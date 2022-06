Corpo e mente: libri per eccellere nello sport e nella vita

Il manuale di crescita personale, pratico e illuminante, della mental coach Nicoletta Romanazzi, il primo libro dell’oro olimpico Jury Chechi, che propone un innovativo metodo di allenamento e ripercorre la sua carriera, e il volume di Monica D’ascenzo per chi vuole imparare a rialzarsi, tentare l’impossibile, dare vita ai propri sogni e far sentire la propria voce. Ecco tre libri che si propongono di aiutare gli atleti di qualunque livello (ma non solo) a performare al meglio nel proprio sport, così come nella vita di tutti i giorni

Per praticare una qualsiasi attività sportiva, a qualsiasi livello, è necessario porsi degli obiettivi e seguire un programma di allenamento, ma non sempre si riesce a ottenere i risultati sperati, poiché capita che possa venire a mancare la motivazione, che non ci si applichi al meglio o che si ceda allo stress eccessivo.

Per questo è facile capire quanto sia importante curare anche l’allenamento mentale. Non a caso le squadre professionistiche e gli atleti più famosi hanno sempre al seguito un preparatore mentale che cerca di individuare i punti forti e i punti deboli di un atleta, fornendo supporto e ascolto, per aiutare a superare i momenti più difficili massimizzando la motivazione.

Per questo motivo vi proponiamo tre recenti libri che si propongono di aiutare gli atleti (ma non solo) di qualunque livello a performare al meglio nel proprio sport, così come nella vita di tutti i giorni.

Autrice: Nicoletta Romanazzi è una mental coach specializzata in sport coaching e top performance, trainer e facilitatrice di respiro. Ha frequentato corsi di specializzazione in Italia e all’estero approfondendo tra l’altro il Respiro, la programmazione neuro linguistica, lo S.F.E.R.A. coach­ing, il coaching strategico, l’ipnosi ericksoniana, il Voice Dialogue o dialogo dei sé. Entra in gioco con la testa è il suo primo libro.

Editore: Longanesi.

Genere: un manuale di crescita personale, pratico e illuminante.

Pagine: 270.

Trama: spesso sappiamo molto bene cosa non vogliamo, ma non abbiamo idea di cosa, invece, vogliamo. Permettersi di desiderare è un’azione potente tanto quanto potrebbe risultare spaventosa. Potente perché avere un sogno da seguire conta più delle risorse per realizzarlo: è una spinta che porta lontano. Spaventosa perché quando ci permettiamo di sviscerare i nostri desideri, inevitabilmente incontriamo anche le nostre paure, le parti di noi che urlano: “Non sono all’altezza!”, “Non ne ho gli strumenti!”, “Non posso!”. Romanazzi ha affiancato diversi atleti, come per esempio le medaglie olimpiche Marcell Jacobs, Luigi Busà e Viviana Bottero, calciatori di Serie A come Matías Vecino e Mattia Perin, sportivi come il fantino Andrea Mari e la triatleta Alice Betto, e moltissimi altri ancora.

Consigliato a… chi vuole scoprire il “segreto” degli atleti, ovvero la capacità di visualizzare un obiettivo, costruire una strategia per raggiungerlo, e poi allenarsi per riuscirci.

Cosa ci è piaciuto di più: il libro è un viaggio dentro noi stessi, il ponte per scavalcare gli abissi e scoprire una verità semplicissima, eppure capace di cambiare ogni cosa: tanto più crediamo nel potere dei nostri desideri, tanto più potenti essi si riveleranno.

Autore: Jury Chechi, atleta e campione olimpico, è stato il primo ginnasta nella storia a essersi aggiudicato per cinque volte di seguito (1993-97) il titolo di campione mondiale degli anelli, una specialità in cui ha vinto anche un oro ai giochi olimpici di Atlanta nel 1996 e un bronzo a quelli di Atene nel 2004. Durante il lockdown del 2020 i video dei suoi allenamenti nel salotto di casa sono diventati virali, totalizzando tre milioni di visualizzazioni.

Editore: Longanesi.

Genere: un manuale che propone un innovativo metodo di allenamento e ripercorre la carriera sportiva di un grande atleta.

Pagine: 272.

Trama: Jury Chechi oggi è un maestro del metodo calistenico, un training a corpo libero ispirato a tecniche nate nell’antica Grecia. Il calisthenics, che riscoperto in America si sta diffondendo sempre più in Italia anche grazie all’attività della Jury Chechi Academy, è uno sport che non ha bisogno di attrezzature costose, o ampi spazi: chiunque può praticarlo, in qualunque momento, dappertutto.

Consigliato a… chi vuole essere introdotto alla conoscenza e alla pratica del metodo calistenico, attraverso un percorso modulare, della durata ideale di un anno, adatto a tutti, a partire dagli assoluti principianti.

Cosa ci è piaciuto di più: il modo con cui Chechi condivide quel che ha imparato nelle sue due vite, quella da ginnasta professionista e quella da ex campione che non ha mai smesso di rispettare e amare il proprio corpo, anche se ora l’obiettivo non è più vincere un’Olimpiade, ma solamente stare bene.

Autrice: Monica D’Ascenzo è giornalista finanziaria e scrittrice. Attualmente lavora nella redazione di Finanza & Mercati de il Sole 24 Ore e dal 2016 è ideatrice e responsabile di Alley Oop – L’altra metà del Sole, il blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato alla diversity.

Editore: Gribaudo.

Genere: un volume ricco di contributi di sportivi che aiutano a delineare esperienze e modelli di vita.

Pagine: 176.

Trama: affrontare la tensione delle partite, sapersi passare la palla, dare valore alla propria individualità pur facendo gioco di squadra sono tutte doti che premiano sia nello sport sia nella vita, professionale e privata. Imparare il proprio ruolo e gli schemi dà, poi, la libertà di improvvisare e di vincere le partite (non solo sportive) con l’estro e la genialità. Lo raccontano, in questo libro, grandi campioni, come Marco Belinelli, Cristiana Girelli, Paola Egonu, Fausto Desalu, Manuela Zanchi, Milena Bertolini, Cecilia Zandalasini, Luca Bigi, Iván Córdoba, Nadia Nadim, Alessandro Campagna e Miriam Sylla.

Consigliato a… chi vuole imparare a rialzarsi, tentare l’impossibile, dare vita ai propri sogni e far sentire la propria voce.

Cosa ci è piaciuto di più: attraverso la loro esperienza in campo, episodi inediti e riflessioni “post partita”, i grandi campioni condividono le competenze acquisite e il percorso di crescita che li ha portati a essere campioni in campo e fuori.

(articolo in collaborazione con Upday)