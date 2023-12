La saga di Percy Jackson: libri, serie tv e film

Discendenze divine, spade magiche, profezie e poteri sovrannaturali: Percy Jackson e i suoi libri, ambientati nella New York dei giorni nostri, riescono a far incontrare mitologia e contemporaneità. Lo scrittore Rick Riordan è l’autore di questa saga fantasy, molto popolare tra bambini e ragazzi (ma non solo) e recentemente diventata una serie tv: “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”, disponibile su Disney+ – Vi proponiamo una panoramica di tutti i libri di Percy Jackson, in ordine cronologico: dalla saga principale, “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”, proseguendo con la serie di “Eroi dell’Olimpo” e terminando con altre uscite a tema, senza dimenticare di parlare dei due film e della serie tv

Il mondo di Percy Jackson e i libri che lo hanno per protagonista sono tra gli esempi più riusciti di fusione tra mitologia greca e realtà contemporanea: in questa saga fantasy per ragazzi lo scrittore statunitense Rick Riordan avvicina New York all’Olimpo, e affianca semplici compagni di classe e professori a creature come centauri, satiri, ciclopi e Furie.

La storia dietro al successo della saga di Percy Jackson comincia ben prima del ritorno in auge dei retelling mitologici grazie a TikTok: il primo libro della serie, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il ladro di Fulmini esce infatti negli Stati Uniti nel 2005, e in Italia nel 2010, edito da Mondadori (con la traduzione di Loredana Baldinucci).

Il protagonista scelto da Rick Riordan è Perseus Jackson, un ragazzino ironico, iperattivo e un po’ sfortunato che scopre all’improvviso, all’età di 12 anni, di essere un mezzosangue, ovvero un semidio: suo padre è Poseidone, il dio del mare, che gli ha trasmesso la capacità di respirare sott’acqua e una serie di altri poteri. Le sue avventure si intrecciano a quelle di altri semidei come lui, ospiti del Campo Mezzosangue, un campo d’addestramento creato appositamente per i figli delle divinità.

I libri di Percy Jackson sono numerosi e hanno dato vita a svariati sequel e spin off – oltre che a due film (risalenti al 2010 e al 2013) e, più recentemente, a Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, la serie tv rilasciata da Disney+ a partire dal 20 dicembre 2023.

Per tutti i lettori e le lettrici bisognosi di un ripasso, e soprattutto per i nuovi fan della saga, in questo articolo ripercorriamo le avventure di Percy Jackson e i libri che le raccontano, in ordine cronologico, senza dimenticare di dedicarci alle trasposizioni cinematografiche e televisive.

La saga di Percy Jackson: libri in ordine cronologico

Qual è l’ordine di lettura della saga di Percy Jackson?

Per prima cosa, è meglio chiarire che i libri di Rick Riordan con protagonista il figlio di Poseidone appartengono soprattutto a due serie: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, che lo ha come personaggio principale, e gli Eroi dell’Olimpo, che lo vede apparire accanto ad altri semidei.

Prima di dedicarsi completamente alla scrittura, Rick Riordan, classe 1964, è stato insegnante di inglese e storia, oltre che grande appassionato di mitologia. È da questa enorme raccolta di storie e leggende (provenienti da culture e epoche differenti) che ha tratto molti spunti per le sue opere: dalla mitologia greca e latina sono emerse, appunto, le avventure di Percy Jackson, ma anche la serie de Le sfide di Apollo (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci e Laura Melosi) con protagonista il dio del Sole e con alcune apparizioni del personaggio di Percy. Lo scrittore statunitense si è dedicato anche alla mitologia egizia con The Kane Chronicles e alle leggende norrene con la serie di Magnus Chase e gli dei di Asgard (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci e Laura Melosi)

Ma ora facciamo un passo indietro e torniamo a dedicarci alla saga di Percy Jackson, ripercorrendo i libri in ordine cronologico.

