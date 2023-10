Storia, avventura e mistero: alla scoperta dei libri di Glenn Cooper

In occasione dell’uscita del nuovo romanzo di Glenn Cooper, “La verità di Maria”, proponiamo un viaggio alla scoperta dei suoi libri d’avventura, dalla trilogia de “La Biblioteca dei Morti” alla serie Cal Donovan, passando per la trilogia di “Dannati” e per gli altri titoli che hanno reso l’autore americano così letto e amato…

Quando si parla di romanzi d’avventura, possibilmente conditi da elementi che uniscono le pagine più interessanti del nostro passato ai segreti più oscuri da svelare, non possono non venire in mente i libri bestseller dello scrittore americano Glenn Cooper, pubblicato in Italia da Nord (e da TEA in tascabile).

L’autore classe 1973, e originario della città di New York, dopo essersi laureato in Archeologia all’Università di Harvard aveva inizialmente conseguito un dottorato in Medicina ed era diventato presidente di una delle più importanti industrie di biotecnologie del Massachusetts. Eppure, avendo da sempre molti altri interessi, ha cominciato ben presto a occuparsi anche di sceneggiature e produzioni cinematografiche, per poi cimentarsi con la scrittura nel 2009, quando è uscito La Biblioteca dei Morti.

Un esordio che ha scalato le classifiche di vendita e dato il via a una carriera letteraria di grande successo (i libri di Glenn Cooper sono tradotti in oltre 30 lingue e venduti in milioni di copie), durante la quale l’autore ha portato in libreria testi sempre unici nel loro genere.

E non solo per gli elementi avventurosi, le ambientazioni piene di fascino e la presenza di personaggi realmente esistiti, ma anche per i temi filosofici che vengono approfonditi al loro interno. Di volta in volta, infatti, Glenn Cooper fa luce su alcuni dei grandi misteri dell’umanità, come il fato e la predestinazione, la natura del male, l’intersezione tra scienza e fede o la concezione della vita nell’aldilà.

In occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo, La verità di Maria, proponiamo un viaggio nella sua produzione narrativa, alla scoperta delle titoli che lo hanno reso famoso in tutto il mondo…

Partiamo proprio dal debutto di Glenn Cooper, dal quale tra il 2009 e il 2012 è nata una trilogia composta da La Biblioteca dei Morti (traduzione di Gian Paolo Gasperi), Il Libro delle Anime (traduzione di Gian Paolo Gasperi) e Il tempo della verità (traduzione di Annalisa Crea), quest’ultimo uscito solo in ebook e contenente un prequel dei due volumi precedenti.

La storia ha per protagonista il detective dell’FBI Will Piper, che dà la caccia a un serial killer soprannominato Doomsday (in italiano, Giorno del Giudizio), la cui caratteristica consiste nel mandare alla sue vittime delle cartoline con la data della loro morte, riuscendo a prevederla immancabilmente. Nel corso delle indagini, Piper si ritrova ad ammettere l’esistenza di una strana biblioteca risalente al Medioevo, i cui volumi conterrebbero le date di nascita e di morte di tutte le persone esistenti sul pianeta.

Alla trilogia originale Glenn Cooper ha poi aggiunto un quarto libro, intitolato I Custodi della Biblioteca (traduzione di Giovanni Arduino) e ambientato nel 2026, all’interno del quale il detective Piper, ormai in pensione, scopre altri particolari sulla biblioteca e sui frati dai capelli rossi che avrebbero scritto i volumi generazione dopo generazione…

La serie Cal Donovan

E veniamo ora alla saga di cui fa parte anche La verità di Maria, il nuovo atteso romanzo di Glenn Cooper appartenente alla serie Cal Donovan. Inaugurata nel 2011 con Il marchio del diavolo (traduzione di Roberta Cristofani e Francesca Frulla), questa segue per l’appunto le avventure di Cal Donovan, un professore di Teologia presso l’Università di Harvard, che grazie alle sue doti brillanti viene coinvolto in casi sempre più intricati e pericolosi.

Nel primo romanzo il docente non appare in prima persona, anche se le vicende sono ambientate nello stesso universo narrativo e ci presentano alcuni dei personaggi che ritroveremo in un secondo momento, fungendo così da prequel per i libri seguenti: Il segno della croce (2016, traduzione di Monica Maria Cleofe Bottini), Il debito (2017, traduzione di Barbara Ronca) I figli di Dio (2018, traduzione di Barbara Ronca) Il sigillo del cielo (2019, traduzione di Barbara Ronca) La quarta profezia (2022, traduzione di Barbara Ronca) e La verità di Maria (2023, traduzione di Barbara Ronca).

Quest’ultimo, in particolare, è ambientato tra l’Egitto del I secolo d.C. e il mondo contemporaneo, trasportandoci ancora una volta in uno scenario che mescola religione, antiche credenze, rapporto con la morte e preziosi manufatti – in questo caso una maschera funeraria fatta di papiro anziché di lino, che la giovane Samia trafuga dagli archivi del archivi del Museo del Cairo pur di racimolare qualche soldo con cui pagare le cure mediche della sorella.

Quando, però, intravede al suo interno una scritta sconcertante e pericolosa, telefona al suo ex professore di Archeologia, che altri non è che Cal Donovan, avvisandolo dello strano rinvenimento. Peccato che poche ore dopo Samia scompaia nel nulla, costringendo Cal a trovarla il prima possibile, per evitare che il manufatto cada nelle mani sbagliate e il mondo ne subisca le conseguenze…

Composta dai tre volumi Dannati (2014, traduzione di Paolo Falcone), La porta delle Tenebre (2015, traduzione di Paolo Falcone) e L’invasione delle Tenebre (2015, traduzione di Monica Bottini), questa trilogia ha invece per protagonisti John, un ex soldato e ora addetto alla sicurezza in un centro di ricerca scientifica, ed Emily, una fisica teorica che lavora nello stesso centro di ricerca.

