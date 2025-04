Libri che parlano di libri (e librerie): più di 100 spunti di lettura

I libri spaziano tra temi, argomenti e periodi storici, e di certo non mancano (per fortuna) i libri che parlano di libri: ecco più di 100 spunti per tutti i gusti e le età, tra romanzi ambientati in altre epoche, libri per bambini e ragazzi, diari di lettura, saggi per bibliofili, racconti del mistero, storie editoriali e molto altro ancora…

In libreria certo non mancano i libri che parlano di libri, come pure romanzi e saggi con al centro il mondo delle librerie. In fondo chi ama leggere sa che ogni storia (un po’ come nella “Biblioteca di Babele”, il celebre racconto di Jorge Luis Borges) è un rimando infinito ad altre.

Da quando Gutenberg nel 1455 ha inventato la stampa a caratteri mobili, dopotutto, il piacere della lettura ha coinvolto un pubblico di lettori e di lettrici sempre più ampio, affascinando gente di tutto il mondo e di ogni epoca con libri di ogni sorta.

E, se da una parte per alcuni è difficile indicare uno o due titoli preferiti, a fronte di decine di libri raccolti negli anni e amati al primo sguardo o dopo lunghi tentennamenti, dall’altra parte esiste sempre nella vita di chi legge un momento in cui rifugiarsi fra le pagine di un libro che parla al cuore di qualunque lettore.

L’amore per l’odore della carta, per la sua consistenza e per gli universi che contiene, infatti, è a dir poco universale, e riesce a coinvolgere persone di qualunque età a prescindere dai gusti personali, perché ci ricorda che facciamo tutti parte della stessa, grande storia: quella di chi, grazie ai libri, può imparare qualcosa, divertirsi, commuoversi, distrarsi, crescere e mettersi nei panni di qualcun altro, esercitando la difficile arte dell’empatia.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Non è un caso che, secondo il grande critico, semiologo e traduttore Umberto Eco, “chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

Ecco dunque i nostri consigli di libri che parlano di libri. Una lista (che non ha la pretesa di essere esaustiva) per scoprire o per ritrovare la voglia di immergersi in un mondo diverso dal proprio grazie a diversi stili, approcci e contenuti…

Classici

“La biblioteca di babele”, racconto contenuto nel libro Finzioni, Jorge Luis Borges (Adelphi, a cura di Antonio Melis)

Se una notte d’inverno un viaggiatore, Italo Calvino (Einaudi)

Fahrenheit 451, Ray Bradbury (Mondadori, traduzione di Giorgio Monicelli)

Il piacere della lettura, Marcel Proust (Feltrinelli, traduzione di Donata Feroldi)

La storia infinita, Michael Ende (Longanesi, traduzione di Amina Pandolfi)

Come per tutti i temi e gli argomenti, anche nel caso dei libri che parlano di libri ci sono dei “classici“, intesi come libri il cui valore nel tempo è stato universalmente riconosciuto. Pensiamo, per esempio, alla profondità de “La biblioteca di babele” di Jorge Luis Borges, che ha saputo rendere l’idea di una biblioteca infinita una metafora della vita e dell’affannosa ricerca in cui si affaccendano gli esseri umani. Simile poetica è quella espressa in Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino, in cui l’esperienza di un lettore sempre interrotto si fa esempio delle infinite possibilità della letteratura.

Imprescindibile è anche Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, un racconto distopico che mostra le insensatezze e le crudeltà di un mondo in cui la censura è portata ai suoi estremi, e i vigili del fuoco, al posto di spegnere gli incendi, bruciano i libri. Meno cupe sono invece le atmosfere di La storia infinita di Michael Ende, in cui un libro rubato diventa la fonte di fantastiche avventure.

Farmacia letteraria

La biblioteca dei giusti consigli, Sara Nisha Adams (Garzanti, traduzione di Claudia Marseguerra)

La lettrice scomparsa, Fabio Stassi (Sellerio)

Piccolo dizionario delle malattie letterarie, Marco Rossari (Italosvevo)

Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno, Ella Berthoud e Susan Elerkin (Sellerio, traduzione di Roberto Serrai, a cura di Fabio Stassi)

Voltare pagina, Ester Viola (Einaudi)

Finché non aprirai quel libro, Michiko Aoyama (Garzanti, traduzione di Daniela Guarino)

La piccola farmacia letteraria, Elena Molini (Mondadori)

I libri, oltre a rappresentare una forma d’arte o di intrattenimento, possono anche essere un utile rimedio per malumori e patologie dell’animo. Lettori e lettrici lo sanno bene, e per questo si suggeriscono titoli a vicenda per aiutarsi a superare i momenti difficili.

