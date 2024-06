Quali libri fantasy per ragazzi e ragazze leggere o regalare? In questa lista di romanzi consigliati trovano spazio uscite recenti e grandi classici del genere, suddivise per età di lettura (dagli 8 ai 16 anni)

Mentre tra i lettori e le lettrici di ogni età cresce imperterrito l’amore per il genere fantastico, anche i libri fantasy per ragazzi e ragazze continuano a riscuotere molto successo in libreria. Negli ultimi anni, infatti, sono (state) numerose le proposte rivolte ad adolescenti e bambini: dai fantasy young adult, indirizzate a un pubblico più grande e maturo, fino a storie magiche e coinvolgenti adatte anche ai lettori più piccoli.

Nel corso degli anni, alcuni libri fantasy si sono affermati come grandi classici del genere, affascinando lettori e lettrici di generazioni molto distanti tra di loro. Ma sugli scaffali delle librerie italiane e internazionali non mancano certo letture più recenti e novità, ugualmente capaci di intrigare e appassionare.

Ma quali sono alcuni tra i migliori libri fantasy per ragazzi e ragazze? Quali libri regalare a un bambino o a una bambina? E quali invece preferire per degli adolescenti?

Vi proponiamo allora alcuni titoli, suddivisi per età di lettura: dai libri fantasy per ragazzi e ragazze di 16 anni fino alle storie dedicate a chi ha appena iniziato a leggere in autonomia (dagli 8 anni).

Libri fantasy young adult (dai 16 anni d’età)

Sangue e cenere (primo libro della saga Blood and Ash), Jennifer L. Armentrout

Una fanciulla, un dovere, un regno.

Poppy non è una ragazza comune. È costretta a vivere un’esistenza di completa solitudine, nell’attesa del giorno della sua Ascensione. Le cose cambiano con l’apparizione di Hawke, la guardia d’onore che ha il compito di proteggerla e di permettere al suo destino di compiersi. È così che Poppy scopre di possedere un cuore…

Un libro fantasy per ragazzi e ragazze di 16 anni perché:

è uno dei romantasy più famosi e apprezzati dai giovani lettori e dalle giovani lettrici: Sangue e cenere (Harper Collins, traduzione di Sara Benatti) di Jennifer L. Armentrout unisce un’ambientazione fantastica a una storia d’amore travolgente e appassionante.

Come inizia:

«Hanno trovato Finley, questa sera, appena fuori dalla Foresta di Sangue. Morto.»

Tenebre e ossa (primo libro del GrishaVerse), Leigh Bardugo

Un mondo da salvare dalle Ombre. Guerre, alleanze, amicizie e tradimenti.

Alina Starkov è convinta di essere solo una semplice orfana, come molte altre ragazze di Ravka. Ma nel momento di massimo pericolo, mentre il suo reggimento è accerchiato dai terribili Volcra, emerge in lei un potere mai visto prima, che la porterà lontano da tutto ciò che conosce…

Un libro per ragazzi e ragazze di 16 anni perché:

racconta una storia ricca di intrighi e congiure, in cui i personaggi devono affrontare difficoltà e pericoli. Tenebre e Ossa (Mondadori, traduzione di Roberta Verde) di Leigh Bardugo apre le porte a un mondo oscuro e magico, quello del GrishaVerse, popolato da esseri umani con poteri incredibili: i Grisha. Da questa saga di Leigh Bardugo è stata tratta una serie tv prodotta da Netflix.

Come inizia:

I servitori li chiamavano malenchki, “spiritelli”, perché erano i più piccoli di altezza e di età, e perché si aggiravano per la casa del duca come spettri ridacchianti, sfrecciando dentro e fuori dalle stanze, nasconendosi negli armadi per origliare, infilandosi di soppiatto in cucina per rubare le ultime pesche dell’estate. Il bambino e la bambina erano arrivati a poche settimane di distanza l’uno dall’altra, due dei tanti orfani delle guerre di confine…

Città di ossa (primo libro della saga di Shadowhunters. The mortal instruments), Cassandra Clare

Sapevi che tutte le storie sono vere?

