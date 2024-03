I 100 migliori libri scritti in lingua inglese secondo il critico Robert McCrum

Robert McCrum ha elencato quelli che, a suo avviso, sono i 100 migliori libri mai scritti in lingua inglese. Pur sapendo che le sue scelte restano inevitabilmente discutibili, perché dettate dal suo gusto, dalla sua formazione ed esperienza, lo scrittore e critico letterario ci ha tenuto a condividere la lista (in ordine cronologico) dei 100 romanzi che considera i suoi preferiti: grandi storie di ieri e di oggi, come anche opere finora meno note al pubblico italiano…

Il sito del Guardian, prestigioso quotidiano britannico, ha proposto qualche tempo fa una lista dei 100 migliori libri mai scritti in lingua inglese.

Le scelte sono a cura di Robert McCrum, lo scrittore classe 1953 che fra le sue attività annovera anche quella di editore (ha lavorato per Faber&Faber) e di critico letterario, oltre a essere stato a lungo una firma letteraria dell’Observer e del Guardian stesso.

Si tratta, naturalmente, di una selezione dettata dal gusto personale e dalla formazione ed esperienza di Robert McCrum, ma che proprio per la sua autorevolezza nel settore non è passata inosservata, offrendo numerosi spunti di riflessione e di discussione su quelli che andrebbero o meno annoverati fra i migliori libri in lingua inglese di sempre.

Per motivi di praticità, la lista si limita ai grandi romanzi che hanno colpito Robert McCrum, ed ecco perché mancano all’appello autori del calibro di William Shakespeare (1564-1616) o di Geoffrey Chaucer (1343-1400), giusto per citare due dei più autorevoli fra quelli ci aspetteremmo di trovare in elenco.

Spazio quindi ai grandi classici della narrativa inglese, sì, ma anche a testi più recenti e che potremmo già considerare dei libri cult, o che comunque sono stati in grado di segnare l’immaginario collettivo contemporaneo, vincendo a volte anche dei premi prestigiosi.

Al di là dei titoli più noti (e più amati) anche in Italia, numerose sono inoltre le opere che da noi non sono ancora particolarmente conosciute, senza dimenticare poi i testi da cui sono stati tratti importanti adattamenti cinematografici.

Ecco quindi la selezione (in ordine cronologico) dei 100 migliori libri mai scritti in lingua inglese secondo Robert McCrum: