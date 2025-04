Passione di milioni di tifosi, scenario di imprese leggendarie, fonte di ispirazione per scrittori e giornalisti: lo sport è un universo ricco di storie ed emozioni. Per esplorare la vastità della letteratura sportiva e rispondere alla domanda “da dove cominciare?”, ecco un viaggio tra i libri imperdibili sullo sport di ieri e di oggi: dalle autobiografie dei grandi campioni ai saggi sullo spirito competitivo, passando per romanzi che intrecciano sport e narrativa. Senza dimenticare i classici che hanno segnato l’immaginario collettivo e le nuove uscite

Così come chi si avvicina alla scrittura cerca consigli e ispirazione nei libri, anche gli appassionati di sport – siano essi atleti, atlete, tifose, tifosi o semplici curiosi – trovano nelle pagine scritte un modo per esplorare le dinamiche e le emozioni di questo mondo. Dai racconti epici di momenti storici ai saggi che analizzano lo spirito competitivo e i grandi match del passato, fino alle autobiografie di campioni leggendari: la letteratura sportiva offre spunti per riflettere non solo sulle competizioni, ma anche sulla vita, la tenacia e il senso di appartenenza.

Alcuni libri sullo sport hanno segnato in maniera indelebile l’immaginario collettivo: basti pensare a grandi capolavori della narrativa come Febbre a 90’ di Nick Hornby, che ci racconta la “febbre” del tifo calcistico attraverso una lente personale e ironica, o Fútbol di Osvaldo Soriano, che intreccia sport e letteratura, offrendo un affresco poetico e malinconico del Sud America.

Ma tra i grandi successi non figurano solo le storie di fiction: quando si parla di libri sullo sport, protagoniste indiscusse sono infatti le biografie e le autobiografie. Un esempio è il clamore letterario suscitato da testi come Open: La mia storia di Andre Agassi, una confessione sincera che svela il dietro le quinte di uno dei più grandi campioni di tennis.

Un mondo variegato ed eterogeneo, dunque, quello dei libri sullo sport: un panorama editoriale che da quest’anno si arricchisce ulteriormente con il ritorno in libreria del marchio Limina, in collaborazione con Salani. Tra le prime uscite del nuovo corso di Limina, Novak di Mark Hodgkinson, una biografia dedicata al grande campione di tennis Djokovic, la biografia di Lewis Hamilton, neo-pilota della Ferrari, firmata da Frank Worrall e la biografia Pelé, leggendario calciatore brasiliano scomparso nel 2022.

In questo articolo (che non ha la pretesa di essere esaustivo) esploriamo i libri da leggere sullo sport: dalle autobiografie dei grandi campioni ai saggi sullo spirito competitivo, passando per romanzi che intrecciano sport e narrativa. Senza dimenticare i classici che hanno segnato l’immaginario collettivo e le nuove uscite che continuano ad arricchire il panorama editoriale…

Libri sullo sport

Libri sullo sport: Autobiografie e Biografie

Nella letteratura sportiva contemporanea spiccano, come detto, le autobiografie di alcuni grandi atleti che hanno segnato la storia delle loro discipline. Tra queste ricordiamo il grande successo di Open di Andre Agassi (Einaudi, 2009, traduzione di Giuliana Lupi), un libro – scritto con il fondamentale contributo di J. R. Moehringer, giornalista premio Pulitzer – in cui il leggendario tennista ripercorre la sua carriera, dall’infanzia segnata da un rapporto complicato con il padre fino ai successi e alle difficoltà del circuito professionistico. Open è tra le biografie più apprezzate, sia per lo stile con il quale è scritto, sia per la totale sincerità con cui Agassi racconta un lato nascosto e oscuro del tennis (ma in realtà dello sport in generale): l’allenamento estenuante, la pressione psicologica esercitata dal padre e dai media, il desiderio di trovare una propria identità oltre il campo.