Tutto ha inizio quando, durante un esperimento per cercare la prova dell’esistenza dei gravitoni, nel loro laboratorio si apre un portale verso l’Inferno, nel quale vengono attirati i due protagonisti. Qui entrano in contatto con tantissime persone, tra le quali anche alcune figure note della Storia, come per esempio Giuseppe Garibaldi, Alessandro Borgia, Federico II e Heinrich Himmler.

Ogni romanzo esplora quindi la possibilità che ci sia vita dopo la morte, spingendoci a chiederci se ci si possa veramente fidare di chi, in vita, ha ceduto alle seduzioni del Male ed è da secoli relegato nella terra dei Dannati. Perché, una volta che il portale è aperto, uomini violenti e spietati cominciano a mettere a ferro e fuoco le città del nostro mondo, e stare a John ed Emily trovare il modo di fermare tutto questo…

Gli altri libri di Glenn Cooper

La mappa del destino (2011, traduzione di Velia Februari e Amalia Rincori) ha per protagonista l’archeologo Luc Simard, coinvolto nel ritrovamento di alcuni dipinti rupestri. Nel frattempo, un flashback ci mostra Menaud, abate dell’abbazia di Ruac, mentre sfoglia un volume scritto in codice, ma le cui prime parole sono in latino: “Io, Barthomieu, monaco dell’abbazia di Ruac, ho duecentoventi anni. E questa è la mia storia”. Nel resto del romanzo, ci ritroviamo così a scoprire i segreti di quei disegni rupestri e di un insolito manoscritto medievale, in un’avventura che potrebbe rivelarsi letale per Simard, dal momento che si è avvicinato troppo alla verità.

Ne L’ultimo giorno (2012, traduzione di Elettra Cantoni), invece, osserviamo la crisi più grave che il mondo abbia mai attraversato. Disorientati, giovani e anziani, credenti e atei si pongono tutti le stesse domande: cosa faranno ora che il più grande sogno dell’umanità si è trasformato in un incubo? Cosa succederà allo scoccare dell’ultimo giorno? Se lo chiede anche Cyrus O’Malley, detective dell’FBI alle prese con un caso che lo sconvolge: perché il serial killer su cui sta indagando ha praticato un minuscolo foro alla base del cranio delle sue vittime? Per Cyrus, quel caso è diventato un’ossessione. E non importa se, per risolverlo, sarà costretto a rinunciare a tutto ciò che gli è caro…

Con Il calice della vita (2013, traduzione di Roberta Zuppet) ci spostiamo nell’Inghilterra del XV secolo, dove Thomas Malory ha ormai una sola ragione di vita: proteggere la chiave che dà accesso a un segreto antichissimo. E ha un solo modo per farlo: scrivere un’opera sulle gesta di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Nel presente, secoli dopo la sua scomparsa, Arthur Malory raccoglie allora l’eredità lasciatagli dal suo antenato e affronta la sfida che gli si pone davanti, seguendo gli indizi che Thomas ha inserito nella sua opera per mettersi alla ricerca del Sacro Graal.

Passiamo a Clean. Tabula rasa (2020, traduzione di Barbara Ronca), in cui un certo dottor Steadman pur di trovare una cura all’Alzheimer, ha diffuso in tutto il mondo un virus sconosciuto e altamente infettivo, che fa perdere la memoria a chiunque. L’unica speranza sembra riposta nel dottor Jamie Abbott, che per rimediare all’errore di Steadman ha però bisogno dell’aiuto di Mandy Alexander, una sua amica e collega di Indianapolis. Da Boston è un viaggio di millequattrocento chilometri attraverso un Paese allo sbando, in cui il pericolo si annida ovunque. E Jamie può solo sperare che ci sia ancora qualcuno là fuori che si ricordi cosa ci rende umani.

Quanto a Il tempo del diavolo (2021, traduzione di Giorgia di Tolle), la vicenda ruota intorno all’inspiegabile scomparsa della famiglia Andreason nella loro casa vacanze in Calabria, e al fatto che quattro anni dopo, all’improvviso, le due sorelline Andreason ricompaiono nella stessa villa. Loro non ricordano cosa sia successo e, per di più, non sembrano cresciute di un giorno,. La notizia fa allora il giro del mondo e qualcuno sostiene si tratti di un miracolo, altri che sia una maledizione, visto che entrambe sono affette dalla stessa forma di leucemia. Ma nessuno può immaginare che la verità, forgiata nel fuoco e nel sangue, si nasconda là dove la speranza incontra la paura.

E concludiamo con Un nuovo papa (2022, traduzione di Elisa Banfi), in cui facciamo la conoscenza di Anthony Budd, un cardinale che cerca di tenersi al riparo dagli intrighi della Curia e dagli sguardi inquisitori dei suoi “fratelli”. In un conclave che si sta protraendo troppo a lungo, infatti, a sorpresa il suo nome è emerso come quello in grado di pacificare il collegio cardinalizio. Ma non è solo il peso delle responsabilità a gravare sulle sue spalle: nessuno sa che diventare pontefice per lui significa mettere a rischio il segreto che custodisce da decenni. Un segreto che potrebbe cambiare le sorti della Chiesa per sempre, scuotendo il mondo come le trombe dell’apocalisse…