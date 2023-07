Sono davvero tanti i libri thriller del 2023 da leggere assolutamente, per questo abbiamo preparato una ricca selezione dedicata a chi ama il genere e i colpi di scena: dai noir ai gialli, passando per gli horror e i thriller storici e psicologici, non perdete questa palpitante lista di titoli usciti (e in uscita) quest’anno

Quali sono i libri thriller del 2023 da leggere assolutamente? Per chi ama le storie emozionanti, cariche di suspense e colpi di scena, ecco un’ampia lista di consigli di lettura che abbraccia le principali uscite del genere, includendo anche alcuni dei libri gialli e noir del 2023.

In questa selezione (che non ha la pretesa di essere esaustiva, e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza) troverete infatti alcuni dei migliori libri pubblicati quest’anno: dai thriller mozzafiato a quelli psicologici, dai romanzi più avvincenti a quelli storici. Ma non solo: visto che spesso i confini letterari sono sottili e sfumati, abbiamo voluto inserire anche alcuni dei libri gialli del 2023, racchiudendo così in un’unica raccolta palpitanti indagini ed efferati delitti capaci di lasciarvi con il fiato sospeso.

Lasciatevi quindi trasportare in questo vasto percorso composto da romanzi appassionanti, tutti diversi tra loro. E se proprio non dovessero bastarvi, date uno sguardo anche al nostro articolo dedicato ai 30 thriller psicologici di ieri e di oggi, nonché alla nostra lista di libri thriller del 2022 e quella relativa al 2021, dove, tra gli altri, non mancano i bestseller di Donato Carrisi, il maestro del thriller italiano.

Indice

Libri thriller mozzafiato del 2023

Madre d’ossa

Iniziamo la nostra selezione di libri thriller del 2023 con la nuova avventura del commissario Teresa Battaglia. Con Madre d’ossa, la scrittrice Ilaria Tuti ci conduce in una narrazione ricca di colpi di scena e suspense, raccontandoci una storia in cui niente è come sembra. A partire dalla presenza di Teresa Battaglia sulla scena di un misterioso crimine: lei è lì, stringe tra le braccia il cadavere di un ragazzo. Ma come ci è finita? E chi è quel giovane? Rispondere a queste domande è solo una delle tante sfide che la nostra protagonista deve affrontare.

Una vicina gentile

Tra gli ingredienti dei libri thriller mozzafiato c’è senza dubbio la capacità di creare personaggi ambivalenti e ricchi di sfaccettature. E sono proprio queste le caratteristiche delle due protagoniste del romanzo Una vicina gentile di Chris Cander, Martha e Minnie. La prima ha sempre vissuto un’esistenza umile e defilata, fino al giorno in cui la più popolare tra le sue ex compagne di scuola, Minnie, non si trasferisce nella casa accanto alla sua. Martha capisce che è un`occasione da cogliere al volo. È la chiave per accedere finalmente a pieno diritto in quella comunità ristretta, e lei è pronta a tutto pur di diventare la sua migliore amica. Ma, nel momento in cui il quartiere viene scosso dalla notizia di un brutale omicidio, Martha dovrà decidere fin dove è disposta a spingersi pur di essere accettata.

La Bestia

Nel 1834, Madrid è colpita da un’epidemia di colera e una misteriosa figura chiamata la Bestia terrorizza la città rapendo e mutilando le bambine dei quartieri poveri. Quando la piccola Clara scompare, sua sorella Lucía decide di combattere il male e il tempo per trovarla. Con l’aiuto del giornalista Diego e del poliziotto Donoso, i protagonisti si imbattono in monaci guerriglieri, ambasciatori e prostitute, mentre una società segreta muove intrighi nei luoghi più oscuri di Madrid. In questo thriller storico commovente, la capitale si trasforma tra vita e morte, mentre lotta per superare il Medioevo. La Bestia di Carmen Mola (Salani, traduzione di Massimo Sottini) presenta un’atmosfera avvincente che tiene lettrici e lettori col fiato sospeso fino alla fine, in una storia di inferno e oscurità.

Il figlio sbagliato

Nel villaggio di Fjällbacka avvolto da una fitta nebbia autunnale, dove è ambientata una delle ultime uscite tra i libri gialli del 2023 ovvero Il figlio sbagliato di Camilla Läckberg (Marsilio, traduzione di L.Cangemi), gli abitanti si stanno preparando per un’importante mostra fotografica. Tuttavia, due giorni prima dell’inaugurazione, l’artista Rolf Stenklo viene ucciso brutalmente nella sua galleria. Un caso che viene subito seguito da un’aggressione alla casa dello scrittore Henning Bauer. Poiché i due uomini erano collegati come fondatori del Blanche, un club culturale, si sospetta che i crimini siano parte di un piano più grande. Nel frattempo, Erica, moglie del commissario Patrik Hedström, scopre un collegamento tra un caso di omicidio del 1980 e il Blanche, rivelando che le menzogne hanno un a dir poco impatto duraturo…

Gli undici inganni

Dopo il grande successo de I dodici segreti, Robert Gold torna a intrappolare i lettori con Gli undici inganni, in un meccanismo narrativo impeccabile, attraversato da una suspense travolgente. A farne le spese è il brillante giornalista d’inchiesta Ben Harper, che si ritrova suo malgrado invischiato in una rete di inganni e bugie che lo porterà indietro nel tempo.

Una ragazza speciale

La selezione dei libri thriller del 2023 prosegue con Una ragazza speciale. The It Girl (Newton Compton Editori, traduzione di Valentina Legnani, Valentina Lombardi) di Ruth Ware: April Clarke-Cliveden è stata la prima persona che Hannah Jones ha incontrato una volta arrivata a Oxford. Insieme, durante il primo semestre, hanno fatto conoscenze che ben presto si sono trasformate in solide amicizie: April, Hannah, Will, Hugh, Ryan ed Emily sono diventati inseparabili. Hannah e Will aspettano il loro primo figlio e l’uomo condannato per l’omicidio di April, John Neville – ex custode di Oxford –, è morto in prigione. Decisa a scoprire cosa è successo davvero all’amica tanti anni prima, Hannah si rimette in contatto con i suoi vecchi amici.

