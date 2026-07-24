A Santa Maria Maggiore il festival letterario “Sentieri e Pensieri” 2026: il programma

Dal 18 al 25 agosto, a Santa Maria Maggiore, la 14esima edizione del festival letterario Sentieri e Pensieri, diretto da Bruno Gambarotta. Tra gli ospiti, Stefania Auci, Luca Bianchini, Davide Casaleggio, Ferruccio de Bortoli, Aldo Grasso, Beatrice Mautino, Daniele Mencarelli, Pegah Moshir Pour e Saverio Raimondo – I particolari e le novità

Raggiunge il traguardo delle 14 edizioni il Festival letterario Sentieri e Pensieri, organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore (Verbania) e diretto da Bruno Gambarotta.

Un’anteprima è in programma lunedì 17 agosto; poi il corpo centrale del festival (di cui ilLibraio.it è media partner) si terrà da martedì 18 a martedì 25 agosto. Ad accogliere tutti gli incontri sarà il palco posizionato nel Parco di Villa Antonia.

Molti i temi affrontati nella nuova edizione della rassegna organizzata nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: dalla scienza all’attualità, dal mondo dei racconti storici a quello dell’intelligenza artificiale, tra saggi e romanzi. Non mancheranno l’appuntamento dedicato alle arti e la sezione Sentieri e Pensieri 2.0, oltre alla quinta edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore.

Le novità dell’edizione 2026

Tra le novità di questa edizione, Le mattine a Sentieri: dal 18 al 20 agosto con BassaParola Roberto Bassa accompagnerà il pubblico in un percorso di chiacchiere tra temi curiosi e attualità, nella cornice del Giardino degli Aromi (Casa del Profumo), mentre sabato 22 e domenica 23 agosto per la prima volta il Festival proporrà due rassegne stampa mattutine in compagnia del direttore artistico Bruno Gambarotta e di alcune firme del giornalismo italiano: Ferruccio de Bortoli, Davide Giacalone, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

Confermata Sentieri e Pensieri 2.0, costola del festival che prevede sette incontri condivisi con la componente più giovane dello staff del Festival e rivolti ad un pubblico trasversale di ogni età.

Il Giardino degli aromi della Casa del Profumo, in Piazza Risorgimento, dal 18 al 25 agosto ospiterà una selezione dei più importanti quotidiani nazionali ed internazionali: il pubblico potrà accedere liberamente, accomodarsi e sfogliare le notizie del giorno, per una personale rassegna stampa mattutina, da vivere tra profumi ed essenze naturali e nella tranquillità di un luogo intimo e speciale.

Anche quest’anno il bookshop prenderà forma presso la Libreria “Il Rosso e il Blu” di via Rosmini, dove sarà possibile trovare tutti i libri protagonisti del Festival, oltre ad un’offerta editoriale locale e nazionale. Lo Spazio Libri affiancherà anche tutti gli incontri della rassegna.

“Oltre 250 ospiti nella sua storia, 10mila spettatori solo nell’ultima edizione: potrebbero bastare questi dati per trasmettere il successo di Sentieri e Pensieri, su cui la nostra Amministrazione Comunale continua ad investire con convinzione. Momenti di approfondimento, di cultura, ma anche di divertimento, pagine da sfogliare, temi ad ampio spettro da affrontare con la leggerezza dell’estate, capaci di metterci in ascolto e in sintonia con le urgenze del nostro tempo. Anche quest’anno il Festival letterario Sentieri e Pensieri torna ad impreziosire la già ricca stagione di eventi del nostro borgo Bandiera Arancione del TCI e lo fa con una serie di ospiti straordinari”, dichiara il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini.