È una serata come altre al Pandemonium Club di New York, ma non per Clary, che vede tre misteriosi guerrieri ricoperti di rune uccidere un demone dalla forma umana. Sono Shadowhunters, cacciatori di demoni, e solo lei riesce a vederli, anche se non ha idea del perché. Andando alla ricerca dei suoi ricordi sepolti, Clary deve anche salvare sua madre, scomparsa improvvisamente. Unirsi a Isabelle, Alec e al magnetico Jace sembrerebbe essere la sua unica scelta…

Un libro per ragazzi e ragazze di 16 anni perché:

Città di ossa (Mondadori, traduzione di Fabio Paracchini) di Cassandra Clare è il primo libro di una saga affascinante, che porta il fantastico direttamente tra le strade delle nostre città, popolate da demoni, vampiri, licantropi, fate, e, ovviamente, dagli shadowhunters, per metà angeli e per metà umani.

Come inizia:

«Stai scherzando, vero?» disse il buttafuori incrociando le braccia davanti al petto massiccio. Guardò dall’alto in basso il ragazzo con il giubbotto rosso e scosse la testa rasata. «Non puoi portare dentro quella roba.»

I ragazzi in coda fuori dal Pandemonium Club, circa una cinquantina, si sporsero in avanti per origliare.

La città invisibile, Monika Peetz

Se potessi cambiare il tuo passato… chi saresti oggi?

Rovistando in un vecchio scatolone, Lena trova un orologio ottagonale su cui è incisa una data antecedente alla sua nascita e il suo nome… C’era quindi una Lena prima di lei nella vita dei suoi genitori? Dopo averlo indossato, Lena incontra un ragazzo affascinante, che sembra sapere molto su di lei…

Un libro fantasy per ragazzi e ragazze di 16 anni perché:

la protagonista di La città invisibile (Corbaccio, traduzione di Gabriella Pandolfo) di Monika Peetz è intraprendente e simpatica. Ha qualche problema di cuore: qualsiasi lettore della sua età si può identificare in lei, nei suoi pensieri, nelle sue scelte e nelle sue emozioni.

Come inizia:

«Fermati!» urlò Lena. «Fammi scendere.»

Dante proseguì impassibile verso l’inferno. Come faceva a essere così sicuro? Il cronografo le bruciava sulla pelle. L’acqua scrosciava da ogni parte come in un gigantesco autolavaggio, sradicando l’unico tergicristallo. Ora avanzavano alla cieca.

La trilogia de La mano sinistra di Dio, Paul Hoffman

«Una storia nera come la notte e selvaggiamente inventiva.» The Times

Nel Santuario dei Redentori vivono più di diecimila ragazzi, tormentati dalla fame e dal gelo, stremati da un addestramento sfibrante perché i Redentori hanno bisogno di soldati da mandare in guerra… Ma Cale non si rassegna, ha un piano per fuggire e affrontare il suo destino.

Un libro per ragazzi e ragazze di 16 anni perché:

è appassionante fin dal primo capitolo. La mano sinistra di Dio di Paul Hoffman racconta le avventure di un giovane guerriero di 14 anni alla ricerca della verità. Attorno a lui si muove un mondo ostile, complesso e intricato come il nostro, ma che non scade mai in dicotomie stereotipate tra Bene e Male, Buoni senza macchia e Cattivi senza redenzione.

Come inizia:

Ascolta. Il Santuario dei Redentori, in cima a Shotover Scarp, prende il nome da una maledetta fandonia, perché è un luogo che non dà nessun rifugio e offre ben poca redenzione.

Libri fantasy per ragazzi e ragazze dai 14 anni

La casa sul mare celeste, T. J. Klune

«Un fantasy intelligente e genuino. Attenzione: può riempire il cuore» – The Washington Post

Linus Baker, assistente sociale del Dipartimento della Magia Minorile, ha il compito di rintracciare i bambini con poteri magici per condurli in appositi istituti adeguati alle loro capacità. Incaricato di indagare sull’orfanotrofio di un certo Arthur Parnassus, Linus si reca sulla lontana isola di Marsyas, abitata da sei bambini completamente diversi da tutti quelli che ha conosciuto in passato…

Un libro fantasy per ragazzi e ragazze di 14 anni perché:

è una storia tenera, avvincente e spassosa. La casa sul mare celeste (Mondadori, traduzione di Benedetta Gallo) di T. J. Klune insegna la gentilezza, l’amicizia e la tolleranza.