E chi ha incarnato la mentalità combattiva dello sportivo meglio di Kobe Bryant, cestista che in Kobe Bryant – The Mamba Mentality (Rizzoli, 2018, traduzione di Ilaria Katerinov), condivide la sua visione del basket e della vita. Attraverso riflessioni personali e fotografie esclusive, Bryant descrive il metodo che lo ha reso uno degli atleti più dominanti della storia: uno sguardo privilegiato sulla sua dedizione assoluta, sull’etica del lavoro e sulle strategie che lo hanno portato a eccellere sul campo, diventando uno dei volti della NBA. Ancora oggi, a distanza di anni dal ritiro (con la famosa lettera “Dear basketball…“) e dalla tragica morte (avvenuta nel 2020), la mamba mentality è un modello di comportamento inseguito da molti atleti e non solo.

Tra le più recenti autobiografie dedicate al mondo dello sport e dell’avventura, La mia vita controvento di Reinhold Messner (Corbaccio) ripercorre la straordinaria esistenza di uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi. Con il suo inconfondibile stile diretto e riflessivo, Messner racconta le sfide affrontate sulle montagne più impervie del pianeta, le sue imprese senza ossigeno e il legame profondo con la natura selvaggia. Questo racconto autobiografico va oltre il semplice resoconto sportivo: La mia vita controvento offre una meditazione sulla libertà, la paura e la resilienza umana.

Grande campione, idolo per intere generazioni… Roberto Baggio in Una porta nel cielo (Tea) si racconta in modo autentico, come uomo e come calciatore. Dall’esordio in serie A ai primi infortuni, dalla Nazionale alla scoperta della dimensione spirituale, Baggio ripercorre la sua vita con quello stile misurato e autentico che lo ha sempre contraddistinto, in campo e fuori.

Narrativa sportiva

Un’opera imprescindibile tra i libri narrativi sullo sport è Fútbol del giornalista e scrittore argentino Osvaldo Soriano (Einaudi, 2010, traduzione di G. Felici), una raccolta di racconti che intreccia calcio e letteratura con uno sguardo poetico e malinconico, tipicamente sudamericano. Soriano (Mar del Plata, 6 gennaio 1943 – Buenos Aires, 29 gennaio 1997) esprime tutta la sua passione per il calcio, anzi per il Fútbol, inteso come ragione di vita e metafora dell’esistenza stessa: 25 storie che mescolano ironia e nostalgia, l’imperfezione della vita di certi campioni (Maradona su tutti) alla bellezza del gesto tecnico. Con uno stile inconfondibile, Fútbol esce dai confini del “libro di sport” e si inserisce in un contesto più ampio, quello del racconto magico che ha reso celebre la letteratura dell’America Latina, e che eleva il calcio a lente con la quale osservare un’intera nazione.

Un’opera significativa tra i libri sullo sport a sfondo narrativo è anche Prima del calcio di rigore del premio Nobel Peter Handke (Guanda, 2016, traduzione di Bruna Bianchi), un romanzo che utilizza il calcio come sfondo per un’intensa esplorazione psicologica. Il protagonista, un uomo alienato dalla società, vive un’esistenza scandita da una routine ossessiva fino a un evento che cambierà il corso della sua vita. Tra queste pagine Handke intreccia la tensione palpitante suscitata dallo sport con una riflessione profonda sulla condizione umana e sulla perdita di controllo, unendo qualche calcio ad un pallone con delle sfumature thriller da brividi.

Tra i grandi classici della letteratura sportiva, non possiamo non citare Febbre a 90’ di Nick Hornby (Guanda, 1992, traduzione di Federica Pedrotti e Laura Willis), un romanzo che racconta il legame viscerale tra un tifoso e la sua squadra del cuore, l’Arsenal. Lo scrittore britannico classe ’57 descrive il calcio come passione totalizzante, atto a tratti triviale e a tratti religioso: tra ricordi d’infanzia e riflessioni, con ironia e lucidità, Hornby mette su carta le emozioni che ogni tifoso prova andando allo stadio per seguire la propria squadra e che poi porta con sé in ogni ambito della vita: essere tifoso significa ricordare le più grandi vittorie e le peggiori sconfitte, godere e piangere, trovarsi abbracciati a uno sconosciuto con lo stesso stemma sul petto e sapere che ogni volta che l’arbitro fischierà inizieranno novanta minuti d’agonia. Un libro iconico, da cui è stato tratto l’omonimo film che ha segnato intere generazioni di lettrici e lettori appassionati di sport.

