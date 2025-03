Un percorso di lettura dedicato ai libri thriller “classici” (pubblicati prima del 2010), con più di 50 titoli dedicati alla suspense e ai colpi di scena, che variano tra thriller di spionaggio o di avventura, polizieschi, legali o medici, passando per i thriller che esplorano i pericoli che si celano in ambito scientifico e tecnologico

Quando si parla di storie colme di suspense, capaci di tenere incollati alle pagine per ore, si pensa subito ai libri thriller, un genere che fin dalla sua nascita è stato uno dei più amati da lettrici e lettori alla ricerca di forti emozioni.

Ma come si può definire un libro thriller? Non è facile, poiché il thriller nasce proprio dalla mescolanza di generi narrativi come il giallo, l’horror, il poliziesco e l’avventura, quindi i suoi confini sono spesso sfumati: sta alla scelta dei singoli autori e autrici decidere quanto e come avvicinarsi alle singole aree narrative.

Ci sono però elementi che accomunano i libri thriller nella loro grande varietà: si tratta delle emozioni provate dal lettore, come agitazione, sorpresa e tensione, e poi dell’atmosfera che queste storie sono in grado di delineare, ricca di suspense e capace di suscitare il desiderio di anticipare gli avvenimenti che si prospettano nelle pagine successive.

La forza del thriller (non solo in ambito letterario) è proprio quella di poter creare nel lettore o nello spettatore sentimenti solitamente considerati “negativi” tramite l’immedesimazione: i thriller diventano una fonte di divertimento e di evasione proprio grazie alla possibilità di affrancarsi dalla suspense una volta chiuso il libro o conclusa la visione.

Ed è così che leggendo un libro thriller ci si può trovare al centro di giochi di potere, pericolosi intrighi internazionali, cospirazioni tramate da individui loschi e potenti. Tra le figure più spesso protagoniste, troviamo infatti spie di alto livello, ex esperti militari, detective che indagano su casi pericolosi.

Tra i personaggi che fanno da cornice non possono poi mancare funzionari corrotti, colleghi dalla morale dubbia, ed esponenti della criminalità capaci di infiltrarsi in ogni ambiente, tutti elementi indispensabili per lo sviluppo di colpi di scena, volta faccia, misteri che si infittiscono.

Una selezione di grandi thriller, “classici” del genere

È proprio per celebrare questo genere così vario e apprezzato da lettrici e lettori che abbiamo sviluppato un percorso di libri thriller “classici”, in cui si trovano titoli la cui prima pubblicazione è precedente al 2010 (sarà il tempo a dirci quali titoli verranno considerati i classici degli ultimi 15 anni). La lista, che non ha la pretesa di essere esaustiva e i cui titoli non seguono un ordine di importanza, è dedicata a chi vuole avvicinarsi al genere, così come a chi vuole fare un “conto” di quanti thriller si possono contare sulla propria lista di libri letti.

Ovviamente servirebbero molti più di 50 titoli per avere una panoramica davvero completa di questo genere, per questo abbiamo scelto di consigliare un solo titolo per ogni autore. Invitiamo però lettori e lettrici a condividere i loro preferiti, così da creare uno scambio ancora più ricco con chi ha gusti affini.

Libri thriller da leggere

Dopo esserci dedicati a una panoramica dei thriller classici da leggere, ecco un approfondimento su alcuni tra i più apprezzati sottogeneri del thriller (non ci soffermiamo però sui thriller psicologici, a cui abbiamo dedicato un articolo a sé):

Legal thriller

Il legal thriller è una frangia del genere che, come dice il nome stesso, coinvolge l’ambito legale. Fondamentali nella trama quindi sono avvocati, giudici, o imputati, che troviamo solitamente tra i protagonisti. Non mancano le ingiustizie o le contravvenzioni alla legge, che si scoprono poco a poco con l’avvicendarsi degli snodi più importanti, così come i dilemmi morali. I casi giudiziari che vengono descritti hanno inoltre grosse implicazioni: potremmo trovarci di fronte a persone ingiustamente coinvolte in crimini che non hanno commesso, e che per questo rischiano pene molto gravi, oppure figure ricche e potenti che fanno di tutto per insabbiare le prove a loro carico.

Nel caso in cui nella trama specifica manchino i risvolti polizieschi, l’indagine viene portatata avanti dall’avvocatura; gli indizi inoltre puntano spesso verso le figure sbagliate, mentre i personaggi più loschi tentano di allontanare la giustizia dalla strada della verità: sono questi gli elementi che danno la sensazione di suspense tanto cercata dagli amanti del thriller.