Luna rossa

Il male è una seduzione, un’attrazione pericolosa: con Luna Rossa (Einaudi, traduzione di Maria Teresa Cattaneo, Stefania Forlani, Eva Kampmann) Jo Nesbø spinge lettrici e lettori sull’orlo del precipizio. Al suo tredicesimo romanzo, Harry Hole è ancora più febbrile, preda di un impulso irrefrenabile, incapace di stare fermo, di accontentarsi, famelico come un animale che fiuta la preda, spiritato perché solo lui sa quanto questa indagine sia una questione di vita e di morte, mentre le lancette dell’orologio girano. Il suo è un formicolio, una mania e un bisogno di vendicare…

Piccoli atti di misericordia

Tra i libri thriller del 2023 che vi consigliamo non può mancare nemmeno Piccoli atti di misericordia di Dennis Lehane (Longanesi, traduzione di Alberto Pezzotta). Ci troviamo a Boston, nell’estate 1974. Per contrastare le discriminazioni e l’odio fra le etnie, le autorità impongono a molti ragazzi delle scuole frequentate dagli afroamericani di trasferirsi nelle scuole dei bianchi e viceversa, alimentando tensioni e proteste. È in questa estate torrida che Mary Pat Fennessy precipita di nuovo nell’inferno. Quarantadue anni passati fra le case popolari dell’enclave irlandese-americana di Southie, ha perso il primo marito giovanissima, e poi un figlio per overdose. Ora le resta solo l’adorata figlia Jules, un fiore di diciassette anni. Ma una notte, dopo un’uscita con gli amici, Jules non rientra a casa…

L’età del male

L’età del male di Deepti Kapoor (Einaudi Stile Libero, traduzione di Alfredo Colitto) è la saga criminale dei Wadia fatta di party dove l’eccesso è la regola, abiti di uno splendore sfacciato, auto di lusso e sesso. È tutto grandioso, tutto disponibile, basta accettare la legge della famiglia Wadia. Ora, anche a causa di una donna, questo mondo può finire. Sono amati da alcuni, odiati da molti, temuti da tutti. I Wadia controllano trasporti, miniere, zuccherifici. Ma è con la speculazione edilizia che stanno consolidando il loro impero. Ora però le proteste di chi viene sfrattato montano e il «Delhi Post» sta indagando per fare esplodere lo scandalo. Il compito di scongiurare la rovina spetterà ad Ajay, ragazzo di origini poverissime, autista, tuttofare, guardia del corpo e, all’occorrenza, vittima sacrificale…

Il gioco dell’anima

New York, 2011. Una ragazza di quindici anni viene trovata crocifissa in un quartiere di periferia. Poco dopo Miren Triggs, una giovane giornalista investigativa del Manhattan Press, riceve una strana busta. Dentro trova la polaroid sfocata di un’altra adolescente imbavagliata, con una sola annotazione: «GINA PEBBLES, 2002». Sulla busta, in una grafia irregolare, c’è scritto: ‘VUOI GIOCARE?’. Un invito inquietante che Miren accetta immergendosi nell’indagine sulla scomparsa della ragazza con l’aiuto del suo ex professore di giornalismo, Jim Schmoer. Gina è ancora viva? Che legame c’è con l’altro macabro omicidio? Ma soprattutto: chi sono i Corvi di Dio? In tutte le librerie uno dei libri thriller da leggere assolutamente nel 2023: Il gioco dell’anima di Javier Castillo (Salani, traduzione di Elena Rollo).

Un inganno di troppo

Maya Burkett, ex pilota delle operazioni speciali, torna a casa dopo il funerale del marito Joe e riceve un portafoto digitale con una telecamera nascosta da parte della sua migliore amica. Guardando le registrazioni, vede un uomo che assomiglia spaventosamente al suo defunto marito. Maya, incredula, si chiede se può davvero essere lui. Tra mistero e dubbio, è portata a confrontarsi con la sua esperienza di guerra per affrontare la verità. Questa la trama di Un inganno di troppo di Harlan Coben (Longanesi, traduzione di Katia Bagnoli), thriller vincitore del premio Raymond Chandler.

Segnali di fuoco

In una tranquilla notte stellata del 2010, sotto una maestosa quercia nel sobborgo di Avalon il medico in pensione Ben incontra Waldo, un ragazzino sensibile. Da queste premesse prende il via Segnali di fuoco di Dani Shapiro (Neri Pozza, traduzione di Gaja Cenciarelli), uno dei libri thriller mozzafiato in uscita in questo 2023. Nonostante non si ricordino di aver già interagito dieci anni prima, i due danno il via a una connessione speciale. Nel passato, un terribile evento ha segnato Ben e la sua famiglia, mentre gli Shenkman, una giovane coppia nel quartiere, nascondono i loro segreti. Nel corso degli anni, i destini delle due famiglie si intrecciano e si scontrano, rivelando vecchi segreti e creandone di nuovi, mentre la vita offre smarrimento, perdita, meraviglia e speranza, nel mezzo di un’infinita bellezza.

Indizi mortali

Indizi mortali di Robert Bryndza (Newton Compton Editori, traduzione di Carlotta Mele, Beatrice Messineo), uno dei libri thriller e gialli in uscita nel 2023, prende il via durante una gelida mattina londinese, dove il corpo della giovane Marissa Lewis viene ritrovato dalla madre in una pozza di sangue. Chi può essere stato tanto folle o crudele da aver commesso un crimine del genere? Nonostante sia ancora scossa dall’ultimo caso, la detective Erika Foster è determinata a condurre le indagini in prima persona. Appena si mette al lavoro trova notizie di altre aggressioni avvenute di recente nello stesso quartiere tranquillo in cui è stata uccisa la donna. Un dettaglio agghiacciante le collega tra di loro: pare che tutte le vittime siano state assalite da una figura vestita di nero con una maschera antigas sul volto…

Il porto segreto

Oliver è nato e vive a Londra, ma una parte della sua famiglia è legata alla Cantabria. Quando, alla morte della madre, Oliver eredita una grande casa coloniale nella cittadina costiera di Suances, decide di cambiare vita e stabilirvisi per fare di Villa Marina un hotel sulla spiaggia. Ma durante i lavori di ristrutturazione, nel seminterrato viene scoperto il cadavere murato di un bambino: accanto a lui oggetti desueti, come in una tumulazione rituale. Da qui prende il via Il porto segreto di María Oruña (Ponte alle Grazie, traduzione di Elisa Leandri, Monica Magnin, Tiziana Masoch, Ersilia Serri), tra i libri di genere thriller da recuperare quest’estate.

Niente da perdere

È lontano, il 12 agosto 1979, anche se è un giorno che rimarrà per sempre nella memoria di As Covas, un villaggio galiziano vicino alla frontiera portoghese, sfondo di uno dei libri thriller di questo 2023: Niente da perdere (Astoria, traduzione di Patrizia Spinato) di Susana Fortes. Quel giorno due ragazzi – i fratelli Hugo e Nico – sono scomparsi. E la piccola Blanca, che era con loro, è stata ritrovata da un pescatore dentro una cesta di vimini. In stato di shock, la bambina non ricorda nulla. E le indagini muoiono insieme con la speranza di ritrovare in vita i due ragazzini. Oggi Blanca vive lontana dalla Galizia, a Copenaghen. Eppure, anche dopo venticinque anni, la tragedia di As Covas non ha mai smesso di riecheggiare – oscura e brutale – nella sua anima…

Libri gialli, noir e thriller del 2023

Nulla si distrugge

Dal thriller al giallo, spesso, il passo è breve: ecco perché in questa nostra selezione troverete molte nuove uscite in cui i generi si mescolano, dando vita a storie misteriose, ad alto carico di suspense. Veniamo dunque a uno dei libri gialli del 2023 più intriganti e sorprendenti: stiamo parlando di Nulla si distrugge (Guanda) di Marco Vichi, un autore che è una garanzia per chi ama le indagini del commissario Bordelli. Siamo alla fine di aprile del 1970 e il nostro protagonista, ormai in pensione, decide di dedicarsi a un caso mai risolto, che lo ossessiona da diverso tempo. Inizia così un viaggio nel passato che lo porta ad affrontare il ricordo di una vicenda difficile e dolorosa.

