I libri per le vacanze consigliati ai ragazzi da Valentina Ghetti, insegnante e booktoker

“Si educa alla lettura trasmettendo, prima di tutto, una passione personale”: Valentina Ghetti, molto seguita su TikTok (@book.addicted), insegna alle medie. Su ilLibraio.it, oltre a condividere la sua lista di libri consigliati agli studenti per l’estate, parla del suo approccio alla promozione della lettura, e di cosa ha imparato a contatto con gli adolescenti: “Sui social sono costantemente contattata di giovani lettori che, soprattutto nel periodo estivo, si lamentano con me del blocco del lettore causato da una lettura obbligatoria…”

“Mi spiace, hai perso un’opportunità”, senza rabbia, senza giudizio, ma semplicemente con realismo. Questo dico ai miei alunni – fortunatamente pochi – che non leggono i libri assegnati durante l’anno.

Perché non si educa alla lettura sminuendo l’intelligenza di chi un determinato libro non l’ha amato o nemmeno ha provato a leggerlo.

Non si educa forzando alla lettura tramite verifiche valutate, aggiungendo i libri alla lunga lista di materiali che l’alunno deve studiare.

Si educa alla lettura trasmettendo, prima di tutto, una passione personale.

Non ho il diritto di obbligare nessuno a leggere, nemmeno i miei figli, se io in primis non leggo. Non ho il diritto di giudicare un titolo letto da un mio studente senza averlo letto anche io, basandomi solo sul sentito dire.

Posso invece chiedere cosa lo studente o la studentessa abbia amato di quel libro e consigliarne un altro, che io, in base alla mia esperienza di lettura, ritengo interessante. Se si tratta di un libro che presenta dinamiche tossiche tendo ad accertarmi che l’alunno abbia compreso la necessità di evitare tali dinamiche nella sua vita. Non sminuisco il fatto che abbia amato il libro, non sminuisco l’autore o i personaggi. Semplicemente consiglio altri titoli.

Questo è il mio metodo di lavoro, basato soprattutto sul fatto che come booktoker con una community tra i 14 e i 19 anni sono costantemente contattata di giovani lettori che, soprattutto nel periodo estivo, si lamentano con me del blocco del lettore causato da una lettura obbligatoria. Non sarà un metodo condiviso da tutti gli insegnanti, sicuramente in futuro subirò critiche e, se saranno costruttive, le accetterò di buon grado.

Ad oggi, però, sento di aver raggiunto i miei obbiettivi: tanti lettori appassionati hanno aumentato il ritmo di lettura, altri ragazzi hanno scoperto nuovi titoli e anche i pochi che si vantavano del loro odio verso la lettura, hanno accettato di portare a casa un paio di libri e iniziare a leggerli.

Ora si prepara il periodo estivo, inaugurato tradizionalmente con la consueta “lista dei libri da leggere per le vacanze” e io mi sono messa al lavoro creando una lista di libri studiata sui gusti dei miei alunni.

Le letture “obbligatorie” (tema di eventuali future discussioni in classe) sono due: La meccanica del cuore di Mathias Malzieu, un libro a metà tra fiaba e romanzo di formazione che scalda il cuore a ogni lettore, e il classico Giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, per coronare il bel discorso su diversità e inclusione che abbiamo portato avanti durante l’anno scolastico.

Sta a loro scegliere un terzo titolo da una lista di circa trenta proposte divise per genere (fantasy romance, fantasy avventura, letteratura contemporanea e classici per ragazzi).

Presto dovrò salutare definitivamente le mie classi e, nonostante io stia cercando di organizzare un club del libro per non perderci di vista durante l’estate, da giugno in poi non sarò più la Prof. Ghetti, per loro. A settembre mi aspetterà un nuovo inizio, e sebbene sia sempre elettrizzante l’idea di incontrare nuovi alunni, lascio le mie classi con un certo dispiacere, ma anche con la speranza di aver trasmesso, insieme alla necessità di uno studio puntuale, valori e modelli di comportamento che possano essere utili nella loro vita di ogni giorno.

L’AUTRICE – Valentina Ghetti vive in provincia di Brescia ed è molto seguita su TikTok con la pagina @book.addicted. Ha studiato lettere moderne ed editoria all’Università Cattolica, sognando da sempre di lavorare nel mondo dei libri. Insegna in una scuola media e ogni giorno parla di libri e letture sui social (in particolare Instagram e TikTok), rivolgendosi in particolare a un pubblico di giovanissimi. Qui la nostra intervista.