Il romanzo storico è un genere molto apprezzato, all’interno del quale si ascrivono alcuni dei capolavori più importanti della letteratura. Ma quali sono le caratteristiche principali? E quali i romanzi storici classici più belli? Da “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni ai “Viceré” di Federico De Roberto, passando per “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas, “La certosa di Parma” di Stendhal e “Guerra e pace” di Tolstoj, ecco un approfondimento in cui sono citate diverse opere dell’Ottocento da leggere assolutamente

Il romanzo storico è un genere molto apprezzato dai lettori e uno dei più antichi della letteratura. Capace di farci viaggiare nelle epoche più lontane e disparate – dal Medioevo, alla Seconda guerra mondiale, passando per gli anni di Piombo – sa affascinare con le sue atmosfere, ma anche ricostruire interi periodi del passato. Leggendo un romanzo storico, ci sentiamo inevitabilmente catapultati in un altro mondo, di cui riusciamo ad apprendere non solo le informazioni cardine, ma anche gli usi, i costumi, le tradizioni e i modi di vivere distanti dal nostro.

Romanzo storico: le caratteristiche principali

Ma quali sono le caratteristiche principali del romanzo storico? Come abbiamo detto, questo genere ha la peculiarità di far rivivere al lettore lo spirito di un tempo passato. Le opere narrative che si collocano in questa linea sono ricche di dettagli, approfondimenti e descrizioni che si intrecciano alle fonti e ai fatti documentati. Si tratta quindi di un sapiente mix tra realtà e finzione.

I romanzi storici infatti non sono cronache, né libri di storia. Si reggono in equilibrio tra fantasia e ricostruzione, due aspetti che si alimentano reciprocamente, rendendo la narrazione ancora più affascinante e avvincente. Per questo molto spesso, all’interno di un romanzo storico, possiamo incontrare personaggi inventati in un contesto reale, che invece viene raccontato più o meno fedelmente: dalle guerre al quadro sociale e politico, passando per figure celebri realmente esistite.

E a questo proposito: un’altra caratteristica del romanzo storico è la presenza di una folta schiera di personaggi. La dimensione corale della narrazione è fondamentale proprio perché la vera protagonista di queste opere è la Storia, e non le vicende dei singoli.

Il linguaggio e lo stile del romanzo storico

Ampie descrizioni, digressioni, quadri paesaggistici e dettagli d’epoca: lo stile del romanzo storico è spesso caratterizzato da questi aspetti, che conferiscono alla narrazione un ritmo disteso e denso. Imprescindibile è infatti raccontare nei minimi particolari non solo il contesto, ma anche gli oggetti, gli arredi, gli abiti del periodo preso in esame. Solo così il lettore proverà la sensazione di essere davvero immerso in un tempo altro, di fronte a personaggi verosimili e sfaccetati.

Per quanto riguarda il linguaggio, invece, di solito ci troviamo davanti a un registro alto, letterario, non di rado antiquato. Anche in questo senso, le scelte linguistiche vengono effettuate per restituire la solennità dei temi trattati, ma anche per cercare di riprodurre un parlato distante dal quotidiano.

Romanzo storico italiano: I promessi sposi di Alessandro Manzoni

Il periodo di maggiore splendore per il romanzo storico europeo è l’Ottocento, epoca romantica in cui la Storia assume un valore e un significato centrali sia da un punto di vista letterario sia filosofico. Si diffonde infatti la convinzione che l’esistenza dell’essere umano sia fortemente condizionata dal periodo storico in cui vive, che a sua volta segue una logica precisa e non casuale. La Storia inoltre rafforza i sentimenti nazionalisti, rievocando la grandezza di popoli passati e diventando una fonte di ispirazione costante.

In particolare, in Italia, è con Alessandro Manzoni che questo genere conosce massima popolarità. Il suo I promessi sposi rappresenta un punto di snodo fondamentale per la letteratura italiana. Inserendosi a pieno titolo nella schiera dei capolavori della tradizione, come Ivanhoe di Walter Scott (considerato il vero capostipite del romanzo storico), l’opera di Manzoni ha la funzione di dare avvio a un nuovo capitolo della nostra produzione letteraria.

