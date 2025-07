Per i lettori e le lettrici che amano l’amore nelle sue numerose sfaccettature, ecco un percorso dedicato a tanti libri di ieri e di oggi da cui lasciarsi guidare per esplorare più a fondo questo meraviglioso e incomprensibile moto dell’animo umano: dalle riflessioni di Platone, Erich Fromm e Roland Barthes, fino ad arrivare ai saggi di Zygmunt Bauman, Hermann Hesse, bell hooks e Massimo Recalcati…

Non esiste argomento più comune e, al tempo stesso, più complesso di quello legato alla sfera dei sentimenti umani – di cui non a caso, nel corso del tempo, si sono occupati spesso scrittori e scrittrici di tutto il mondo. Basti pensare agli innumerevoli libri sull’amore che potremmo menzionare su due piedi: poesie, romanzi, racconti e saggi, ma anche film e serie tv, incentrati proprio sull’indagine di questo eterno mistero del nostro cuore.

Un mistero, sì, perché di cosa parliamo quando parliamo d’amore, per citare il grande autore americano Raymond Carver?

Riuscire a definirlo e ad afferrarlo una volta per tutte sarebbe quasi impossibile. Eppure, si tratta comunque di una ricerca che non possiamo fare a meno di portare avanti lungo tutta la nostra esistenza.

Lo sosteneva già il filosofo greco Platone, il cui Simposio rappresenta uno dei primi libri sull’amore del mondo occidentale, contenente una teoria sull’Eros che ha aperto la strada ai tanti intellettuali desiderosi di interrogarsi sulla natura di questa forza “che move il sole e l’altre stelle“.

Così, nei secoli a seguire, ciascuno di loro ha poi avanzato la propria interpretazione: chi in chiave filosofica, chi letteraria, chi teologica, chi addirittura scientifica… Quel che è certo è che una risposta unica e incontrovertibile non esiste, e che probabilmente è proprio questo l’aspetto più affascinante della discussione.

Per i lettori e le lettrici che amano l’amore e che non si stancherebbero mai di leggere testi nei quali se ne indaga l’essenza, ecco quindi una selezione (che non ha la pretesa di essere esaustiva e i cui titoli non sono posti in ordine di importanza) di libri sull’amore di ieri e di oggi, da cui farsi guidare per esplorare più a fondo questo meraviglioso e incomprensibile moto dell’animo…

Cominciamo il nostro percorso dedicato ai libri sull’amore proprio dal Simposio (Garzanti, traduzione di N. Marziano), celebre dialogo nato dalla mente di Platone incentrato su una diatriba tra pensatori che si chiedono in che cosa consista realmente questo sentimento. Potremmo identificarlo forse nella passione per il bello, nella ricerca nell’altro di ciò che non abbiamo, in una medicina che ci guarisce, in uno slancio moderato, o magari in una passione distruttiva?

Durante un banchetto organizzato da Agatone, i suoi ospiti si interrogano su questa annosa faccenda, esponendo le proprie visioni influenzate da mitologia, filosofia e letteratura in un accorato confronto che si propone di non tralasciare nulla, dal piano spirituale a quello fisico, dall’amore condiviso a quello non ricambiato, fino ad arrivare all’amore vissuto con equilibrio e a quello tormentato dalle pulsioni più smodate…

Proseguiamo con un’antologia che illustra diverse variazioni del tema amoroso: l’amore adolescenziale, l’esperienza amorosa matura, l’amore per l’umanità… Sull’amore (Mondadori, traduzione di Bruna Bianchi) raccoglie e mescola infatti materiali diversi, dalle poesie agli episodi narrativi, passando per scritti saggistici, lettere e aforismi, disposti in un crescendo di intensità e profondità.

“Felice è chi sa amare“: nella concezione di Hermann Hesse, l’amore è d’altronde del tutto slegato dal possesso, è un’incessante ricerca esistenziale, uno stato di grazia dello spirito e dei sensi che trova appagamento in sé stesso e abbraccia così il mondo intero.

L’arte di amare, Erich Fromm

Veniamo ora a un vero e proprio bestseller, L’arte di amare (Mondadori, traduzione di Marilena Damiani) di Erich Fromm, il filosofo e psicoanalista tedesco che ha dedicato la sua vita a difendere la libertà umana in una società sempre meno a misura d’uomo: libertà di crescere, di sperimentare le proprie capacità, di amare. In questo breve trattato, l’autore spiega perché amare non significa possedere, limitare il partner o escludersi dalla vita del mondo; al contrario l’amore può aprirsi all’intero universo, spalancando inattese prospettive.