Tutti i libri di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

In poche parole, i primi libri di Percy Jackson raccontano la storia di un ragazzino originario di New York alle prese con un mondo segreto quanto reale: una realtà fatta di spade magiche, poteri sovrannaturali e discendenze divine, dove l’Olimpo (abitato dalle vere divinità greche) si è trasferito al 600° piano dell’Empire State Building. Percy è un ragazzo dislessico e con disturbi dell’attenzione (proprio come il figlio di Riordan e molti altri semidei), ma una volta condotto al Campo Mezzosangue riuscirà a scoprire le sue vere potenzialità, incontrando molti altri ragazzi come lui, tra cui la brillante Annabeth Chase. Per Percy sarà subito chiaro, al momento del suo arrivo al Campo, che nel suo futuro lo aspettano numerosi pericoli e altrettante sfide…

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il ladro di fulmini

Nel primo libro della saga, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il ladro di fulmini (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci) il giovane e ignaro semidio si affaccia per la prima volta al mondo divino dopo che la sua professoressa si è trasformata in una Furia per cercare di ucciderlo. Percy scopre di essere al centro di una disputa tra dèi: qualcuno ha rubato la Folgore di Zeus, e tutti sospettano di lui in quanto figlio di Poseidone. Insieme ai suoi nuovi amici, Glover il satiro e Annabeth figlia di Atena, Percy deve scendere negli Inferi e tentare di scongiurare una minaccia più grande. Di questo romanzo esiste anche la versione a fumetti, pubblicata da Mondadori, con i disegni di Attila Futaki e l’adattamento di Robert Venditti.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il Mare dei Mostri

Il secondo libro, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il mare dei mostri (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci), è ambientato un anno dopo il primo romanzo, e vede il figlio di Poseidone partire alla ricerca del Vello d’oro, l’unica speranza per salvare il Campo Mezzosangue dalle continue invasioni di mostri che lo minacciano. Assieme all’amica Annabeth e al ciclope (e fratellastro) Tyson, il semidio dovrà affrontare il Mare dei Mostri e sottrarre il Vello d’oro a Polifemo in persona.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. La maledizione del Titano

Andiamo avanti con la storia di Percy Jackson: l’ordine dei libri di Rick Riordan prosegue con Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. La maledizione del Titano (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci), il romanzo che ruota attorno alla minaccia di Crono, il potente Titano che desidera distruggere l’Olimpo avverando un’infausta profezia. In questo terzo romanzo il figlio di Poseidone deve salvare Annabeth e la dea Artemide, rapite da Crono e dai suoi alleati, circondandosi di nuove conoscenze, tra cui l’ombroso Nico Di Angelo, figlio di Ade.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. La battaglia del Labirinto

Il quarto libro della saga, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. La battaglia del Labirinto (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci) riprende il mito del labirinto di Dedalo. Luke, il semidio passato dalla parte del Titano Crono, progetta di invadere il Campo Mezzosangue proprio attraverso i suoi intricati cunicoli sotterranei: il compito di Percy, Annabeth, Grover e Tyson è quello di esplorare il labirinto e di scoprirne i segreti, prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, però, Crono sta per risorgere: sarà possibile fermarlo?

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Lo scontro finale

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Lo scontro finale (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci) conclude una prima parte della saga di Percy Jackson: il libro si colloca poco prima del sedicesimo compleanno del protagonista, giorno in cui la Profezia che lo riguarda arriverà a compimento. Lo scontro tra l’Olimpo e i Titani è ormai inevitabile, e Crono sembra vicino alla vittoria e alla conquista del Monte Olimpo. Tra ferite, caduti in guerra e colpi di scena, la battaglia di Manhattan infuria: chi avrà la meglio

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il calice degli dei

Il calice degli dei (Mondadori, traduzione di Laura Melosi e Laura Grassi) si aggiunge ai libri di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, nonostante sia indipendente dagli eventi principali. Infatti il romanzo è ambientato alcuni anni dopo e vede un Percy alle prese con l’ammissione al college: per essere accettato il figlio di Poseidone deve ottenere le lettere di presentazione da parte di tre divinità, affrontando le loro imprese. La prima sfida è quella di Ganimede, il coppiere di Zeus, a cui è stato sottratto il calice degli dei, capace di donare l’immortalità. In compagnia dell’immancabile Grover e di Annabeth, ora la sua ragazza, il semidio deve impedire a tutti i costi che il calice finisca nelle mani sbagliate…

Percy Jackson: libri degli Eroi dell’Olimpo

Rick Riordan ha ripreso il personaggio di Percy Jackson nei libri della saga Eroi dell’Olimpo, il cui primo capitolo è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 2010, e in Italia nel 2013. I protagonisti sono sette semidei, figli di divinità greche e romane: Jason, Piper, Leo, Frank, Hazel e (ovviamente) Percy e Annabeth. Il loro compito è di fermare il risveglio di Gea, personificazione della Terra, seguendo una misteriosa profezia.