Ma da cosa deriva tutto questo successo? Oltre ad aver raggiunto un vasto pubblico di lettori e lettrici, grazie a un utilizzo della lingua più semplice e accessibile rispetto alla classica letteratura, Manzoni riesce di fatto a confezionare un’opera “perfetta”: intreccia realtà e finzione, ricostruisce con estrema cura il periodo della Milano del 1600, presenta un sistema di personaggi ricco e complesso, affronta tematiche importanti e particolarmente in linea con lo spirito del tempo.

Dopo di lui il romanzo – da sempre considerato un genere popolare, inferiore rispetto alla poesia – diventa il genere di riferimento, iniziando una florida corrente, viva ancora oggi.

Romanzi storici da non perdere

Come abbiamo detto, leggere romanzi storici permette di viaggiare nel tempo e nello spazio. Raggiungere luoghi e tempi lontani, empatizzare con situazioni che non avremmo mai nemmeno immaginato, riscoprire una parte di noi lontana e sconosciuta. Per questo, in questa sezione, abbiamo selezionato alcuni dei romanzi storici da leggere assolutamente.

Ne troverete dieci, tutti scritti nel corso dell’Ottocento, ma la lista potrebbe essere molto più lunga e articolata. Ecco perché vogliamo lasciarvi anche qualche altro consiglio di lettura, qualora foste particolarmente amanti del genere: un approfodimento sui romanzi gotici, un altro sui libri che vedono come protagoniste donne che hanno fatto la Storia, uno sulle saghe familiari e una lista di libri che ci portano alla scoperta di altre epoche.

Ivanhoe di Walter Scott

Come già accennato, Ivanhoe di Walter Scott è considerato, insieme a Waverley (sempre dell’autore scozzese), uno dei primi esempi di romanzo storico medievale. Ambientato in Inghilterra attorno al 1194, durante i contrasti tra sassoni e normanni, l’opera vede al centro della trama Ivanhoe, figlio di Cedric, innamorato, e ricambiato da lady Rowena. Dopo che Cedric decide di dare moglie Rowena a Athelstane, Ivanhoe viene bandito e allontanato. Inizia così una lunga serie di scontri e battaglie, che vedrà alla fine il trionfo del nostro eroe grazie all’aiuto di re Riccardo e del famigerato Robin Hood.

La figlia del capitano di Aleksandr Sergeevic Puškin

Un protagonista eroico, una giovane da conquistare, duelli, scontri e un imprevedibile lieto fine. Questo e molto altro è La figlia del capitano dello scrittore russo Aleksandr Puškin. Un romanzo storico a pieno titolo, ambientato sullo sfondo della rivolta cosacca di Pugačjov nell’epoca della grande Caterina di Russia, in cui si fondono cronaca, invenzione fantastica e vicenda amorosa.

I tre moschettieri di Alexandre Dumas

Un capolavoro indiscusso della letteratura francese che ha influenzato scrittori e scrittrici di tutti i tempi (e da cui sono stati tratti numerosi adattamenti cinematografici). Chi sono i tre moschettieri, nati dalla penna di Alexandre Dumas? Athos, Porthos e Aramis, certamente, ma anche un quarto: il famoso d’Artagnan, figura leggendaria e centrale della narrazione (accanto a cui troviamo anche l’antagonista Milady). Gli intrighi, i complotti, i misteri e le avventure galanti della corte francese del XVII secolo, fanno da cornice a un romanzo storico avvincente, ricco di imprevisti e colpi di scena.