E se dopo la lettura aveste ancora voglia di leggere le ammalianti parole di Fromm, non possiamo non consigliarvi un altro breve libro sull’amore dello stesso autore: La forza dell’amore (Casagrande, traduzione di G. De’ Grandi, V. Bianconi, R. Gado Wiener), una raccolta di pensieri, suddivisi per argomenti, che sa emozionare e far riflettere grazie alla sua semplicità espositiva.

Frammenti di un discorso amoroso, Roland Barthes



Ed eccolo qui: il manuale d’amore per antonomasia di tutti gli innamorati e le innamorate del nostro tempo. Frammenti di un discorso amoroso (Einaudi, traduzione di R. Guidieri) di Roland Barthes è un ampio e sfaccettato vocabolario del lessico amoroso, che comincia con un “abbraccio” e prosegue con “cuore”, “dedica”, “incontro”, “notte”, e “piangere”.

Per il grande pensatore francese, l’amore è un discorso sconvolgente, da ripercorrere attraverso un glossario che recupera i momenti della “sentimentalità” opposta alla “sessualità”, per i quali non si può che attingere all’intera storia della letteratura occidentale, da Platone a Johann Wolfgang von Goethe, dai mistici fino ad arrivare a Stendhal.

Amore liquido, Zygmunt Bauman

Amore liquido del sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman (Laterza, traduzione di Sergio Minucci) è diventato a sua volta un punto di riferimento per il pensiero moderno, un saggio che riflette l’ansia, l’insicurezza e la paura della solitudine che tutti e tutte proviamo di fronte alle relazioni, che ci troviamo o meno in una coppia.

I protagonisti di questo immancabile libro sull’amore sono dunque gli uomini e le donne contemporanei, che anelano la sicurezza dell’aggregazione e una mano su cui poter contare nel momento del bisogno. E tuttavia, sono sempre loro a temere di restare impigliati in delle storie fin troppo stabili, ritenendo che un legame stretto comporti oneri il cui peso non vogliono né pensano di poter sopportare.

Reinventare l’amore, Mona Chollet

Ci hanno insegnato per secoli a inseguire un amore assoluto, a cercare “l’altra metà” per raggiungere la completezza esistenziale, a scegliere tra la piena espressione di sé e la felicità romantica: ma davanti a queste premesse, il più delle volte di matrice patriarcale, si può essere femminista e vivere in una coppia eterosessuale?

Una domanda a cui la scrittrice e giornalista franco-svizzera Mona Chollet si dedica con vivacità, seppur quasi a malincuore, consapevole del fatto che siano molteplici i falsi ma invitanti miti da sradicare – da quelli legati alla fragile devozione della donna a quelli sull’oggetto-soggetto del desiderio erotico. Citando la visione di pensatrici di spicco come Simone de Beauvoir, Nancy Friday e Liv Strömquist, e spaziando tra i riferimenti pop di film, serie tv e altri prodotti culturali, punta allora, nel suo saggio Reinventare l’amore (il Saggiatore, traduzione di Elisabetta Garieri), a non farci perdere il piacere di costruire una relazione uomo-donna, impostandola tuttavia su basi diverse. Più paritarie, meno tossiche, e pertanto più piene e travolgenti.

C’è poi un tipo di amore che ci si aspetta durante la propria vita, che non è quello sentimentale ma che risulta comunque una grande fonte di vulnerabilità: si tratta dell’amore che ci si attende dal resto del mondo sotto forma di riconoscimento sociale, e che in qualche modo riguarda l’esperienza di ciascuno e di ciascuna di noi, a prescindere dal luogo o dal momento storico in cui viviamo.

Lo scrittore Alain de Botton chiama questo bisogno “ansia da status”. Ma da dove arriva questa necessità e come colmarla? Di questo tema si è occupato nel famoso saggio L’importanza di essere amati (Guanda, traduzione di Adria Tissoni), che prende spunto dalle soluzioni elaborate nel tempo da scrittori, filosofi e artisti per suggerirci degli importanti spunti di riflessione e aiutarci a percepire l’amore che diamo e che riceviamo da una prospettiva inedita.

Tutto sull’amore, bell hooks

Restando in tema di libri sull’amore che parlano di argomenti spinosi, non possiamo non citare la teorica e critica sociale bell hooks, convinta del fatto che il discorso più arduo da affrontare in amore riguardi proprio l’oggetto del nostro amore, spesso molto diverso dall’idealizzazione a cui avevamo pensato inizialmente, ma non per questo meno degno di considerazione e di un nuovo linguaggio dei sentimenti.