L’introduzione del direttore artistico Bruno Gambarotta

“Lo Spirito soffia dove vuole. L’ha sempre fatto, fin dalla notte dei tempi. Nel 1450 a Magonza, Johannes Gutenberg reinventa la stampa a caratteri mobili e devono trascorrere 22 anni, prima che Baldassarre Cordero di Mondovì sia il primo in Piemonte a stampare un libro, “Il confessionale di Sant’Antonio”. Napoleone muore il 5 maggio 1821 e la notizia arriva in Italia il 14 luglio. La sorella di Fryderyk Chopin, per andare nel 1849 da Varsavia a Parigi deve viaggiare in carrozza per 14 giorni. Ora lo Spirito soffia in una società che vive in una condizione di costante accelerazione. L’interconnessione sempre più fitta trasforma le relazioni interpersonali che adottano nuovi linguaggi e nuove modalità di comunicazione. Posta elettronica, messaggi telefonici, screenshot, fotografie condivise sui social network, conversazioni su WhatsApp. Con questa cassetta degli attrezzi a disposizione di tutti, un evento culturale non può limitarsi a replicare il tradizionale rituale della presentazione di un libro, con la presenza dell’autore intervistato da un conduttore. Abbiamo la fortuna di avere nei componenti della squadra che organizza il festival un range d’età di 70 anni. I più giovani possono contare su una straordinaria opportunità: intercettare e analizzare le conversazioni che si sviluppano online, tra social media, blog, forum e altre piattaforme digitali, per rilevare i bisogni informativi dei cittadini. Non solo: individuare le nuove figure che nascono e si affermano nei vari rami del sapere. Narratori, saggisti, poeti, giornalisti, divulgatori dimostrano di possedere anche il talento da stand-up-comedian. Con la loro presenza attiva sul palco restituiscono quel calore e quel contatto fisico che la frequentazione dei social aveva escluso. La maggior parte degli eventi del nostro festival si colloca in questo ambito. Generando continue sorprese e scoperte in un pubblico di spettatori che ogni anno ci rinnova la sua fiducia, affollando tutti gli eventi in programma.

Il programma del festival 2026

LUNEDÌ 17 AGOSTO – L’ANTEPRIMA

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Raimondo Caliari – Proverbi e non solo

In Italia il dizionario dei proverbi conta circa 6000 voci. Malgrado risalgano a epoche lontane, trattano argomenti sempre attuali, come la famiglia, l’amore, la saggezza, il denaro, l’amicizia. Accanto a quelli che hanno un’origine certa e identificabile, molti si perdono nel tempo; un po’ come le storielle, le barzellette che facciamo girare quasi meccanicamente. Raimondo Caliari accompagna il pubblico di Sentieri e Pensieri, nella consueta anteprima, in un percorso di parole per fare luce su significato, storia, curiosità e origine dei proverbi, tra esperienze, saggezza e cultura popolare.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia

Evento realizzato con il CAI Vigezzo e il Parco Nazionale Val Grande

Luca Calzolari – Montagna Spallona

Luca Calzolari, giornalista professionista, per oltre un decennio alla direzione di Montagne360, il mensile del Club Alpino Italiano, sarà a Santa Maria Maggiore per la serata organizzata dalla sezione vigezzina del CAI insieme al Parco Nazionale Val Grande. Il dialogo con Raffaele Marini, consigliere del CAI Vigezzo, vuole continuare a far transitare pensieri nuovi per la montagna di oggi e, soprattutto, di domani.

MARTEDÌ 18 AGOSTO

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia – iNAUGURAZIONE

Stefania Auci – L’alba dei Leoni (Editrice Nord)

Dopo il successo dei due volumi dedicati ad una delle famiglie più facoltose e famose della Sicilia, I Florio (I Leoni di Sicilia è stato tradotto in 42 Paesi e ne è stata tratta una serie televisiva, L’inverno dei Leoni ha spalancato le porte del mito dei Florio fino agli anni ’20 del Novecento), ne L’alba dei Leoni la scrittrice arriva finalmente alle radici. E anche in queste pagine, che saranno presentate al Festival in un dialogo con la giornalista Manuela Borraccino, Auci intriga il lettore con un romanzo-mondo ipnotico come un film.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Pegah Moshir Pour – La casa dimenticata (Garzanti)

Primo appuntamento della sezione 2.0, quello con Pegah Moshir Pour: consulente e attivista per i diritti umani e digitali, scrive di Iran su diverse testate giornalistiche ed è una delle più importanti voci nella battaglia per l’emancipazione delle donne iraniane e non solo. Farah è la protagonista del nuovo romanzo della scrittrice, che vive in Italia da quando ha nove anni, fuggita insieme ai suoi genitori che volevano assicurare un futuro migliore a lei e a suo fratello. Una trama avvincente per un romanzo che porterà inevitabilmente ad affrontare temi delicati e attuali, in un incontro moderato dalla giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualandris.

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Bruno Gambarotta con Luca Crovi – Torino Lungodora Napoli (Manni) / Storia del giallo italiano (Marsilio)

Per gli appassionati del genere giallo un appuntamento da non mancare: a quaranta anni dalla prima edizione, Manni ripubblica uno dei libri più apprezzati del direttore artistico Gambarotta, Torino Lungodora Napoli, tra giallo e commedia.. A dialogare con l’autore sarà Luca Crovi, uno dei massimi esperti della letteratura di genere, che ha pubblicato per Marsilio la Storia del giallo italiano.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Ruggero Rollini – La scienza sul divano – PREMIO PODCAST SANTA MARIA MAGGIORE

Sentieri e Pensieri ha deciso di premiare, per la quinta edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore, La Scienza sul Divano del divulgatore scientifico e chimico Ruggero Rollini.