ELP

Se parliamo di libri gialli del 2023 non possiamo non citare l’autore bestseller Antonio Manzini, tornato quest’anno per Sellerio con ELP, riproponendo come protagonista il vicequestore Rocco Schiavone, uno dei personaggi più amati del giallo italiano e fulcro dell’omonima serie televisiva. Una nuova indagine che prende il via con una donna picchiata dal marito, una vera e propria violenza domestica negata dalla vittima, il copione che troppo spesso precede un omicidio. Il corpo che viene rinvenuto nel bosco, però, è quello del marito, Roberto Novailloz, che è stato pestato per bene prima di essere ucciso. In aggiunta a questo tragico evento, l’imprenditore di una fabbrica di pellami viene ritrovato senza vita in seguito a un attentato attribuito agli ambientalisti dell’ELP. Ed è proprio da questi due avvenimenti che il vicequestore, con disincanto e scetticismo, inizia la sua indagine controcorrente.

Le aquile della notte

L’appuntamento annuale con i libri di Alice Basso non delude mai. E così non potevamo non inserire tra i libri gialli del 2023 da non perdere Le aquile della notte (Garzanti), un romanzo che mescola tanti elementi e vari generi, presentandosi come una lettura dalla cifra unica e irresistibile. Anita Landi è di nuovo qui e in questa nuova avventura saprà stupirci ed emozionarci come suo solito. Sullo sfondo dei vigneti delle Langhe, nei primi decenni del Novecento, la morte arriva puntuale, ma anche l’amore. Nessuno dei due, ovviamente, in modo semplice, come spesso accade alla nostra eroina.

Il trattamento del silenzio

Non può mancare in questa sezione di libri gialli del 2023 Gian Andrea Cerone, che con Il trattamento del silenzio (Guanda) torna con una storia avvincente, ambientata in una Milano grigia e impietosa, come il precedente Le notti senza sonno. Non sono giorni facili per le donne e gli uomini della UACV, l’Unità di Analisi del Crimine Violento, travolti da otto incredibili giornate intrise di sangue e crudeltà. Cosa lega i cadaveri, orribilmente seviziati, di due noti collezionisti d’arte, alla sparizione di un libro esoterico che custodisce un antico segreto? Lungo le strade della città, veniamo trascinati in un vortice di inganni e colpi di scena, senza trovare, fino all`ultima riga, una certezza alla quale aggrapparsi.

Sorelle

Tra i libri gialli e thriller del 2023, Sorelle di Maurizio De Giovanni (Rizzoli) inaugura una nuova indagine per l’ex agente segreto Sara Morozzi, una forsennata corsa contro il tempo. Teresa Pandolfi ha esagerato: questo pensa chi l’ha rapita. La sfacciata, attraente bionda a capo dell’Unità segreta dei Servizi deve essere messa subito a tacere. Prima di farla fuori, però, serve la certezza che non abbia lasciato prove compromettenti per il loro sistema di potere. Diverse come il giorno e la notte, lei e Bionda sono amiche, colleghe, rivali. Più ancora: sorelle. Così comincia una forsennata corsa contro il tempo. Per capire se esistono delle prove, unica merce di scambio per la liberazione di Teresa, Sara dovrà scavare dentro tutto ciò che sa di lei.

La libraia di Stalino

In libreria per TEA La libraia di Stalino di Leonardo Gori. Dicembre 1941. Il SIM ha intercettato un messaggio di una spia inglese nascosta in Unione Sovietica, che richiede dei codici per svelare un terribile segreto. L’unica persona in cui il Comandante ripone fiducia per questa delicata missione è il capitano Bruno Arcieri. Fingendo di indagare su presunte ruberie dell’Esercito, Arcieri si trova immerso in un paesaggio spettrale, avvolto dall’oscurità, dalla neve e da un gelo insopportabile che toglie il fiato e la speranza. In mezzo alle reticenze dei medici italiani, agli approcci delle giovani donne ucraine che frequentano il luogo e alle conversazioni con una bella libraia e con suo padre, un italiano in Crimea, Arcieri indaga faticosamente, terrorizzato da orrori inimmaginabili, sospettando che siano opera dei nazisti…

Il mio nome è Due di Picche

Sempre restando in tema di libri gialli usciti nel 2023, Sandra Bonzi ci propone Il mio nome è Due di Picche (Garzanti), una nuova avventura divertente e misteriosa che vede di nuovo protagonista la scaltra Elena Donati, tra una vita familiare sempre più complicata e bizzarra e un’indagine che, nonostante arrivi un po’ per caso, le fa gola. Bisogna buttarsi nella vita e lei ormai l’ha capito, anche se non sa a che prezzo.

Il Re del gelato

Arrivata da poco a Catania, Vanina sta ancora facendo conoscenza con la città quando le piomba addosso un caso delicato. Un caso che richiede un po’ di tatto: non la sua dote principale. Prima qualche pillola dentro vaschette di gelato, poi un omicidio. Questo è solo l’inizio di uno strano mistero che il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi (detta Vanina), palermitana tornata in Sicilia dopo un periodo a Milano, è chiamata a risolvere. Per fortuna attorno a sé ha una squadra di gente in gamba, collaboratori preziosi che nonostante il suo carattere difficile hanno imparato subito ad apprezzarla. A fare il resto ci pensano l’istinto e il metodo investigativo che segue da sempre: scavare nel passato delle vittime… Tra i libri thriller e gialli italiani da recuperare per questo 2023, ecco Il Re del gelato di Cristina Cassar Scalia, edito Einaudi Stile Libero.

Cinque blues per la banda Monterossi

Carlo Monterossi, il particolare detective nato dalla penna di Alessandro Robecchi, è un osservatore della vita altrui. Cinque blues per la banda Monterossi (Sellerio) permette di esplorare l’evoluzione del personaggio. Monterossi va da un inizio quasi ingenuo, in cui si fa aiutare da un misterioso professionista di nome Oscar Falcone, fino alla creazione di un’agenzia investigativa in società con Agatina Cirrielli, ex poliziotta risoluta. Lungo il percorso, si trova coinvolto in varie storie: una truffa, il rapimento di un chihuahua, l’etica di due assassini, cartoline misteriose da una famiglia ricca e la ricerca di un erede sfortunato.