Tra i libri che hanno fatto la storia del legal thriller troviamo per esempio Presunto innocente di Scott Turow. Pubblicato la prima volta nel 1987, ha come protagonista Rusty Sabich, viceprocuratore capo che si trova suo malgrado a indagare sul terribile delitto che ha coinvolto una collega, con cui Sabich era stato sentimentalmente coinvolto non troppo tempo prima. Quando la risoluzione dell’indagine fatica a trovare una conclusione, tutti i sospetti convergono inevitabilmente su di lui…

Un altro celebre titolo in ambito legal thriller è Il socio di John Grisham. Protagonista è Mitchell McDeere, un giovane avvocato che viene corteggiato da diversi studi legali. La sua scelta verte su uno studio relativamente piccolo e meno conosciuto, ma che lo convince per la generosità dell’offerta economica. Mitchell, una volta entrato nei meandri dello studio, si rende conto però di cosa si cela effettavamente dietro a questa ricchezza. Una volta scoperta la verità si troverà schiacciato tra più fuochi, senza un’apparente via di uscita.

Entrambi questi titoli, come capita spesso nell’ambito del thriller, hanno avuto importanti trasposizioni cinematografiche. Presunto innocente infatti è anche un film del 1990 diretto da Alan J. Pakula con protagonista Harrison Ford, e Il socio nel 1993 è diventato un film diretto da Sydney Pollack con protagonisti Tom Cruise e Gene Hackman.

Libri medical thriller

Se i misteri non possono mancare in ambito legale, lo stesso vale per quello medico. Ed è proprio dal punto di vista di dottori, infermieri, o pazienti che si sviluppano i medical thriller, libri ricchi di suspense ambientati in cliniche e ospedali, in cui si prospettano scenari a dir poco inquietanti: malattie che si diffondono misteriosamente, pazienti che si trovano soggetti e interventi contro il loro volere, tentati omicidi celati dietro a procedure di routine… Ma l’ambito medico può andare ben al di là dell’ambiente ospedaliero: pensiamo ai thriller che coinvolgono laboratori in cui vengono creati dei patogeni mortali, intrighi di potere che prendono vita in campo farmaceutico, virus misteriosi provenienti da altri pianeti, e così via.

Uno degli esempi più celebri di medical thriller è Coma di Robin Cook: protagonista è Susan Wheeler, studente di medicina all’ospedale di Boston, che decide di indagare sullo strano aumento di pazienti che, dopo operazioni di routine, finiscono in una coma irreversibile. La sua ricerca la porterà a scoprire una verità terribile, che metterà in pericolo la sua stessa vita.

Rimaniamo nell’ambito dei medical thriller con il libro Postmortem di Patricia Cornwell: si tratta del primo romanzo di una serie che ha come protagonista l’anatomopatologa Kay Scarpetta. Fondamentale nella risoluzione del mistero che conduce alla ricerca di un serial killer è ciò che Scarpetta scopre in quanto medico legale, un mestiere che rischia di metterla proprio nel mirino dell’assassino.

Techno-thriller

Dopo aver considerato i thriller in ambito medico e legale giungiamo a quelli incentrati sulla sfera tecnologica. Se ci si riflette, non è difficile capire come mai queste varianti sul tema siano molto apprezzate: si tratta di argomenti che per una ragione o per un’altra trasmettono una particolare paura, quella dell’ignoto, e nello specifico quella di essere messi in pericolo da ciò di cui non si ha il controllo o la comprensione.

Sono proprio questi gli ambiti in cui l’incertezza è fonte di inquietudine, e in cui i dilemmi etici diventano ancor più significativi. Non per nulla nel caso dei techno thriller, chiamati anche thriller tecnologici, la mescolanza tra generi letterari coinvolge anche la fantascienza e la distopia.

Tra i besteseller in ambito techno thriller troviamo per esempio Il quinto giorno di Frank Schätzing. Protagoniste non sono tecnologie digitali capaci di distruggere l’umanità, né armi tecnologiche che incombono minacciose, ma creature marine con cui gli scienziati sono costretti a confrontarsi dopo una serie di attacchi in tutto il globo che hanno ben poco di casuale. A venirne minacciata non è soltanto la vita umana così come è conosciuta, ma le stesse premesse con cui gli esseri umani si rapportano al mondo.

In Area 7 di Matthew Reilly, secondo titolo con protagonista il comandante dei marines Shane Schofield, è invece la tecnologia propriamente intesa a fare la differenza, e in particolare quella in mano all’esercito. In un’area militare segreta in cui si celano pericolosi complotti, si dipanano sequenze di avventura mozzafiato, in un’atmosfera tesa in cui i protagonisti faticano a distinguere gli amici dai nemici.