Dopo la premiazione verrà registrata una puntata inedita del podcast, in cui Ruggero Rollini intervisterà Dario Bressanini, noto chimico e divulgatore scientifico: protagoniste della puntata saranno le bufale.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Aldo Grasso – Cara televisione (Raffaello Cortina Editore)

Aldo Grasso, storico della televisione, editorialista del Corriere della Sera e professore ordinario di Storia della radio e della televisione all’Università Cattolica di Milano, è il più importante critico televisivo italiano. Per la prima volta a Sentieri e Pensieri, presenterà in un dialogo con il direttore artistico del Festival, Bruno Gambarotta, la sua ultima pubblicazione “sentimentale” dedicata al piccolo schermo, Cara televisione (Raffaello Cortina Editore).

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia

Beatrice Mautino e Roberta Villa – Vertigine (Mondadori) e Cattiva prevenzione (ChiareLettere)

Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica, è scrittrice di numerosi volumi di successo, e conduttrice di Ci vuole una scienza, il podcast scientifico settimanale de Il Post: la sua Vertigine è una storia che può affiancare anche le vite di tutti noi, perché quando la malattia bussa alla porta di casa, ogni certezza, anche la più radicata, può cedere. Con lei Roberta Villa, giornalista scientifica, che ha raccolto in Cattiva prevenzione (ChiareLettere) una denuncia sul “consumismo” della salute e sulla dilagante tendenza all’eccesso di prevenzione. Due argomenti urgenti e attuali che verranno affrontati in un appuntamento moderato dal comunicatore scientifico Alberto Agliotti.

VENERDÌ 21 AGOSTO

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Davide Giacalone – FuturiBile. Domani sarà sempre migliore di ieri (Rubbettino)

Editorialista per RTL 102.5 e direttore del quotidiano La Ragione, Davide Giacalone torna al Festival per presentare Futuribile – Domani sarà sempre migliore di ieri (Rubbettino) in un dialogo con la giornalista e speaker di RTL 102.5, Giusi Legrenzi.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Davide Casaleggio – Post-umani. Le 7 rivoluzioni dell’intelligenza artificiale (ChiareLettere)

Davide Casaleggio è presidente di Casaleggio Associati, società di consulenza specializzata nell’innovazione digitale, e cofondatore di Camelot.vote, piattaforma per la gestione di assemblee e votazioni digitali con validità legale. Autore di Post-umani – Le 7 rivoluzioni dell’intelligenza artificiale (ChiareLettere), Casaleggio dialogherà con il giornalista e divulgatore scientifico Gianluca Dotti.

SABATO 22 AGOSTO

Ore 10.30 – Parco di Villa Antonia

La rassegna stampa di Sentieri e Pensieri con Davide Giacalone e Ferruccio de Bortoli.

Davide Giacalone, direttore del quotidiano La Ragione ed Editorialista per RTL 102.5, terrà a battesimo la novità di questa edizione, la rassegna stampa mattutina in calendario sabato 22 e domenica 23 agosto: ad accompagnare Giacalone sarà la giornalista e speaker di RTL 102.5 (sua la co-conduzione, ogni mattina, di Non stop news) Giusi Legrenzi. Sessanta minuti per analizzare le notizie più importanti dall’Italia e dal mondo, sfogliando i quotidiani con le… incursioni del direttore artistico Gambarotta.

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Maria Rosa “Ninna Quario” – Due vite – Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone (Minerva)

Maria Rosa “Ninna” Quario è stata atleta della Nazionale italiana di sci alpino dal 1974 al 1986, ha gareggiato in Coppa del Mondo (4 vittorie e 15 podi in slalom), ha partecipato a due edizioni dei Giochi Olimpici (4° posto nel 1980, 7° nel 1984) e a tre dei Campionati del Mondo. Dopo l’addio precoce all’agonismo, è rimasta nel mondo degli sport invernali dedicandosi al giornalismo. Due vite (Minerva) è il suo libro d’esordio, pensato a lungo, ma venuto alla luce solo dopo l’ultima fantastica stagione agonistica dei suoi figli, la magica coppia Brignone: l’atleta Federica, attuale numero 1 al mondo, e il suo allenatore Davide. La famiglia Brignone è di casa a Santa Maria Maggiore e dopo il successo della partecipazione di Federica (cittadina onoraria di Santa Maria Maggiore) alla passata edizione del Festival, il pubblico accoglierà Ninna, in dialogo con il fratello Federico Quario.

