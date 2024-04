Ecco 100 (e più) libri di filosofia da leggere, che hanno dato forma alla storia della filosofia occidentale, in un percorso di lettura (che non ha la pretesa di essere esaustivo) in cui trovare numerosi spunti per le proprie letture e riflessioni

Quali sono i libri di filosofia da leggere nella vita? È impossibile trovare una risposta univoca, che dipende dalle preferenze e dal grado di approfondimento che ognuno vuole fare di questa materia, dal tempo che si ha a disposizione e dall’approccio con cui ci si avvicina. La filosofia infatti è una disciplina che ha alle sue spalle secoli e secoli di storia, e che anche per questa ragione si dirama in moltissime branche e tocca a suo modo un vasto numero di aree del sapere.

L’etimologia di filosofia proviene dal greco; la parola è infatti un composto di philos e sophìa e il suo significato si può tradurre come amore per il sapere: numerosi filosofi si sono interrogati sul senso di fare filosofia, ma è innegabile che l’atto della lettura, in quanto espressione di curiosità e voglia di conoscenza, sia affine a questa materia.

In questo percorso di lettura dedicato ai classici che, data l’ampiezza dell’argomento, non può e non vuole essere esaustivo, abbiamo raccolto una parte dei testi a cui ci si può avvicinare se si cercano libri di filosofia da leggere. Questi titoli non rappresentano quindi un’ideale libreria a tema filosofico ma piuttosto degli spunti di approfondimento (in fatto di filosofe e filosofi, di tematiche e di questioni) tramite i quali trovare i libri di filosofia che fanno al caso proprio.

In quanto spunti questi titoli (che per motivi di brevità si limitano al filone della filosofia occidentale; molto altro spazio servirebbe per esplorare i libri di filosofia provenienti altre aree del globo), non hanno ordine cronologico né di importanza; l’invito è quello di scorrere l’elenco con la voglia di lasciarsi sorprendere. Per un approccio più sistematico e approfondito vi rimandiamo, come sempre, alla lettura: sono molti i libri di storia della filosofia e le antologie tematiche con cui farsi un’idea più completa e ordinata di questa disciplina.

Ecco quindi 100 libri di filosofia da leggere e oltre, in cui trovare riflessioni sui temi che ci stanno a cuore, indagare le soluzioni ai problemi quotidiani sviluppate in secoli lontani dal nostro, scoprire il pensiero di filosofi e filosofe che hanno dedicato la propria vita a porsi domande e analizzare risposte, senza fermarsi all’idea di un punto fermo, nella consapevolezza che non si possa mettere un limite alla conoscenza.

Per chi volesse saperne di più, ecco un approfondimento su alcuni dei libri e degli autori sopra citati:

Platone è stato uno dei filosofi più influenti di tutti i tempi: il suo lavoro si interroga su una vastità di temi molto ampia, e le sue idee e il suo metodo sono stati fondamentali per il successivo sviluppo della filosofia occidentale. La profondità e l’universalità dei temi che ha trattato fanno sì che anche i filosofi contemporanei, a secoli di distanza, si confrontino ancora con le sue idee.

Per questa ragione l’opera di Platone merita di essere approfondita nella sua interezza; inoltre il fatto che il lavoro filosofico di Platone sia giunto a noi in gran parte sotto forma di dialogo, insieme al suo stile unico, fanno sì che le sue opere si collochino tra i lavori filosofici che presentano una maggior grado di piacevolezza anche in fatto di lettura. Nell’impossibilità di affrontare il pensiero platonico nella sua interezza, per orientarsi nella scelta ci si può comunque lasciar guidare dal tema principale trattato in ognuno dei suoi scritti.

Tra le motivazioni per cui dedicarsi alla lettura di Platone c’è anche il fatto che i suoi dialoghi, i quali quasi sempre presentano il personaggio Socrate tra i principali interlocutori, sono una delle fonti che ci sono rimaste per riuscire a delineare il pensiero di questo filosofo, che pur non avendo scritto nulla ha fornito un contributo fondamentale alla storia della filosofia.

Tra le principali correnti filosofiche dell’antichità troviamo anche lo stoicismo, i cui esponenti hanno ideato logiche e pratiche per affrontare i problemi della quotidianità, orientando l’anima a una vita improntata alla virtù. Anche l’imperatore romano Marco Aurelio si interessò di questi temi; attraverso i suoi Pensieri, che scrisse per se stesso come strumento di riflessione e di miglioramento, tocca alcuni dei principali temi affrontati dalla filosofia stoica, come l’imprevedibilità della morte, la ricerca della felicità nella virtù, le strategie di pensiero per affrontare il dolore e la paura.

A dare un grande contributo alla storia del pensiero in periodo medievale ci furono figure come quella di Sant’Agostino, la cui opera principale, Confessioni, traccia un’autobiografia filosofica, in cui la sua vita prende senso attraverso la grazia e la provvidenza di Dio. Nelle Confessioni si delinea così un pensiero filosofico profondo e a tutto tondo, che si interroga anche su questioni cruciali come l’essenza del tempo, la natura umana e il problema del male.

Tra i pensatori più originali dell’epoca moderna (che è stata una fornace di idee fondamentali nella storia del pensiero, e che ha dato origine a lavori filosofici imprescindibili, come quelli di Kant e Hegel) c’è Baruch Spinoza, che nella sua Etica, a partire da riflessioni di argomento metafisico giunge a conclusioni sulla realtà di Dio, della natura e dell’essere umano, ma anche sull’essenza della virtù, del bene e del male, costruendo una visione della realtà in cui l’ordine del tutto si riappacifica con la razionalità.

Come accennato anche nell’introduzione questo approfondimento può essere solo un breve accenno a una disciplina vastissima e in continua evoluzione: chi però non si è mai avvicinato alla materia e cerca libri di filosofia per iniziare, può trovare uno strumento utile ne Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder, un romanzo che è anche un viaggio nella storia della filosofia. Si tratta di una lettura avvincente, la cui trama è dedicata alle avventure di Sofia Amundsen, ma in cui si può scorgere una panoramica delle idee chiave che hanno segnato lo sviluppo della filosofia.