Come inizia:

«Oh mannaggia» esclamò Linus Baker, asciugandosi il sudore dalla fronte. «Questo sì che è insolito.»

L’eufemismo del secolo. Ciò che Linus osservava con crescente meraviglia era una ragazzina di undici anni di nome Daisy, impegnata a far levitare dei cubetti di legno. Questi ultimi ruotavano lentamente, formando cerchi concentrici nell’aria. Con la punta della lingua incastrata tra i denti e le sopracciglia aggrottate, Daisy era il ritratto della concentrazione. Lo spettacolo durò per un minuto abbondante prima che i cubetti cominciassero la loro lenta discesa verso il pavimento. La capacità di controllo della piccola era fenomenale.

La bussola d’oro (primo libro della trilogia Queste oscure materie), Philip Pullman

Due realtà che si incontrano e un’antica profezia.

Philip Pullman crea un’ambientazione fantastica incredibilmente suggestiva: una Oxford parallela, gotica e affascinante, un mondo in cui esistono orsi polari corazzati e uno stato chiamato “Nuova Francia”.

È uno dei libri fantasy per ragazzi e ragazze di 14 anni perché:

è leggibile a più livelli di complessità, affronta temi come il destino, le particelle subatomiche, i mondi paralleli, la critica alle verità dogmatiche. Il titolo, Queste oscure materie (Salani, traduzione di Marina Astrologo e Alfredo Tutino), deriva da un verso del Paradiso perduto di John Milton. Una saga fantasy appassionante che apre la mente dei ragazzi ai misteri più affascinanti e fondativi dell’esistenza.

Come inizia:

Lyra e il suo daimon si mossero nella penombra crescente del salone, bene attenti a restare su un lato dove non potevano essere visti dalla cucina.

Il colore della magia (primo libro della saga di Mondo Disco), Terry Pratchett

«Guerrieri barbari, mostri pazzeschi, principesse bellissime e spaventosi draghi: ci sono tutti, ma nessuno di loro si comporta secondo le regole.» Publishers Weekly

In un mondo immaginario a forma di disco, il cinico e incompetente Scuotivento, di professione mago, guida l’ingenuo turista Duefiori per il Disco, che gli dèi usano come tavolo da gioco.

Un libro per ragazzi e ragazze di 14 anni perché:

è avventuroso, ironico, divertente. Ne Il colore della magia (Salani, traduzione di Natalia Callori) di Terry Pratchett si ride fino alle lacrime e la trama è ricca di colpi di scena. Un’esplosione di fantasia per ragazzi e adulti.

Come inizia:

In un remoto scenario multidimensionale, in un piano astrale mai destinato a volare, le volute di foschia stellare ondeggiano e si dividono… Guarda.

Red (primo libro della Trilogia delle Gemme), Kerstin Gier

«Una storia memorabile, un cast di personaggi davvero intriganti. Avventura, divertimento, mistero: ce n’è per tutti.» Booklist

Gwen vive con la madre e i due fratellini a Londra, nell’antico palazzo di famiglia. Una famiglia poco normale, perché la zia Maddy ha spesso delle visioni e Charlotte, la cugina, potrebbe aver ereditato il gene di Viaggiatrice nel tempo.

Leggi la trama >>>

Red (TEA, traduzione di Maria Alessandra Petrelli) di Kerstin Gier è il primo capitolo di una storia che cattura fino alla fine, e che esplora il tema dei viaggi del tempo in modo originale e intrigante.

Come inizia:

Hyde Park, Londra, 8 aprile 2012. Mentre lei si buttava in ginocchio e cominciava a piangere, lui cominciò a guardarsi intorno. “I fazzoletti di carta sono già stati inventati?” chiese lei tirando su col naso e girando verso di lui il volto rigato di lacrime.

Libri fantasy per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni

La storia infinita, Michael Ende

Una storia di formazione ricca di magia

Bastiano è un ragazzino un po’ goffo che ama molto leggere. In un giorno di pioggia, mentre scappa dai compagni che lo prendono in giro, Bastiano si rifugia in una libreria e trova un volume intitolato La storia infinita, ambientato nel magico mondo di Fantàsia, pieno di creature mitiche e di città sospese.