Per queste ragioni, nel saggio Tutto sull’amore (il Saggiatore, traduzione di Lucia Cornalba) hooks ragiona sul fatto che l’amore non vada inteso unicamente come un sentimento romantico, ma che vada reinterpretato come una forza spirituale e politica capace di generare cambiamento. Questo tipo di rivisitazione del concetto di amore si traduce in un atto costruttivo, tramite cui evitare la frustrazione generata dalle aspettative (derivate a volte anche da certi preconcetti sociali) che potremmo associare alle relazioni sentimentali.



Andiamo avanti nella nostra rassegna sentimentale concentrandoci per un attimo su quanto incredibile sia, in generale, l’esperienza amorosa: quando la viviamo, pensiamo di essere gli unici al mondo a provare un sentimento tanto profondo, salvo capire, poi, che milioni di persone lo hanno conosciuto con un’intensità simile prima di noi. Sia chiaro, non vogliamo certo dire che tutti gli amori si assomigliano, ma non è raro ritrovare la stessa scintilla che anima noi anche nell’esperienza di chi ci ha preceduto.

Se non vi è mai capitato, vi suggeriamo di leggere La testa e il cuore (Guanda) di Simonetta Fiori, in cui l’autrice, firma de la Repubblica, raccoglie racconti privati, ricordi ed emozioni di coppie famose, da Dario Fo e Franca Rame a Luis Sepúlveda e Carmen Yáñez, passando per Julian Barnes e Pat Kavanagh. Trenta storie di persone straordinarie che hanno arricchito la nostra vita e che potrebbero arricchire anche la nostra visione dell’amore. Perché quella tra testa e cuore è una storia che riguarda sempre tutti e tutte.

Chi ha amato, almeno una volta nella vita, lo sa: il sentimento si trasforma di continuo. E a volte questo cambiamento può spaventare al punto da spingerci a mettere fine a una relazione solo perché non coincide più con l’idea che ci eravamo fatti di un determinato rapporto.

C’è però un libro sull’amore scritto dallo psicanalista Massimo Recalcati, intitolato Non è più come prima (Raffaello Cortina), che si interessa proprio all’amore che dura, alle sue pene e alla sua possibile redenzione. Non si occupa degli innamoramenti che si esauriscono nel tempo di una notte senza lasciare tracce, indagando piuttosto gli amori che lasciano il segno, e che non vogliono morire nemmeno di fronte all’esperienza traumatica del tradimento e dell’abbandono. Un elogio del perdono come lavoro lento e faticoso, che non rinuncia alla promessa di eternità che accompagna ogni amore vero.

“Dov’eri, cosa pensavi, cosa facevi, quando la freccia di Eros ti trafisse per la prima volta?”: un quesito che chiunque potrebbe porsi prima o poi nella vita, ripensando a quel sentimento euforico e doloroso, carico di paura e felicità, che pare debba sorprenderci sempre nei tempi e nelle modalità che meno ci aspetteremmo. Come viverlo quindi nel modo più vero, anche se non ci sentiamo pronti?

A questo dilemma risponde il docente e teologo Vito Mancuso nel saggio Io amo. Piccola filosofia dell’amore (Garzanti). Un testo puro ma mai puritano, in cui si ragiona senza paura di controversie a proposito di rapporti prematrimoniali, adulterio, masturbazione, omosessualità, bisessualità: rimanendo fedele al primato della coscienza e della libertà individuale ed esponendo tutti i limiti della morale tradizionale cattolica, Mancuso propone infatti una prospettiva etica in grado di orientare dal basso un esercizio giusto e insieme libero della sessualità, considerando l’amore come il punto di vista privilegiato per guardare a tutta l’esistenza umana.

Donne che amano troppo, Robin Norwood

Quando e perché amare diventa “amare troppo“? Un argomento delicato e di fondamentale rilievo, con il quale concludiamo il nostro percorso dedicato ai libri sull’amore che varrebbe la pena leggere almeno una volta nella vita.

Su questo tema si è interrogata la psicoterapeuta americana Robin Norwood, che nel suo Donne che amano troppo (Feltrinelli, traduzione di Enrica Bertoni) analizza senza filtri la questione proponendoci una disamina ancora molto attuale (e che infatti è tornata in auge anche grazie alle condivisioni sui social), offrendoci una casistica nella quale sono individuate le ragioni per cui spesso le donne si innamorano dell’uomo sbagliato e spendono inutilmente le loro energie nel tentativo di cambiarlo o di migliorarlo. Con ironia e lucidità, l’autrice ci indica un possibile itinerario alternativo verso la consapevolezza di sé e un maggiore equilibrio dei sentimenti, che porti più armonia dentro di noi e nelle relazioni che ci abitueremo a instaurare.

Fotografia header: "Il bacio", Gustav Klimt (olio su tela, 1908, Castello del Belvedere di Vienna) - GettyEditorial