri, traduzione di Costanza Prinetti)

I vestiti degli altri di Calla Henkel

In un crescendo di tensione e colpi di scena, nel suo primo romanzo Calla Henkel esplora il tema dell’amicizia femminile, dei legami tossici, della ricerca di un’identità e di come sia difficile crescere trovando un equilibrio tra le proprie passioni e i compromessi necessari alla sopravvivenza, sullo sfondo di una Berlino vitale e quanto mai affascinante.

(Guanda, traduzione di Stefania De Franco)

La vendetta di Giobbe di Roberta De Falco

Tra i libri thriller da leggere nel 2022 c’è anche questo romanzo di Roberta De Falco che, ispirandosi a una storia vera, dà vita a un thriller che si muove su più livelli: poliziesco, psicologico, sociale. La scena è sempre la splendida e misteriosa Trieste.

(Piemme)

Libri thriller, misteri e indagini

Il labirinto delle nebbie di Matteo Cavezzali

Passiamo ora a elencare alcuni libri thriller del 2022 ricchi di misteri e indagini. Siamo negli anni che seguono la Prima guerra mondiale. Un mondo che fonde la crudezza degli eventi e il turbine febbrile dei fantasmi: la palude del Delta del Po diventa luogo mitico e infernale dove la ricerca di un assassino (o di un mostro ferino?) si trasforma in un intricato racconto di fantasmi e, insieme, di riscatto sociale.

(Mondadori)

In silenzio si uccide di Arnaldur Indriðason

Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato vistosamente e una lettera J tatuata sulla natica viene ritrovato sulla tomba di Jón Sigurðsson, eroe nazionale islandese. Per risolvere il caso l’ispettore Erlendur, poliziotto in perenne lotta con i fantasmi del passato e con la sua inadeguatezza di padre, dovrà scavare nelle perversioni più torbide dell’animo umano, e si scontrerà con le promesse tradite di una intera generazione di giovani alla deriva, in un paese che ha sacrificato la propria identità e i propri valori.

(Guanda, traduzione di Alessandro Storti)

La settima luna di Piergiorgio Pulixi

Piergiorgio Pulixi, in un romanzo dal passo ritmato di danza, si addentra nei meandri oscuri dell’umano e interroga l’essenza più intima di una terra impenetrabile. Dall’inizio alla fine, una domanda, come un tarlo, accompagna il protagonista di questo romanzo, il vicequestore Vito Strega, e noi lettori: sono i poliziotti a dare la caccia al killer o è lui a dare la caccia a loro?

(Rizzoli)

The Stranger di Harlan Coben

Harlan Coben, uno dei maggiori scrittori di libri thriller al mondo secondo James Patterson, torna in libreria con un nuovo romanzo mozzafiato: The Stranger. Al centro della trama uno sconosciuto misterioso, che appare dal nulla, magari in un bar, in un parcheggio o al supermercato. La sua identità è un enigma. Le sue motivazioni sono imperscrutabili. Le sue informazioni sono accurate e inconfutabili. Ti sussurra qualcosa all’orecchio e poi scompare, lasciandoti da solo a raccogliere i pezzi del tuo mondo che ha appena distrutto…

(Longanesi)

La dama delle lagune di Marcello Simoni



Marcello Simoni torna con un Medioevo lagunare pieno di enigmi che possono cambiare la storia: tra scorribande di armigeri longobardi, alleanze e vendette, antiche maledizioni e molto coraggio, le sorti dell’impero si stanno per decidere.

(La nave di Teseo)

Donna che ascolta di Tony Hillerman

La sciamana cieca chiamata Donna che ascolta accusa le streghe e gli spiriti e il male ancestrale. Ma Joe Leaphorn, capo della polizia tribale navajo, è convinto che il mostro che ha brutalmente ucciso un vecchio e una ragazzina sia del tutto umano. La soluzione per questo orribile crimine si cela tra i segreti di un uomo morto e fra le pieghe di un misterioso evento avvenuto cento anni prima.

(HarperCollins, traduzione di Seba Pezzani)

Il codice Rose di Kate Quinn

È il 1944 e tre amiche diversissime vengono reclutate in base alle loro capacità: la ricca e colta Osla come interprete, l’umile ma ambiziosa Mab come dattilografa, e Beth – la più timida e allo stesso tempo la più brillante – come crittoanalista. Il loro legame sembra indissolubile, ma dietro l’angolo si annida una tragedia in grado di cambiare tutto. Un thriller dalle tinte oscure e misteriose che ci insegna che non c’è vittoria più amara di quella celebrata in solitudine, né bene più prezioso del sostegno delle vere amiche.