Morire ti fa bella

Fortunata, la protagonista di Morire ti fa bella di Stefania Crepaldi (Salani) sogna di diventare pasticciera, ma il destino decide diversamente. Suo padre Emilio gestisce un’agenzia di pompe funebri e ha bisogno del suo talento per preparare i defunti. Nonostante sia sempre a contatto con la morte, Fortunata cerca la vita e vuole scegliere il suo futuro. Ma quando un giovane erede di una dinastia di gioiellieri precipita da un palazzo veneziano, il colonnello Dante Braghin della Guardia di Finanza chiede l’aiuto di Fortunata per esaminare il cadavere, poiché il suo occhio percepisce dettagli che sfuggono anche al miglior anatomopatologo… Uno dei libri gialli più atipici e stravaganti di questo 2023, uscito direttamente dal torneo letterario gratuito IoScrittore.

Residenza per signore sole

La Residenza K è il luogo in cui è ambientato uno dei libri gialli e noir uscito in questo 2023: Residenza per signore sole di Masako Togawa (Marsilio, Traduzione di Antonietta Pastore). Un palazzo di mattoni rossi a Tokyo che ospita donne nubili cela un passato alquanto sinistro. Quando il passe-partout, la chiave universale che apre tutte le 150 stanze sui cinque piani, scompare misteriosamente dalla portineria, le inquiline iniziano a vivere nell’ansia. Ogni camera nasconde, oltre alla solitudine, molti segreti: furti strani, incidenti sospetti e persino un suicidio. E adesso, in previsione dello spostamento dell’edificio che deve far posto a una strada, le donne temono che emerga un crimine avvenuto anni prima e altri segreti che le spesse pareti della Residenza K e la strana portinaia appassionata di libri custodiscono discretamente…

Formule mortali

In una torrida estate romana, un anziano cammina nel parco di villa Sciarra. Vicino a una macchia di cespugli scopre, con orrore, una mano mozzata. Poco più in là, gli arti amputati di un uomo sono disposti sul terreno a disegnare una celebre formula fisica. Il brutale omicidio turba la quiete del quartiere, ma soprattutto sconvolge l’instabile equilibrio del commissario Ansaldi, che con il trasferimento nella capitale sperava di aver trovato una tregua. Meticoloso e sensibile, la sua grande umanità lo porta a essere preda perfetta dell’ansia e degli attacchi di panico. Ciononostante rimane un professionista integerrimo che davanti al dovere non si tira mai indietro: costi quel che costi, troverà l’assassino. In libreria per Salani Formule mortali di François Morlupi, tra i libri gialli da leggere in questo 2023.

La boffa allo scecco

Un metronotte maldestro, la sua famiglia bizzarra e ficcanaso e gli affari mafiosi di una borgata palermitana. La boffa allo scecco (in gergo, lo schiaffo che si dà all’asino, utilizzandolo come capro espiatorio finale di una lunga catena di soprusi) di Roberto Alajmo (Sellerio) è la nuova indagine di Giovanni Di Dio, detto Giovà, protagonista di uno dei libri gialli del 2023, un mystery comico e grottesco nello stile dell’autore palermitano.

I selvatici

Tra gli ultimi libri gialli e thriller usciti questo 2023 troviamo I selvatici, edito Feltrinelli, dove l’autrice Sarah Savioli crea un intreccio che è anche una commedia sulla convivenza e sulle differenze. Anna Melissari, la detective che comunica con piante e animali, è in trasferta in un paesino degli Appennini. Un giorno Yasser, un giovane rifugiato siriano, scompare misteriosamente. Cecilia, proprietaria di un rifugio per migranti, è convinta che qualcosa di grave sia accaduto e con l’aiuto dell’Agenzia Cantoni e del suo cane Otto, Anna cerca di svelare il mistero, utilizzando le sue straordinarie capacità di comunicazione con la natura. Nel corso delle indagini, emergono i segreti del paese e si scopre che animali e umani sono collegati indissolubilmente come gli alberi in un bosco.

Una questione di equilibrio

Segnaliamo un’uscita tutta italiana per Mondadori tra i libri gialli del 2023: Una questione di equilibrio di Gaspare Grammatico. In un tranquillo venerdì mattina di aprile a Trapani, viene scoperto il cadavere di Platimiro Greco, un famoso enologo noto per le sue apparizioni televisive. Il corpo è stato barbaramente torturato. Il caso viene assegnato al commissario Antonio Indelicato, soprannominato Nenè, un uomo ordinario che ha cresciuto da solo sua figlia Sara. Con l’aiuto della sua squadra composta dalla vice Salvina Russo e da un esperto della Scientifica, Nenè si rende conto che la vittima aveva molti nemici, ognuno con un valido motivo per vendicarsi…

Le tigri sono in giro

Catherine Standish, un’ex alcolista che lavora presso la Casa del Pantano (il gradino più basso dei Servizi segreti) viene rapita. Cosa c’entra lei, l’ultima ruota del carro, che non è neppure una spia? Non sembra però una semplice coincidenza: il vero obiettivo potrebbe essere infatti il suo capo, Jackson Lamb. E non importa quanto siano falliti o strambi, i membri della squadra di Lamb non lasceranno che Catherine venga abbandonata… Tra i libri gialli in uscita nel 2023, Le tigri sono in giro di Mick Herron (Feltrinelli, traduzione di Alfredo Colitto), definito “il nuovo John le Carré”, mescola una spy story con un’ironia tagliente, smascherando le dinamiche di potere.

Il meglio deve ancora venire

Ferruccio Pammattone non crede all’oroscopo e non crede ai segni del destino. Ma qualcosa lo fa dubitare, quando, sulle scale della questura, fa un incontro che gli riporta dolorosamente alla memoria una difficile indagine di quindici anni prima, condotta insieme agli inseparabili amici Luc Santoro ed Eugenio Mignogna: la cosiddetta Squadra speciale Minestrina. Ne Il meglio deve ancora venire (TEA), Roberto Centazzo ci porta i tre poliziotti ormai in pensione, si trovano a indagare su un caso che ritenevano chiuso ma che, invece, ha ancora qualcosa da svelare.

L’isola

Hulda Hermannsdóttir, ispettore della polizia di Reykjavík e protagonista de L’isola di Ragnar Jónasson (Marsilio, traduzione di Valeria Raimondi), ha sempre dovuto rinunciare alle sue ambizioni, ma il nuovo caso che le viene affidato potrebbe finalmente aprirle delle opportunità di carriera. Una domenica mattina, più per noia che per senso del dovere, Hulda decide di accettare la richiesta di aiuto di un collega delle Isole Vestmann e di mettersi in viaggio per l’arcipelago a sud-est della capitale. Deve scoprire cos’è successo nell’isola abbandonata di Elliðaey, luogo aspro e meraviglioso, una vera e propria stanza chiusa a cielo aperto…

Canale di fuga

Venezia, estate 2014. Il cadavere di un uomo viene ritrovato, ma il volto completamente sfregiato rende impossibile risalire alla sua identità. Mentre una banda di malviventi mette a segno alcune rapine particolarmente violente in lussuosi alberghi della città, l’indagine viene presa in carico dal commissario Aldani e dalla sua squadra, accanto a cui si schiera anche il vicequestore Lena Morini, una donna dal carattere forte e spigoloso. Tra mosse azzardate e incidenti diplomatici, i due porteranno avanti una complessa ricerca, che vivrà il suo momento decisivo in una Venezia in trepidante attesa dei festeggiamenti per la notte del Redentore, con calli traboccanti di turisti e ben pochi canali di fuga… In libreria per TEA Canale di fuga di Michele Catozzi.

