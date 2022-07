Il successo dei retelling mitologici: libri che danno una nuova voce alle storie classiche

Da qualche anno a questa parte (grazie anche al successo su #BookTok), i retelling mitologici hanno iniziato ad attirare l’attenzione dei lettori. Su ilLibraio.it Valentina Ghetti, insegnante e booktoker, consiglia alcuni titoli che, partendo da storie classiche, danno voce a personaggi marginali o visti tradizionalmente sotto una cattiva luce. Dai libri più celebri come “La canzone di Achille” e “Circe”, passando per la saga di Percy Jackson, “La casa dei nomi” di Colm Tóibín, “Cassandra” di Christa Wolf e molti altri

Retelling mitologici, chi li ama, chi non leggerebbe altro, chi li ritiene i libri più inutili mai scritti (punto di vista che sto ancora cercando di comprendere).

È innegabile però, che da qualche anno a questa parte i retelling mitologici abbiano iniziato ad attirare l’attenzione dei lettori diventando quasi un genere letterario (dal punto di vista commerciale).

Sicuramente sono un punto fermo sul BookTok, soprattutto poiché è impossibile parlare di BookTok senza menzionare La canzone di Achille. È stato proprio il caso editoriale legato a questo libro a portare l’attenzione degli editori su una piattaforma che, in quel momento, era conosciuta grossolanamente come “l’app dei balletti”.

È il 2011, The song of Achilles, un retelling che verte intorno al legame tra Achille e Patroclo durante tutta la loro vita, entra nella classifica delle novità più vendute del New York Times. L’autrice è Madeline Miller, docente di greco e latino, laureata alla Brown University in Lettere Classiche, che sin dagli anni del liceo sviluppa un interesse nel raccontare l’epica classica dal punto di vista di coloro che una voce non ce l’avevano mai avuta: dai personaggi femminili, ai protagonisti incastrati nello stereotipo di eroi forzuti e mascolini (o teneri cuginetti).

In Italia, La canzone di Achille debutta come un long seller (vendite nella norma ma costanti nel tempo) fino a quando, nel 2021, su TikTok il titolo viene inserito in una lista di “libri per piangere”. La canzone di Achille scala le classifiche superando le nuove uscite più attese e diventando un romanzo che non ha bisogno di presentazioni.

Il ringraziamento di Madeline Miller a BookTok.

A guadagnare maggiormente dal successo dell’opera prima di Miller sono Circe (2018), il suo secondo libro e la novella Galatea, uscita in Italia nel 2021 in una meravigliosa edizione illustrata pubblicata da Sonzogno.

Da quel momento il mercato è stato invaso da una quantità di retelling mitologici che puntano a obiettivi molto diversi: dare voce a personaggi marginali o visti tradizionalmente sotto una cattiva luce, mostrare un mondo rigidamente ordinato dal punto di vista di una minoranza o, semplicemente, puntare al buon vecchio – e sacrosanto – intrattenimento.

Sono stata catturata dal mondo del retelling mitologico (greco) sin dalla tenera età, la saga di Percy Jackson (che poco ha del retelling) mi ha trascinata in una spirale di scoperte letterarie molto interessanti che cercherò brevemente di presentare in questa seconda parte della mia riflessione.

Il primo titolo interessante è italiano, si tratta de La splendente (Feltrinelli) di Cesare Sinatti che narra l’Iliade dal punto di vista della sua “causa”, la regina Elena di Sparta.

Sempre sulla scia della famiglia spartana passiamo a Clitemnestra, la storia della madre che vive per vendicare l’assassinio della figlia Ifigenia è raccontata nel romanzo La casa dei nomi (Einaudi, traduzione di Giovanna Granato) di Colm Tóibín.

Quando si parla di retelling e di voci inascoltate non si può fare a meno di citare l’opera nata dalla penna magistrale di Christa Wolf, Cassandra (e/o, traduzione di Anita Raja).

Innegabilmente il biennio 2021-2022 è stato segnato da un nome che ha spopolato nel mondo del retelling: Persefone. La dea Core infatti ha suscitato un nuovo interesse che si è mosso tra i generi più vari: dalla curatissima graphic novel Lore Olympus (la mia graphic preferita in assoluto, Edizioni BD con la traduzione di Federico Salvan), al romanzo Io sono Persefone (Rizzoli) di Daniele Coluzzi (ottimo per entrare nell’animo della dea), fino al romance pubblicato dalla casa editrice Queen e tradotto da Veronica Battistoni, A touch of darkness (leggero e scorrevole, più volto a fornire intrattenimento che fonti filologiche accurate, occhio ai trigger warning!).

Purtroppo ho scoperto molto tardi la mitologia norrena quindi mi sto muovendo molto lentamente in questo mondo (con un’infarinatura generale ottenuta grazie alla lettura de di Neil Gaiman, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Stefania Bertola).

Sicuramente uno dei titoli più amati è Il canto del ribelle di Joanne Harris (Garzanti, traduzione di Laura Grandi) che si focalizza sulla figura del trickster più amato di tutta la mitologia: Loki.

Chiudo questa breve carrellata di titoli citando (HarperCollins Italia, traduzione di Flavio Santi), retelling del ciclo arturiano narrato dal punto di vista delle donne “problematiche” che gravitano intorno a Re Artù, dalla malvagia Morgana all’infedele Ginevra. Marion Zimmer Bradley (persona sicuramente problematica ma scrittrice talentuosa) ci dimostra che le donne ai margini della tavola rotonda non sono cattive, mediocri o traditrici, sono semplicemente esseri umani che cercano di tenersi a galla in un mondo che cerca in ogni modo di soffocarle, di spegnere la loro voce.

Non mi resta che dirvi, caro lettore e cara lettrice, di lasciare ogni speranza di lieto fine (tranne rari casi), perché come ama ricordarci Madeline Miller: “Gli dei non permettono a nessuno di essere famoso e felice.”

Buone letture!

L’AUTRICE – Valentina Ghetti vive in provincia di Brescia ed è molto seguita su TikTok con la pagina @book.addicted. Ha studiato lettere moderne ed editoria all’Università Cattolica, sognando da sempre di lavorare nel mondo dei libri. Insegna in una scuola media e ogni giorno parla di libri e letture sui social (in particolare Instagram e TikTok), rivolgendosi in particolare a un pubblico di giovanissimi. Qui la nostra intervista.