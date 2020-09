Libri che raccontano donne che hanno fatto la Storia

Invisibili: da sempre le donne sono state spesso ignorate da una Storia che è stata raccontata e tramandata soltanto attraverso lo sguardo maschile. Eppure, di personalità femminili del nostro passato (e del nostro presente) ce ne sarebbero moltissime da approfondire. Per questo abbiamo pensato a una breve selezione di libri dedicata alle donne che hanno fatto la storia, in cui trovano spazio figure più conosciute, come Frida Kahlo, e altre meno note, come Nancy Wake, Gerda Taro, Angela Raubal, Frieda von Richthofen e molte altre…

Invisibili: da sempre le donne sono spesso state ignorate da una Storia che è stata raccontata e tramandata solo (o quasi) attraverso lo sguardo maschile. Esiste un vero e proprio vuoto di informazioni (e di dati, come fa notare Caroline Criado Perez nel saggio Invisibili, edito da Einaudi) sul ruolo delle donne, ma è irragionevole continuare a credere che siano state per davvero marginali.

Ancora oggi, in qualsiasi campo, da quello letterario a quello filosofico, passando per quello scientifico e medico, senza contare quello artistico e cinematografico, i nomi femminili sono in molti casi assenti, o comunque inferiori rispetto a quelli degli uomini. E non perché non ci siano, ma perché non vengono comunicati. Si tratta del gender data gap, ovvero della mancanza di dati di genere: un problema che continua a relegare le donne a essere considerate “il secondo sesso“, per dirla con Simone De Beauvoir.

Eppure, di personalità femminili del nostro passato (e del nostro presente) ce ne sarebbero moltissime da approfondire. E in qualche modo adesso, grazie alle battaglie dei movimenti femministi, si sta diffondendo più attenzione alla loro presenza.

Per questo abbiamo pensato a una breve selezione di libri (che non ha la pretesa di essere esaustiva e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza) dedicati alle donne che hanno fatto la storia, ma che in tanti casi non vengono ricordate.

Un percorso in cui trovano spazio figure più conosciute, come Frida Kahlo, e altre meno note, la cui vita farà venire voglia di andare a scoprire tutte quelle voci che sono state messe a tacere per troppo tempo.