La libreria dei gatti neri

Grande appassionato di gialli, Marzio Montecristo, protagonista del giallo La libreria dei gatti neri di Piergiorgio Pulixi (Marsilio), gestisce una libreria specializzata in romanzi polizieschi a Cagliari chiamata Les Chats Noirs. La libreria è frequentata, nonostante il brutto carattere di Marzio, soprattutto grazie all’aiuto di Patricia e al gruppo di lettura chiamato “gli investigatori del martedì”. Un anno prima, il gruppo ha aiutato a risolvere un caso considerato senza speranza. Ora la sovrintendente Angela Dimase chiede il loro aiuto per un’indagine agghiacciante: un uomo incappucciato minaccia una famiglia e costringe il padre a scegliere tra la moglie e il figlio. Il killer viene chiamato “l’assassino delle clessidre”. Gli “investigatori del martedì” riusciranno a risolvere questo intricato caso e fermare l’assassino prima che colpisca di nuovo? Scopritelo in uno dei libri gialli da leggere assolutamente in questo 2023.

Il caso Morel

Vilela, ex commissario e ora scrittore di gialli, incontra in prigione Paul Morel, un artista accusato dell’omicidio brutale di una delle sue amanti. Morel chiede a Vilela di leggere il suo manoscritto, che potrebbe contenere, tra i numerosi episodi della sua rocambolesca vita, la verità sull’omicidio. Attratto dall’ambientazione carioca, Vilela decide di indagare sul delitto. Man mano che legge, però, la finzione si mescola alla realtà e i personaggi prendono vita: il romanzo diventa un vero e proprio enigma da risolvere. Pubblicato per la prima volta nel 1973, tra i libri gialli da leggere tutto d’un fiato quest’anno torna per Fazi Editore, con traduzione di Daniele Petruccioli, Il caso Morel di Rubem Fonseca.

Buonvino tra amore e morte

Segnaliamo tra i libri thriller e gialli del 2023 anche Buonvino tra amore e morte di Walter Veltroni (Marsilio), il quarto capitolo della fortunata serie del commissario Buonvino e degli scombinati “magnifici sette al contrario” del commissariato di Villa Borghese. Dopo l’attentato subito dalla moglie proprio nel giorno del matrimonio, il commissario decide di indagare insieme ai suoi uomini per capire se, colpendo Veronica, gli ignoti criminali hanno voluto mandare un segnale a lui o se invece nella vita di sua moglie si nasconde qualcosa che giustifichi una vendetta tanto efferata.

Eredità colpevole

Tra i libri thriller più avvincenti dell’anno, segnaliamo poi Eredità colpevole di Diego Zandel, edito Voland. Guido Lednaz, giornalista e scrittore figlio di profughi fiumani, si interessa all’omicidio del giudice La Spina, rivendicato da un gruppo di estrema destra per il contributo dell’uomo all’assoluzione del criminale di guerra titino Josip Strčić. Seguendo varie piste investigative e rimettendosi in contatto con figure del suo passato, Lednaz ripercorre una delle pagine più sanguinose della storia presentando il resoconto delle atrocità della Seconda guerra mondiale…

Libri thriller psicologici del 2023

Una di famiglia

Millie ha bisogno di un lavoro e fare la governante in una villa di lusso non è esattamente quello dei suoi sogni. Polvere e cattivo odore invadono le stanze dell’edificio e la padrona di casa, Nina, è una donna annoiata che sembra godere nel vederla faticare dalla mattina alla sera. Però, quantomeno, Millie qui può fingere di essere un’altra e sentirsi al sicuro dalle ombre che da tempo la tormentano. Ma qualcosa non quadra in quella casa: la porta della sua stanza si chiude solo dall’esterno e il giardiniere, Enzo, fa di tutto pur di metterla in guardia. Ma da cosa, esattamente? Una di famiglia (Newton Compton Editori, traduzione di Eleonora Motta) di Freida McFadden è tra i libri thriller psicologici da leggere assolutamente se state cercando pericoli e misteri da svelare.

Labirinti

Siete pronti a rimanere intrappolati in un labirinto infernale di tranelli e vicoli ciechi? In caso affermativo, Labirinti di Franck Thilliez (Fazi, traduzione di Federica Angelini) è quello che fa per voi. La giovane poliziotta Camille Nijinski si trova nello studio dello psichiatra dottor Fibonacci, che le racconta la storia di una paziente trovata priva di memoria in un bosco, con accanto un cadavere. Mentre Camille indaga sulla misteriosa circostanza, scopre che la paziente ha una storia complessa con altre quattro donne: una giornalista, una psichiatra, una rapita e una scrittrice. Sarà la quinta donna nel labirinto a fornire le risposte alle domande, mostrando la via d’uscita da questo intricato puzzle…

Il mio omicidio

Suspense, distopia e focalizzazione sui personaggi femminili: se tra i libri thriller del 2023 state cercando una lettura davvero senza paragoni, vi consigliamo il romanzo di Katie Williams. Con un passo serrato, il ritmo e la scorrevolezza di un page turner, Il mio omicidio (Bollati Boringhieri, traduzione di Costanza Prinetti) è una riflessione sulla maternità, sulla depressione post partum, sui dubbi e disagi dati da aspettative e convenzioni, sulla libertà o meno delle scelte delle donne. Una variante del thriller classico che non si riesce a smettere di leggere finché non si è divorata anche l’ultima pagina.

L’impostore

Remie Yorke sta per concludere il suo turno al Mackinnon Hotel prima della chiusura invernale, quando un’improvvisa tempesta di neve minaccia di bloccare ogni comunicazione con il resto del mondo. Un uomo ferito, l’agente Don Gaines, chiede rifugio, e si scopre presto che è stato coinvolto in un terribile incidente insieme a un prigioniero. L’hotel viene isolato e i due ospiti devono essere messi in sicurezza. Ma improvvisamente arriva un secondo uomo ferito, anch’egli identico a Don Gaines. Qualcuno sta mentendo e Remie, senza vie di fuga, deve scoprire chi dei due dice la verità prima che sia troppo tardi. Mentre il freddo minaccia la sua vita, uno di loro potrebbe essere il suo assassino… Questa la trama de L’ impostore di Martin Griffin (Giunti, traduzione di Adria Tissoni).