Esploriamo quindi le nuove avventure di Percy Jackson e l’ordine dei libri de Gli Eroi dell’Olimpo.

Eroi dell’Olimpo. L’eroe perduto

All’inizio di Eroi dell’Olimpo. L’eroe perduto (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci e Laura Melosi) Jason si risveglia su un autobus senza ricordare nulla di sé e dei due ragazzi che gli stanno accanto: Piper, che dice di essere la sua ragazza, e Leo, convinto di essere il suo migliore amico. Dopo aver subito l’attacco di una torma di spiriti della tempesta, Annabeth appare loro, dicendo di essere alla ricerca di Percy, scomparso dal Campo Mezzosangue. Inizia così per i tre ragazzi la loro vita da semidei: Era è stata rapita dai giganti, e solo tre discendenti di divinità romane possono riuscire a salvarla. Di questo romanzo esiste anche la versione a fumetti (Mondadori, traduzione di Laura Grassi), con i disegni di Nate Powell e l’adattamento di Robert Venditti.

Eroi dell’Olimpo. Il figlio di Nettuno

Continuando la nostra lista di libri su Percy Jackson, in Eroi dell’Olimpo. Il figlio di Nettuno (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci e Laura Melosi) Percy si risveglia da un lungo sonno, senza ricordare nulla al di fuori di una ragazza: Annabeth. In questo secondo romanzo appaiono anche Hazel e Frank, figli rispettivamente di Plutone e Marte, i quali devono unirsi al figlio di Poseidone per una missione; dovranno spingersi fino ai ghiacci dell’Alaska, e tentare di salvare il mondo dalla furia di Gea.

Eroi dell’Olimpo. Il marchio di Atena

Eroi dell’Olimpo. Il marchio di Atena (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci e Laura Melosi) vede finalmente riunirsi i sette semidei protagonisti, proprio mentre sta per scoppiare una guerra tra Greci e Romani. Il gruppo di eroi è diretto verso Roma, per salvare il loro amico Nico Di Angelo e impedire una catastrofe. Annabeth, però, ha ricevuto un altro compito da sua madre Atena: quello di seguire il suo marchio e di rimediare a un antico furto…

Eroi dell’Olimpo. La casa di Ade

Arriviamo al quarto capitolo della saga, Eroi dell’Olimpo. La casa di Ade (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci e Laura Melosi). Al termine del precedente libro, Percy Jackson e Annabeth Chase sono precipitati negli abissi del Tartaro: è ora compito dei loro amici riuscire a liberarli, trovando la Casa di Ade e sigillando le Porte della Morte. Solo così possono evitare anche il ritorno di Gea, pronta a distruggere il mondo con le sue armate di giganti…

Eroi dell’Olimpo. Il sangue dell’Olimpo

Concludiamo anche questa sezione sui libri di Percy Jackson con l’ultimo romanzo della seconda saga: Eroi dell’Olimpo. Il sangue dell’Olimpo(Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci e Laura Melosi). I giovani eroi non sono ancora riusciti a sconfiggere Gea, che ha ora intenzione di sacrificare due semidei per tornare in vita. Mentre ad Atene sta per celebrarsi la Festa della Speranza, la guerra tra il Campo Mezzosangue e il Campo Giove, tra mondo greco e romano, sembra incombere sempre di più. Riusciranno i semidei a impedire la guerra e, allo stesso tempo, il terribile risveglio della dea?

