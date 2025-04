Lettura per piacere? Il 74% degli under 14 non va oltre i 6 libri l’anno (cresce la concorrenza di tablet e smartphone)

In Italia, bambine e bambini, ragazzine e ragazzine, leggono sì, ma occasionalmente, distratti da smartphone e tablet. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Kids dell’Associazione Italiana Editori presentats alla Bologna Children’s Book Fair: “Solo un under 14 ogni quattro (26%) legge più di sei libri a stampa l’anno…” – I particolari

Lettrici e lettori sì, ma occasionali, non molto appassionati e distratti da smartphone e tablet. Nella fascia 0-14 anni, conteggiando sia la lettura di libri a stampa che sul digitale, ascolto di audiolibri, piattaforme di narrazione online, app, in Italia legge il 99% della popolazione. I soli libri a stampa (illustrati compresi) sono letti dal 96%, una percentuale significativamente superiore al 68% della popolazione italiana sopra i 15 anni.

Solo un bambino o ragazzo ogni quattro (26%) legge più di sei libri a stampa l’anno

Però, se guardiamo alla frequenza, solo un bambino o ragazzo ogni quattro (26%) legge più di sei libri a stampa l’anno. Il 70% degli italiani 0-14 anni legge solo fino a sei libri a stampa l’anno, il 4% non legge. Il voto medio complessivo sul piacere della lettura è una sufficienza stentata: 6,4.

La concorrenza di tablet e smartphone

Forte è la concorrenza di tablet e smartphone. Mediamente, nel 2025 il tempo settimanale dedicato alla lettura di libri tra gli 0 e i 14 anni è di un’ora e 55 minuti contro le 7 ore e 6 minuti di tablet e smartphone. La forbice è particolarmente ampia nella fascia 10-14 anni: un’ora e 43 minuti contro 10 ore e 28 minuti.

I dati sono contenuti nell’Osservatorio Kids dell’Associazione Italiana Editori (realizzato con Pepe Research ogni due anni) e presentato alla Bologna Children’s Book Fair durante l’incontro “La lettura tra gli 0-14enni oggi. Quarta edizione dell’Osservatorio Kids di AIE” .

“Cambiamenti che devono interrogarci come cittadini, ancor prima che come editori”

“Se incrociamo i dati del mercato bambini e ragazzi nel 2024 con quelli sulla lettura, abbiamo una rappresentazione chiara dei forti cambiamenti in corso – spiega il direttore di AIE Fabio Del Giudice –. Da una parte c’è un forte investimento di tempo e risorse da parte degli adulti per avvicinare i più piccoli ai libri fin dai primissimi mesi di vita, e questo si traduce in un numero molto alto di bambini avviati alla lettura e in un mercato particolarmente florido nella fascia 0-5 anni. Dall’altra parte, la concorrenza di tablet e smartphone rende difficoltoso il passaggio dei bambini e poi dei ragazzi alla lettura autonoma: il mercato cala nelle fasce di età più alte e il disinteresse cresce. Sono cambiamenti che devono interrogarci come cittadini, ancor prima che come editori”.

Nel 2024 la spesa degli italiani in libri per bambini e ragazzi è stata pari a 276,8 milioni di euro, in flessione dello 0,4% rispetto al 2023. Nel valore sono compresi 18,6 milioni di euro di fumetti per bambini e ragazzi (-2,2%).

In calo le vendite dei libri dai 6 ai 9 anni

Le copie comprate sono state 24,2 milioni (-0,8%), comprese 1,3 milioni di copie di fumetti (-3,8%). Ma mentre i libri destinati ai bambini 0-5 anni sono cresciuti nell’ultimo anno del 9,2% a valore e sono oggi il 53,7% del totale, i libri 6-9 anni sono calati dell’8,8% e sono oggi il 30,9% del totale e quelli 10-14 anni sono calati del 10,3% e sono il 15,4% del totale.

Dopo la presentazione della ricerca da parte del responsabile dell’ufficio studi di AIE Giovanni Peresson, sono intervenuti Carlo Gallucci (Commissione Ragazzi AIE), Miriam Giovanzana (Terre di Mezzo) e Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa), moderati da Samuele Cafasso (Giornale della Libreria).