Il valzer dei traditori

In una Milano battuta dalla pioggia e offuscata dal grigio del maltempo, si rannuvola anche l’umore di Libera, la famosa Miss Marple del Giambellino: da un lato è tormentata per la relazione con Gabriele, che aspetta un figlio da un’altra donna, e dall’altro è sulle spine per la ricerca del Gatto con gli Stivali, il rapinatore mascherato che potrebbe essere suo padre. Ma c’è un’emergenza a cui far fronte: le uscite serali della figlia Vittoria, ormai sempre più frequenti, potrebbero metterla in pericolo? Questo è il fitto mistero che sta alla base de Il valzer dei traditori di Rosa Teruzzi (Sonzogno).

Il paziente

Un giorno il dottor Evans, famoso neurochirurgo, torna a casa e scopre che sua figlia di sette anni, Julia, è scomparsa. Viene presto a sapere che è tutta opera di uno psicopatico che lo vuole ricattare: se il suo prossimo paziente, ovvero il presidente degli Stati Uniti, sopravvivrà all’operazione in programma, sua figlia morirà. Iniziano così sessantatré ore di agonia, un disperato conto alla rovescia per salvare sia il presidente che sua figlia. Ne Il paziente (Fazi Editore, traduzione di Elisa Tramontin), tra i libri thriller psicologici consigliati per questo 2023, Juan Gómez-Jurado offre una storia avvincente con un ritmo frenetico e un umorismo unico.

Il dio dello stretto

Reggio Calabria, primi anni ’90, una Mercedes lanciata a tutta velocità sfonda un guardrail e plana sugli ulivi, alla guida rimane ucciso un ex pilota di Formula 2, Renato Panuccio, pregiudicato appena uscito di prigione Sul posto arriva il giovane pubblico ministero Mimmo Castelli. Nel tentativo di ricostruire gli ultimi attimi di vita di Panuccio, Castelli percorre a ritroso i motivi del suo arresto, finendo con il mettere in luce le parentele tra imprenditoria e malavita. Quali sono i limiti della giustizia umana? Cosa può fare l’uomo di legge di fronte al male degli uomini? Queste le domande poste da uno dei libri gialli italiani in uscita in questo 2023: Il dio dello stretto di Vins Gallico (Fandango).

Il peso del coraggio

Tra i libri gialli da leggere nel 2023 troviamo anche Il peso del coraggio di Michele Navarra (Fazi Editore), che si apre con un momento difficile per l’avvocato Alessandro Gordiani, tra problemi familiari e tensioni con la figlia. Si sta infatti occupando di un caso delicato in cui un bambino accusa il padre di un compagno di abusi sessuali. Nonostante le prove sembrino a suo favore, l’accusato viene assolto e il bambino cade in una profonda crisi. Ma tutto precipita quando il padre del compagno viene trovato morto… Gordiani, insieme alla collega Patrizia, cerca di scoprire la verità e di prepararsi per un processo complicato e intricato.

Posto sbagliato, momento sbagliato

Gillian McAllister, autrice di fama internazionale, con Posto sbagliato, momento sbagliato (Fazi Editore, traduzione di Enrica Budetta) firma uno dei libri di genere thriller di quest’estate. Un avvincente mistero si annida tra le mura domestiche e si svela, un tassello dopo l’altro, in un crescendo di tensione. L’incubo peggiore di ogni genitore si materializza all’improvviso sotto gli occhi di Jen: suo figlio ha ucciso un uomo. Si può impedire un omicidio che è già avvenuto? Forse sì… quando la mattina successiva la madre scopre di essere tornata indietro nel tempo, capisce che le è stata fornita un’altra chance.

Libri thriller avvincenti del 2023

Cenere alla cenere

Restiamo sempre in ambito thriller, spostandoci però su quei romanzi talmente avvincenti da calamitare lettori e lettrici per tutta la loro durata. Roberto Costantini prosegue la saga di romanzi con protagonista Aba Abate nel suo Cenere alla cenere (Longanesi). Aba, ve lo ricorderete, è una donna dalla doppia identità: madre e moglie da un lato, spia dei servizi segreti italiani dall’altro. Ha sempre condotto un’esistenza sul filo del rasoio, in costante equilibrio e pericolo, ma questa volta la minaccia che deve affrontare riguarda qualcosa di più profondo, personale e sentimentale.

Città di sogni

Dopo Città in fiamme, arriva finalmente Città di sogni di Don Winslow (HarperCollins, traduzione di Alfredo Colitto), tra i libri thriller più attesi in uscita nel 2023. Il secondo capitolo dell’epica trilogia firmata dal maestro del crimine vede Danny Ryan in fuga. I mafiosi, i poliziotti e anche l’FBI lo vogliono morto o in prigione. È partito insieme al figlio, all’anziano padre e ai pochi fedeli rimasti della sua banda ed è arrivato fino in California. Qui vorrebbe solo una vita pacifica, ma i federali lo beccano e lo costringono a far loro un favore che potrebbe renderlo ricco. Oppure ucciderlo. Intanto a Hollywood stanno girando un film ispirato alla faida che ha rovinato la sua vita e Danny decide di rientrare in affari, costruendo un nuovo impero criminale. Quello che non ha previsto è l’incontro con un’attrice bellissima, ma con un passato oscuro…

La superstite

E a proposito di doppie identità e di personaggi femminili forti: Isabella Maldonado ci presenta La superstite (Longanesi, traduzione di Paolo Lucca), tra i thriller più avvincenti del 2023. In questo romanzo ricco di azione e colpi di scena, facciamo la conoscenza di Nina Guerrera, agente speciale dell’FBI che nasconde un passato oscuro e difficile da dimenticare. Sfuggirgli sembra un’impresa impossibile, un gioco letale tra cacciatore e preda che scade in un imprevedibile intreccio in cui l’attore principale è un assassino seriale.

Il giorno della giustizia

Continuiamo con un altro grande internazionale: James Patterson, in questo caso affiancato da Maxine Paetro, e che ne Il giorno della giustizia (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina Guani) torna a regalarci intense emozioni con le donne del Club Omicidi. Tre città al centro della narrazione: Chicago, San Francisco, Los Angeles. Tre omicidi. La detective Lindsay Boxer, alla quale vengono affidate le indagini di San Francisco, si rende conto che il tempo non è dalla sua parte, perché la ruota della morte continua a girare e col passare dei giorni l’elenco delle vittime cresce sempre di più. Mentre il caso infiamma l’opinione pubblica, anche le altre donne del Club Omicidi vivono giorni frenetici: l’avvocato Yuki Castellano prova a salvare da una condanna il giovane e ingenuo Clay Warren, stretto fra la morsa della malavita e il carcere.

La notte di Kate

Charlotte Link ci regala un nuovo thriller avvincente con La notte di Kate (Corbaccio, traduzione di Maria Alessandra Petrelli), un romanzo dalle molteplici sfumature e dai sensazionali colpi di scena. In una gelida notte di dicembre, una giovane donna attraversa in auto le North York Moors inglesi, una splendida area naturalistica, affascinante quanto solitaria. La mattina dopo il suo corpo viene trovato all’interno della vettura sul ciglio innevato di un viottolo fra i campi. Chi è il colpevole?