DOMENICA 23 AGOSTO

Ore 10.30 – Parco di Villa Antonia

La rassegna stampa di Sentieri e Pensieri con Ferruccio de Bortoli, Massimo Lo Nigro e Bruno Gambarotta.

A coordinare la seconda mattina di rassegna stampa sarà il giornalista e speaker di RTL 102.5 Massimo Lo Nigro (co-conduttore, ogni mattina, di Non stop news).

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Daniele Mencarelli – Quattro presunti familiari (Sellerio)

Per la prima volta sul palco del Festival Daniele Mencarelli, in un dialogo con Antonio Sanfrancesco, giornalista di Famiglia Cristiana e collaboratore del sito ilLibraio.it. Mencarelli parlerà del suo primo libro edito da Sellerio, Quattro presunti familiari.

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Don Marco Pozza – Il miele e le cipolle (Edizioni San Paolo)

Atteso ritorno a Sentieri e Pensieri, quello di Don Marco Pozza, parroco del carcere “Due Palazzi” di Padova e scrittore prolifico. In un dialogo con Antonio Sanfrancesco, presenterà la sua ultima fatica, Il miele e le cipolle (Edizioni San Paolo), in cui l’autore rilegge l’avventura capitata sul Sinai con lo stile provocatorio che gli è proprio.

LUNEDÌ 24 AGOSTO

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Matthias Martelli – Il giullare ribelle. Vita apocrifa di Dario Fo (Baldini+Castoldi)

Per la prima volta a Sentieri e Pensieri uno dei protagonisti del teatro contemporaneo, Matthias Martelli. Attore, drammaturgo, regista, giullare, a maggio ha debuttato con Lu Santo Jullare Francesco di Dario Fo. A distanza di cento anni dalla sua nascita, e di dieci dalla sua morte, ultimo italiano a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, Fo rimane ancora nell’immaginario comune un genio, un artista incontenibile e libero. Matthias Martelli dialogherà con la giornalista Barbara Cottavoz (La Stampa).

Ore 21 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Riccardo Azzali – Il gatto che mi ha spiegato l’universo (Mondadori)

Riccardo Azzali è un fisico teorico appassionato di filosofia ed è anche uno dei divulgatori italiani più seguiti (oltre 1,2 milioni di follower su TikTok, oltre 800mila su Instagram). Per la prima volta a Sentieri e Pensieri, presenterà Il gatto che mi ha spiegato l’universo (Mondadori), in un dialogo con Beatrice Archesso, giornalista di La Stampa.

MARTEDÌ 25 AGOSTO

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Saverio Raimondo – Annus horribilis (SEM)

Comico, autore umoristico e satirico, Saverio Raimondo torna a Sentieri e Pensieri, dopo aver vinto la prima edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore, per presentare il suo libro Annus horribilis (SEM), in dialogo con lo scrittore Alessandro Barbaglia.

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Luca Bianchini – Le ragazze di Tunisi (Mondadori)

A chiudere l’edizione 2026 di Sentieri e Pensieri sarà un altro ritorno, quello di Luca Bianchini, che fu è stato tra i primi ospiti del Festival, nel 2013. Spazio al suo ultimo romanzo, Le ragazze di Tunisi (Mondadori), con la moderazione di Alessandra Tedesco, giornalista di Radio 24 Il Sole 24ore e conduttrice del programma Il Cacciatore di libri.

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Ricordiamo che il programma completo di Sentieri e Pensieri è online sul sito e che gli eventi sono a ingresso gratuito (è fortemente consigliata la prenotazione del posto a sedere). Tutti gli appuntamenti si terranno nella cornice del Parco di Villa Antonia, in caso di maltempo presso il Teatro Comunale. Gli incontri verranno tutti trasmessi in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube.

La rassegna è nata nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino, e oggi è organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, con il prezioso contributo della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, della Fondazione Paola Angela Ruminelli e la collaborazione e il sostegno, tra i molti, del Parco Nazionale della Val Grande, della Fondazione Circolo dei lettori, di Borgate dal Vivo, della Ferrovia Vigezzina-Centovalli e del Club Alpino Italiano della Val Vigezzo.