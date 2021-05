Libri in inglese da leggere: alcuni consigli di lettura

I libri in lingua inglese rappresentano per lettrici e lettori un’occasione per imparare meglio la lingua attraverso la lettura, ma anche la possibilità di soddisfare curiosità letterarie legate all’aspetto linguistico dei propri libri preferiti. Abbiamo preparato quindi un percorso di consigli letterari tra classici di ieri e di oggi, in inglese e in italiano con originale a fronte. Tra George Orwell, Emily Dickinson, Walt Whitman e Roald Dahl, passando per Shakespeare, Abbott e Bukowski, ecco alcuni testi immancabili nella libreria degli appassionati di letteratura inglese e americana

Sono diversi i motivi per cui alcuni lettori scelgono di cimentarsi nella lettura di libri in inglese. C’è, per esempio, chi è curioso di scoprire il suono originale delle sue citazioni preferite e chi vuole migliorare la propria padronanza di questa lingua straniera attraverso la lettura.

Ma per chi vuole muovere i primi passi in questo mondo, quali libri in inglese sono tra i più stimolanti da leggere? Ce ne sarebbero moltissimi da citare, anche in base ai gusti di ogni lettore; ma, indipendentemente dalla lingua, come insegnava Italo Calvino, affidandosi ai classici è difficile sbagliare.

Non serve poi essere degli esperti per avvicinarsi alla lettura in lingua straniera: esistono infatti libri in inglese semplici adatti anche ai principianti, così come volumi in doppia lingua. Questi ultimi rappresentano probabilmente la soluzione migliore per chi vuole scoprire il testo originale senza il rischio di non comprendere le sfumature di significato nascoste tra le righe.

Perché leggere libri in inglese?

Prima di tutto perché la lettura è un ottimo strumento per migliorare le proprie capacità linguistiche, sia che si tratti della propria lingua madre sia di una lingua straniera. Esistono titoli di diversi livelli di difficoltà, in base al periodo e al pubblico per il quale sono stati scritti. Inoltre, i libri in inglese con traduzione italiana affiancata assicurano la possibilità di godersi il contenuto e l’uso delle parole sia a esperti sia a principianti.

Un’altra ragione che può avvicinare i lettori ai libri in lingua originale è la passione verso uno scrittore o scrittrice inglese o americano, o verso un particolare movimento letterario fiorito oltremanica. In questo caso i libri in inglese offrono la possibilità di riscoprire sotto una lente diversa i testi già letti e riletti nella propria lingua.

E infine c’è la curiosità, caratteristica intrinseca di tutte le lettori e le lettrici. Questa può portare a interrogarsi sul suono dei versi poetici nella loro versione originale, sul ritmo che si crea con parole di lunghezza diversa, o ancora sulle diverse possibilità linguistiche offerte da un testo in due lingue differenti.

Qualunque sia il motivo che spinge ad avvicinarsi ai libri in inglese e italiano, ecco un percorso di libri consigliati, che comprende classici di ieri e di oggi capaci di regalare trepidazioni letterarie in qualunque lingua si decida di leggerli.

Libri in inglese consigliati da leggere

Un classico che non può mancare nella libreria (cartacea o digitale) di ogni amante della letteratura inglese: le opere complete del bardo, il poeta e drammaturgo William Shakespeare. Una raccolta per apprezzare la grande abilità di penna shakespeariana e accompagnare al testo italiano la sonorità dei suoi versi in inglese. Per chi invece preferisse scoprirle una a una, anche le singole opere teatrali sono edite con il testo originale a fronte.

(Garzanti, traduzioni varie, testo inglese a fronte)

Per chi fosse alla ricerca di libri in inglese per ragazzi e per bambini, queste edizioni in lingua di Roald Dahl offrono anche esercizi, dizionari e note linguistiche che arricchiscono il testo. The boy who talked with animals, The hitch-hicker, The swan, The mildenhall Treasure, Poison, Lamb to the slaughter: questi alcuni racconti avvincenti di uno degli scrittori più amati dai più piccoli, la cui lettura si può coniugare con l’apprendimento della lingua inglese.

(Vallardi lingue, edizioni in inglese a cura di Marta Cai)

Tra i testi da riscoprire in lingua inglese ci sono anche quelli di Charles Bukowski, autore prolifico e viscerale, la cui fama e successo si sono manifestati soprattutto nel terzo millennio. Nessuna celebrazione della bellezza nelle sue parole, ma solo un racconto disincantato delle sue esperienze di vita, soprattutto quelle che mancando di un’apparenza estetica raccontano la realtà anche nei suoi angoli più scuri e trascurati. Tutti gli anni buttati via, So benissimo quanto ho peccato, L’amore è un cane che viene dall’inferno, sono solo alcune delle sue raccolte poetiche che si possono esplorare in doppia lingua.

(Guanda, edizione italiana con testo inglese a fronte, traduzioni varie)

La fattoria degli animali e 1984, considerati i capolavori di Orwell, sono due romanzi caratterizzati da un immaginario turbante ma comunque magnetico. Per il suo essersi soffermato su alcuni aspetti preoccupanti della politica novecentesca e per la distorsione distopica che ne ha tratto, Orwell è oggi considerato un visionario che ha saputo porsi al di là del suo tempo. Tra gli eventi che ne hanno plasmato il pensiero c’è sicuramente l’esperienza della guerra civile spagnola, raccontata nel suo Omaggio alla Catalogna. Tre libri fondativi del Novecento, da riscoprire anche in lingua inglese per apprezzare lo stile asciutto ed evocativo dell’autore.

(Garzanti, traduzioni varie, testo inglese a fronte)

Intime e personali, introspettive ma al contempo universali: le poesie di Emily Dickinson sono un classico imprescindibile della poesia americana. In questa edizione (Garzanti, traduzione di Rina Sara Virgillito, testo inglese a fronte) si possono trovare circa 100 poesie tra le più rappresentative dei temi della sua produzione. Oppure nella raccolta Il cuore in libertà (Salani, scelta a cura di Nicola Gardini) si può trovare, sempre con testo inglese a fronte, una selezione dedicata in particolare al tema dell’amore.

Walt Whitman nell’800 è stato il poeta dell’America per eccellenza: i suoi versi ispirati alla vita e all’umanesimo sono ancora oggi profondamente attuali, nel loro raccontare gli Stati Uniti, la natura e l’essere umano. Che si tratti della sua opera più celebre, Foglie d’erba (Newton Compton, edizione integrale con testo inglese a fronte, traduzione di Igina Tattoni) o di una sua scelta che comprende una delle poesie più citate e rappresentative della cultura contemporanea (Contengo moltitudini, Ponte alle Grazie, traduzione di Sara Ventroni, testo inglese a fronte) si tratta di poesie in lingua inglese immancabili nella libreria di ogni appassionato di letteratura americana.

Flatlandia di Edwin A. Abbott

Flatlandia è molte cose: prima di tutto un romanzo che ha come protagonista un quadrato che vive in un mondo a due dimensioni. È un racconto che parla di matematica, di figure geometriche, e che nella sua semplicità racchiude temi complessi come la mancata accettazione del diverso e la paura di ciò che non conosciamo o non comprendiamo appieno. Un romanzo che si è posto in opposizione alle norme sociali dell’Inghilterra vittoriana, ma che come molti classici sa rappresentare le crepe nelle società di ogni tempo.

(Bollati Boringhieri, traduzione di Caterina D’Amico, testo inglese a fronte)