Oscura e celeste

In Oscura e celeste (Giunti Editore) di Marco Malvaldi è passato appena un secolo da quando Martin Lutero ha incrinato l’unità cristiana. L’Europa è un campo di battaglia. La lotta della Chiesa cattolica all’eresia è asprissima e per via della pestilenza gli abitanti sono costretti dentro le case, i medici presidiano le strade, il Granduca di Toscana permette soltanto processioni religiose e plateali atti di penitenza. Solo un vecchio burbero, la vista un poco appannata, osa sfidare le prescrizioni granducali girando con indosso un grembiule di pelle per curare le sue vigne. È Galileo Galilei: l’uomo che, perfezionando un’invenzione olandese, il cannocchiale, ha scoperto la superficie imperfetta della Luna, i satelliti di Giove e le fasi di Venere, che fa esperimenti sul moto del pendolo e sulla caduta dei gravi; e che adesso sta dando alle stampe un’opera che rischia di sovvertire il posto dell’uomo nel cosmo.

Nessun piano B

In libreria per Longanesi uno dei libri thriller più avvincenti del 2023: Nessun piano B di Lee Child e Andrew Child (Longanesi, traduzione di Adria Tissoni). Nella tranquilla cittadina di Gerrardsville, sotto il cielo azzurro del Colorado, una donna muore investita da un autobus. La polizia archivia il caso come suicidio, ma qualcosa non torna… Lo sa bene Jack Reacher, che ha assistito alla scena e ha visto un uomo muoversi furtivamente, spingere la donna sotto le ruote del mezzo e afferrare la sua borsa. Poco dopo, un’altra morte sospetta viene classificata come naturale e Reacher comincia a credere che non si tratti di una coincidenza…

Omicidio fuori stagione

L’ostilità regnava ovunque, negli occhi degli uomini, delle donne e anche dei bambini. Sembrava che tutta la popolazione dell’isola si fosse raccolta nelle vie strette di Mörkrets con l’unico scopo di impedire allo straniero di passare. Henning Olsson non aveva mai messo piede sull’isola in veste ufficiale, ovvero come ispettore della Scientifica. Tutte le altre volte era uno svedese come tanti che veniva in gita. Ma oggi, chiamato ad assolvere il suo lavoro, sta invadendo un territorio sacro, che non ha a che fare con i luoghi ma con l’anima di quel posto… Questa, in sintesi, la trama di Omicidio fuori stagione. La prima indagine sull’isola di Liten di Arwin J. Seaman (Piemme), uno dei libri gialli di questo 2023.

Dentro la gabbia

Moreno Zanon è un campione di Mma, ha il corpo ricoperto da tatuaggi e un passato ingombrante. Lui è convinto di esserselo lasciato alle spalle, ma il caso è pronto a fargli capire che si sbaglia. Proprio nel momento in cui le cose sembrano girare per il verso giusto, infatti, con un incontro importante alle porte e una storia d’amore appena nata, il maresciallo Di Ciolla gli comunica che il fratello Marco è stato accoltellato in carcere a causa di un debito con un ex appartenente alla Mala del Brenta, accanito scommettitore. Per ripagarlo, Moreno sarà costretto a diventare l’attrazione principale del Combat Circus, una sorta di moderno Colosseo dove i lottatori si affrontano in feroci incontri clandestini… Preparatevi a scontri a mani nude e a sangue freddo con Dentro la gabbia di Stefano Cosmo, edito Marsilio.

Libri thriller del 2023 con sfumature horror e in cui non manca la figura del serial killer

Un alibi di ferro

Tra i libri thriller del 2023 con serial killer c’è Un alibi di ferro (Newton Compton, traduzione di Laura Miccoli) di Patricia Gibney: la detective Lottie deve indagare sul caso di due ragazze, ritrovate morte con una monetina d’argento tra le mani. Mentre Lottie indaga sugli ultimi giorni di vita delle giovani, i corpi di altre due ragazze vengono rinvenuti in un complesso di appartamenti di lusso. Ma quando anche le due figlie di Lottie, scompaiono improvvisamente, la questione si fa molto più personale di quanto la detective avrebbe mai potuto temere.

Il pesatore di anime

Saint-Pierre-et-Miquelon, dove è ambientato Il pesatore di anime di Olivier Norek (Rizzoli, traduzione di Maurizio Ferrara), è un arcipelago isolato al largo della costa del Canada, caratterizzato da casette colorate. Proprio in questo luogo sperduto il capitano Victor Coste, responsabile del programma per la protezione dei testimoni, decide il destino dei criminali, offrendo loro una seconda possibilità o, in alternativa, la prigione. Ma quando una sopravvissuta a un serial killer di nome Anna arriva sull’isola il metodo di Coste deve cambiare…

Gli unici indiani buoni

Gli unici indiani buoni di Stephen Graham Jones (Fazi Editore, traduzione di Giuseppe Marano) è una delle nuove uscite da recuperare per quanto riguarda i libri thriller e horror del 2023. Racconta la storia di Lewis, Gabe, Ricky e Cassidy, quattro giovani indiani cresciuti insieme in una riserva ai confini col Canada. Il loro legame si è spezzato quando Ricky è morto all’improvviso. Sono passati ormai dieci anni, i ragazzi sono diventati uomini e si sono più o meno integrati nella società bianca, lasciandosi alle spalle gli eccessi di gioventù ma anche un fardello con il quale non hanno mai fatto davvero i conti: le regole e le tradizioni della riserva. Il ricordo dell’amico scomparso, però, non li ha mai abbandonati. Con esso, torna prepotentemente a turbare le loro coscienze un episodio del passato che li ha segnati, mettendo fine per sempre alla loro innocenza: una battuta di caccia finita male.

Promessa mortale

Per la detective Kim Stone, protagonista di Promessa mortale (Newton Compton Editori, traduzione di Giulio Lupieri) di Angela Marsons, uno dei libri thriller e gialli del 2023, non è raro trovarsi di fronte a brutali casi di omicidio, ma questa volta c’è qualcosa di diverso… La vittima infatti è il dottor Gordon Cordell, un uomo dal passato oscuro coinvolto in una precedente indagine, e Kim continua a domandarsi chi potesse desiderarne la morte. Quando il figlio di Cordell finisce in coma in seguito a un drammatico incidente e, pochi giorni dopo, viene rinvenuto il corpo di una donna morta in circostanze sospette, Kim non può fare a meno di ipotizzare un collegamento. Tutti gli indizi sembrano puntare verso il Russells Hall, l’ospedale dove Gordon Cordell lavorava, su cui aleggia un’oscura e impenetrabile rete di segreti e omertà. Se i sospetti della detective Stone dovessero rivelarsi fondati, ad attenderla potrebbe esserci il più spietato serial killer che abbia mai incontrato…

