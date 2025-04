Alla fiera di Bologna i dieci anni del Premio Strega ragazze e ragazzi 2025, che va a…

Alla Bologna Children’s Book Fair 2025 spazio alla decima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che per la categoria “Narrazione per immagini” va a Niente draghi per “Celeste” di Ole Könnecke e Nikolaus Heidelbach. Menzione speciale a Neil Packer per “La parabola del panificio indipendente” – I particolari