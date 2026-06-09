Torna la rivista Il Libraio: scarica la guida gratuita ai libri per l’estate 2026

Leggi l’editoriale, dal titolo “Il confortante potere della gentilezza”, e scarica gratuitamente il nuovo numero della rivista Il Libraio (in copertina l’atteso “Theo da Golden e la ricerca della felicità” di Allen Levi). All’interno, quattro inviti alla lettura in anteprima e l’inserto dedicato al alcuni dei libri più amati da lettrici e lettori nella prima metà di questo 2026…

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Il confortante potere della gentilezza

Theo da Golden e la ricerca della felicità di Allen Levi appena sbarcato nelle librerie USA è balzato subito in classifica. Che cosa avrà mai questa storia per avere tanto successo? Offro qui la mia interpretazione: è un racconto che celebra lo straordinario potere della gentilezza di scaldare il cuore delle persone più diffidenti e rendere serena la convivenza. Un romanzo che arriva dall’America degli arresti brutali dell’ICE, dell’arroganza miliardaria e insensibile di Trump, dell’industria delle armi e delle Big Tech che tengono in pugno interi popoli o singoli cittadini.

Bernie Sanders al Salone di Torino ha tenuto a ripetere più volte che la maggior parte degli americani ama l’Europa e in nessun modo si sente rappresentata dall’attuale amministrazione. Le ovazioni del pubblico all’auditorium hanno espresso chiaramente l’amore per una certa America che Bernie, con la sua gentilezza e curiosità verso i lettori e le nostre bellezze, ha ben rappresentato insieme alla moglie Jane O’Meara.

Altri romanzi qui parlano di identità, fragilità e possibilità di rinascita. Penso a Contare i passi verso casa di Laura Ceccacci e al delicato L’apprendista dei fiori di Yukihis Yamamoto. In questi libri emerge il desiderio di dare senso ai legami umani in un’epoca in cui spesso prevalgono isolamento e conflitto. America nuda e cruda di Giorgio Dell’Arti attraversa la storia americana nei suoi aspetti meno convenzionali, tramite le storie straordinarie di personaggi speciali.

Tappeto rosso per il nuovo romanzo di Francesca Giannone che con La portalettere sta vivendo il più grande successo all’estero dopo lo straordinario caso di Elena Ferrante. In via di pubblicazione in 44 Paesi, è già entrato in classifica in Francia, Spagna, Polonia, Russia, Lituania, Olanda, Svezia, Germania e Stati Uniti, a riprova che sa toccare corde universali. In Gli anni in bianco e nero torna a raccontare di donne che cercano il proprio posto nel mondo, stavolta nell’Italia degli anni Sessanta. Un romanzo che parla di emancipazione, di desiderio di libertà e della forza delle immagini e delle storie nel cambiare la realtà.

SCOPRI 4 INVITI ALLA LETTURA GRATUITI

L’eremo dei folli (Garzanti) di Agnese Messina

Lazar (Guanda) di Nelio Biedermann

Theo of Golden (Salani) di Allen Levi

La lunga estate dei gelsomini (Nord) di Licia Tumminello

Torna anche, dopo quasi due anni, Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte un poco l’alba, un romanzo ambientato durante la Prima guerra mondiale. Come in Fiore di roccia ci ricorda una storia incredibile. La mortalità infantile era ancora alta, come la superstizione. Esistevano donne capaci di rianimare questi neonati sfortunati il tempo necessario per battezzarli, mentre i friulani erano alle prese – e chi se lo ricordava? – con i Cosacchi ai quali Hitler aveva promesso le loro case. Ancora una volta Tuti riesce a intrecciare grande Storia e vicende intime,memoria collettiva e personaggi femminili indimenticabili con una straordinaria empatia.

Ritorna poi Andrea Vitali, uno degli autori più amati, con una nuova avventura ambientata nella sua Bellano. Il piede nella fossa conferma una qualità rara: la capacità di raccontare la provincia italiana facendone il teatro di passioni, debolezze, comicità e umanità autentiche con uno sguardo permeato di ironia e tenerezza insieme. Una straordinaria serie TV è in arrivo, su Rai1. Gli amanti di Andrea Vitali non resteranno delusi e saranno meravigliati nel vedere le storie del maresciallo Maccadò prendere vita sullo schermo.

Tra i libri di questo numero spicca anche L’incertezza del domani di Gian Andrea Cerone, un autore al quale i lettori sono sempre più affezionati, che porta il noir dentro le paure del presente: la manipolazione dei social, il rapporto malato con la visibilità, la rabbia digitale, il bisogno di trasformare ogni gesto in spettacolo. Il giallo contemporaneo continua così a essere uno degli strumenti più efficaci per leggere le ossessioni della società.

Per chi non ha il tempo durante l’anno di leggere tutto quello che vorrebbe, ecco a centro rivista i libri più amati dai lettori nella prima metà di questo 2026, per arricchire l’estate e le vacanze.

Se poi avete una figlia o un figlio che comincerà le medie in autunno non perdete i consigli di Maestra Federica per partire col piede giusto ed essere Pronti per le medie!.

Buona estate e buone letture a tutte e tutti, allora, perché ogni libro capace di accendere curiosità e gentilezza è già una piccola forma di felicità.