Borse per i libri per chi ama leggere ovunque, da regalare e regalarsi

Borse di tela, tote bag o borse a tracolla? Ecco tante borse per i libri pensate per chi vuole sempre avere con sé qualcosa da leggere, anche mentre si è fuori casa…

Se sei alla ricerca di borse per libri, cioè borse con cui portare i libri sempre con te — durante una passeggiata, un pomeriggio al parco o semplicemente nell’attesa del momento giusto per leggere in libreria o al bar — qui troverai diverse ispirazioni. Tra borse di tela (dette anche shopper o tote bag) e altre borse pensate appositamente per avere sempre un libro a portata di mano, ecco una selezione di idee regalo per lettori e lettrici (che nulla vieta di regalare anche a se stessi…)

Le borse sono accessori immancabili, pratiche e ideali per custodire il libro che si sta leggendo. Essendo queste ispirate al mondo dei libri diventano anche un modo di raccontare qualcosa di chi le porta e del suo modo di vivere la lettura, permettendo di esprimere anche la propria personalità.

Come i lettori sanno bene, non è mai piacevole uscire e accorgersi di aver lasciato a casa il proprio romanzo del momento. Con queste idee regalo pensate per lettrici e lettori appassionati, avere una storia a portata di mano diventa anche più pratico: si possono riempire e tenere sempre pronte da portar via quando si esce di casa.

Ecco quindi diverse borse d’ispirazione letteraria, perfette per celebrare le proprie letture preferite:

Questa tote bag per lettori conia un termine simpatico in inglese, cioè “booktrovert”, una sorta di persona introversa sempre persa nei libri. Il design riporta la definizione di questo concetto: “Un sognatore dal cuore tenero che si innamora di personaggi, storie e del modo in cui le parole fanno sentire a casa”.

Questa elegante borsa a tracolla è sviluppata con un unico scopo: portare uno o più libri (il numero dipende dalla loro dimensione). La forma della borsa è infatti pensata proprio per ospitare i libri, che vanno legati tramite le apposite cinghie. Grazie al suo design è perfetta da portare anche nelle occasioni in cui è richiesto un abbigliamento più ricercato.

Atmosfere dolci e sognanti sono quelle che vengono ispirate da Il piccolo principe, capolavoro dell’autore Antoine de Saint-Exupéry. Questa borsa di tela, perfetta da regalare a coloro che conservano questo libro nella lista dei propri preferiti, presenta un’illustrazione degli iconici personaggi di questa novella: il principe, la volpe e la rosa.

Questa borsa per libri è perfetta per gli amanti delle biblioteche, che quando entrano non sanno mai quanti titoli finiranno per portarsi a casa: il design della borsa infatti, con un tocco vintage, ricorda i cartellini che prima della digitalizzazione dei prestiti venivano usati dalle biblioteche per indicare la data in cui il libro doveva essere restituito.

Ecco un’altra borsa a tracolla sviluppata appositamente con lo scopo di contenere libri, questa volta con anche una tasca per aggiungere altri oggetti, come per esempio cancelleria, block notes, segnalibri e altri strumenti utili per la lettura.

Questa tote bag di tela è un’idea regalo perfetta per gli amanti dei libri che sono anche appassionati di tarocchi: l’illustrazione stampata sulla borsa infatti si ispira allo stile con cui solitamente sono illustrate le carte, e rappresenta quella de “Il lettore”.

Questa shopper di tela è perfetta per i lettori accaniti, o da regalare a chi ha dei titoli che non smetterebbe mai di rileggere: l’illustrazione è infatti personalizzabile, e sulle copertine è possibile far aggiungere i titoli dei propri libri preferiti.

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.