Libri sullo sport – Calcio e Basket

Tra i libri più recenti che esplorano la storia e la cultura del calcio spicca La milonga del Fútbol. Un secolo di calcio argentino di Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli (Rizzoli, 2024), un’opera che intreccia sport, storia e società per raccontare il legame indissolubile tra l’Argentina e il pallone. Viaggiando tra grandi campioni come Lionel Messi e Diego Armando Maradona, Buffa (protagonista da anni su Sky, e negli ultimi tempi anche a teatro) ripercorre le vicende che legano calciatori e momenti iconici, mettendo in luce il ruolo del calcio come fenomeno identitario e culturale nel Paese sudamericano perché se “gli inglesi hanno inventato il calcio, gli argentini hanno inventato l’amore per il calcio”.

Nel panorama della pallacanestro, invece, un’opera fondamentale per ogni appassionato è LeBron di Jeff Benedict (TEA, 2023, traduzione di Flavio Iannelli), una biografia approfondita che ripercorre la vita e la carriera di LeBron James. Dall’infanzia difficile a Akron, Ohio, fino ai trionfi in NBA dove ha debuttato nel 2003, il libro racconta non solo il talento straordinario del giocatore (definito The chosen one da Sports Illustrated) , ma anche il suo impegno fuori dal campo, tra filantropia e attivismo. Con uno sguardo attento alla sua influenza dentro e fuori lo sport, Jeff Benedict offre un ritratto completo di uno degli atleti più iconici della storia moderna, per molti il più grande giocatore di basket insieme a Michael Jordan.

Un’altra lettura imperdibile a tema calcistico (e non solo) è Le cose importanti di Gianluca Vialli (Mondadori, 2023), un libro che va ben oltre il calcio per affrontare temi universali come il coraggio e l’amore per la vita. Attraverso riflessioni intime e toccanti, Vialli – grande campione che ci ha lasciato il 5 gennaio 2023 – racconta la sua esperienza da calciatore e allenatore, ma soprattutto la sua battaglia contro la malattia, trasformando il suo vissuto in un’importante lezione di forza e speranza.

E ancora, per chi vuole approfondire la storia di un’altra leggenda della NBA, Air. La storia di Michael Jordan di David Halberstam (Magazzini Salani, 2020) è un’opera imprescindibile. Il libro ripercorre l’ascesa di Jordan da giovane promessa a icona mondiale, analizzando il suo impatto sul basket e sulla cultura popolare. Tra queste pagine Halberstam esplora il talento, la mentalità vincente e le sfide che hanno reso MJ il più grande di sempre: “il racconto di un’epoca di eroi, protagonisti, antagonisti e controfigure che rimarrà per sempre nel cuore di milioni di persone”.

Libri sullo sport – Tennis

Tra i libri sullo sport dedicati al mondo del tennis, Novak. Nella mente di Djokovic di Mark Hodgkinson (Limina, 2025) si propone di esplorare la psicologia e la straordinaria determinazione di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Attraverso aneddoti, analisi e testimonianze, la nuova uscita del marchio storico Limina offre uno sguardo approfondito sulla mentalità vincente di Djokovic, sulle sue abitudini e sulla sua capacità di superare momenti di difficoltà, rivelando i segreti dietro il suo dominio nel circuito ATP. Un libro che non si ferma al lato sportivo ma che procede a indagare anche il lato umano del campione: la gioventù in una Belgrado in guerra, la passione per teorie salutistiche alternativa e i sacrifici compiuti dai genitori, prima, e dalla moglie, poi.

Tennis di John McPhee (Adelphi, a cura di M. Codignola, 2013) è invece un classico della letteratura sportiva che unisce reportage e narrazione per raccontare il gioco nella sua dimensione tecnica, mentale e artistica. Pubblicato nel 1969, questo libro esplora il tennis attraverso due storie: la semifinale di Forest Hills del 1968 tra Arthur Ashe e Clark Graebner – la prima disputata da un tennista nero nell’era Open, analizzata con precisione ossessiva per svelare i veri ingredienti del tennis – e il ritratto di Robert Twynam, giardiniere capo di Wimbledon, testimone silenzioso di un gioco in cui la superficie è solo uno dei livelli su cui si combatte ogni match.

