Bernie Sanders: “Il popolo degli Stati Uniti auspica un rapporto forte e positivo con l’Europa”

“Possiamo migliorare le cose, dobbiamo migliorarle e, insieme, lo faremo“. E ancora: “Vorrei che tutti voi sapeste che le opinioni e le azioni di Donald Trump nei confronti dell’Europa non rappresentano, sottolineo non rappresentano in alcun modo, la posizione della stragrande maggioranza del popolo americano e posso affermare senza esitazione che il popolo degli Stati Uniti auspica un rapporto forte e positivo con l’Europa e che faremo tutto il possibile per ristabilirlo al più presto”. Parola del senatore americano Bernie Sanders, grande protagonista al Salone del libro di Torino (in dialogo con Francesco Costa, direttore del Post).

Tra i principali oppositori di Trump, Sanders è in libreria con Contro l’oligarchia (Chiarelettere), libro-manifesto, carico di passione politica, in cui esorta alla ribellione e denuncia le ingiustizie che mettono a rischio la democrazia: “Un piccolo numero di persone incredibilmente ricche, che io definisco oligarchi, possiede oggi più ricchezza e più potere di qualsiasi altro gruppo simile nella storia della civiltà moderna. Nonostante ciò, queste persone non sono soddisfatte di ciò che hanno. Vogliono di più, sempre di più, indipendentemente dalla sofferenza che causano…”.

L’autore di Contro l’oligarchia ricorda poi che “mentre una persona su quattro nel mondo soffre la fame, l’1% più ricco del pianeta possiede più ricchezza del 95% più povero dell’umanità. Le 12 persone più ricche del mondo possiedono più ricchezza della metà dell’umanità”.

Sanders, applauditissimo al Lingotto, parla tra le altre cose anche dell’intelligenza artificiale come di una “minaccia”: “Negli Stati Uniti vediamo sempre più giovani che la usano non solo per fare i compiti, ma anche per stringere rapporti emotivi profondi. Sempre più spesso si sente dire che grazie all’intelligenza artificiale e ai robot si arriverà alla sparizione di molti tipi di lavori…”.

Sanders è il membro indipendente del congresso più longevo nella storia degli Stati Uniti. Nel 2016 e nel 2020 ha concorso alle primarie del Partito democratico, e dal 2021 al 2023 ha ricoperto la carica di presidente della Commissione bilancio del senato. È stato sindaco di Burlington, nel Vermont, per otto anni, membro della Camera dei rappresentanti per sedici anni e ora è al suo quarto mandato al senato degli Stati Uniti.