(Nord, traduzione di Anna Ricci)

Il profumo della morte di Simon Beckett

L’autore di successo Simon Beckett – vincitore del Premio Marlowe della Chandler Society come Best International Crime Novel – torna con la sesta indagine dell’antropologo forense David Hunter. Un ospedale abbandonato che nasconde molti segreti, corpi mummificati in cerca di identità e riscatto, un’indagine piena di pericoli mortali: un thriller che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

(Bompiani, traduzione di Fabrizio Coppola)

Ascoltami di Tess Gerritsen

Sofia Suarez, vedova tranquilla, infermiera amabile, vicina apprezzata da tutto il quartiere è stata assassinata. Ma chi è stato? E perché? Se lo chiedono la detective della Omicidi di Boston Jane Rizzoli e il medico legale Maura Isles. L’omicidio, infatti, sembra non avere alcun senso: chi avrebbe potuto avercela con quella donna così mite e benvoluta? Il duo brancola nel buio, nessuna pista sembra promettente, ma intanto altre figure si interessano misteriosamente al caso, creando ancora più punti interrogativi da risolvere.

(Longanesi)

Vampyria. La Corte delle Tenebre di Victor Dixen

Inseriamo in questa selezione di thriller da leggere nel 2022 un sontuoso romanzo ambientato tra i fasti di una Versailles governata dai vampiri. Tra horror, avventura e realtà storica, un libro dal taglio moderno e affascinante che incanterà allo stesso modo gli amanti del brivido e gli appassionati di storia.

(Salani)

La vita paga il sabato di Davide Longo

Tra i silenzi di un paese incastonato nelle montagne del Piemonte e la chiassosa Roma del cinema e della politica, il mistero di una donna che per molti è stata una musa, un sogno, un rimorso. Per arrivare alla verità sarà necessario scavare tra antichi segreti e nuovi egoismi, districando una trama tessuta a piú mani. Fino alla scoperta che per tutti, o quasi, la vita paga il sabato.

(Einaudi)

Ragazze troppo curiose. Un nuovo mistero siciliano per la filologia Rosa Lentini di Nino Motta

Continuiamo la nostra selezione dei migliori thriller consigliati del 2022 con un libro molto particolare. Con la sua scrittura nitida e avvolgente, Nino Motta racconta donne curiose nel senso più ampio e più alto, che amano la vita e se ne lasciano sorprendere, che sono eccellenti detective perché sanno che ognuno di noi nasconde qualcosa di inconfessabile.

(Bompiani)

Blu come te di Benjamin Myers

Nel cuore dell’inverno innevato, in un piccolo paese dello Yorkshire, la giovane Melanie Muncy scompare. A investigare sul caso, il detective Jim Brindle e il reporter Roddy Mace. Ma non è semplice condurre un’indagine all’interno di una comunità estremamente riservata, dove sono in troppi a vivere esistenze nascoste. Soltanto l’ostinazione di Brindle e Mace finirà per scuotere l’assetto della comunità e rivelare verità insospettabili.

(Bollati Boringhieri, traduzione di Tommaso Pincio)

Il castello dei falchi neri di Marcello Simoni

E come non inserire in questa lista di libri thriller del 2022 il nuovo romanzo di un autore da 1 milione e mezzo di copie, vincitore del Premio Bancarella? Stiamo parlando di Marcello Simoni e del suo Il castello dei falchi neri, un thriller storico che vi trasporterà direttamente nell’Anno Domini 1233.

(Newton Compton)

Il cimitero di Venezia di Matteo Strukul

Restiamo sempre sui thriller storici e passiamo a un altro grande autore italiano, firma della saga bestseller internazionale I Medici. Con Il cimitero di Venezia, Matteo Strukul ci porta nella Serenissima del 1700 e ci racconta la prima indagine di Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto.

(Newton Compton)

Autopsia di Patricia D. Cornwell

In questo nuovo romanzo della sua rivoluzionaria serie con protagonista Kay Scarpetta, Patricia Cornwell cattura i lettori con colpi di scena, alta tensione e i dettagli forensi che l’hanno resa famosa, ricordandoci ancora una volta perché è tra le scrittrici di gialli più vendute al mondo.

(Mondadori, traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso)

Il tempo dei segreti di Kerry Fisher

Londra, 1988. Steph, Teresa e Evie sono grandi amiche, anche se non potrebbero essere più diverse. Steph è la classica donna in carriera, Evie si divide tra il lavoro e la famiglia, Teresa ha scelto di essere moglie e madre. Durante una vacanza al mare con le rispettive famiglie, un episodio cambierà per sempre le loro vite e avrà delle tragiche conseguenze inaspettate molti anni dopo.

