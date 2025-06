“Finding my way”: il 21 ottobre il libro sulla “seconda vita” di Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace 2014

“Finding my way”, il nuovo libro di Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace 2014, è in uscita il 21 ottobre in contemporanea mondiale. L’autrice del bestseller “Io sono Malala” è un simbolo globale della lotta per il diritto all’istruzione, e nel nuovo volume racconta la sua “seconda vita”, che l’ha vista diventare un’icona di resilienza, attivismo e speranza – I particolari

A 12 anni dalla pubblicazione del bestseller mondiale Io sono Malala, martedì 21 ottobre uscirà in contemporanea internazionale Finding my way, il nuovo libro di Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace 2014. A pubblicarlo in Italia, sarà ancora Garzanti.

Come si spiega in una nota, Finding my way è il racconto di una seconda vita, “quella che Malala con la sua famiglia intraprende nel Regno Unito dopo la fuga dal Pakistan. Diventata un’icona di resilienza, attivismo e speranza, Malala svela le tappe di un percorso di crescita umana e professionale”. Il nuovo libro è “il racconto di una rinascita, di nuove amicizie, del primo amore, della ricerca di un nuovo equilibrio dopo la celebrità e dello sforzo di rimanere fedeli a sé stessi”. “Con uno stile schietto, a tratti ironico che mette a nudo anche una disarmante fragilità, Malala si ripresenta sulla scena mondiale per condividere il suo viaggio, non quello di un marinaio sopravvissuto a una tempesta ma di una donna che si definisce nella libertà di scoprire sé stessa”.

Quando Malala è apparsa sulla scena pubblica aveva solo 15 anni. Costretta ad abbandonare la sua casa in Pakistan dopo essere stata oggetto di un brutale attentato da parte dei talebani nell’ottobre del 2012, è diventata famosa per il suo impegno nel difendere i diritti civili, in particolare il diritto all’istruzione per le ragazze, bandito nella sua città natale, Mingora, da un editto dei talebani pakistani.

Nell’ottobre 2013 Garzanti pubblica l’autobiografia Io sono Malala – La mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne che diventa un bestseller internazionale (in Italia ha venduto 400mila copie e 52 edizioni). Divenuta un simbolo globale della lotta per il diritto all’istruzione, nel 2014 Malala riceve, insieme a Kailash Satyarthi, il Nobel per la Pace.

Fotografia header: Malala Yousafzai GettyEditorial 26-6-2025