Un rapporto simile è quello che sviluppano Aleisha, delusa dai libri, e Mukesh, che nei libri cerca un punto di contatto con la sua nipotina, nel romanzo La biblioteca dei giusti consigli. Capacità quasi magiche poi sono quelle della signora Komachi, bibliotecaria di Finché non aprirai quel libro, capace di consigliare a chiunque il libro giusto per cambiare prospettiva sulla propria vita.

Saggi per bibliofili

Ci sono molti aspetti e sfaccettature attraverso cui si può analizzare un libro o la letteratura, e i testi che abbiamo citato ne sono un esempio. Nicola Gardini, ad esempio, nel suo Il libro è quella cosa, dedica parole colme di ammirazione nei confronti di questo oggetto, celebrando di conseguenza l’atto della lettura.

Similmente, dedicandosi all’amore per il libro, Andrea Kerbaker ne Lo scaffale infinito si dedica a esplorare il tema delle librerie personali, delle collezioni, delle biblioteche, perché anche nei cambiamenti di usanze avvenuti nei secoli e nel criterio scelto da ognuno per la selezione dei volumi si sviluppano pensieri e forme d’arte da scoprire.

Tra le ultime uscite, La letteratura come una delle arti equestri di Hans Tuzzi, raccolta di elzeviri che risponde a domande come: fino a che punto si deve osare per diventare veri scrittori? Come prendere all’amo il lettore facendo letteratura e non marketing? Che cosa vuol dire fare letteratura? E ancora, esistono regole, e quali, per scrivere un romanzo di genere?

Libri che parlano di libri con ambientazioni storiche

Esiste un filone di romanzi che si dedica a narrare le storie di libraie e librai, lettrici e lettori in ambientazioni storiche, permettendo di viaggiare nel tempo e nello spazio. In questo modo viene reso evidente il valore salvifico dei libri e di ciò che essi rappresentano, anche nei periodi più oscuri della storia.

Per esempio, ne La biblioteca di Parigi, romanzo di Janet Skeslien Charles, la difesa dei libri, che si ergono a simbolo della cultura, delle idee e delle persone, si scontra con l’insorgere della Seconda Guerra Mondiale.

Ci spostiamo invece in Italia con Lo stampatore di Venezia di Javier Azpeitia che riportandoci al Rinascimento racconta sotto forma di romanzo le difficoltà affrontate da Aldo Manuzio, stampatore divenuto simbolo della figura dell’editore in senso moderno, che a suo modo fu autore di una rivoluzione culturale fondata sull’umanismo.

Libri che parlano di libri: storie vere

Torniamo all’importanza del lavoro di librai e libraie, passando però dalla forma romanzata al racconto di storie vere che hanno cambiato la vita di intere comunità. Ne La libraia del Cairo, scopriamo la storia dell’autrice, Nadia Wassef, e della libreria da lei aperta agli inizi del nuovo millennio con la sorella Hind e l’amica Nihal. La libreria Diwan, apparentemente destinata al fallimento, ottiene invece (non senza difficoltà) un grande successo, diventando un simbolo di speranza.

Veniamo invece a una storia tutta italiana con La libreria sulla collina di Alba Donati, che racconta i primi sei mesi della libreria che l’autrice decide di aprire a Lucignana, un piccolo paese sull’Appennino Lucchese. Questo luogo riesce presto a diventare uno spazio che dà valore alla cura, alla comunità e alla cultura al di là delle logiche del consumo e della velocità.

Libri e librerie che cambiano la vita

L’amore per i libri, oltre a essere una forza capace di dare forma alla comunità, può essere anche lo spunto per cambiare le proprie vite. Questo è il messaggio di fondo condiviso da molti dei romanzi appena citati. Sicuramente differenti nelle trame e nello stile, questi titoli condividono però la fiducia verso il potere trasformativo dei libri e della letteratura.

Per esempio nel romanzo Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro di Ali Berg e Michelle Kalus troviamo come protagonista Bea, una ragazza confusa alla soglia dei trent’anni, che spulciando nella libreria di fiducia scova un libro annotato da qualcun altro. Questi appunti la affascineranno così tanto da spingerla a cercarne l’autore.

In La misura della felicità di Gabrielle Zevin, invece, troviamo come protagonista il libraio A. J., che amareggiato dalla morte delle moglie, diventa ogni giorno più scontroso, tanto da non trovare più alcuna felicità nella professione una volta amata. Tutto cambia quando un giorno nella sua libreria entra una bambina con una grande passione per i libri e un misterioso biglietto tra le mani.

Libri, misteri e…

Anche in campo letterario non mancano intrighi, segreti e persino delitti: in questi romanzi, che spaziano molto tra il serio e il faceto, vediamo personaggi alle prese con libri e misteri da risolvere. Per esempio in Un caso speciale per la ghostwriter di Alice Basso troviamo la brillante Vani, ghostwriter per l’appunto, preoccupata per la sparizione del suo capo, svanito nel nulla dopo essersi fatto sfuggire un progetto molto importante.