Altri libri di Percy Jackson

Percy Jackson racconta gli dei greci

Le storie di Percy Jackson e i libri che lo vedono protagonista non finiscono qui: in Percy Jackson racconta gli dei greci (Mondadori, traduzione di Laura Grassi) il giovane semidio si diverte a riportare i miti più famosi sulle divinità greche. Tra “Tutti pazzi per Afrodite” e “Dioniso conquista il mondo grazie a una bevanda rinfrescante”, Percy presenta ai lettori storie di furti, tradimenti, menzogne e fraticidi, condite ovviamente dallo stile ironico di Rick Riordan.

Percy Jackson racconta gli eroi greci

Percy Jackson racconta gli eroi greci (Mondadori, traduzione di Laura Grassi) si concentra invece sulle storie leggendarie di Ercole, Perseo e molti altri eroi, i quali si sono conquistati la gloria eterna combattendo contro ogni avversità e tormento.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il libro segreto

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il libro segreto (Mondadori, traduzione di M. Salvi) è il primo tra i “libri segreti” di Rick Riordan. Presenta tre racconti brevi con protagonista Percy Jackson, ma anche interviste e mappe per approfondire la conoscenza della saga e dei suoi personaggi.

Campo Mezzosangue. Il libro segreto

Campo Mezzosangue. Il libro segreto (Mondadori, traduzione di Laura Grassi) si tratta invece di una guida sul campo di addestramento per semidei, con attenzione particolare ai luoghi selvaggi e ai laboratori creativi, alle zone di addestramento e alle domande frequenti sul campo. Il tutto arricchito dai commenti di Percy Jackson e di altri personaggi.

Eroi dell’Olimpo. Il libro segreto

Con Eroi dell’Olimpo. Il libro segreto(Mondadori, traduzione di Laura Grassi) concludiamo la panoramica su tutti i libri di Percy Jackson in ordine cronologico: si tratta di una raccolta di quattro storie inedite, ampliate da un’esclusiva intervista ai serpenti di Ermes, George e Martha, e da un test sulla mitologia greca e romana.

Percy Jackson: la serie tv tratta dai libri di Rick Riordan

I libri di Rick Riordan sul figlio di Poseidone hanno ispirato più recentemente un adattamento televisivo, distribuito da Disney+ a partire dal 20 dicembre 2023: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, una serie tv costituita attualmente da 8 episodi, tratti dal primo libro della saga.

Il giovane attore scelto per interpretare Percy Jackson nella serie tv è Walker Scobell, che lo rappresenta all’età della sua prima apparizione su carta, cioè a 12 anni. Insieme ai suoi nuovi amici, Grover (interpretato da Aryan Simhadri) e Annabeth (interpretata da Leah Sava Jeffries) il giovane semidio deve attraversare gli Stati Uniti e ritrovare la folgore di Zeus: solo così potrà impedire che si scateni una guerra tra dèi.

La serie tv ha visto la partecipazione diretta di Rick Riordan come ideatore, assieme a Jonathan E. Steinberg, nel tentativo di creare un adattamento il più fedele possibile alla trama originale.

Percy Jackson: film tratti dai libri di Rick Riordan

Torniamo invece al 2010 per parlare del film su Percy Jackson, diretto da Chris Columbus e tratto dal primo libro, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il ladro di fulmini.

L’attore che interpreta il figlio di Poseidone è Logan Lerman, affiancato da Alexandra Daddario nei panni di Annabeth Chase e da Brandon T. Jackson in quelli del satiro Grover Underwood.

A questo film ha fatto seguito Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il mare dei mostri (2013), tratto dal secondo romanzo di Rick Riordan e diretto da Thor Freudenthal. La serie di film si è però interrotta al secondo capitolo.

L’adattamento cinematografico ha visto subentrare diverse modifiche alla storia e ai personaggi (a partire dall’età anagrafica dei protagonisti, resi diciassettenni); su questi cambiamenti l’autore si è espresso alcuni anni più tardi sul suo blog rickriordan.com, raccontando i suoi tentativi falliti di riportare il film più vicino alla trama originale e riportando alcuni scambi telematici avvenuti con i produttori.

Dal 2019 sono poi iniziati gli incontri tra Disney e Rick Riordan per un possibile adattamento più fedele, culminati in un accordo a metà 2020 per la realizzazione di una serie tv, uscita a dicembre 2023.