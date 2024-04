Una delle ragioni più comuni che alimenta la passione di lettori e lettrici è il piacere della scoperta, quella spinta dalla curiosità, ma anche quella che arriva all’improvviso curiosando tra le pagine di un libro che non si aveva in programma di leggere. Per celebrare quindi l’arricchimento che può essere offerto dall’ampliamento delle proprie prospettive, ecco un percorso di lettura, di più di 100 libri classici scritti da donne, tra cui curiosare per trovare nuovi spunti letterari. Un modo per celebrare il ruolo che le autrici hanno ricoperto nella storia della letteratura

I libri scritti da donne sono stati a lungo relegati a un secondo piano nel corso della storia della letteratura, venendo spesso lasciati fuori dai percorsi scolastici e dalle antologie, dai premi letterari e dai consigli dei critici. Per questo molte scrittrici del passato, anche relativamente recente, per pubblicare hanno scelto di utilizzare degli pseudonimi maschili, oppure di mostrare solo le iniziali per mascherare i propri nomi, ed evitare così che eventuali pregiudizi potessero sorgere già dalla copertina.

I tempi però sono cambiati, e per quanto non si possa dire che ci sia totale equalità in ogni aspetto, oggi il valore dei libri scritti da donne è (quasi…) universalmente riconosciuto, e non è più un fatto raro trovare autrici in cima alle classifiche di vendita o vincitrici di importanti premi in ambito letterario.

Per chi si chiede quindi se abbia ancora senso incoraggiare alla lettura di libri scritti da donne, rimandiamo nuovamente ai libri; in particolare alla lettura di quegli autori e autrici che si sono dedicati ad approfondire il valore della diversità: come spiega per esempio il celebre pamphlet Il pericolo di un’unica storia, della scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie, la diversità si incoraggia anche perché permette di ottenere nuove prospettive, contribuisce alla diffusione e la contaminazione tra idee, e rende più facile comprendere e immedesimarsi nelle persone che vivono realtà differenti dalle proprie.

Incoraggiare la lettura di romanzi scritti da autrici quindi è un invito alla lettura nel suo senso più profondo, e cioè a dedicarsi al piacere della scoperta, all’apertura verso voci diverse da quelle che già popolano la propria libreria, non solo da una prospettiva di genere, ma anche di età, di provenienza geografica, di cultura, di idee. Perché lo sguardo di un’autrice non è stereotipato nel suo essere donna, ma unico e definito dalla vita, del percorso e delle esperienze della persona che ha scelto di dedicarsi alla scrittura.

Per celebrare quindi l’arricchimento che può essere offerto dall’ampliamento delle proprie prospettive, ecco un percorso di lettura, sicuramente non esaustivo, di più di 100 libri scritti da donne tra cui curiosare per trovare nuovi spunti di lettura. Un percorso – che non ha certo la pretesa di essere esaustivo e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza – dedicato al passato (il tempo ci dirà quali libri di oggi rimarranno nella storia) pensato per chi si è accorto che la lista delle proprie letture “classiche” manca in fatto di autrici, per chi crede nel progetto di riscoperta delle artiste del passato, e soprattutto per tutti coloro che ritengono che leggendo non si smetta mai di imparare.

125 libri da leggere scritti da donne

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Ecco un breve approfondimento dedicato ad alcuni dei titoli sopra citati:

Classici scritti da donne

Tra i romanzi scritti da donne ce ne sono alcuni il cui valore è stato riconosciuto prima di altri, diventando parte integrante del canone letterario occidentale. Tra questi c’è sicuramente Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, un romanzo che è molte cose insieme: un’attenta analisi e critica sociale dell’Inghilterra ottocentesca, un dramma e una commedia, una storia di crescita personale e una storia d’amore, capace di farsi amare contemporaneamente da lettrici e lettori così come dagli accademici.

Un caso particolare poi è quello che riguarda le sorelle Brontë, Charlotte, Emily e Anne: tutte e tre pubblicarono romanzi sotto pseudonimo, alcuni dei quali vengono considerati tra i migliori romanzi della letteratura inglese. Tra questi troviamo in particolare Jane Eyre e Cime tempestose: nel primo una giovane ragazza affronta le avversità a cui la vita la sottopone con le proprie forze, scegliendo la via dell’indipendenza in un percorso che la porta ad attraversare drammi, misteri e una tormentata storia d’amore. Nel secondo, invece troviamo personaggi separati da invidia, aspettative sociali e pregiudizi, che per questo scelgono di farsi guidare dalla potenza dei loro sentimenti, anche quando si tratta di vendetta, rabbia o risentimento.

Premi Nobel in letteratura

Nonostante la presenza di scrittrici sia tra i candidati sia tra i vincitori dei premi letterari a livello globale non sia ancora considerata del tutto scevra da pregiudizi, sono molte le scrittrici a cui è stato riconosciuto un valore letterario anche dai più importanti premi in questo ambito, come il Nobel per la letteratura.

Tra le scrittrici a cui è stato conferito c’è la scrittrice italiana Grazia Deledda, che nel 1926 ha ricevuto il Nobel “per la sua ispirazione idealistica, scritta con raffigurazioni di plastica chiarezza della vita della sua isola nativa, con profonda comprensione degli umani problemi”.

Uno dei romanzi più celebri di Deledda è Canne al vento, in cui sono narrate le vicende che interessano una nobile famiglia sarda ormai in rovina. Le tre donne che la compongono, Ruth, Ester e Noemi, insieme al fedele servitore Efix, si trovano a dover affrontare i problemi economici che peggiorano con l’arrivo del nipote Giacinto. In questo romanzo emergono al ruolo di protagoniste le fragilità umane dei personaggi, insieme a una campagna sarda contraddistinta dall’attaccamento al passato e alle tradizioni.

Tra le scrittrici ad aver ottenuto il Nobel per la letteratura c’è anche Toni Morrison, “che in racconti caratterizzati da forza visionaria e rilevanza poetica dà vita ad un aspetto essenziale della realtà statunitense”. In Amatissima, romanzo che le è valso anche il Premio Pulitzer per la narrativa, scopriamo le sofferenze di Sethe, che pur essendo sfuggita alla schiavitù, non può lasciarsi alla spalle il dolore e le tragedie vissute nel passato.

Vincitrici del Premio Strega

La prima vincitrice del Premio Strega è stata Elsa Morante nel 1957 con il romanzo L’isola di Arturo. Ma l’opera forse più audace di Morante è La Storia, in cui la vita travagliata di una famiglia romana si scontra con gli eventi che stravolgono la vita dei civili durante gli anni della seconda guerra mondiale.

Anche Natalia Ginzburg, una delle scrittrici italiane più celebri in Italia e all’estero, ha vinto il premio Strega nel 1963 con Lessico Famigliare, romanzo (dai tratti autobiografici) che racconta la vicende della famiglia Levi tra gli anni ’30 e ’50 del 1900. I componenti della famiglia vengono raccontati nella loro unicità, sia personale che espressiva: come si intuisce dal titolo infatti il lessico della famiglia diventa parte integrante del romanzo.