Un libro per ragazzi e ragazze di 10 anni perché:

è un grande classico della letteratura fantasy per ragazzi, oltre che un celebre film che ha incantato diverse generazioni. Ricco di avventura e di scoperte, La storia infinita (Longanesi, traduzione di Amina Pandolfi) di Michael Ende racconta la storia di un’anima e la scoperta dell’amore.

Un estratto:

Fuori era una fredda, grigia giornata novembrina e pioveva a catinelle. Le gocce di pioggia correvano giù lungo il vetro, sopra gli svolazzi delle lettere. Tutto ciò che si riusciva a cedere attraverso il cristallo era un muro macchiato di pioggia dall’altro lato della strada. D’improvviso la porta venne spalancata con tanta violenza che un piccolo grappolo di campanellini d’ottone sospeso sul battente cominciò a tintinnare tutto eccitato e ci volle un bel po’ prima che si rimettesse tranquillo…

Il ladro di fulmini. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Rick Riordan

Eroi e leggende, dèi e titani: il tutto trasportato nella New York dei tempi moderni.

Quando Percy vede la sua professoressa trasformarsi in una Furia e cercare di ucciderlo… capisce che qualcosa non va. In effetti, gli Dei dell’Olimpo non solo esistono, ma si sono trasferiti a New York. Il protagonista dovrà indagare sulla misteriosa scomparsa della Folgore di Zeus.

Un libro per bambini e bambine di 10 anni perché:

Quella di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci) è una fortunata serie di libri fantasy scritta da Rick Riordan, diventata anche un celebre film e, di recente, una serie tv. Un modo decisamente originale e contemporaneo di rivisitare i miti classici e gli dei dell’Olimpo.

Come inizia:

DISINTEGRO ACCIDENTALMENTE LA PROF DI MATEMATICA. CAP. UNO.

Non ho scelto io di essere un mezzosangue. Se state leggendo questo libro perché pensate di esserlo anche voi, vi do un consiglio: chiudetelo all’istante.

Stardust, Neil Gaiman

«Gaiman è un forziere traboccante di storie.» Stephen King

Dall’autore di Good Omens e American Gods, romanzi diventati anche celebri serie TV, un libro fantasy che è anche un romanzo di formazione. Tristan, per conquistare Victoria, parte per un avventuroso viaggio nel mondo magico di Faerie. Durante questa avventura scoprirà un po’ più se stesso e ciò che vuole veramente.

Un libro fantasy per bambini e bambine di 10 anni perché:

oltre a essere un libro traboccante di magia e di avventura, Stardust (Mondadori, traduzione di Maurizio Bartocci) è un vero e proprio romanzo di formazione, che racconta ai ragazzi valori importanti in modo coinvolgente, senza mai mettersi in cattedra, con l’ineguagliabile humour inglese di Neil Gaiman.

Come inizia:

C’era una volta un giovane che desiderava ardentemente soddisfare le proprie brame. E fin qui, per quel che riguarda l’inizio del racconto, non v’è nulla di nuovo.

Maldoror. I ragazzi della leggenda (primo libro della trilogia di Maldoror), Philippe Lechermeier

Una fiaba avvolta tra le note della musica

Cinque ragazzi inseguiti dalla polizia segreta incrociano i loro destini, e camminano assieme alla ricerca di un regno scomparso. Sullo sfondo di un’Europa sconvolta dalla rivoluzione, l’amicizia tra questi ragazzi evolve e si rafforza, accompagnata dalle note affascinanti della musica slava.

Un libro per bambini e bambine di 10 anni perché:

Insegna il valore dell’amicizia attraverso immagini e parole che suonano come quelle di un’antica fiaba. Maldoror. I ragazzi della leggenda (L’ippocampo, traduzione di Fabrizio Ascari) di Philippe Lechermeier è l’inizio di una trilogia che attraversa l’Europa (da Kiev a Odessa, da Vienna a Parigi) e arriva fino a New York.

Libri fantasy per bambini e bambine di 8 anni

Harry Potter e la Pietra Filosofale (primo libro della saga di Harry Potter), J.K. Rowling



L’inizio di una delle storie fantasy più famose di sempre

Harry Potter e la Pietra Filosofale (Salani, a cura di Stefano Bartezzaghi e Marina Astrologo) di J.K. Rowling è il libro che ha dato inizio a una saga amata da adulti e bambini. Al compimento del suo decimo compleanno, Harry Potter scopre di essere un mago, e inizia così la sua vita da studente alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Incantesimi, bacchette, gufi e nuove amicizie lo attendono, ma anche numerose minacce…

Un libro fantasy per bambini e bambine di 8 anni perché:

con un linguaggio vivace porta per mano il lettore in un mondo incredibile e indimenticabile. È l’inizio di un viaggio attraverso sette libri e altrettante sfide, in compagnia di amici fantastici e contro nemici altrettanto memorabili.