In Il caso dei libri scomparsi di Ian Sanson veniamo catapultati in una commedia degli equivoci che ha luogo in un paesino dell’Irlanda del Nord. Giovane bibliotecario giunto a ricoprire il suo primo incarico, Israel Armstrong si trova di fronte a un’enorme sorpresa: tutti i libri, per l’esattezza quindici mila volumi, sono stati rubati…

Diari di lettura

In questa sezione del percorso letterario sui libri che parlano di libri ci dedichiamo a diari autobiografici, in cui le autrici e gli autori si raccontano (o sviano dal farlo…) descrivendo le proprie letture. Il primo caso è quello che si manifesta in Donna con libro di Bianca Pitzorno, in cui i tratti dell’autrice emergono in affinità o in contrasto con i libri e gli autori e le autrici che ne hanno segnato la storia di lettrice.

Veniamo invece a Nick Hornby che, in Una vita da lettore, con l’umorismo che lo contraddistingue, si dedica a delle non-recensioni, ponendosi nella prospettiva di un lettore che consiglia (o sconsiglia) titoli a lettrici e lettori, mettendo da parte il suo peculiare sguardo da autore esperto.

Ironia, scenari grotteschi e satira letteraria

Il contratto, Marco Vichi (Guanda)

Tipi da libreria. Piccola enciclopedia degli appassionati di libri, Shaun Bythell (Vallardi, traduzione di Nicola Ferloni)

Il lettore sul lettino, Guido Vitiello (Einaudi)

Sull’orlo del precipizio, Antonio Manzini (Sellerio)

Firmino. Avventure di un parassita metropolitano, Sam Savage (Einaudi)

Dizionario del bibliomane, Antonio Castronuovo (Sellerio)

Sindrome da panico nella Città dei Lumi, Matéï Visniec (Voland, traduzione di Mauro Barindi)

Non leggete i libri, fateveli raccontare. Sei lezioni per diventare un intellettuale dedicate in particolare ai giovani privi di talento, Luciano Bianciardi (Neri Pozza)

Bibliomania. Possedere e leggere libri, Giacomo Marcacci (Pendragon)

Il libro brutto dei libri brutti, Auroro Borealo (Francesco Roggero, Blackie Edizioni)

Questo punto del percorso di lettura sui libri che parlano di libri è probabilmente il più eterogeneo, ma i titoli che ne fanno parte sono legati dal messaggio ironico (più o meno amaro) che sottosta alla trama. Ne è un esempio Il contratto, romanzo di Marco Vichi, in cui il protagonista, aspirante scrittore dalle belle speranze che non è riuscito a ottenere il successo sperato, viene attratto dall’insolita proposta di una casa editrice, che gli commissiona un progetto apparentemente infallibile…

In Tipi da libreria di Shaun Bythell, libraio di professione, ci accorgiamo dello sguardo che i proprietari delle librerie hanno su coloro che le frequentano. Bythell infatti narra con tono spassoso le figure più peculiari che si sono introdotte nel suo negozio, creando descrizioni in cui riconoscersi con un buon senso dell’umorismo…

Fare e lavorare con i libri

Le professionalità che ruotano intorno ai libri, al di là di chi li scrive, celano diverse arti, che a loro modo sono capaci di narrare una storia parallela. Lo spiega Valentina Notarberardino in Fuori di testo, dedicato al lavoro che ruota intorno alle parti del libro su cui non sempre ci si sofferma, come copertina, fascette e ringraziamenti. La sua prospettiva viene inoltre arricchita dalle voci di autrici e autori di punta del mercato italiano.

Con L’uomo che sussurrava ai lettori di Romano Montroni invece scopriamo il mestiere del libraio tramite gli occhi di chi questo ruolo lo ha esplorato da più angolazioni, passando una vita tra gli scaffali per poi diventare una figura centrale della promozione alla lettura in Italia.

Libri che parlano di libri per bambini e bambine, ragazzi e ragazze

Che si voglia dedicare un titolo a un giovane lettore o lettrice che non ha dubbi sulla sua passione, o a futuri lettori a cui si vorrebbe far comprendere il valore della lettura, esistono molti libri che parlano di libri destinati sia a bambine e bambini sia a ragazze e ragazzi, di cui qui abbiamo citato qualche esempio.

Ne La libreria magica di Poppy troviamo l’avventura fantastica di una giovanissima libraia. Poppy infatti si trova a dover salvare una libreria incantata che ha la capacità di cambiare umore proprio come le persone, ma la cui magia segue regole che qualcuno sembra voler infrangere…

Anche in L’acchiappalibri, testo dedicato a lettori in erba, si celebra la magia della lettura: protagonista è una coniglia coraggiosa che, consapevole del valore dei libri per la buonanotte, decide di scoprire chi si cela dietro la loro misteriosa sparizione in tutta la città…