La certosa di Parma di Stendhal

In una splendida Italia ottocentesca, a metà tra il fantastico e il reale, si dipanano le avventure del giovane Fabrizio del Dongo. Dopo la battaglia di Waterloo, il protagonista di uno dei romanzi storici più conosciuti di Stendhal, si rifugia a Parma presso una zia, la duchessa di Sanseverina. Completamente deluso dalla politica, decide di abbracciare la carriera ecclesiastica, senza rinunciare però ai suoi svaghi e alle sue passioni da libertino. Tra avventure amorose e tradimenti, il suo animo inquieto riuscirà a trovare pace soltanto in un luogo silenzioso e isolato: la Certosa di Parma.

La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne

Siamo nel New England puritano, nel bel mezzo del XVII secolo. Questa è la storia di Hester Prynne, una donna che, dopo aver partorito una bambina frutto di una relazione adulterina, rifiuta di rivelare chi è il padre. L’adultera – come consuetudine dell’epoca – è costretta a portare una lettera scarlatta cucita sul petto, una “A” fiammeggiante che la additi allo sguardo pubblico come una traditrice. Attraverso una narrazione ricca di chiaroscuri, fatta di tormenti, sofferenze e angosce, Hawthorne fa di Hester un personaggio indimenticabile, mostrandone il lato umano e fragile che la porterà sull’orlo della follia.

Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo

Scritto tra il dicembre del 1857 e l’agosto del 1858, ma pubblicato postumo nel 1867, le Confessioni di un italiano è un romanzo storico che narra il processo dell’unificazione dell’Italia attraverso l’educazione della sensibilità e della coscienza del protagonista Carlo Altoviti. Un’opera patriottica che condensa la storia di un’epoca e di una nazione, intrecciandola a una vicenda personale intrisa di nostalgia, fascino, mistero e decadenza.

Notre Dame de Paris di Hugo

Celebre opera che prende il nome dalla cattedrale della capitale francese, Notre Dame de Paris di Victor Hugo è un romanzo dallo spirito accogliente e maestoso, che rispecchia l’architettura gotica del monumento attorno al quale si sviluppa la storia. È infatti proprio a Notre Dame che si svolge il triangolo amoroso tra la zingara Esmeralda, il gobbo Quasimodo e l’arcidiacono Frollo. Intorno a questi personaggi (che sono diventati protagonisti di diversi adattamenti, tra cui l’omonimo musical), si agita una città controversa e impenetrabile, a volta generosa e rassicurante come una madre, ma spesso anche violenta e brutale.

Salambò di Gustave Flaubert

Magie, superstizioni, amore e guerra: questa è la storia della vergine sacerdotessa Salambò, promessa sposa del guerriero Narr’Havas, e del suo ambiguo rapporto con Matho, il ladro del sacro velo, talismano della potenza di Cartagine. In questa misteriosa e antica città, durante la rivolta dei mercenari del III secolo a.C., è ambientato questo grande classico, considerato tra i testi più importanti della produzione di Gustave Flaubert.

Guerra e pace di Lev Tolstoj

Una tra le più grandi opere della narrativa russa, e non solo: Guerra e pace racconta la storia di due famiglie dell’alta nobiltà, i Bolkonski e i Rostòv, in una Russia devastata dalla guerra e dall’invasione napoleonica. Un’opera scritta in un arco di tempo lungo sette anni, in cui gli eventi storici e militari si intrecciano in modo magistrale con le tematiche filosofiche trattate e con le vicende dei singoli personaggi (tra cui spiccano le figure di Natasa, del principe Andrei e dell’enigmatico Pierre Bezuchov).

I Viceré di Federico De Roberto

È sullo sfondo del Risorgimento che prende le mosse I Viceré di Federico De Roberto. In questo romanzo storico, l’autore mescola la ricostruzione dell’unità di Italia al racconto delle sorti degli Uzeda di Francalanza, famiglia aristocratica siciliana di origine spagnola, pronta a tutto pur di conservare la supremazia anche nella nuova, contraddittoria Italia unita. A partire dalla fatidica morte della capostipite, la Storia del Paese entra e cambia quella della famiglia, lasciando emergere la forza di un destino ineluttabile e inarrestabile che determina e scandisce tutte le cose.