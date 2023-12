Tra design e passione per la lettura: ecco alcune borse a forma di libro ispirate da alcuni grandi classici della letteratura, a partire da “Orgoglio e pregiudizio” e “Jane Eyre”, passando per “1984” e “La fabbrica di cioccolato”, fino a “Il grande Gatsby” e Sherlock Holmes…

Le borse a forma di libro (conosciute in inglese anche come “book clutch”) sono un capo di abbigliamento che mescola la passione per i libri con quella delle borse. Non si tratta unicamente di borse con stampe a tema libri, ma di accessori con un design e una fattura pensati appositamente per somigliare a dei libri chiusi.

Si tratta quindi principalmente di pochette, cofanetti rigidi o comunque di borse di piccole dimensioni, che grazie ai dettagli (come i lati con stampe o disegni che ricordano le copertine, il profilo interno fatto per imitare le pagine dei libri, o il dorso che riporta titolo e autore) possono far sembrare da lontano che si abbia tra le mani un romanzo al posto che una borsa.

Gli stili delle borse a forma di libro possono essere molto diversi tra di loro, e ispirarsi all’eleganza, quando dedicati ai classici, oppure esprimere stravaganza tramite i disegni scelti con le copertine. Non trattandosi di borse molto grandi però risultano più adatte a occasioni in cui c’è necessità di portarsi in giro pochi oggetti (o magari si possono sfruttare proprio per portare con sé uno o più libri, in base alla loro dimensione).

Le persone che amano la lettura e vogliono esprimere la propria passione per i libri anche attraverso ciò che indossano potrebbero quindi apprezzare una borsa dedicata a uno dei loro libri preferiti. Non si tratta però di un fenomeno limitato agli amanti della letteratura: questa tipologia di borse infatti è apparsa anche tra le mani di celebrità durante occasioni pubbliche e passerelle.

Si tratta infatti in molti casi di borse prodotte in modo artigianale con una personalizzazione fatta a mano: l’idea delle book clutch si rintraccia nel lavoro della designer Olympia Le Tan, che ne produce una vasta gamma ispirata al mondo letterario, ma che si lascia ispirare anche da altre tematiche, culturali e non.

Ecco quindi una piccola selezione di borse a forma di libro dedicate ad alcuni classici del passato da cui lasciarsi ispirare:

Questa borsa a cofanetto è ispirata dal classico della letteratura inglese Orgoglio e pregiudizio, della scrittrice Jane Austen. L’effetto copertina in questo caso è stato ricreato attraverso il ricamo di un’illustrazione che mostra i protagonisti del romanzo e la tenuta di Pemberley. L’interno della borsa è foderato, e il cofanetto si può personalizzare anche con l’aggiunta di una nappa che ricorda i segnalibri in tessuto che una volta venivano applicati alle edizioni pregiate.

Questa borsa a forma di libro è ispirata al grande classico Jane Eyre di Charlotte Brontë, a cui è stata dedicata una copertina dai toni caldi e dal motivo floreale. A differenziarla da un libro vero c’è la catenella pensata per poter portare la borsa anche in spalla.

Questa borsa a tracolla invece è ispirata al romanzo per ragazzi La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. La coloratissima stampa sul materiale effetto pelle ricorda la figura dell’eccentrico Willy Wonka, mentre il retro riporta una citazione in inglese tratta dal libro e un’illustrazione dedicata agli Umpa Lumpa.

Anche questa pochette rigida ha una forma e una dimensione pensata per sembrare un libro, e trae ispirazione dai temi trattati nel romanzo Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. La borsa è realizzata a mano con dei ricami che ricordano il design tipico degli anni ‘20, ed è personalizzabile scegliendo il materiale della borsa e i colori della copertina.

Questa pochette rigida è ispirata al grande classico della distopia 1984 di George Orwell. La borsa presenta un’illustrazione con un occhio che ricorda proprio quello del Grande Fratello, e sul retro troviamo la citazione tratta dal romanzo “Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood”.

Questo cofanetto a tracolla è dedicato al celebre investigatore protagonista dei romanzi gialli di Arthur Conan Doyle. La borsa infatti presenta un’illustrazione che ricorda la silhouette di Sherlock Holmes e, il colore, così come le decorazioni, richiamano lo stile sobrio ed elegante della Londra di fine ‘800.