Una brava ragazza è una ragazza morta

Tra i thriller e i libri gialli di questo 2023 segnaliamo anche Una brava ragazza è una ragazza morta di Holly Jackson (Rizzoli, a cura di Paolo Maria Bonora), capitolo finale della trilogia Come uccidono le brave ragazze, molto popolare su TikTok. Sono passati pochi mesi da quando Pip Fitz-Amobi ha risolto il suo ultimo caso ed ecco che si ritrova costretta a indagare di nuovo. Uno stalker le manda messaggi di velata minaccia, ma ancora una volta la polizia non dà peso alle sue segnalazioni. Pip sente di non poter contare sulla loro protezione ma è assolutamente determinata a trovare il suo nemico. Indagando non ci mette molto a scoprire delle analogie tra il suo stalker e un serial killer locale responsabile di ben cinque omicidi alcuni anni prima. Stavolta è la sua vita a essere in pericolo, e per salvarsi Pip dovrà lottare come non ha mai fatto prima, scegliendo di percorrere una strada che non avrebbe mai creduto possibile…

Le altre

Per tutti gli amanti dei libri thriller con serial killer, consigliamo anche Le altre di Sarah Blau (Piemme, traduzione di Velia Februari). La storia ruota attorno a quattro donne legate da un patto oscuro. Sheila nutre ancora un profondo rancore verso la sua ex compagna di studi, Dina, che anni prima le aveva rubato un’idea di successo. Insieme a Sheila, Ronit e Naama, avevano formato un gruppo di amiche che si erano giurate di non cedere alle aspettative della società e di non avere figli. Quando Dina viene misteriosamente uccisa e Sheila si ritrova coinvolta nell’indagine come una possibile sospettata, le cose si complicano ulteriormente quando anche Ronit, un’altra membro del gruppo, viene uccisa nello stesso modo. Sheila si chiede se sia lei la colpevole, come tutti sembrano pensare, oppure se sarà la prossima vittima.

Morte di una libraia

Morte di una libraia di Alice Slater (Piemme, traduzione di Cristina Ingiardi) è un romanzo che consigliamo a lettrici e lettori appassionati di True Crime. La protagonista, Roach, lavora in una libreria londinese: vende di tutto, ma per lei gli unici libri che vale la pena leggere sono quelli che raccontano di crimini, omicidi, serial killer e casi di cronaca nera. Non consiglierà mai e poi mai a un cliente commedie romantiche o i bestseller delle giovani star di TikTok. Ma quando arriva in libreria una nuova collega, le cose cambiano: Laura è tanto luminosa e felice quanto Roach è oscura e insoddisfatta, adora i libri per bambini e conquista gli altri colleghi in un attimo. Pian piano, Roach comincia a esserne ossessionata e presto scopre un passato oscuro, dei segreti mal celati e un mistero che le lega…

Libri thriller storici del 2023

Il profanatore di tesori perduti

Il nuovo libro dell’autore di thriller storici bestseller Marcello Simoni, Il profanatore di tesori perduti (Newton Compton Editori), trasporta lettrici e lettori in una Gerusalemme appena caduta nelle mani dei cavalieri crociati, in cui giunge anche un uomo avvolto dal mistero. È alla ricerca di un’antica città sotto la quale – così narra la leggenda – si nasconderebbe un inestimabile tesoro. Molto poco si sa di lui, se non che il suo nome è Sufrah e che, attraverso l’arte divinatoria della geomanzia, domina le menti umane e sottomette gli spiriti maligni. Nel viaggio lo accompagna Alif, un giovane servo dal passato di ladro, sul quale ricadranno inaspettatamente le sorti della spedizione. Ambientata nel deserto egiziano, uno dei luoghi più inospitali del Medioevo, questa storia fa rivivere un mondo affascinante, in cui, attraverso personaggi dall’ammaliante bellezza, risuonano gli echi di meravigliose, antiche culture.

Il ponte dei delitti di Venezia

Venezia, 1729. All’alba di una calda giornata estiva, viene scoperto il cadavere di un uomo sul ponte delle Guglie. Presenta due fori sanguinolenti alla gola e un biglietto piantato sul petto con la scritta “Canaletto”. Giovanni Antonio Canal, noto per l’appunto come Canaletto, viene subito coinvolto nelle indagini su questo inquietante omicidio. La particolarità delle ferite al collo, irregolari e simili a morsi animali, pone domande su quale bestia possa esserne responsabile. Mentre Venezia è minacciata dalla paura e la stabilità della Serenissima è a rischio, Canaletto deve consegnare un pericoloso assassino alla giustizia. E man mano che si avvicina alla verità, un’antica e sinistra leggenda proveniente dall’Europa orientale getta una luce spaventosa sulle sue indagini… L’autore bestseller Matteo Strukul è tornato con Il ponte dei delitti di Venezia (Newton Compton).

Le carte segrete della Serenissima

Venezia, giugno 1753. Durante la sua festa di compleanno, il dottor Augusto Florian, un ex medico dell’Inquisizione, si imbatte in un uomo morente, riuscendo addirittura a intravedere l’assassino in fuga. Nonostante i suoi sforzi per salvare la vittima, un farmacista incaricato di una consegna al consolato inglese, Florian viene arrestato con l’accusa di omicidio. Alvise Geminiani, capo dell’Inquisizione, incarica Marco Leon di indagare sulla vicenda, ma quando vengono scoperti altri due cadaveri, diventa chiaro che gli omicidi nascondono qualcosa di più grande di una semplice questione di denaro. In libreria per tre60 Le carte segrete della Serenissima di Paolo Lanzotti.

Il pozzo delle anime

Tra i libri thriller storici del 2023 segnaliamo l’uscita de Il pozzo delle anime, secondo romanzo in questa lista di Marcello Simoni (Einaudi Stile Libero). Ci troviamo nel 1626. Uno spirito malvagio si aggira per l’ex capitale estense. Molti lo credono il malach ah-mavet, ovvero l’angelo della morte. Di sicuro è un assassino spietato, che profana i corpi delle vittime per compiere un rituale arcano. L’incarico di fermarlo è affidato all’inquisitore Girolamo Svampa, che il Sant’Uffizio, stanco della sua condotta ribelle, vuole allontanare da Roma. Giunto in città, il frate domenicano dovrà far luce su un mistero reso ancora più oscuro dagli apparenti legami con la qabbalah…

Quei bravi ragazzi del Circeo

1975. Roma e l’Italia intera sono sconvolte dalla notizia di un crimine talmente efferato da essere inconcepibile. In un piccolo comune della provincia di Latina, tre giovani di buona famiglia hanno rapito e torturato per un giorno e una notte due ragazze, uccidendone una e causando gravi ferite all’altra prima di essere arrestati. Chi sono questi tre individui, e come sono potuti arrivare a commettere un atto così crudele? La verità ha le sue radici nella tormentata vita sociale degli anni Settanta, in cui il culto della violenza e l’ideologia neofascista allungano i loro tentacoli anche negli ambienti più insospettabili… Con Quei bravi ragazzi del Circeo (Newton Compton Editori), Massimo Lugli e Antonio Del Greco racchiudono in un noir palpitante le ombre di un’intera città.