(Tre60)

Libri thriller del 2022 tra azione e avventura

La falena e la fiamma di Roberto Costantini

Tra i libri thriller da leggere nel 2022 ci sono sicuramente anche molti titoli con una buona dose di azione e un alto tasso di adrenalina. Ecco quindi un labirinto di complotti e pericoli, ossessioni morbose e fanatismi letali. Con La Falena e la fiamma, Roberto Costantini ci porta nel passato oscuro di uno dei suoi personaggi più amati: Aba Abate, conosciuta anche come Ice, un’agente dell’intelligence. Un passato per cui, ancora oggi, la donna continua a pagare un prezzo troppo alto.

(Longanesi)

Isole di sangue di James Kestrel

È stato finalista come miglior romanzo agli Edgar Awards 2022 e ai Barry Awards 2022, oltre a essere stato selezionato tra i migliori libri del 2021 da New York Times, Publishers Weekly e Booklist. Stephen King l’ha definito “un romanzo maledettamente eccezionale”, una storia che intreccia un’indagine avvincente all’epica di guerra. Al centro di tutto un personaggio magnetico, ruvido e dolente come solo i detective di razza sanno essere, che non lascerà la mente dei lettori per molto tempo.

(Bompiani, traduzione di Alfredo Colitto)

Mayday di Grethe Bøe

Grethe Bøe ha studiato Filosofia e lavora nel cinema. È stata assistente di ripresa di Steven Spielberg e ha scritto e diretto film e serie tv premiati a livello internazionale, tutti ambientati sullo sfondo delle zone artiche. Mayday è il suo primo thriller che, oltre a essere stato un grande successo in Scandinavia, è stato da subito opzionato per la trasposizione sul grande schermo.

(Longanesi)

La stazione di Jacopo De Michelis

La stazione è, allo stesso tempo, thriller e romanzo d’avventura. Mescolando i generi, Jacopo De Michelis continuamente apre e chiude davanti agli occhi del suo lettore le porte di storie differenti eppure sempre collegate, e lo conduce in giro per sotterranei favolosi e inquietanti senza mai perdere il filo di Arianna della sua scatenata gioia di raccontare.

(Giunti)

Meglio morto di Lee Child e Andrew Child

Impossibile non citare in questa lista di libri thriller del 2022 il nuovo romanzo di Lee Child e Andrew Child che vede come protagonista Jack Reacher: un eroe epico, duro, taciturno eppure fragile. Irresistibile. A lui sono dedicati anche La prova decisiva e Punto di non ritorno, da cui sono stati tratti i film con Tom Cruise nei panni del protagonista. A Reacher è ispirata anche l’omonima serie tv.

(Longanesi)

Trappola di sangue di James Patterson e David Ellis

James Patterson è uno dei più grandi fenomeni editoriali dei nostri giorni, con oltre 400 milioni di copie vendute in tutto il mondo. David Ellis è un avvocato e scrittore di thriller e polizieschi. Insieme hanno scritto questo imperdibile thriller da leggere nel 2022.

(tre60)

A qualunque costo di Andy McNab

James ha perso tutto. Il tracollo finanziario che lui e la sua famiglia hanno subito a causa delle istituzioni di cui si sono fidati non potrà mai essere dimenticato. Per vendicarsi, è deciso a compiere il colpo del secolo, il definitivo, quello che potrebbe restituire alla sua famiglia ogni cosa. Oppure rovinarla per sempre…

(Longanesi)

L’agguato di Adrian McKinty

Un istante, basta un solo istante. Una distrazione, un tragico errore dalle conseguenze inimmaginabili, e quella che doveva essere la vacanza perfetta si trasforma in un incubo. Non lascia scampo questo thriller di Adrian McKinty, in cui l’azione si svolge su un’isola dove ogni angolo nasconde un possibile agguato letale.

(Longanesi)

Opzione finale di Clive Cussler e Boyd Morrison

Fa parte ufficialmente della narrativa d’avventura, ma per il suo spirito così avvincente e ricco di colpi di scena, abbiamo voluto inserire in questa selezione di libri thriller da leggere nel 2022 anche il nuovo romanzo di Clive Cussler e Boyd Morrison. Una storia tesa e ricca di suspense, che conquisterà chi ama le trame che lasciano con il fiato sospeso a ogni pagina.

(Longanesi)