Come inizia:

Il signore e la signora Dursley, di Privet Drive numero 4, erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali, e grazie tante.

Il mulino dei dodici corvi, Otfried Preussler



Votato il miglior libro tedesco per ragazzi

A quattordici anni Krabat scappa dalla casa dello zio. Un sogno inquietante lo porterà a bussare alla porta di un vecchio mulino, dove diventerà apprendista di un uomo bizzarro e sinistro, in un luogo affascinante ma denso di misteri.

Un libro fantasy per bambini e bambine di 8 anni perché:

è perfetto per i numerosi fan di Harry Potter, ha gli stessi ingredienti vincenti e tanta magia nera, illuminata dalla forza dei sentimenti. Il multino dei dodici corvi di Otfried Preussler è un libro che racconta le cose importanti della vita.

Come inizia:

Il segreto delle gemelle (primo libro della trilogia di Fairy Oak), Elisabetta Gnone



Il primo libro di una saga fantasy per ragazzi e ragazze da milioni di copie

Fairy Oak (Salani) è il nome un villaggio magico e antico nascosto fra le pieghe di un tempo immortale. Tra gli abitanti, ci sono le fate. Questa storia è raccontata da una di loro e narra l’avventura straordinaria di due sorelle gemelle.

Un libro fantasy per bambini e bambine di 8 anni perché:

è una storia appassionante, raccontata con un linguaggio semplice ma molto originale: non è un caso che sia una saga fantasy pubblicata in più di 20 Paesi. Con le sue storie, Elisabetta Gnone insegna ai ragazzi valori importanti, come l’amicizia e la perseveranza.

Come inizia:

Da oltre mille anni, a mezzanotte precisa, nelle case di Fairy Oak avviene un fatto magico: minuscole fate luminose raccontano storie di bambini a streghe dagli occhi buoni, emozionate e attente. Insolito, vero?!

Il segreto della bussola magica, Arianna Craviotto

Avete mai sognato di poter parlare con gli animali?

Alba, tredici anni e un cespuglio al posto dei capelli, vive in un mondo in cui è possibile parlare con tutte le creature della natura. Alba è arrivata in questa realtà magica seguendo la bussola d’oro che un tempo apparteneva a sua mamma. Ma ora quel mondo è in pericolo, e lei è pronta a tutto per difenderlo.

Un libro fantasy per bambini e bambine di 8 anni perché:

è una storia che insegna ad affrontare le proprie insicurezze e le proprie emozioni. Il segreto della bussola magica è il primo libro di Arianna Craviotto, doppiatrice, booktoker e influencer seguita da grandi e piccini.

Come inizia:

È notte, il silenzio regna sovrano. Gli unici rumori che si sentono in casa sono il borbottio di papà che russa e il forte vento che non cessa di ululare. Nella mia stanza mi sento al sicuro.

Il mistero della casa nel tempo, John Bellairs

Un libro fantasy sui legami familiari e sul coraggio di essere se stessi

Lewis, dieci anni, si trasferisce nella misteriosa casa dello zio dopo la morte dei genitori. Scoprirà che lo zio è uno stregone, ma, soprattutto, che una strega malefica vuol portare a termine un piano diabolico, dopo essere ritornata in vita grazie a un incantesimo, la notte di Halloween.

Un libro fantasy per ragazzi di 8 anni perché:

ha tutti gli ingredienti per una storia appassionante: una casa misteriosa piena di passaggi segreti, tanta magia e avventure. Da Il mistero della casa nel tempo di John Bellairs (De Agostini, traduzione di Roberta Verde) è stato tratto anche un film con Cate Blanchett e Jack Black.

Come inizia:

Lewis Barnavelt non riusciva a stare fermo. Si asciugò le mani sudate sul sedile dell’autobus che ruggiva alla volta di New Zebedee. L’anno era il 1948 e fuori c’era una tiepida e ventosa serata estiva.