Tra i grandi nomi del tennis non può mancare Gianni Clerici, tra i giornalisti (e scrittori) che più hanno segnato la storia sportiva e culturale italiana. Wimbledon. Sessantacinque anni di storia del più importante torneo del mondo raccoglie molti degli articoli di Clerici – arricchiti da profili dei campioni, fotografie e ricordi – e rievoca la storia di uno dei luoghi simbolo di questo sport. Da Borg a McEnroe, da Federer alle sorelle Williams, le curiosità e le considerazioni tecniche di Clerici trasmettono tutta la mistica che circonda Wimbledon.

Sport e Motori

Tra le biografie dedicate al mondo dei motori, di recente pubblicazione è Lewis Hamilton – La biografia di Frank Worrall (Limina, 2025) – seconda uscita di punta del marchio Limina – racconta l’ascesa di uno dei piloti più talentuosi e influenti della storia della Formula 1. Dall’infanzia difficile ai trionfi iridati, il libro ripercorre la carriera di Hamilton evidenziando il suo impatto non solo nello sport ma anche nella cultura popolare e nelle battaglie per l’inclusività e la giustizia sociale. Un ritratto approfondito di un campione che ha ridefinito i limiti del mondo delle gare e che si appresta a una nuova sfida: correre con la Ferrari.

Un’altra opera imperdibile per gli appassionati di Formula 1 è Michael Schumacher – L’uomo dietro la visiera di Alfredo Giacobbe (66thand2nd, 2023), un’analisi dettagliata della vita e della carriera del leggendario pilota tedesco: grazie a un’attenta ricostruzione dei suoi successi e delle sfide affrontate dentro e fuori dai circuiti, il libro offre una prospettiva unica “sull’uomo dietro la visiera”, esplorando la sua dedizione assoluta alle corse e il mito che ha costruito nel mondo dell’automobilismo.

Tra i libri di sport, e in particolare dedicati ai motori, non possiamo non citare Valentino Rossi. La biografia di Stuart Barker (Giunti, traduzione di Sara Panzera). Rossi, con il suo numero 46, è stato uno dei motociclisti più vincenti e di successo, in grado di attrarre pubblico per la sua freschezza e passione. Ventisei anni di corse raccolte in quest’opera che si avvale di testimonianze, interviste e ricordi delle persone che hanno condiviso la pista e i box con il “dottore” della MotoGP.

Saggi sportivi

Tra i saggi più interessanti sullo sport troviamo L’importante è partecipare, nono numero di COSE Spiegate bene – la rivista del Post in collaborazione con Iperborea – dedicato alle Olimpiadi. Tra entusiasmi e fallimenti, politica e società, questo numero racconta storie note e meno note dei Giochi, spiegando dinamiche, economia e impatto di uno degli eventi più importanti al mondo. Dalla scelta delle città ospitanti al destino degli atleti, dalle leggende sportive ai momenti che hanno segnato la storia, il volume offre uno sguardo approfondito su un evento che da 130 anni coinvolge il mondo intero. Con i testi di Lia Capizzi, Paolo Condò, Luigi Datome, Beatrice Vio Grandis e le illustrazioni di Giordano Poloni.

Nella letteratura sportiva contemporanea spiccano opere che esplorano lo sport non solo come competizione, ma anche come esperienza esistenziale e culturale. Tra queste ricordiamo Il tennis come esperienza religiosa di David Foster Wallace (Einaudi, 2017, traduzione di Giovanna Granato), un libro che raccoglie alcuni saggi del grande autore postmoderno sul mondo del tennis, sua grande passione. Wallace indaga infatti la bellezza tecnica e mentale di questo sport, sviscerando con passione il talento di grandi campioni come Roger Federer e mettendo in luce l’intreccio tra disciplina, talento e ossessione.

Venendo a un’uscita più recente, Fondamentali (66thand2nd, 2024) raccoglie cinque testi che esplorano temi chiave dello sport femminile agonistico, offrendo spunti di riflessione sulla sua evoluzione e sulle sfide ancora aperte. La crescente visibilità delle atlete ha reso evidente la necessità di superare una narrazione stereotipata, in cui le donne restano subordinate agli uomini in termini di performance e riconoscimento. Questo volume – firmato da Elena Marinelli, Olga Campofreda, e curato da Alessia Tuselli – analizza il modo in cui lo sport femminile viene raccontato, evidenziando il bisogno di una prospettiva più equa e libera da retoriche superate.